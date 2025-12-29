Тръмп: САЩ са готови да ударят Иран, ако ядрената програма се възобнови

САЩ са готови да ударят Иран, ако Техеран се опита да възобнови ядрената си програма. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви това преди разговора си с израелския премиер Бенямин Нетаняху.
„Чувам, че Иран се опитва да изгради ядрен потенциал отново и ако случаят е такъв, ще трябва да ги спрем. Ще ги спрем. Ще ги пребием. Но се надявам това да не се случи“, каза Тръмп.
Президентът отбеляза, че би предпочел дипломатическо решение на въпроса. „Чух, че Иран иска да сключи сделка. Ако искат да сключат сделка, е много по-умно“, добави той.
1 Нобел за мир
21:34 29.12.2025
4 Kaлпазанин
21:41 29.12.2025
5 Управителя на съединените ционистки щати
21:44 29.12.2025
6 Спецназ
сега наближават избори и пак ще чешат топките на тоя убиец и мр.сна ГАД Нетаняху!
21:45 29.12.2025
7 Нема лошо!
21:52 29.12.2025
8 Гост
21:54 29.12.2025
10 Шопо
22:01 29.12.2025
13 Спецназ
22:05 29.12.2025
14 Спецназ
спрямо държави като Испания, Франция и Холандия!
Ония са ги подкарали преди 200 години заради сатанинските им проповеди и обичаи!
ФАКТ!
22:07 29.12.2025