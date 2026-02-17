Украйна отвоюва територии, Русия е на сляпо без "Старлинк"

Анализ на независимия Институт за изследване на войната (ISW) сочи, че от контраофанзивата през юни 2023 г. насам въоръжените сили на Украйна не са отвоювали толкова много земи за толкова кратко време, както сега. Само в дните между сряда (11.2.) и неделя (15.2) украинската армия си е върнала обратно 201 квадратни километра собствена територия, предаде ARD.
Мъск изключи "Старлинк" за Русия
Основната причина за това е, че Русия няма вече достъп до сателитната система за интернет „Старлинк“ на мултимилиардера Илон Мъск. От началото на февруари руските въоръжени сили не могат вече да използват тази система, което в значително степен затруднява комуникацията между отделните военни части и техническите съоръжения на фронта.
С помощта на „Старлинк“ руските дронове доскоро са можели да заобикалят електронните системи за смущаване и са успявали да поразяват украинските цели с голяма точност, се казва от Киев. Без възможността да използват „Старлинк“, през цялата минала седмица руската армия е отбелязала напредък на фронта само на 9 февруари, отбелязват от ISW. През останалите дни украинските въоръжени сили са отвоювали свои територии, които се концентрират предимно в зона на около 80 километра източно от град Запорожие.
Преговори за мир в Женева
Докато сраженията на фронта продължават, в Женева днес започват двудневни преговори между представители на Украйна и Русия. Надеждите за пробив обаче са минимални, тъй като позициите на двете страни остават непримирими.
От Кремъл заявиха, че Русия иска да обсъжда спорните териториални въпроси и да постави старото си искане Украйна да отстъпи останалите 20 процента от източната част на Донецк, които руската армия още не е успяла да превземе.
Украйна пък има за приоритет редица хуманитарни въпроси. Киев иска да се сключи примирие и Русия да прекрати ударите по украинската енергийна инфраструктура, заради които милиони украинци живеят без ток, отопление и вода при екстремно ниски температури.
1 Може и това да е причината
12:37 17.02.2026
3 Махараминдри баба
Фидел Кастро 1992 г.
12:38 17.02.2026
4 Зевс
12:38 17.02.2026
5 Махараминдри баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:38 17.02.2026
6 Някой
12:38 17.02.2026
7 Махараминдри баба
12:38 17.02.2026
8 Данко Харсъзина
12:38 17.02.2026
9 Многоходовото
12:38 17.02.2026
10 Варна 3
12:38 17.02.2026
12 Ха-ха
До коментар #5 от "Махараминдри баба":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
12:39 17.02.2026
13 Атина Палада
12:39 17.02.2026
14 Варна 3
12:40 17.02.2026
15 Мишел
12:40 17.02.2026
16 Линда
12:40 17.02.2026
17 Атина Палада
12:41 17.02.2026
18 Ха-ха
До коментар #3 от "Махараминдри баба":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
12:41 17.02.2026
19 пешо
До коментар #1 от "Може и това да е причината":"Огромни" територии...това е парче земя по-маллко от София ...20км х 10км . това "огромно" ли е?
Пак ни правят на гадулки .. . .
12:42 17.02.2026
20 Мишел
До коментар #1 от "Може и това да е причината":По данни на армейско разузнаване на САЩ, жертвите са 34 украински срещу 1 руска.
12:43 17.02.2026
21 ДОЛУ РУZИЯ
12:43 17.02.2026
22 русоподлогите се разквичаха
12:43 17.02.2026
23 Владимир Путин, президент
Га губиш няма кво да кажеш ))
12:44 17.02.2026
25 Кирилов
12:45 17.02.2026
26 така е
До коментар #19 от "пешо":Друго си е "населено място" с 7 къщи и 2 обора. Направо град.
12:46 17.02.2026
27 АБВ
В интернет пространството съществуват достатъчно източници на обективен контрол и на двете страни, които ясно показват какво е състоянието на фронта и не са необходими никакви "анализи" на някакви финансирани от правителствата на САЩ и Германия НПО и медии, които да ни заливат с лъжи за несъществуващи победи.
12:47 17.02.2026
28 Владимир Путин, президент
До коментар #22 от "русоподлогите се разквичаха":"...Значи казаното в статията е вярно..."
Още вчера алармирах Факти, че фронта в Запорожско направление е пробит и укрите са навлезнали здраво на 10км на руснаците изотзад !!! 😁
12:47 17.02.2026
29 Наблюдавано
До коментар #1 от "Може и това да е причината":Наблюдавано от кого !?
От Укро-дезинформ ли !?
Такива глупости се пишат, че чак си се чудя защо ги чета :) :) :)
12:49 17.02.2026
30 Мишел
12:50 17.02.2026
31 Мишеле
До коментар #15 от "Мишел":Тебе ще те пратим сгъздап азиш дунавската граница на България като дойдат братушките ви
12:51 17.02.2026
32 Анализатор
До коментар #5 от "Махараминдри баба":По-важното е, че и от другата страна на фронта загиват приблизително същия брой рушяци...
Така броят им в световен мащаб намалява, а това подобрява, чисто статистически световното ДНК...
12:51 17.02.2026
33 добре
До коментар #28 от "Владимир Путин, президент":Добре, че беше ти да алармираш ...
Че без теб светът нямаше да знае, че има три слънца, и че морето е до колене ...
12:51 17.02.2026
34 Спрете им Виндоуса и интернета
12:51 17.02.2026
35 Дрът сбъркан русодебил
12:52 17.02.2026
36 !!!?
12:53 17.02.2026
37 Илиан Москов
До коментар #1 от "Може и това да е причината":Русия е издала лиценз за Старлинг, и го ползва, иначе досега щеше вече да го няма.
12:53 17.02.2026
38 Павел Пенев
12:54 17.02.2026
39 Налейте стаканчик
Руснаците да губят.?Хайде де!
Фейк!
12:54 17.02.2026
40 Владимир Путин, президент
Загуби на руската армия от 24.02.2022 - 31.01.26
контрактници – 1 249 380 (+820) души;
резервисти – 11 661 (+5) души;
танкове – 24 020 (+2) единици;
друга бронетехника – 77 969 (+235) единици; артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици; самолети – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
дронове – 4 070 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
12:54 17.02.2026
41 Зловещия подкаст
До коментар #5 от "Махараминдри баба":Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!
Засекретени данни от руския ген.щаб-
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 4 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 3 години! 💥
12:56 17.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Факт
До коментар #41 от "Зловещия подкаст":Вчера Руската дума гласува ново решение -
Русия утроява държавните разходи за разширяване на гробищата
12:56 17.02.2026
44 Копейки
12:57 17.02.2026
45 Сатана Z
До коментар #41 от "Зловещия подкаст":на 25 февруари преди 4 години раша извърши въздушен десант на Киевското летище Гостомел в който участваха 800 парашутисти за да го превземат и установят плацдарм на десетки транспортни самолети които от Беларус да докарат 25 хиляди орки и влязат в Киев. Лично кмета на Киев Владимир Кличко който показа как с брат си Виталий са ликвидирали 6-7 орки приземили се на летището а всички бяха разчленени от териториалната отбрана на града - " За 72 часа ще арестуваме Зеленски и още 19 бандери от режима в Киев" -рамзан кадиров. Тези 72 часа станаха 4 години ухххахаха.
12:57 17.02.2026
46 Руснак без крак
До коментар #35 от "Дрът сбъркан русодебил":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
12:59 17.02.2026
47 Владимир Путин, президент
До коментар #41 от "Зловещия подкаст":Аз по-добре си мълча, както си мълча от Три Месеца насам. Hpaвится не нpaвится мълчи моя красавица 😁
12:59 17.02.2026
48 ТИР
13:00 17.02.2026
49 Хехеее
До коментар #41 от "Зловещия подкаст":Демографски срив в Раша. Да идват талибаните да ошушкат каквото е останало.
13:01 17.02.2026
50 Коко
До коментар #45 от "Сатана Z":Бедната душичка, Ако ти напишат , че си се родил на Марс пак ще повярваш.
13:01 17.02.2026
51 Владимир Путин, президент
Да помълчим.......😁
13:01 17.02.2026
52 Механик
Трима ранени и помляно енергоснабдяване. Вой на бандерите, че "много дълго нямма да може да се възстановят пораженията".
И това на сляпо. Представяте ли си, ако не беше на сляпо.
13:02 17.02.2026
53 Добър ден!
13:02 17.02.2026
54 Владимир Путин, президент
13:03 17.02.2026
55 Някой
А липсата на Старлинк не е критична - имат си други средства за комуникация.
Статията е от американски агент и цели лековерните западни бройлери.
13:03 17.02.2026
56 Коко
До коментар #51 от "Владимир Путин, президент":Ти защо не мълчиш.? Пишеш и не спираш, Не си интересен!
13:04 17.02.2026
57 Фактура
Видя се, че без Запада москалите са кръгла нула. Най-добре е да предадат Путин на Киев и да пътува към Хага, да платят репарации и да приемат Сороското НПО.
Руснаците винаги са били най-добре, когато са дружали със Запада и са бесели милиционерите.
13:04 17.02.2026
58 Владимир Путин, президент
До коментар #53 от "Добър ден!":"....Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни,где МОЧАТА?..."
Напълних си бузи с водица и Мълча 🤣
13:05 17.02.2026
59 Някой
До коментар #53 от "Добър ден!":Спокойно! Ще дойде време и точно такива като теб ще построят нов, по-голям паметник на руснаците.
13:05 17.02.2026
60 Карго 200
13:06 17.02.2026
61 Ха ха ха ха
До коментар #15 от "Мишел":По паметните плочи в Русия броя на убити в СВО вече надминават броя на убити през Втората световна.
13:06 17.02.2026
62 Владимир Путин, президент
13:06 17.02.2026
63 да питам
До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":верно ли Пуся от 05.02 не е правил интервюта и обръщения към руснаците ?
13:07 17.02.2026
64 Владимир Путин, президент
13:08 17.02.2026
66 Карго 200
До коментар #4 от "Зевс":Покажи на Путин картата на Купяск,а на Герасимов тази на Купяск-Вузловой
13:09 17.02.2026
68 Пимпел
До коментар #52 от "Механик":Значи руснаците в Одеса ги трепят руснаците от Москва. Държат ги на студено и тъмно и руснаците от Одеса страдат.
Българчета като тебе се радват на страданието на руснаците, които ги бият други руснаци. Изрод ли си, що си? Русофоб си.
13:12 17.02.2026
69 Дядо Гого
13:13 17.02.2026
70 Владимир Путин, президент
До коментар #63 от "да питам":" ..верно ли Пуся от Три Месеца не е правил интервюта и обръщения към руснаците ?.."
1945г Хитлер също не беше от най-приказливите, 30 април замлъква навсегда. Долавяте ли аналогията ? 😁
13:13 17.02.2026
71 БЕЗАНАЛОГОВИТЕ РУСКИ УРУНГЕЛИ
За да се опитат да имат Интернет
На Фронта .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Пълни Първобитни Мърлячи .
13:13 17.02.2026
72 Кадир
13:16 17.02.2026
73 хххх
До коментар #37 от "Илиан Москов":Ти въобще четеш ли си глупостите дето ги пишеш.Направо не ми се коментира каква щуротия си надробил.По-добре повече не се обаждай филмар.
13:17 17.02.2026
74 Облече се
До коментар #64 от "Владимир Путин, президент":Във Камуфлаж
2 Пъти ПУСЯ
И всички изпопадаха от Смях .
Хахахаха
Всички го взеха за Някакъв РУСКИ КАШИК.
13:17 17.02.2026
75 Владимир Путин, президент
До коментар #71 от "БЕЗАНАЛОГОВИТЕ РУСКИ УРУНГЕЛИ":"....руснаците пускат аеростати..."
Това не са просто аеростати !!!
Русия подготвя Първия полет до Луната с Дирижабъл.
Господи колко тежко е да си русофиль....😄😄😄
13:17 17.02.2026
76 руски кашици
До коментар #55 от "Някой":руснаците опъват кабели между окопите и ползват телефоните от СССР!
13:19 17.02.2026
77 "Владимир Путин, президент"
До коментар #54 от "Владимир Путин, президент":Хубавото е че нашите усръински братя
със старлинк, ф.к16, ейбръмси, леопърди от двата стола отново седнаха на средния...........
На Руския !!!
13:19 17.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Ами
13:23 17.02.2026
80 да си знаеш
До коментар #20 от "Мишел":Първото което е Русия няма нито военните възможности,нито военния потенциал,нито капацитета нито нищо,за да може такава лъжа дето си написал да мине метър.Руснаците до момента са дали няколко пъти повече жертви от украйнците,като на всеки убит украинец се падат по 4-5 мъртви руснака.Русия като изостанала държава с военен капацитет и възможности от 50-те години на миналия век може да воюва само по този начин.Да праща пушечно месо на килограм на бойното поле до последния руснак.Във всичките големи воини Русия винаги е давала в пъти-пъти повече жертви от противника си.Да не мислиш,че точно тази война ще е различната при положение,че Русия е буквално пребита като мръсно nce и вече дори изгуби статута си на военна държава ?
13:23 17.02.2026
81 Точно защото
Ей как ги имисляте тия щуротии бе !?
Коментиран от #100
13:23 17.02.2026
82 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров
13:24 17.02.2026
83 Бункерния КАШИК
За да му преливат Прясна Кръв .
Иска да се подмлади .
Всякакви Лекари и Знахари
Са вербувани да намерят начин
За да спрат Стареенето на
Бункерния КАШИК.
През цялото време се тъпче и
Със Елексири на Монголски Шамани .
Ще живее ли 150 Години ?
Естествено се търсят и Донори
Жертвени Агнета ,
За трансплантации на Органи .
13:25 17.02.2026
84 Байко
И неска ли превземат със гера симав.. Купянск и Селото ПОКРОВСК?!?
Ба Ти пе дале те
13:25 17.02.2026
85 катран
До коментар #9 от "Многоходовото":Вярваме само на Урсуля .През 2022г..публикува в сайта на ЕК...данните за 100 000 укропейтриота загинаха геройски за евролебирални цености..но после светкавично ги премахна..защото не може светът да знае колко бързо намалява бройката на укр.армия..Но интернет помни всичко.
13:26 17.02.2026
87 Дедо ви...
13:28 17.02.2026
88 Хуморист
Да свикват, че отсега нататък ще е все така!
13:32 17.02.2026
90 И без старлинк
13:37 17.02.2026
91 бегай..
До коментар #86 от "Джелатина":При олена зелена,она раздаде бандерчетата на алянсаджийте за чаркоятьци,оти бустерите на дъртио пфайзерски джендър уесуль..им батиса карантийте
13:38 17.02.2026
92 някой си
13:39 17.02.2026
93 Йхгдд
До коментар #30 от "Мишел":Язък ти за сметките
13:41 17.02.2026
94 Хи... Хи... 😄
13:42 17.02.2026
96 ДългоИме
13:42 17.02.2026
99 някой си
До коментар #98 от "България и българите мразят русия":няма кой да ви вярва продажни псета
13:50 17.02.2026
102 русофилска rняс
До коментар #99 от "някой си":Кой тебе тебе на кой и какво вярваш бе мръсна и беzpoдна антибългарска твap!!
13:54 17.02.2026
103 някой си
До коментар #102 от "русофилска rняс":вярвам че ще гризнеш дръвцето и в Русия вярвам
13:56 17.02.2026