Между мащабните въздушни удари по Украйна! Сателитни снимки показват въоръжаване на Ту-160М

Сателитни снимки от 12 октомври показват руски стратегически бомбардировач Ту-160М, който се оборудва с крилати ракети Х-101 в авиобаза „Енгелс“. Кадрите са публикувани от мониторинговия ресурс AviVector и са анализирани от Defense Express.

Според анализа самолетите Ту-160М вероятно се подготвят последователно, като се обслужват и въоръжават един по един. Това може да влияе върху интервалите между мащабните въздушни удари по Украйна, тъй като са необходими време за техническо обслужване и преместване на самолетите между авиобазите „Енгелс“ и „Оленя“.

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Десетки бомбардировачи в „Оленя“

По данни, цитирани в публикацията, към 8 октомври в авиобаза „Оленя“ са били разположени седем бомбардировача Ту-95МС и 33 самолета Ту-22М3. На летището са засечени още два самолета-цистерни Ил-78М, един учебен Ту-134УБЛ, два транспортни Ан-12, един Ан-26 и един изтребител-прехващач МиГ-31.

Между 8 и 9 октомври шест Ту-95МС са били пребазирани в авиобаза „Украинка“ в Далечния изток, а един Ту-22М3 е преместен в „Енгелс“. Defense Express посочва 9 октомври като дата, към която е направена оценката на разположените в „Оленя“ самолети. Това е разминаване с датировката 8 октомври, посочена в публикацията на News.bg.

Изграждат защитни съоръжения

Сателитните кадри показват и строителство на защитни съоръжения в авиобаза „Енгелс“. Според анализа работата е започнала преди около година, но досега се виждат скелетите само на три потенциални хангара.

„Последователният процес на въоръжаване на бомбардировачите в авиобаза „Енгелс“ може да бъде повлиян от етапа на изграждане на укритията“, се посочва в доклада.

Defense Express допуска, че преместването на бомбардировачи към по-отдалечени летища е опит да се намали рискът за руската стратегическа авиация. В същото време придвижването на самолети и свързаното с тях оборудване към европейската част на Русия може да е признак за подготовка на нов мащабен удар срещу Украйна.

Това остава оценка, а не потвърдено намерение. Към момента няма публично потвърждение, че нов удар вече е планиран или че ще бъде извършен в определен срок.

Източници: news.bg, en.defence-ua.com, united24media.com