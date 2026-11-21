Сроковете за доставка на iPhone Duo в САЩ са съкратени с близо месец. Американският онлайн магазин на Apple вече посочва доставка между 22 и 31 декември за модела с 256 GB памет, след като поръчките досега бяха насочвани към края на януари.

Промяната идва, след като предварителните поръчки за първия сгъваем смартфон на Apple изчерпаха наличностите в рамките на часове. По-рано през ноември главният изпълнителен директор на компанията предупреди, че недостигът ще продължи „в обозримо бъдеще“. Новият срок показва, че доставките се подобряват по-бързо от очакваното. По-краткото очакване не важи задължително за всяка версия на телефона. Датата може да се променя според избрания капацитет, цвета и местоположението на купувача. Получаването от физически магазин също остава непостоянно, като някои обекти на Apple все още не показват никаква наличност.

Най-сигурно изглежда положението с онлайн поръчките в САЩ, но и там посоченият период е ориентировъчен. Apple може да промени датата според конкретната конфигурация и наличностите в съответния регион. Подобрението съвпада с информацията, че Apple е поръчала с 44% повече устройства iPhone Duo от доставчиците си през миналия месец. По-ранните предварителни поръчки също са получили изместени към по-ранни дати срокове за доставка, което подсказва, че производството постепенно наваксва търсенето.