САЩ са готови да подкрепят протестиращите в Иран

2 Януари, 2026 13:37 900 20

  • иран-
  • сащ-
  • протестиращи-
  • подкрепа-
  • доналд тръмп

Това заяви Доналд Тръмп

САЩ са готови да подкрепят протестиращите в Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ако Иран „убива мирни протестиращи“, САЩ ще им се притекат на помощ и са готови да действат.

„Ако Иран стреля и брутално убива мирни протестиращи, каквато е обичайната им практика, Съединените американски щати ще им се притекат на помощ. Напълно сме готови да действаме“, написа Тръмп на страницата си Truth Social.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те даже ги има заради САЩ

    21 3 Отговор
    Така работи САЩ отвътре!

    13:39 02.01.2026

  • 2 Дааа,

    17 5 Отговор
    Да си оправят първо собствената koчинka, че с този kyky рижав???

    13:44 02.01.2026

  • 3 А50

    23 4 Отговор
    Но това не важи за палестинците. Значи движещата сила на САЩ не са човешките права и свободи

    13:48 02.01.2026

  • 4 ФАКТ

    13 1 Отговор
    Нали са техни служители, шабат гои.

    13:52 02.01.2026

  • 5 Иван

    7 1 Отговор
    С вундервафен и равини.

    13:52 02.01.2026

  • 6 гост

    5 10 Отговор
    Време е Иран да се върне във времената преди Ислямската революция,когато са били проспериращ и прогресивен народ...45 год.само пижами и бради...

    13:54 02.01.2026

  • 7 Ха Ха

    8 1 Отговор
    Който и да дойде на власт в Иран, "любовта" към Израел ще бъде винаги силна

    13:56 02.01.2026

  • 8 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    8 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г

    13:57 02.01.2026

  • 9 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    5 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:58 02.01.2026

  • 10 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    3 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:58 02.01.2026

  • 11 Възмездието иде

    2 1 Отговор
    Ако някъде замирише, САЩ са готови да го разбъркат. Ще се научат скоро, когато Китай забърка у тях. Тогава ще гледаме как се избиват по телевизията с бира и пуканки.

    14:01 02.01.2026

  • 12 Евроатлантик на колесник

    3 1 Отговор
    Сега там ли отидохте да се окаквате!?

    14:03 02.01.2026

  • 13 Асен

    2 0 Отговор
    В Украйна също убиват хора ама не им се притичват на помощ!

    Коментиран от #17

    14:05 02.01.2026

  • 14 Госあ

    9 0 Отговор
    Демокрацията съществува единствено заради глупавото простолюдие !!! Сигурно някой си мисли, че тези протести са спонтанни и рижата е хуманист !!!

    14:05 02.01.2026

  • 15 Иван

    2 0 Отговор
    Ционистката проститутка Доналд Тръмп ще се изежи и срещу Чехия, критикуваща юдео-нацистката Хунта в Украйна.

    14:09 02.01.2026

  • 16 Али Акбар Вилаяти

    2 0 Отговор
    Иран са готови да подкрепят протестиращите в САЩ 🤣🤣🤣 .

    14:14 02.01.2026

  • 17 АсанБГ

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Асен":

    Вярно е адашче ,ами ти какво чакаш ,запиши се доброволец .

    14:15 02.01.2026

  • 18 Няма съмнение

    2 0 Отговор
    $@ш са в дъното на всички цветни революции от 1900г насам....
    Терорът и заплахите са основно средство за натиск към държави с находища на петрол...
    Разрушават държави къде къде по цивилизовани от тях...
    Обаче идва Видов ден и за тях...

    14:19 02.01.2026

  • 19 Гойко Митич

    3 0 Отговор
    САЩ имат персите за индианци. Но не разбират, че за евреите те са индианците.Наскоро Илон Мъск,предупреди, че САЩ ще изчезнат,ако еврейското "демократично"лоби вземе отново власта. Междувпрочем,честито на нюйоркчани.Вече имат нов кмет,демократ,заклел се над Корана.Та в тази връзка,някак си Тръмп звучи,като-"Казвам ти дъще,сещай се снахо".

    14:19 02.01.2026

  • 20 Оранжев клоун с

    2 0 Отговор
    оранжева по люция

    14:21 02.01.2026