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Урсула фон дер Лайен към Зеленски: "На ваша страна сме"
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен към Зеленски: "На ваша страна сме"

16 Октомври, 2026 18:48 1 141 67

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  • володимир зеленски-
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  • нато-
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  • фридрих мерц-
  • урсула фон дер лaйен-
  • еманюел макрон

ЕС няма да отменя санкциите срещу Русия, докато войната не приключи, и ще продължи да оказва необходимата военна и финансова помощ на Украйна: такива уверения получи президентът Володимир Зеленски в Брюксел

Урсула фон дер Лайен към Зеленски: "На ваша страна сме" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща обещаха на Украйна допълнителна европейска помощ. „Русия прави всичко възможно, за да унищожи енергийната и водната инфраструктура, но ние сме на ваша страна“, заяви фон дер Лайен на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел. Тя подчерта, че Русия не само не е спазила „енергийното примирие“ на американския президент Доналд Тръмп, а е ескалирала допълнително ситуацията. „Ето защо трябва да засилим натиска върху Русия", подчерта тя.

В момента се подготвя 22-рият пакет от санкции на ЕС. Във връзка със сделката на Тръмп за руския дизел председателката на Комисията заяви: „И едно нещо е абсолютно ясно: няма да отменим санкциите, докато Русия не сложи край на войната“.

Също и председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща увери Украйна, че може да разчита на ЕС - не само за отблъскване на руската агресия, но и за бъдещото на страната като членка на Европейския съюз. До края на годината трябва да бъдат отворени всички глави в преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС, информира АРД в тази връзка.

Украйна и ЕС обсъждат продължаването на помощта

През втория ден от срещата си на върха държавните и правителствените ръководители на 27-те държави членки обсъждат със Зеленски по-нататъшната подкрепа за нападната страна. Предстои да бъдат уточнени финансовите и военните нужди на Украйна – става въпрос най-вече за подготовката на страната за зимата, но също така и за противовъздушната отбрана и финансовата подкрепа за 2026 и 2027 г.

Миналия месец украинският министър на финансите Сергей Марченко съобщи, че в бюджета на страната му за следващата година липсват 29 милиарда евро, а в този за отбрана има дупка от близо 40 милиарда евро. Европейската комисия проверява тези цифри.

ЕС не може да замести системата Старлинк "в краткосрочен план"

Известно е, че за да се отбранява успешно срещу руската агресия Украйна разчита на помощта на своите съюзници - и по-специално на САЩ. Това включва информация за противовъздушната отбрана и сателитния интернет Старлинк на компанията на Илон Мъск „SpaceX".

В момента има проблем с предоставянето на тези услуги от американска страна, за което алармира президентът Зеленски. Това е провалило редица украински нападения с дронове, добави той.

Външният представител на ЕС Кая Калас подчерта значението на тази технология за Украйна. „За съжаление, Европа не може да замести тази способност в краткосрочен план", посочи тя. По думите ѝ ЕС трябва „възможно най-скоро“ да изгради липсващите отбранителни способноси, „защото ние самите се нуждаем от тях“.

Източник: www.dw.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като паднете

    52 8 Отговор
    с вас сме отново, до края

    Коментиран от #2

    18:50 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 САМО КАЯ И УРСУЛА

    69 6 Отговор
    Са със Зеленски.

    Коментиран от #12

    18:51 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Знаеме знаеме

    55 5 Отговор
    На страната на нацистите метежници.

    18:52 16.10.2026

  • 6 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    53 3 Отговор
    Не лъже : Урсула винаги е била с мен . Срещу Европа и Русия .

    18:53 16.10.2026

  • 7 Овчар

    49 4 Отговор
    Ако утре протеста не бъде чут елисейския дворец ще бъде запален......цитирам жълтите жилетки..

    18:53 16.10.2026

  • 8 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    44 3 Отговор
    Как ще коментирате тази новина?

    18:53 16.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гробар

    56 2 Отговор
    Урсулът се изживява като секретарка на зеления таракан.

    18:54 16.10.2026

  • 11 Гост

    58 2 Отговор
    Урсула, за кой ли път демонстрира публично липса на елементарни човешки ценности, Урсула загуби доверие, което никога не е печелила, редно е да говори от свое име, а не от името на европейските граждани, които, меко казано- я ненавиждат...🤨

    Коментиран от #22

    18:57 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боооклуци

    47 2 Отговор
    Лайннен към Зеленски: "На ваша страна сме" слагам каската и идвам на фронта

    18:58 16.10.2026

  • 14 Путин е на мушката

    5 30 Отговор
    Него го обстрелват с оръжия на ЕС.

    Коментиран от #25

    18:59 16.10.2026

  • 15 Боооклуци

    51 1 Отговор
    Вие сте, но ние не сме. Ние българите ви мразим атлантически смотаняци

    Коментиран от #65

    18:59 16.10.2026

  • 16 🦉🦉🦉🦉

    36 1 Отговор

    До коментар #12 от "Урсула и Кая":

    Няма шега, че банката на ЕС за трета поредна година е на ЗАГУБА❗ И то не няколко евро🤔
    Загубите щели да бъдат компенсирани от "бъдещи печалби"🤔

    19:00 16.10.2026

  • 17 Боооклуци

    27 2 Отговор
    Не ни е важно дали Урсулата и Коща са обещали на Украйна допълнителна европейска помощ. Важно ни е Радев какво е направил ..

    19:01 16.10.2026

  • 18 Сатана Z

    27 1 Отговор
    Урсула фон дер Лайен към Зеленски:
    "На ваша страна сме"

    Зеленски към Урсула:
    "Пак сме от страната на булката,Уши"

    19:01 16.10.2026

  • 19 Пу да ти ...

    37 1 Отговор
    A народа питала ли си, ма чумо?!

    Коментиран от #30

    19:01 16.10.2026

  • 20 УРСУЛАТА И ЗЕЛЕНСКИ

    37 0 Отговор
    Заедно крадат от войната.

    Коментиран от #26, #31

    19:01 16.10.2026

  • 21 не може да бъде

    27 0 Отговор
    Считам че е редно да се пише за важните неща от тази среща а не затова че г-жа Урсула повтаря една и съща мантра като латерна!?А според мен главната новина от тази среща е че Зеленски иска много пари и много оръжия които ЕС не може да осигури!?В пресата която мога да чета без преводач има данни обаче аз засега ве мога да разбера каква сума иска Зеленски -дали допълнително още 70 млрд към тия 90 които са му обещани или те са отделно от тия 90 и още 27 млрд които им трябват да запушат дупката в бюджета до края на годината!?Ами ако питате мен за тези пари ве заем ами трябва да се дадат в залог или да се продадат цели държави -питам трите балтийски държави заедно струват ли 250 млрд !?

    Коментиран от #24

    19:01 16.10.2026

  • 22 Сатана Z

    34 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Урсула ще свърши като Магда Гьобелс

    Коментиран от #45

    19:03 16.10.2026

  • 23 Крайно време е за референдум

    25 0 Отговор
    И да приключим с тази атланическа смет за винаги. Да видим сега Радев какво е направил и как ще лъже после хората евентуално

    19:04 16.10.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 13 Отговор

    До коментар #21 от "не може да бъде":

    Оръжия на Урсула
    Бомби Путин
    Ама ти откъде да знаеш.

    19:04 16.10.2026

  • 25 Ами..

    16 0 Отговор

    До коментар #14 от "Путин е на мушката":

    После да не се сърдите като ви отвърне...

    19:05 16.10.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 22 Отговор

    До коментар #20 от "УРСУЛАТА И ЗЕЛЕНСКИ":

    Путин краде най много
    От мужика руски за войната....

    19:05 16.10.2026

  • 27 хахаха

    18 0 Отговор
    на ваша страна сме и колкото милиарди поискате толкова ще ви дадем ама другя път

    Коментиран от #40

    19:06 16.10.2026

  • 28 точка

    15 0 Отговор
    Зеленски не понася тъпи лица.....затова носи брада.

    19:06 16.10.2026

  • 29 Данчо

    23 0 Отговор
    Такива статий и за пропаганда не стават вече...Толкова са плоски! Ама пишете де....все още има едноклетъчни, където ви верват!

    19:06 16.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 🦉🦉🦉🦉

    19 1 Отговор

    До коментар #20 от "УРСУЛАТА И ЗЕЛЕНСКИ":

    "Президентът на ШАШт Доналд ТръНп обвини У..йна, че продава ракети, доставени от ШАШт ... на Свободния пазар❗
    Поставяйки под въпрос как са похарчени милиарди долари военна и финансова помощ, предоставена на Киев при неговия предшественик Джо Байдън."🫪

    Коментиран от #39

    19:07 16.10.2026

  • 32 И в качеството си на какви

    24 1 Отговор
    Урсула и Антонио Коща са обещали на Украйна допълнителна европейска помощ ? Що за ЕС е въобще този тоталитарен коптор

    19:07 16.10.2026

  • 33 РЕАЛИСТ

    30 0 Отговор
    Вчера Марин льо Пен каза, че стане ли президент, първата работа ѝ е , да иска отстраняване на Урсула.

    Коментиран от #44

    19:09 16.10.2026

  • 34 Не се накрадоха ей

    18 0 Отговор
    Тея побърканяци..

    19:10 16.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Нормално

    15 0 Отговор
    Фашисти сте все пак.

    19:14 16.10.2026

  • 37 000

    6 3 Отговор
    Коалиция епщайн задава тона както в русия, така и на запад. Битката е с това античовешко зло не с определена държава. Либерална русия дтес е равна на либералния запад днес, а те заедно са злото епщайн, което трябва да бъде спряно.

    19:14 16.10.2026

  • 38 Горски

    17 0 Отговор
    Призив до Радев от Иван Костов, Бойко Борисов, Денков и Кирил Петков - за "повече война", "повече оръжия" и "да осъдим Русия". Разписан е и от недоразумението на българската демокрация Чехлю Плевнелиев, а се разпространява от българо-украинския министър на отбраната Тодор Тагаренко. Дрийм тиймът на евролунатизма и разсипията. Като типичен украинец, Зеленски лъже както диша. Тръмп трябва да е доста наивен щом е очаквал, че Зеленски ще се придържа към някакви договорености. Всички виждаме че адските му апетити загробват Европа, но там очевидно ни ръководят хора с проблемно психическо здраве. Съединените щати обаче се отдръпнаха и сега искат да компенсират загубите си. Първият когото ще санкционират очевидно ще е Зеленски. Поживем, увидим. Че,кой друг да бъде основен губещ? Така е,защото от десетина години в ЕС "царуват" некадърници и крадци. Евро либерал нацистите,начело с гинеколожката баба урсула и онова същество Калас, докараха Европа до икономически колапс.Първо баба Меркел докара разни маймуни от всякъде,после се лансира т.н. "зелена сделка" (по-голямо малоумие светът не познава),дойде КОВИДА, и ЕС отново показа, че е неадекватен и за капак ни се стовари войната в Украйна. Вярно, че последното на дойде неочаквано, а се подготвяше от външните разузнавания на Париж, Берлин и Лондон 12 години. Да, ама сметките и предвижданията на тия разузнавания излезнаха криви. Русия нито рухна икономически,нито платените от Запада групички успяха да предизвикат всеобщо

    19:15 16.10.2026

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 6 Отговор

    До коментар #31 от "🦉🦉🦉🦉":

    Как ли се продават щатски ракети на други държави....че нещо не са разбра.....

    Коментиран от #41, #67

    19:15 16.10.2026

  • 40 Оръжие за Украйна

    1 16 Отговор

    До коментар #27 от "хахаха":

    До пълния разгром на пълчищата путинови
    Друг изход няма.

    Коментиран от #42, #58

    19:16 16.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Дудов

    6 9 Отговор

    До коментар #33 от "РЕАЛИСТ":

    Една умна жена политик

    19:20 16.10.2026

  • 45 Гост

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    Сигурно, но за тези, дето ще я свършат, остават негативите от жизнения й път, който е неясен, маскиран старателно..., може би онези, дето са превърнали тази нещастна и доста грозновата жена в председател на ЕК, са по- виновни от нея..., няма никакво съмнение, че ще бъдат намерени и наказани подобаващо😉

    19:20 16.10.2026

  • 46 Референдум

    12 1 Отговор
    За излизане от НАЦИСТКИЯ СЪЮЗ ТияИзруди ще наоравят хляба 10 евро.

    Коментиран от #47

    19:21 16.10.2026

  • 47 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 4 Отговор

    До коментар #46 от "Референдум":

    За Варшавския договор имаше ли референдум....

    19:22 16.10.2026

  • 48 Маларт

    8 0 Отговор
    Достойно за Работническо дело от 1988. Същият кух патос и увереност

    19:26 16.10.2026

  • 49 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 6 Отговор

    До коментар #42 от "БЕЗУСЛОВНА КАПИТУЛАЦИЯ":

    Пет години чакаме това
    За пет години Путин го попукаха с натовско оръжие.

    19:28 16.10.2026

  • 50 Соваж бейби

    9 1 Отговор
    Цял ден много материал за клоуна и бандата на баба Яга ,нещо не е в ред 🤣
    Дано са си приготвили бункерите.

    Коментиран от #51

    19:29 16.10.2026

  • 51 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 8 Отговор

    До коментар #50 от "Соваж бейби":

    Путин отдавна е в бункера
    Даже има няколко

    19:32 16.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Румен

    1 0 Отговор
    Само по логика! Твърди доказателства няма!

    19:35 16.10.2026

  • 54 Санкции

    4 0 Отговор
    Без потвърждение от ООН са Незаконни

    19:35 16.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор

    До коментар #52 от "И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ":

    Четири зими изкара Украйна
    Ама Русия може и да не изкара зимата.

    19:38 16.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Как да няма друг изход

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Оръжие за Украйна":

    Почваме да си търгуваме с РФ -нефтец въгища стомана дървен материал. Ще ви изпратим в Република Коми всите педроханци да режете дЪрва за къшей хлеб.

    19:45 16.10.2026

  • 59 1020

    7 2 Отговор
    Не, Зеленски, не сме на ваша страна. Урсулите и кощите са на ваша страна, другите - не искаме да сме на ничия страна. Не разчитай на нас. Искай сипарите лично от урсула - тя гепи предостатъчно.

    19:45 16.10.2026

  • 60 Стоянчо Пуканката

    7 0 Отговор
    Кака Урсулка и Напудреното Носле са...неочаквано добра комбинация...

    19:48 16.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 недоволен

    6 1 Отговор
    Тая пак ли ни хариза парите на Украйна?

    Коментиран от #66

    19:49 16.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "недоволен":

    До 62 ком - хубавото е че и вие плащате

    20:03 16.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

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