Нетаняху реши да присъди на Тръмп наградата за Израел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще бъде удостоен с наградата за Израел, най-престижната награда на еврейската държава, която досега се е връчвала изключително на израелци. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви това след среща с американския лидер в имението му Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, Флорида.

„Президентът Тръмп наруши толкова много конвенции, за изненада на много хора, които по-късно признаха правотата му. Затова и ние решихме да нарушим една конвенция или да създадем нова: да присъдим наградата за Израел, която от близо 80 години никога не сме присъждали на не-израелски гражданин.“ Възнамеряваме да я присъдим на президента Тръмп тази година“, каза той.