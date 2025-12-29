Тръмп: САЩ са готови да ударят Иран, ако ядрената програма се възобнови

САЩ са готови да ударят Иран, ако Техеран се опита да възобнови ядрената си програма. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви това преди разговора си с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Чувам, че Иран се опитва да изгради ядрен потенциал отново и ако случаят е такъв, ще трябва да ги спрем. Ще ги спрем. Ще ги пребием. Но се надявам това да не се случи“, каза Тръмп.

Президентът отбеляза, че би предпочел дипломатическо решение на въпроса. „Чух, че Иран иска да сключи сделка. Ако искат да сключат сделка, е много по-умно“, добави той.