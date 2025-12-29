Тръмп потвърди удар на САЩ по район във Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди удар по район, за който се твърди, че е замесен в контрабанда на наркотици от Венецуела. Той направи съобщението, докато отговаряше на въпроси на журналисти в началото на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Имаше голяма експлозия в пристанищната зона, където товарят кораби с наркотици. Взривихме всички лодки и сега ударихме и този район“, каза американският лидер, когато беше помолен да коментира „експлозията във Венецуела“. Той обаче не предостави никакви подробности, нито уточни точното местоположение на този район.

Тръмп заяви, че неотдавнашният му разговор с венецуелския лидер Николас Мадуро не е дал осезаеми резултати.

„Говорих с него“, каза Тръмп, обяснявайки в отговор на последващ въпрос, че разговорът се е провел „сравнително наскоро“. „Но трябва да разберем, че разговорът не даде никакви съществени резултати“, добави Тръмп, като отново обвини Каракас в контрабанда на наркотици в Съединените щати.

На 26 декември в интервю за радио WABC Тръмп заяви, че два дни по-рано САЩ са ударили „голям завод или съоръжение“, за което се смята, че се използва за контрабанда на наркотици. Според американски медии е възможно ударът да е бил насочен към обект във Венецуела.

Вашингтон неоснователно обвини Каракас, че не е достатъчно проактивен в борбата с контрабандата на наркотици. Както The New York Times съобщи през август, Тръмп подписа класифицирана директива за започване на използване на военна сила срещу латиноамериканските наркокартели. След това в Карибите бяха разположени значителни допълнителни американски сили, включително ударна група, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford. През последните месеци американските военни унищожиха повече от 20 лодки край бреговете на Латинска Америка под претекст за борба с контрабандата на наркотици, убивайки близо 100 души. След един от тези удари колумбийският президент Густаво Петро заяви, че американската операция е убила рибар от неговата страна, а не наркодилър.

На 16 декември Тръмп обяви, че е наредил блокирането на всички санкционирани танкери, пътуващи към и от Венецуела. Американският лидер заяви, че САЩ смятат венецуелското правителство за „чуждестранна терористична организация“. Американските медии многократно съобщават, че САЩ може скоро да започнат да нанасят удари по цели на наркокартели във Венецуела.