Урсула фон дер Лайен към Зеленски: "На ваша страна сме"

Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща обещаха на Украйна допълнителна европейска помощ. „Русия прави всичко възможно, за да унищожи енергийната и водната инфраструктура, но ние сме на ваша страна“, заяви фон дер Лайен на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел. Тя подчерта, че Русия не само не е спазила „енергийното примирие“ на американския президент Доналд Тръмп, а е ескалирала допълнително ситуацията. „Ето защо трябва да засилим натиска върху Русия", подчерта тя.
В момента се подготвя 22-рият пакет от санкции на ЕС. Във връзка със сделката на Тръмп за руския дизел председателката на Комисията заяви: „И едно нещо е абсолютно ясно: няма да отменим санкциите, докато Русия не сложи край на войната“.
Също и председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща увери Украйна, че може да разчита на ЕС - не само за отблъскване на руската агресия, но и за бъдещото на страната като членка на Европейския съюз. До края на годината трябва да бъдат отворени всички глави в преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС, информира АРД в тази връзка.
Украйна и ЕС обсъждат продължаването на помощта
През втория ден от срещата си на върха държавните и правителствените ръководители на 27-те държави членки обсъждат със Зеленски по-нататъшната подкрепа за нападната страна. Предстои да бъдат уточнени финансовите и военните нужди на Украйна – става въпрос най-вече за подготовката на страната за зимата, но също така и за противовъздушната отбрана и финансовата подкрепа за 2026 и 2027 г.
Миналия месец украинският министър на финансите Сергей Марченко съобщи, че в бюджета на страната му за следващата година липсват 29 милиарда евро, а в този за отбрана има дупка от близо 40 милиарда евро. Европейската комисия проверява тези цифри.
ЕС не може да замести системата Старлинк "в краткосрочен план"
Известно е, че за да се отбранява успешно срещу руската агресия Украйна разчита на помощта на своите съюзници - и по-специално на САЩ. Това включва информация за противовъздушната отбрана и сателитния интернет Старлинк на компанията на Илон Мъск „SpaceX".
В момента има проблем с предоставянето на тези услуги от американска страна, за което алармира президентът Зеленски. Това е провалило редица украински нападения с дронове, добави той.
Външният представител на ЕС Кая Калас подчерта значението на тази технология за Украйна. „За съжаление, Европа не може да замести тази способност в краткосрочен план", посочи тя. По думите ѝ ЕС трябва „възможно най-скоро“ да изгради липсващите отбранителни способноси, „защото ние самите се нуждаем от тях“.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като паднете
Коментиран от #2
18:50 16.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 САМО КАЯ И УРСУЛА
Коментиран от #12
18:51 16.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Знаеме знаеме
18:52 16.10.2026
6 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
18:53 16.10.2026
7 Овчар
18:53 16.10.2026
8 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
18:53 16.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гробар
18:54 16.10.2026
11 Гост
Коментиран от #22
18:57 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Боооклуци
18:58 16.10.2026
14 Путин е на мушката
Коментиран от #25
18:59 16.10.2026
15 Боооклуци
Коментиран от #65
18:59 16.10.2026
16 🦉🦉🦉🦉
До коментар #12 от "Урсула и Кая":Няма шега, че банката на ЕС за трета поредна година е на ЗАГУБА❗ И то не няколко евро🤔
Загубите щели да бъдат компенсирани от "бъдещи печалби"🤔
19:00 16.10.2026
17 Боооклуци
19:01 16.10.2026
18 Сатана Z
"На ваша страна сме"
Зеленски към Урсула:
"Пак сме от страната на булката,Уши"
19:01 16.10.2026
19 Пу да ти ...
Коментиран от #30
19:01 16.10.2026
20 УРСУЛАТА И ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #26, #31
19:01 16.10.2026
21 не може да бъде
Коментиран от #24
19:01 16.10.2026
22 Сатана Z
До коментар #11 от "Гост":Урсула ще свърши като Магда Гьобелс
Коментиран от #45
19:03 16.10.2026
23 Крайно време е за референдум
19:04 16.10.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "не може да бъде":Оръжия на Урсула
Бомби Путин
Ама ти откъде да знаеш.
19:04 16.10.2026
25 Ами..
До коментар #14 от "Путин е на мушката":После да не се сърдите като ви отвърне...
19:05 16.10.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "УРСУЛАТА И ЗЕЛЕНСКИ":Путин краде най много
От мужика руски за войната....
19:05 16.10.2026
27 хахаха
Коментиран от #40
19:06 16.10.2026
28 точка
19:06 16.10.2026
29 Данчо
19:06 16.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 🦉🦉🦉🦉
До коментар #20 от "УРСУЛАТА И ЗЕЛЕНСКИ":"Президентът на ШАШт Доналд ТръНп обвини У..йна, че продава ракети, доставени от ШАШт ... на Свободния пазар❗
Поставяйки под въпрос как са похарчени милиарди долари военна и финансова помощ, предоставена на Киев при неговия предшественик Джо Байдън."
Коментиран от #39
19:07 16.10.2026
32 И в качеството си на какви
19:07 16.10.2026
33 РЕАЛИСТ
Коментиран от #44
19:09 16.10.2026
34 Не се накрадоха ей
19:10 16.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Нормално
19:14 16.10.2026
37 000
19:14 16.10.2026
38 Горски
19:15 16.10.2026
39 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #31 от "🦉🦉🦉🦉":Как ли се продават щатски ракети на други държави....че нещо не са разбра.....
Коментиран от #41, #67
19:15 16.10.2026
40 Оръжие за Украйна
До коментар #27 от "хахаха":До пълния разгром на пълчищата путинови
Друг изход няма.
Коментиран от #42, #58
19:16 16.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Дудов
До коментар #33 от "РЕАЛИСТ":Една умна жена политик
19:20 16.10.2026
45 Гост
До коментар #22 от "Сатана Z":Сигурно, но за тези, дето ще я свършат, остават негативите от жизнения й път, който е неясен, маскиран старателно..., може би онези, дето са превърнали тази нещастна и доста грозновата жена в председател на ЕК, са по- виновни от нея..., няма никакво съмнение, че ще бъдат намерени и наказани подобаващо😉
19:20 16.10.2026
46 Референдум
Коментиран от #47
19:21 16.10.2026
47 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #46 от "Референдум":За Варшавския договор имаше ли референдум....
19:22 16.10.2026
48 Маларт
19:26 16.10.2026
49 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #42 от "БЕЗУСЛОВНА КАПИТУЛАЦИЯ":Пет години чакаме това
За пет години Путин го попукаха с натовско оръжие.
19:28 16.10.2026
50 Соваж бейби
Дано са си приготвили бункерите.
Коментиран от #51
19:29 16.10.2026
51 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #50 от "Соваж бейби":Путин отдавна е в бункера
Даже има няколко
19:32 16.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Румен
19:35 16.10.2026
54 Санкции
19:35 16.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #52 от "И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ":Четири зими изкара Украйна
Ама Русия може и да не изкара зимата.
19:38 16.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Как да няма друг изход
До коментар #40 от "Оръжие за Украйна":Почваме да си търгуваме с РФ -нефтец въгища стомана дървен материал. Ще ви изпратим в Република Коми всите педроханци да режете дЪрва за къшей хлеб.
19:45 16.10.2026
59 1020
19:45 16.10.2026
60 Стоянчо Пуканката
19:48 16.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 недоволен
Коментиран от #66
19:49 16.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 стоян
До коментар #62 от "недоволен":До 62 ком - хубавото е че и вие плащате
20:03 16.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.