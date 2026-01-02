САЩ са готови да подкрепят протестиращите в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ако Иран „убива мирни протестиращи“, САЩ ще им се притекат на помощ и са готови да действат.
„Ако Иран стреля и брутално убива мирни протестиращи, каквато е обичайната им практика, Съединените американски щати ще им се притекат на помощ. Напълно сме готови да действаме“, написа Тръмп на страницата си Truth Social.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Те даже ги има заради САЩ
13:39 02.01.2026
2 Дааа,
13:44 02.01.2026
3 А50
13:48 02.01.2026
4 ФАКТ
13:52 02.01.2026
5 Иван
13:52 02.01.2026
6 гост
13:54 02.01.2026
7 Ха Ха
13:56 02.01.2026
8 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ
Фидел Кастро 1992 г
13:57 02.01.2026
9 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:58 02.01.2026
10 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ
13:58 02.01.2026
11 Възмездието иде
14:01 02.01.2026
12 Евроатлантик на колесник
14:03 02.01.2026
13 Асен
Коментиран от #17
14:05 02.01.2026
14 Госあ
14:05 02.01.2026
15 Иван
14:09 02.01.2026
16 Али Акбар Вилаяти
14:14 02.01.2026
17 АсанБГ
До коментар #13 от "Асен":Вярно е адашче ,ами ти какво чакаш ,запиши се доброволец .
14:15 02.01.2026
18 Няма съмнение
Терорът и заплахите са основно средство за натиск към държави с находища на петрол...
Разрушават държави къде къде по цивилизовани от тях...
Обаче идва Видов ден и за тях...
14:19 02.01.2026
19 Гойко Митич
14:19 02.01.2026
20 Оранжев клоун с
14:21 02.01.2026