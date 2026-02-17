Новини
17 Февруари, 2026 12:35

Само за дни Украйна е отвоювала огромни свои територии - най-големите от 2023 г. насам, съобщават независими американски експерти

Украйна отвоюва територии, Русия е на сляпо без "Старлинк" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Анализ на независимия Институт за изследване на войната (ISW) сочи, че от контраофанзивата през юни 2023 г. насам въоръжените сили на Украйна не са отвоювали толкова много земи за толкова кратко време, както сега. Само в дните между сряда (11.2.) и неделя (15.2) украинската армия си е върнала обратно 201 квадратни километра собствена територия, предаде ARD.

Мъск изключи "Старлинк" за Русия

Основната причина за това е, че Русия няма вече достъп до сателитната система за интернет „Старлинк“ на мултимилиардера Илон Мъск. От началото на февруари руските въоръжени сили не могат вече да използват тази система, което в значително степен затруднява комуникацията между отделните военни части и техническите съоръжения на фронта.

С помощта на „Старлинк“ руските дронове доскоро са можели да заобикалят електронните системи за смущаване и са успявали да поразяват украинските цели с голяма точност, се казва от Киев. Без възможността да използват „Старлинк“, през цялата минала седмица руската армия е отбелязала напредък на фронта само на 9 февруари, отбелязват от ISW. През останалите дни украинските въоръжени сили са отвоювали свои територии, които се концентрират предимно в зона на около 80 километра източно от град Запорожие.

Преговори за мир в Женева

Докато сраженията на фронта продължават, в Женева днес започват двудневни преговори между представители на Украйна и Русия. Надеждите за пробив обаче са минимални, тъй като позициите на двете страни остават непримирими.

От Кремъл заявиха, че Русия иска да обсъжда спорните териториални въпроси и да постави старото си искане Украйна да отстъпи останалите 20 процента от източната част на Донецк, които руската армия още не е успяла да превземе.

Украйна пък има за приоритет редица хуманитарни въпроси. Киев иска да се сключи примирие и Русия да прекрати ударите по украинската енергийна инфраструктура, заради които милиони украинци живеят без ток, отопление и вода при екстремно ниски температури.


  • 1 Може и това да е причината

    25 47 Отговор
    за драстичното нарастване на руските жертви наблюдавано в последните месеци.

    Коментиран от #19, #20, #29, #37

    12:37 17.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Махараминдри баба

    41 21 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #18

    12:38 17.02.2026

  • 4 Зевс

    59 19 Отговор
    Отвоювали са само в пропагандните новини, има си карти, където се вижда какво се случва

    Коментиран от #66

    12:38 17.02.2026

  • 5 Махараминдри баба

    27 16 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #12, #32, #41

    12:38 17.02.2026

  • 6 Някой

    34 3 Отговор
    Че ще има някъде по огромната фронтова линия приливи и отливи, не е нещо странно. Въпросът е крайният резултат! Къде сега ще хвърлят сили и така нататък са само временни събития.

    12:38 17.02.2026

  • 7 Махараминдри баба

    29 16 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:38 17.02.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    19 5 Отговор
    Пийвам винце в една пивница. Топло и уютно. Има две украинки на съседната маса. Боли ме задникa тъй като паднах със ските.

    Коментиран от #67

    12:38 17.02.2026

  • 9 Многоходовото

    21 37 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #85

    12:38 17.02.2026

  • 10 Варна 3

    19 37 Отговор
    Русия ще пукне скоро!

    12:38 17.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ха-ха

    15 22 Отговор

    До коментар #5 от "Махараминдри баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    12:39 17.02.2026

  • 13 Атина Палада

    15 34 Отговор
    Братушките позорно бягат ....

    12:39 17.02.2026

  • 14 Варна 3

    21 29 Отговор
    Даваме сила на Украйна да спаси Донбас, Херсон, Запорожие и Крим от руските нашественици.

    12:40 17.02.2026

  • 15 Мишел

    36 16 Отговор
    На картите Украйна нищо не е отвоювала, само пак е загубила.. Затова в статията няма никакви конкретни територии.

    Коментиран от #31, #61

    12:40 17.02.2026

  • 16 Линда

    11 18 Отговор
    ,То е ясно , че сме свидетели на края на параша . Ама нейната семка , до последно се бори. Откачена работа

    12:40 17.02.2026

  • 17 Атина Палада

    19 28 Отговор
    Руската армия се оказа особено смешна !

    Коментиран от #65

    12:41 17.02.2026

  • 18 Ха-ха

    13 10 Отговор

    До коментар #3 от "Махараминдри баба":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    12:41 17.02.2026

  • 19 пешо

    28 8 Отговор

    До коментар #1 от "Може и това да е причината":

    "Огромни" територии...това е парче земя по-маллко от София ...20км х 10км . това "огромно" ли е?
    Пак ни правят на гадулки .. . .

    Коментиран от #26

    12:42 17.02.2026

  • 20 Мишел

    22 14 Отговор

    До коментар #1 от "Може и това да е причината":

    По данни на армейско разузнаване на САЩ, жертвите са 34 украински срещу 1 руска.

    Коментиран от #24, #80

    12:43 17.02.2026

  • 21 ДОЛУ РУZИЯ

    12 22 Отговор
    Русия все дрънка тинтири-минтири, дето нямат нищо общо с успеха на руската армия.

    12:43 17.02.2026

  • 22 русоподлогите се разквичаха

    13 22 Отговор
    Значи казаното в статията е вярно. Иначе нямаше да повтарят неща писано 1000 пъти от тях като пропаганда. Факт.

    Коментиран от #28

    12:43 17.02.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    14 19 Отговор
    Това вече обяснява Мълчанието на Путин !!!
    Га губиш няма кво да кажеш ))

    Коментиран от #63

    12:44 17.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кирилов

    12 20 Отговор
    Колкото повече парашки отиват на концерт на кобзон , толкова по-добре за целокупното човечество.

    12:45 17.02.2026

  • 26 така е

    5 9 Отговор

    До коментар #19 от "пешо":

    Друго си е "населено място" с 7 къщи и 2 обора. Направо град.

    12:46 17.02.2026

  • 27 АБВ

    22 6 Отговор
    Какво източници са Deutsche Welle и независимия Институт за изследване на войната (ISW) ? Да се чуди човек да се смее ли, или само да ги псува. Най-обикновена пропаганда, при това доста примитивна.
    В интернет пространството съществуват достатъчно източници на обективен контрол и на двете страни, които ясно показват какво е състоянието на фронта и не са необходими никакви "анализи" на някакви финансирани от правителствата на САЩ и Германия НПО и медии, които да ни заливат с лъжи за несъществуващи победи.

    12:47 17.02.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    8 19 Отговор

    До коментар #22 от "русоподлогите се разквичаха":

    "...Значи казаното в статията е вярно..."

    Още вчера алармирах Факти, че фронта в Запорожско направление е пробит и укрите са навлезнали здраво на 10км на руснаците изотзад !!! 😁

    Коментиран от #33

    12:47 17.02.2026

  • 29 Наблюдавано

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "Може и това да е причината":

    Наблюдавано от кого !?
    От Укро-дезинформ ли !?
    Такива глупости се пишат, че чак си се чудя защо ги чета :) :) :)

    12:49 17.02.2026

  • 30 Мишел

    5 19 Отговор
    "Чудовищни руски жертви в през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #93

    12:50 17.02.2026

  • 31 Мишеле

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Тебе ще те пратим сгъздап азиш дунавската граница на България като дойдат братушките ви

    12:51 17.02.2026

  • 32 Анализатор

    5 14 Отговор

    До коментар #5 от "Махараминдри баба":

    По-важното е, че и от другата страна на фронта загиват приблизително същия брой рушяци...
    Така броят им в световен мащаб намалява, а това подобрява, чисто статистически световното ДНК...

    12:51 17.02.2026

  • 33 добре

    9 3 Отговор

    До коментар #28 от "Владимир Путин, президент":

    Добре, че беше ти да алармираш ...

    Че без теб светът нямаше да знае, че има три слънца, и че морето е до колене ...

    12:51 17.02.2026

  • 34 Спрете им Виндоуса и интернета

    9 14 Отговор
    на маскалите и войната приключва за 24 часа.

    12:51 17.02.2026

  • 35 Дрът сбъркан русодебил

    9 12 Отговор
    Абе да питам, ко стана с Киев за 3 дня?

    Коментиран от #46

    12:52 17.02.2026

  • 36 !!!?

    9 14 Отговор
    Не е причината в „Старлинк“, а чисто финансова. Русия привършва държавния резерв, а производството на ракети и дронове е скъпо. Приходи няма.

    12:53 17.02.2026

  • 37 Илиан Москов

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Може и това да е причината":

    Русия е издала лиценз за Старлинг, и го ползва, иначе досега щеше вече да го няма.

    Коментиран от #73

    12:53 17.02.2026

  • 38 Павел Пенев

    14 6 Отговор
    Браво на нацистите,очаква ги победа според DW, но на сън в лятна нощ.

    12:54 17.02.2026

  • 39 Налейте стаканчик

    6 11 Отговор
    Другари. Как се търпи ...такива фалшиви новини.?
    Руснаците да губят.?Хайде де!
    Фейк!

    12:54 17.02.2026

  • 40 Владимир Путин, президент

    11 9 Отговор
    За да е пълно руското унижение, публикувам русщите загуби изготвени от незабравимия генерал от запаса таварищ Канаконокошенков 😄

    Загуби на руската армия от 24.02.2022 - 31.01.26

    контрактници – 1 249 380 (+820) души;
    резервисти – 11 661 (+5) души;
    танкове – 24 020 (+2) единици;
    друга бронетехника – 77 969 (+235) единици; артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици; самолети – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    дронове – 4 070 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;

    12:54 17.02.2026

  • 41 Зловещия подкаст

    10 13 Отговор

    До коментар #5 от "Махараминдри баба":

    Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 4 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 3 години! 💥

    Коментиран от #43, #45, #47, #49

    12:56 17.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Факт

    8 12 Отговор

    До коментар #41 от "Зловещия подкаст":

    Вчера Руската дума гласува ново решение -
    Русия утроява държавните разходи за разширяване на гробищата

    12:56 17.02.2026

  • 44 Копейки

    7 11 Отговор
    Не се ядосвайте, а празнувайте днес започва Китайската нова година на коня. Но не на коня Лавров, а на китайския Огнен кон.

    12:57 17.02.2026

  • 45 Сатана Z

    9 12 Отговор

    До коментар #41 от "Зловещия подкаст":

    на 25 февруари преди 4 години раша извърши въздушен десант на Киевското летище Гостомел в който участваха 800 парашутисти за да го превземат и установят плацдарм на десетки транспортни самолети които от Беларус да докарат 25 хиляди орки и влязат в Киев. Лично кмета на Киев Владимир Кличко който показа как с брат си Виталий са ликвидирали 6-7 орки приземили се на летището а всички бяха разчленени от териториалната отбрана на града - " За 72 часа ще арестуваме Зеленски и още 19 бандери от режима в Киев" -рамзан кадиров. Тези 72 часа станаха 4 години ухххахаха.

    Коментиран от #50

    12:57 17.02.2026

  • 46 Руснак без крак

    4 8 Отговор

    До коментар #35 от "Дрът сбъркан русодебил":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    12:59 17.02.2026

  • 47 Владимир Путин, президент

    7 7 Отговор

    До коментар #41 от "Зловещия подкаст":

    Аз по-добре си мълча, както си мълча от Три Месеца насам. Hpaвится не нpaвится мълчи моя красавица 😁

    12:59 17.02.2026

  • 48 ТИР

    10 1 Отговор
    Преди беше че руснаците са взели малка територия , сега пък украинците отвоювали огромна територия,,,,, яка шизоф,,,,

    13:00 17.02.2026

  • 49 Хехеее

    7 11 Отговор

    До коментар #41 от "Зловещия подкаст":

    Демографски срив в Раша. Да идват талибаните да ошушкат каквото е останало.

    13:01 17.02.2026

  • 50 Коко

    8 4 Отговор

    До коментар #45 от "Сатана Z":

    Бедната душичка, Ако ти напишат , че си се родил на Марс пак ще повярваш.

    13:01 17.02.2026

  • 51 Владимир Путин, президент

    6 8 Отговор
    Да си в окопа е сребро, мълчанието е злато !!!
    Да помълчим.......😁

    Коментиран от #56

    13:01 17.02.2026

  • 52 Механик

    12 7 Отговор
    Руските ракети май и на сляпо добре се справят. Справка нощес в Одеса.
    Трима ранени и помляно енергоснабдяване. Вой на бандерите, че "много дълго нямма да може да се възстановят пораженията".
    И това на сляпо. Представяте ли си, ако не беше на сляпо.

    Коментиран от #68

    13:02 17.02.2026

  • 53 Добър ден!

    5 11 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни,где МОЧАТА?

    Коментиран от #58, #59

    13:02 17.02.2026

  • 54 Владимир Путин, президент

    5 8 Отговор
    Аз съм Мълчаливото овчарче 😁

    Коментиран от #77

    13:03 17.02.2026

  • 55 Някой

    12 1 Отговор
    Това с отвоюваните територии е доста пресилено. При все, че руснаците напредват и освобождават още бас Лени места.
    А липсата на Старлинк не е критична - имат си други средства за комуникация.
    Статията е от американски агент и цели лековерните западни бройлери.

    Коментиран от #76, #78

    13:03 17.02.2026

  • 56 Коко

    8 2 Отговор

    До коментар #51 от "Владимир Путин, президент":

    Ти защо не мълчиш.? Пишеш и не спираш, Не си интересен!

    13:04 17.02.2026

  • 57 Фактура

    4 8 Отговор
    За 1 седмица ВСУ са освободили 201 квадратни километра от монголо-татарската орда.

    Видя се, че без Запада москалите са кръгла нула. Най-добре е да предадат Путин на Киев и да пътува към Хага, да платят репарации и да приемат Сороското НПО.

    Руснаците винаги са били най-добре, когато са дружали със Запада и са бесели милиционерите.

    13:04 17.02.2026

  • 58 Владимир Путин, президент

    6 7 Отговор

    До коментар #53 от "Добър ден!":

    "....Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни,где МОЧАТА?..."

    Напълних си бузи с водица и Мълча 🤣

    13:05 17.02.2026

  • 59 Някой

    9 4 Отговор

    До коментар #53 от "Добър ден!":

    Спокойно! Ще дойде време и точно такива като теб ще построят нов, по-голям паметник на руснаците.

    13:05 17.02.2026

  • 60 Карго 200

    3 7 Отговор
    Путин,на основание традиционните руски ценности изисква от армията си комуникациите да са в крак с техниката,за това армията преминава от "Старлинк" към познатите от времето на СССР ТА-57

    13:06 17.02.2026

  • 61 Ха ха ха ха

    5 7 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    По паметните плочи в Русия броя на убити в СВО вече надминават броя на убити през Втората световна.

    13:06 17.02.2026

  • 62 Владимир Путин, президент

    2 7 Отговор
    Защо тъгува Владимир Путин ? 😄

    13:06 17.02.2026

  • 63 да питам

    4 7 Отговор

    До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":

    верно ли Пуся от 05.02 не е правил интервюта и обръщения към руснаците ?

    Коментиран от #70

    13:07 17.02.2026

  • 64 Владимир Путин, президент

    5 7 Отговор
    Владимир Путин - Нямото войниче 😁

    Коментиран от #74

    13:08 17.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Карго 200

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    Покажи на Путин картата на Купяск,а на Герасимов тази на Купяск-Вузловой

    13:09 17.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Пимпел

    4 8 Отговор

    До коментар #52 от "Механик":

    Значи руснаците в Одеса ги трепят руснаците от Москва. Държат ги на студено и тъмно и руснаците от Одеса страдат.

    Българчета като тебе се радват на страданието на руснаците, които ги бият други руснаци. Изрод ли си, що си? Русофоб си.

    13:12 17.02.2026

  • 69 Дядо Гого

    9 3 Отговор
    Щом украинците казват, че са 201 кв.километра, бройте ги, 2.1 декара!

    13:13 17.02.2026

  • 70 Владимир Путин, президент

    6 6 Отговор

    До коментар #63 от "да питам":

    " ..верно ли Пуся от Три Месеца не е правил интервюта и обръщения към руснаците ?.."

    1945г Хитлер също не беше от най-приказливите, 30 април замлъква навсегда. Долавяте ли аналогията ? 😁

    13:13 17.02.2026

  • 71 БЕЗАНАЛОГОВИТЕ РУСКИ УРУНГЕЛИ

    4 7 Отговор
    Почнали да пускат Аеростати
    За да се опитат да имат Интернет
    На Фронта .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Пълни Първобитни Мърлячи .

    Коментиран от #75

    13:13 17.02.2026

  • 72 Кадир

    9 2 Отговор
    Не публикувайте ЛЪЖИ.....

    13:16 17.02.2026

  • 73 хххх

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Илиан Москов":

    Ти въобще четеш ли си глупостите дето ги пишеш.Направо не ми се коментира каква щуротия си надробил.По-добре повече не се обаждай филмар.

    13:17 17.02.2026

  • 74 Облече се

    2 6 Отговор

    До коментар #64 от "Владимир Путин, президент":

    Във Камуфлаж

    2 Пъти ПУСЯ

    И всички изпопадаха от Смях .

    Хахахаха

    Всички го взеха за Някакъв РУСКИ КАШИК.

    13:17 17.02.2026

  • 75 Владимир Путин, президент

    3 9 Отговор

    До коментар #71 от "БЕЗАНАЛОГОВИТЕ РУСКИ УРУНГЕЛИ":

    "....руснаците пускат аеростати..."

    Това не са просто аеростати !!!
    Русия подготвя Първия полет до Луната с Дирижабъл.
    Господи колко тежко е да си русофиль....😄😄😄

    13:17 17.02.2026

  • 76 руски кашици

    3 9 Отговор

    До коментар #55 от "Някой":

    руснаците опъват кабели между окопите и ползват телефоните от СССР!

    13:19 17.02.2026

  • 77 "Владимир Путин, президент"

    8 6 Отговор

    До коментар #54 от "Владимир Путин, президент":

    Хубавото е че нашите усръински братя
    със старлинк, ф.к16, ейбръмси, леопърди от двата стола отново седнаха на средния...........

    На Руския !!!

    13:19 17.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ами

    7 1 Отговор
    Сигурно затова Тръмп посъветва наркомана вчера да побързат с птстъпките:))

    13:23 17.02.2026

  • 80 да си знаеш

    4 7 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Първото което е Русия няма нито военните възможности,нито военния потенциал,нито капацитета нито нищо,за да може такава лъжа дето си написал да мине метър.Руснаците до момента са дали няколко пъти повече жертви от украйнците,като на всеки убит украинец се падат по 4-5 мъртви руснака.Русия като изостанала държава с военен капацитет и възможности от 50-те години на миналия век може да воюва само по този начин.Да праща пушечно месо на килограм на бойното поле до последния руснак.Във всичките големи воини Русия винаги е давала в пъти-пъти повече жертви от противника си.Да не мислиш,че точно тази война ще е различната при положение,че Русия е буквално пребита като мръсно nce и вече дори изгуби статута си на военна държава ?

    13:23 17.02.2026

  • 81 Точно защото

    8 4 Отговор
    нЕмат Старлинк, руснаците ще се объркат и ще вземат всичко до и Одеса ! Няма да знаят, че са ги вземали ! 😀
    Ей как ги имисляте тия щуротии бе !?

    Коментиран от #100

    13:23 17.02.2026

  • 82 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров

    0 7 Отговор
    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    13:24 17.02.2026

  • 83 Бункерния КАШИК

    6 6 Отговор
    Е настанен в болница
    За да му преливат Прясна Кръв .
    Иска да се подмлади .
    Всякакви Лекари и Знахари
    Са вербувани да намерят начин
    За да спрат Стареенето на
    Бункерния КАШИК.

    През цялото време се тъпче и
    Със Елексири на Монголски Шамани .
    Ще живее ли 150 Години ?

    Естествено се търсят и Донори
    Жертвени Агнета ,
    За трансплантации на Органи .

    Коментиран от #86

    13:25 17.02.2026

  • 84 Байко

    2 6 Отговор
    Абе дека е оня ТРИДНЕВНИЯ ПЕН Деларин Ху ЙЛО?
    И неска ли превземат със гера симав.. Купянск и Селото ПОКРОВСК?!?
    Ба Ти пе дале те

    13:25 17.02.2026

  • 85 катран

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Многоходовото":

    Вярваме само на Урсуля .През 2022г..публикува в сайта на ЕК...данните за 100 000 укропейтриота загинаха геройски за евролебирални цености..но после светкавично ги премахна..защото не може светът да знае колко бързо намалява бройката на укр.армия..Но интернет помни всичко.

    13:26 17.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Дедо ви...

    7 12 Отговор
    Альоооо...., отрано започнахте с първоаприлските лъжи...

    13:28 17.02.2026

  • 88 Хуморист

    15 5 Отговор
    На копейките им става много криво от подобни новини. 🤣
    Да свикват, че отсега нататък ще е все така!

    13:32 17.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 И без старлинк

    8 1 Отговор
    руснаците им разкатаха страната!

    13:37 17.02.2026

  • 91 бегай..

    5 1 Отговор

    До коментар #86 от "Джелатина":

    При олена зелена,она раздаде бандерчетата на алянсаджийте за чаркоятьци,оти бустерите на дъртио пфайзерски джендър уесуль..им батиса карантийте

    13:38 17.02.2026

  • 92 някой си

    7 1 Отговор
    отвоюва незавоювани територии хахаха браво, много ви е слаба пропагандата

    Коментиран от #98

    13:39 17.02.2026

  • 93 Йхгдд

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Язък ти за сметките

    13:41 17.02.2026

  • 94 Хи... Хи... 😄

    2 5 Отговор
    И в Тубата го има, ВСУ отупват здраво братушките на нашите копейки 🤣... хи.. хи🤭

    13:42 17.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 ДългоИме

    5 0 Отговор
    Да бе, да, - уж насляпо, пък напредва ... "Шамар" по репутациятана Мъск - едва ли ще допусне джурнални "приказки" да му навредят ...?

    13:42 17.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 някой си

    5 2 Отговор

    До коментар #98 от "България и българите мразят русия":

    няма кой да ви вярва продажни псета

    Коментиран от #101, #102

    13:50 17.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 русофилска rняс

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "някой си":

    Кой тебе тебе на кой и какво вярваш бе мръсна и беzpoдна антибългарска твap!!

    Коментиран от #103

    13:54 17.02.2026

  • 103 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "русофилска rняс":

    вярвам че ще гризнеш дръвцето и в Русия вярвам

    13:56 17.02.2026

