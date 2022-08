Книга за Bugatti се продаде за 46 хиляди евро

По време на автомобилната седмица в Монтерей се състоя аукцион на който освен автомобили се продаваха и автомобилни аксесоари и всякакви интересни предмети свързани с моторните превозни средства и тяхната история. Един от тези предмети бе първото копие от книга покриваща историята на Bugatti EB110. Произведението носи заглавието The EB110 & The Last Bugatti Racing Cars и се състои от 440 страници.

Книгата бе продадена за сумата от малко над 46 хиляди евро на неизвестен към момента купувач. В нея могат да бъдат намерени 700 фотографии от разработката на EB110, част от които не са публикувани никога до сега. От книгата ще бъдат направени само 330 копия.

“Колкото и снимките, толкова и текстът, превеждат читателя през необикновената приказка за EB110 – раждането, разработката и резкия край на този забележителен суперкар, и революционната фабрика, която стои зад нея ”, каза Юлий Крута, редактор на книгата. “ Историята на изгарящата амбиция на Романо Артиоли да създаде автомобил, който бие света във футуристична фабрика – и трагичното приключване на тези мечти – се чете като Холивудски филмов сценарий. ”

“Когато по-ранната ни книга за последните състезателни автомобили Bugatti предизвика цунами от интерес, разбрахме, че има нужда от работа по цялата история на Bugatti EB110: нещо, което улови мечтата, раждането, развитието, ослепителния успех на приказката, която не е пощадена от разходи, ” каза Крута.