САЩ са готови да подкрепят протестиращите в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ако Иран „убива мирни протестиращи“, САЩ ще им се притекат на помощ и са готови да действат.

„Ако Иран стреля и брутално убива мирни протестиращи, каквато е обичайната им практика, Съединените американски щати ще им се притекат на помощ. Напълно сме готови да действаме“, написа Тръмп на страницата си Truth Social.