Украйна отвоюва територии, Русия е на сляпо без "Старлинк"

Анализ на независимия Институт за изследване на войната (ISW) сочи, че от контраофанзивата през юни 2023 г. насам въоръжените сили на Украйна не са отвоювали толкова много земи за толкова кратко време, както сега. Само в дните между сряда (11.2.) и неделя (15.2) украинската армия си е върнала обратно 201 квадратни километра собствена територия, предаде ARD.

Мъск изключи "Старлинк" за Русия

Основната причина за това е, че Русия няма вече достъп до сателитната система за интернет „Старлинк“ на мултимилиардера Илон Мъск. От началото на февруари руските въоръжени сили не могат вече да използват тази система, което в значително степен затруднява комуникацията между отделните военни части и техническите съоръжения на фронта.

С помощта на „Старлинк“ руските дронове доскоро са можели да заобикалят електронните системи за смущаване и са успявали да поразяват украинските цели с голяма точност, се казва от Киев. Без възможността да използват „Старлинк“, през цялата минала седмица руската армия е отбелязала напредък на фронта само на 9 февруари, отбелязват от ISW. През останалите дни украинските въоръжени сили са отвоювали свои територии, които се концентрират предимно в зона на около 80 километра източно от град Запорожие.

Преговори за мир в Женева

Докато сраженията на фронта продължават, в Женева днес започват двудневни преговори между представители на Украйна и Русия. Надеждите за пробив обаче са минимални, тъй като позициите на двете страни остават непримирими.

От Кремъл заявиха, че Русия иска да обсъжда спорните териториални въпроси и да постави старото си искане Украйна да отстъпи останалите 20 процента от източната част на Донецк, които руската армия още не е успяла да превземе.

Украйна пък има за приоритет редица хуманитарни въпроси. Киев иска да се сключи примирие и Русия да прекрати ударите по украинската енергийна инфраструктура, заради които милиони украинци живеят без ток, отопление и вода при екстремно ниски температури.