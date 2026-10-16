Без "Старшийлд": предаде ли Тръмп окончателно Украйна?

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Белият дом е наредил да бъде ограничен достъпът на Украйна до сателитните системи "Старшийлд", съобщават източници на "Ройтерс”.

Високопоставени лица в Министерството на отбраната на САЩ са получили заповед да намалят скоростта на услугата "Старшийлд", военния еквивалент на "Старлинк", за Украйна, която се използва за комуникации на фронта и координиране на атаки с дронове. Не е известно точно кой в Белия дом е дал нареждането и кой е отговорен за изпълнението му.

Илон Мъск - изпълнителен директор на "Спейс Екс”, заяви в сряда, че тъй като системите "Старшийлд” са собственост на американското правителство и се контролират от него, всякакви ограничения относно скоростта или използването им се определят от американските въоръжени сили и от президента.

От Киев съобщиха през тази седмица, че системата "Старшийлд" е спряла да работи, което се е отразило на работата на дроновете, които армията използва. По-късно от отбранителното министерство на Украйна уточниха, че "Старшийлд" работи отново, но само до определена скорост. Това стана по същото време, по което американският президент Доналд Тръмп започна отново да оказва натиск върху Киев да спре да атакува руските рафинерии.

Тръмп пак се обърна срещу Украйна и застана до Путин

Президентът на САЩ в последната седмица отново започна остро да критикува Украйна и Зеленски, включително призова страната да проведе избори и да "има нов президент". Провеждането на избори по време на военно положение е забранено от украинската конституция. Тръмп се опитва да прехвърли вината за високите цени на петрола в САЩ на войната в Украйна и на нападенията на Киев срещу руски рафинерии. Така той обясни сделката, която сключи с Владимир Путин наскоро. Тя позволява на Москва да предостави на САЩ и световните пазари дизелово гориво.

Призивът на Тръмп към Зеленски да спре ударите по рафинериите на Русия беше отхвърлен от Киев. По-късно опитите на американския президент да убеди Владимир Путин да склони на временно примирие също се оказаха безплодни. Всичко това се превръща в голям проблем за Доналд Тръмп по няколко линии. От една страна, вниманието на света отново е приковано в забележително приятелското отношение на Тръмп към руския авторитарен лидер, пише "Ню Йорк Таймс". От друга страна - Тръмп дойде на власт с големи обещания да сложи край на руската война срещу Украйна. Всичките му действия до момента обаче само са спомогнали за удължаването ѝ. Няма данни Москва да е направила каквито и да било отстъпки в замяна на решението на Тръмп да отмени санкциите срещу дизеловото гориво. Резултат по американските бензиностанции също не се забелязва.

САЩ подписват споразумение с Русия, докато тя подкрепя Иран

Американският президент изглежда се надява, че в навечерието на междинните избори, които може да се окажат пагубни за републиканското мнозинство в Конгреса, ще убеди американците, че сделката с Путин е доказателство, че прави всичко по силите си, за да намали цените на горивата. Представители на администрацията на Тръмп настояват, че сделката дори помага за скорошното прекратяване на войната, защото обещанието за ползотворни отношения със САЩ след края на военните действия щяло да мотивира Русия, отбелязва "Ню Йорк Таймс". Във Вашингтон обаче решението на Тръмп срещна отпор и от двете партии, чиито представители призоваха президента да отмени свалянето на санкциите за дизеловото гориво на Русия.

От стратегическа гледна точка сделката с дизелово гориво е особено озадачаваща, тъй като, както Си Ен Ен съобщи през март, Русия е предоставила на Иран разузнавателна информация за местонахождението на американски кораби, самолети и личен състав в началото на войната, която Вашингтон води срещу Техеран. Русия и Иран са съюзници и разменят военни технологии помежду си от години. В същото време Кремъл е обвиняван за редица саботажни операции срещу съюзниците на САЩ в НАТО.

Украйна няма друг избор, освен да засили атаките

За Киев демонстрацията на благосклонност към Русия от САЩ е изключително лоша новина. В последните месеци Украйна засили атаките си освен срещу рафинериите на Русия също срещу центрове за данни на най-големия технологичен гигант в страната "Яндекс” и складове на онлайн магазини. Това дава на Киев възможност да влезе в потенциални преговори от позиция на сила, пише американското списание "Атлантик”.

Освен нападенията срещу инфраструктура Украйна извършва и друг тип саботажна дейност, пише "Атлантик”. Става дума за натиск срещу въздушния трафик в Русия. От началото на миналия месец украински дронове пречат на въздушния трафик над руската столица почти всеки ден - част от военна операция с кодово име M&M. Операцията не разчита на американска технология или разузнавателна информация, споделят пред американското списание двама от нейните архитекти. Вместо това тя използва дронове, произведени в Украйна и оборудвани със системи за насочване с изкуствен интелект, за да пренесе войната на територията на Русия. През миналата седмица дори самолетът на Путин не успя дълго време да кацне в Москва на връщане от Туркменистан, защото огромен брой украински дронове кръжяха над летището на руската столица.

Въпреки всичко това обаче действията на американското правителство са изключително притеснителни за Украйна. Пред "Атлантик" членове на екипа на Зеленски казват, че ако САЩ застанат на страната на Русия, Украйна няма да има друг избор, освен да влезе в дефанзива. Москва засилва атаките си срещу цивилна и критична инфраструктура в Украйна в отговор на нападенията на своя територия. Ако американската администрация финансира косвено Кремъл, цената ще е твърде висока за Киев. Украинската стратегия за изтощаване на руската икономика и изчерпване на търпението на руснаците е изправена пред провал, ако САЩ продължават да се отдръпват от досегашния си партньор.

"Жалко е, че губим силен партньор", заяви Зеленски в интервю с британския журналист Пиърс Морган. "Това не е правилната страна на историята", каза Зеленски за решението на САЩ.

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