Урсула фон дер Лайен към Зеленски: "На ваша страна сме"

Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща обещаха на Украйна допълнителна европейска помощ. „Русия прави всичко възможно, за да унищожи енергийната и водната инфраструктура, но ние сме на ваша страна“, заяви фон дер Лайен на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел. Тя подчерта, че Русия не само не е спазила „енергийното примирие“ на американския президент Доналд Тръмп, а е ескалирала допълнително ситуацията. „Ето защо трябва да засилим натиска върху Русия", подчерта тя.

В момента се подготвя 22-рият пакет от санкции на ЕС. Във връзка със сделката на Тръмп за руския дизел председателката на Комисията заяви: „И едно нещо е абсолютно ясно: няма да отменим санкциите, докато Русия не сложи край на войната“.

Също и председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща увери Украйна, че може да разчита на ЕС - не само за отблъскване на руската агресия, но и за бъдещото на страната като членка на Европейския съюз. До края на годината трябва да бъдат отворени всички глави в преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС, информира АРД в тази връзка.

Украйна и ЕС обсъждат продължаването на помощта

През втория ден от срещата си на върха държавните и правителствените ръководители на 27-те държави членки обсъждат със Зеленски по-нататъшната подкрепа за нападната страна. Предстои да бъдат уточнени финансовите и военните нужди на Украйна – става въпрос най-вече за подготовката на страната за зимата, но също така и за противовъздушната отбрана и финансовата подкрепа за 2026 и 2027 г.

Миналия месец украинският министър на финансите Сергей Марченко съобщи, че в бюджета на страната му за следващата година липсват 29 милиарда евро, а в този за отбрана има дупка от близо 40 милиарда евро. Европейската комисия проверява тези цифри.

ЕС не може да замести системата Старлинк "в краткосрочен план"

Известно е, че за да се отбранява успешно срещу руската агресия Украйна разчита на помощта на своите съюзници - и по-специално на САЩ. Това включва информация за противовъздушната отбрана и сателитния интернет Старлинк на компанията на Илон Мъск „SpaceX".

В момента има проблем с предоставянето на тези услуги от американска страна, за което алармира президентът Зеленски. Това е провалило редица украински нападения с дронове, добави той.

Външният представител на ЕС Кая Калас подчерта значението на тази технология за Украйна. „За съжаление, Европа не може да замести тази способност в краткосрочен план", посочи тя. По думите ѝ ЕС трябва „възможно най-скоро“ да изгради липсващите отбранителни способноси, „защото ние самите се нуждаем от тях“.

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