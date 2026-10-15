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Между мащабните въздушни удари по Украйна! Сателитни снимки показват въоръжаване на Ту-160М
  Тема: Украйна

Между мащабните въздушни удари по Украйна! Сателитни снимки показват въоръжаване на Ту-160М

15 Октомври, 2026 22:10 1 413 41

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Кадри от авиобаза „Енгелс“ показват стратегически бомбардировач с ракети Х-101, в „Оленя“ са преброени десетки руски самолети

Между мащабните въздушни удари по Украйна! Сателитни снимки показват въоръжаване на Ту-160М - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Сателитни снимки от 12 октомври показват руски стратегически бомбардировач Ту-160М, който се оборудва с крилати ракети Х-101 в авиобаза „Енгелс“. Кадрите са публикувани от мониторинговия ресурс AviVector и са анализирани от Defense Express.

Според анализа самолетите Ту-160М вероятно се подготвят последователно, като се обслужват и въоръжават един по един. Това може да влияе върху интервалите между мащабните въздушни удари по Украйна, тъй като са необходими време за техническо обслужване и преместване на самолетите между авиобазите „Енгелс“ и „Оленя“.

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Десетки бомбардировачи в „Оленя“

По данни, цитирани в публикацията, към 8 октомври в авиобаза „Оленя“ са били разположени седем бомбардировача Ту-95МС и 33 самолета Ту-22М3. На летището са засечени още два самолета-цистерни Ил-78М, един учебен Ту-134УБЛ, два транспортни Ан-12, един Ан-26 и един изтребител-прехващач МиГ-31.

Между 8 и 9 октомври шест Ту-95МС са били пребазирани в авиобаза „Украинка“ в Далечния изток, а един Ту-22М3 е преместен в „Енгелс“. Defense Express посочва 9 октомври като дата, към която е направена оценката на разположените в „Оленя“ самолети. Това е разминаване с датировката 8 октомври, посочена в публикацията на News.bg.

Изграждат защитни съоръжения

Сателитните кадри показват и строителство на защитни съоръжения в авиобаза „Енгелс“. Според анализа работата е започнала преди около година, но досега се виждат скелетите само на три потенциални хангара.

„Последователният процес на въоръжаване на бомбардировачите в авиобаза „Енгелс“ може да бъде повлиян от етапа на изграждане на укритията“, се посочва в доклада.

Defense Express допуска, че преместването на бомбардировачи към по-отдалечени летища е опит да се намали рискът за руската стратегическа авиация. В същото време придвижването на самолети и свързаното с тях оборудване към европейската част на Русия може да е признак за подготовка на нов мащабен удар срещу Украйна.

Това остава оценка, а не потвърдено намерение. Към момента няма публично потвърждение, че нов удар вече е планиран или че ще бъде извършен в определен срок.

Източници: news.bg, en.defence-ua.com, united24media.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къв е проблема сега

    13 4 Отговор
    Спокойно де нали вече е кошмарно за русия укритее имат интернет и скоро ще победят русия

    Коментиран от #4, #8

    22:15 15.10.2026

  • 2 мдааааа

    4 6 Отговор
    5 години вече , бе ...

    Коментиран от #14

    22:15 15.10.2026

  • 3 Кина

    17 6 Отговор
    Зеления гарван няма да спре украинската смърт докато някой не го спре..!

    Коментиран от #20, #24, #29

    22:16 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Име

    10 3 Отговор
    Красив самолет!

    22:17 15.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кретень

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Къв е проблема сега":

    Украйна ли тръгна преди 5 години да превзема Блатистан?

    Коментиран от #34

    22:18 15.10.2026

  • 9 Гост

    1 4 Отговор
    На ракетите пише ли: Жу вай бъ!!!
    Да си знаят...

    Коментиран от #16

    22:19 15.10.2026

  • 10 Шопо

    15 2 Отговор
    Ту-160 е съветски свръхзвуков стратегически бомбардировач-ракетоносец с крило с изменяема стреловидност. Той е най-големият и най-мощен сръхзвуков самолет и самолет с изменяема геометрия на крилете в историята на военната авиация. Наричан от своите пилоти „Белия лебед“.
    Самолетът може да носи на борда си до 40 000 кг свободно падащи бомби с различен калибър, в това число ядрени, различни касетъчни бомби, морски мини и друго въоръжение.

    22:19 15.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гина

    3 4 Отговор
    Бункерният запартък няма да спре руската смърт докато някой не го спре!

    22:19 15.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 мнеее...

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "мдааааа":

    Че то и вашият ,,Пролeтeн КантраНaступ"... 5 години вече , бе ...

    Коментиран от #19

    22:20 15.10.2026

  • 15 Айдааа ,

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сега бандерите":

    Пак се почна ... ЩЕ ..

    Коментиран от #18

    22:21 15.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН

    9 1 Отговор
    Ни смее да се прибере у кииф.

    22:22 15.10.2026

  • 18 Абе

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "Айдааа ,":

    Те нашите русофилки са раждани в бъдеЩЕ време.

    22:22 15.10.2026

  • 19 мдааааа

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "мнеее...":

    Ама "трите дня" са си класика ...😁

    22:24 15.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Много Известен Съветски Актьор

    4 5 Отговор
    Рано или късно, украинците ще ги отучат да използват "Енгелс". Базата няколко пъти беше обект на украински атаки, които унищожиха няколко самолета, включително 5 руски стратегически бомбардировача Ту-95МС. Предполагам, че ще е една от първите цели за новите украински балистични ракети.

    22:25 15.10.2026

  • 24 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кина":

    Интересно е заглавието, но видях автора Униан и няма да чета.... Съгласен съм с твоя коментар, но проблема е в либералния Путин, който обеща на израелския министър-председател нафтали Бенет 22-ра година да не закача и пощади зеленият просяк милионер.... Но си мисля че е крайно време Путин да спре да се съобразява с даденото обещание.... Въоръжаването на тия самолети не е лоша новина, утре ще четем къде, какво и как се е случило...

    22:26 15.10.2026

  • 25 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "УТРЕ ЩЕ ПРЕБРОИМ":

    Но ти не можеш да се справиш.

    22:27 15.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ПУТИН ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН

    2 5 Отговор
    5 години не се е показвал от бункера да види слънцето.

    22:29 15.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    3 1 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил.

    22:35 15.10.2026

  • 33 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "КРАДЕЦ НА НИКОВЕ":

    Но не можеш да се справиш!Ще те изгоним от сайта!

    22:36 15.10.2026

  • 34 Не Украйна

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кретень":

    А фашисткият режим в Украйна!

    Коментиран от #35

    22:37 15.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Опа

    1 3 Отговор
    Преди 5 години ватите имаха много повече.

    22:39 15.10.2026

  • 37 Мда

    3 0 Отговор
    Лелей, вече Униан плямпа и вие. Зеленски не прие предложението на САЩ - да не удря нафтата в Русия и да си подаде оставка, за да има избори в Украйна. А сега Зеленски ще обере лаврите на английската стратегия - до последния украинец. С английски дронове де...

    22:39 15.10.2026

  • 38 Бисмарк

    4 0 Отговор
    Никой не чете ,боже господи ,Рахстага пак ще е в руини ,а Париж ще отваря нови Бъстря .
    Лондистан нема да го има .

    22:40 15.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

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