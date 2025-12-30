Новини
Нетаняху реши да присъди на Тръмп наградата за Израел

30 Декември, 2025 00:21 479 3

Това е най-престижното отличие на еврейската държава

Нетаняху реши да присъди на Тръмп наградата за Израел - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще бъде удостоен с наградата за Израел, най-престижната награда на еврейската държава, която досега се е връчвала изключително на израелци. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви това след среща с американския лидер в имението му Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, Флорида.

Президентът Тръмп наруши толкова много конвенции, за изненада на много хора, които по-късно признаха правотата му. Затова и ние решихме да нарушим една конвенция или да създадем нова: да присъдим наградата за Израел, която от близо 80 години никога не сме присъждали на не-израелски гражданин.“ Възнамеряваме да я присъдим на президента Тръмп тази година“, каза той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Йт5тнтйт

    0 1 Отговор
    Чрез базата си в Сомалиленд Израел ще го начуква на хуситите при необходимост!

    00:28 30.12.2025

  • 2 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Голям мазник тоя ушатника

    00:36 30.12.2025

  • 3 Съединени ционистки щати

    1 0 Отговор
    Тръмп из натаняхус бич

    00:50 30.12.2025