Тръмп изрази надежда, че Нетаняху ще се разбере с Ал-Шараа

29 Декември, 2025 23:30 584 2

  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • сащ-
  • израел-
  • сирия-
  • разговори

САЩ са заинтересовани от запазването на сирийската държава

Тръмп изрази надежда, че Нетаняху ще се разбере с Ал-Шараа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази надежда за конструктивни отношения между Израел и временното сирийско ръководство, водено от временния президент Ахмед Ал-Шараа. Той обяви това на 29 декември, откривайки преговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Надявам се, че Нетаняху ще се разбере със Сирия, защото новият сирийски президент работи много усилено, за да си върши добре работата. Истина е. Знам, че е корав орех и, знаете ли, няма да намерите „хорист“, който би могъл да ръководи Сирия. Това е единственото нещо, което мога да кажа“, каза Тръмп.

Президентът подчерта, че САЩ са заинтересовани от запазването на сирийската държава, поради което решението за отмяна на санкциите беше взето преди това. „Отмених санкциите срещу Сирия, защото иначе те нямаше да имат шанс.“ „Искаме Сирия да оцелее, така че ще говорим и за Сирия“, добави американският лидер.

След смяната на властта в Сирия през декември 2024 г. Израел премести войските си в буферната зона и от сирийската страна на планината Хермон. Нетаняху обясни това с това, че споразумението за разделяне на силите с Арабската република, подписано през 1974 г., вече не е валидно. На 17 септември сирийският външен министър Асаад ал-Шейбани и израелският министър на стратегическото планиране Рон Дермър, с посредничеството и участието на специалния представител на САЩ Том Барак, проведоха разговори в Лондон. Според Syria TV страните са обсъдили нов проект на споразумение за сигурност, което да замени споразумението от 1974 г.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Капейко

    1 1 Отговор
    Сега да плюем ли по Тръмп
    Че подкрепя Нетаняху?

    Или да пляскаме че подкрепя Путин ?

    Вече станах разноглед .

    23:41 29.12.2025

  • 2 Управителя на съединените ционистки щати

    1 0 Отговор
    Kaквoтo кaжe шeфът Caтaняxy, e зaкoн!

    00:56 30.12.2025