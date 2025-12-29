Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: САЩ са готови да ударят Иран, ако ядрената програма се възобнови

Тръмп: САЩ са готови да ударят Иран, ако ядрената програма се възобнови

29 Декември, 2025 21:30 550 14

  • сащ-
  • иран-
  • ядрена програма-
  • доналд тръмп

По-умният ход би бил Иран да сключи сделка

Тръмп: САЩ са готови да ударят Иран, ако ядрената програма се възобнови - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ са готови да ударят Иран, ако Техеран се опита да възобнови ядрената си програма. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви това преди разговора си с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Чувам, че Иран се опитва да изгради ядрен потенциал отново и ако случаят е такъв, ще трябва да ги спрем. Ще ги спрем. Ще ги пребием. Но се надявам това да не се случи“, каза Тръмп.

Президентът отбеляза, че би предпочел дипломатическо решение на въпроса. „Чух, че Иран иска да сключи сделка. Ако искат да сключат сделка, е много по-умно“, добави той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нобел за мир

    3 1 Отговор
    Дeдo Tpъмпи миpoтвopeцa мy кaзвaт

    21:34 29.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Скоро светът ще пламне ,заради такова идиоти

    21:41 29.12.2025

  • 5 Управителя на съединените ционистки щати

    2 0 Отговор
    Hямa дa ми зaкaчaтe бoгoизбpaнитe шeфoвe бe чaлмapи!

    21:44 29.12.2025

  • 6 Спецназ

    2 1 Отговор
    БоНбите на Израел с 100 пъти по-опасни от тия на Ким и на иранците.

    сега наближават избори и пак ще чешат топките на тоя убиец и мр.сна ГАД Нетаняху!

    21:45 29.12.2025

  • 7 Нема лошо!

    1 2 Отговор
    На иранските ма..нг..али трябва да и се натрие носа, за да се откажат най-после от ядрените бомби. бг.

    21:52 29.12.2025

  • 8 Гост

    3 1 Отговор
    И Гренландия ли гласи ядрена програма или те са виновни само, че имат ресурси, които ви трябват?

    21:54 29.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Шопо

    2 0 Отговор
    Лошо е САЩ да са ти враг, но по лошо е ако са ти приятел.

    22:01 29.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Спецназ

    1 0 Отговор
    Е.реите са записали в Тора- та си че НИЕ и всички освен тях сме П.ДЧОВЕЦИ и подлежим на УНИЩОЖЕНИЕ!

    22:05 29.12.2025

  • 14 Спецназ

    1 0 Отговор
    Хитлер е унищожил по- малко В ПЪТИ е.реи като ОБЩО,

    спрямо държави като Испания, Франция и Холандия!
    Ония са ги подкарали преди 200 години заради сатанинските им проповеди и обичаи!

    ФАКТ!

    22:07 29.12.2025