Toyota изтегля над 1 млн. коли

Toyota нова сервизна акция, в рамките на която ще се наложи проверка на 1.1 млн. автомобила с възможна неизправност на горивната помпа. Японският производител вече изтегли 700 хил. коли, с което общият им брой в обхвата на кампанията достига 1.8 млн.

Според Toyota потенциалният дефект в горивната помпа може да доведе до прекъсване на бензин в двигателя и той да спре. Диагностиката и ремонтът ще бъдат безплатни, а в автомобилите, в които бъде установен проблем, ще получат помпи от по-нов модел.

Акцията засяга Toyota FJ Cruiser от 2014 г., 4Runner от 2014-2015 г., Sienna от 2017-2019 г., както и Avalon, Camry, Corolla, Highlander, Sequoia, Tacoma и Tundra, произведени през 2018-2019 г. Сервизите ще трябва да посетят също собствениците на Lexus LS 460 от 2013-2015 г., GS 350 от 2013-2014 г., IS-F от 2014 г., GX 460, IS 350 и LX 570 от 2014-2015 г., NX 200t, RC 350 2015 г., IS 200t и RC 200t от 2017 г., RX 350 от 2017-2019 г., и GS 300 2018 г. Най-засегнати обаче са по-новите модели на луксозната марка като Lexus ES 350, GS 350, IS 300, IS 350, LC 500, LC 500h, LS 500, LS 500h, RC 300, RC 350, RX 350L, произведени в периода между 2018 и 2019 г.