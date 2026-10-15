Между мащабните въздушни удари по Украйна! Сателитни снимки показват въоръжаване на Ту-160М

Сателитни снимки от 12 октомври показват руски стратегически бомбардировач Ту-160М, който се оборудва с крилати ракети Х-101 в авиобаза „Енгелс“. Кадрите са публикувани от мониторинговия ресурс AviVector и са анализирани от Defense Express.
Според анализа самолетите Ту-160М вероятно се подготвят последователно, като се обслужват и въоръжават един по един. Това може да влияе върху интервалите между мащабните въздушни удари по Украйна, тъй като са необходими време за техническо обслужване и преместване на самолетите между авиобазите „Енгелс“ и „Оленя“.
Десетки бомбардировачи в „Оленя“
По данни, цитирани в публикацията, към 8 октомври в авиобаза „Оленя“ са били разположени седем бомбардировача Ту-95МС и 33 самолета Ту-22М3. На летището са засечени още два самолета-цистерни Ил-78М, един учебен Ту-134УБЛ, два транспортни Ан-12, един Ан-26 и един изтребител-прехващач МиГ-31.
Между 8 и 9 октомври шест Ту-95МС са били пребазирани в авиобаза „Украинка“ в Далечния изток, а един Ту-22М3 е преместен в „Енгелс“. Defense Express посочва 9 октомври като дата, към която е направена оценката на разположените в „Оленя“ самолети. Това е разминаване с датировката 8 октомври, посочена в публикацията на News.bg.
Изграждат защитни съоръжения
Сателитните кадри показват и строителство на защитни съоръжения в авиобаза „Енгелс“. Според анализа работата е започнала преди около година, но досега се виждат скелетите само на три потенциални хангара.„Последователният процес на въоръжаване на бомбардировачите в авиобаза „Енгелс“ може да бъде повлиян от етапа на изграждане на укритията“, се посочва в доклада.
Defense Express допуска, че преместването на бомбардировачи към по-отдалечени летища е опит да се намали рискът за руската стратегическа авиация. В същото време придвижването на самолети и свързаното с тях оборудване към европейската част на Русия може да е признак за подготовка на нов мащабен удар срещу Украйна.
Това остава оценка, а не потвърдено намерение. Към момента няма публично потвърждение, че нов удар вече е планиран или че ще бъде извършен в определен срок.
Източници: news.bg, en.defence-ua.com, united24media.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Къв е проблема сега
Коментиран от #4, #8
22:15 15.10.2026
2 мдааааа
Коментиран от #14
22:15 15.10.2026
3 Кина
Коментиран от #20, #24, #29
22:16 15.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Име
22:17 15.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кретень
До коментар #1 от "Къв е проблема сега":Украйна ли тръгна преди 5 години да превзема Блатистан?
Коментиран от #34
22:18 15.10.2026
9 Гост
Да си знаят...
Коментиран от #16
22:19 15.10.2026
10 Шопо
Самолетът може да носи на борда си до 40 000 кг свободно падащи бомби с различен калибър, в това число ядрени, различни касетъчни бомби, морски мини и друго въоръжение.
22:19 15.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гина
22:19 15.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 мнеее...
До коментар #2 от "мдааааа":Че то и вашият ,,Пролeтeн КантраНaступ"... 5 години вече , бе ...
Коментиран от #19
22:20 15.10.2026
15 Айдааа ,
До коментар #7 от "Сега бандерите":Пак се почна ... ЩЕ ..
Коментиран от #18
22:21 15.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН
22:22 15.10.2026
18 Абе
До коментар #15 от "Айдааа ,":Те нашите русофилки са раждани в бъдеЩЕ време.
22:22 15.10.2026
19 мдааааа
До коментар #14 от "мнеее...":Ама "трите дня" са си класика ...😁
22:24 15.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Много Известен Съветски Актьор
22:25 15.10.2026
24 Европеец
До коментар #3 от "Кина":Интересно е заглавието, но видях автора Униан и няма да чета.... Съгласен съм с твоя коментар, но проблема е в либералния Путин, който обеща на израелския министър-председател нафтали Бенет 22-ра година да не закача и пощади зеленият просяк милионер.... Но си мисля че е крайно време Путин да спре да се съобразява с даденото обещание.... Въоръжаването на тия самолети не е лоша новина, утре ще четем къде, какво и как се е случило...
22:26 15.10.2026
25 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ
До коментар #21 от "УТРЕ ЩЕ ПРЕБРОИМ":Но ти не можеш да се справиш.
22:27 15.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ПУТИН ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН
22:29 15.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
22:35 15.10.2026
33 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ
До коментар #31 от "КРАДЕЦ НА НИКОВЕ":Но не можеш да се справиш!Ще те изгоним от сайта!
22:36 15.10.2026
34 Не Украйна
До коментар #8 от "Кретень":А фашисткият режим в Украйна!
Коментиран от #35
22:37 15.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Опа
22:39 15.10.2026
37 Мда
22:39 15.10.2026
38 Бисмарк
Лондистан нема да го има .
22:40 15.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.