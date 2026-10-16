Във военна обстановка! Киев постави първото мобилно укритие до спирка

В Киев е инсталирано първото улично мобилно укритие от началото на войната. То е поставено близо до спирка на обществения транспорт и главен булевард, за да осигурява временна защита на хората по време на въздушна тревога.
„В Киев беше инсталирано първото мобилно укритие, близо до спирка на обществения транспорт“, съобщи градската администрация. Съоръжението е изградено от бетонови блокове и разполага с 10 седалки, както и с място за инвалидна количка.
Киевският градски съвет планира в близко бъдеще да бъдат изградени още 14 подобни укрития. Те трябва да дадат допълнителна възможност за защита на хората, които се намират на улицата при подаване на сигнал за въздушна тревога.
Жителите използват метрото и подземни помещения
Досега жителите на украинската столица търсят убежище в метрото, мазета, подземни паркинги и други защитени места. Мобилното съоръжение е предназначено за кратковременна защита, докато хората се придвижат до по-сигурно укритие.
От лятото руските атаки срещу Киев са зачестили и вече се извършват ежедневно. По данни, цитирани от Франс прес, ударите са причинили смъртта и раняването на десетки хора, а през последните три седмици са довели и до прекъсвания на електро- и водоснабдяването.
Зеленски критикува подготовката на столицата
Президентът Володимир Зеленски многократно е критикувал липсата на достатъчна подготовка в Киев. Той от години е в конфликт с кмета на столицата Виталий Кличко, а тази седмица отново е разкритикувал подготовката за зимния сезон, която според него е закъсняла.
Новите мобилни укрития са част от мерките за защита на населението на места, където няма непосредствен достъп до метро или постоянно защитно съоръжение.
Източници: bta.bg, rubryka.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бялджип
15:29 16.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дякон Унуфрий Араллампиев
15:31 16.10.2026
4 7698675656576
15:33 16.10.2026
5 🤡🤡🤡🤡
15:36 16.10.2026
6 Боруна Лом
Коментиран от #10
15:38 16.10.2026
7 Антирашист 4624
15:39 16.10.2026
8 А ИМА ЛИ
15:39 16.10.2026
9 Дичо
15:40 16.10.2026
10 Няма
До коментар #6 от "Боруна Лом":Питай къде 💩 гладните🕳️
15:41 16.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ......-
Коментиран от #13
15:42 16.10.2026
13 Соломон
До коментар #12 от "......-":Вероятно аромата е много по хубав от този на водата в Тюмен
Коментиран от #14, #17
15:45 16.10.2026
14 ......-
До коментар #13 от "Соломон":А как е в клоаката София ?
Коментиран от #15
15:46 16.10.2026
15 Соломон
До коментар #14 от "......-":И в клоаката е по добре от любимата ти Просия
Коментиран от #16
15:49 16.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Давид
До коментар #13 от "Соломон":Няма как да те разберат. Те руски език не знаят и руски новини не гледат. Това са ботове и повтарят безмозъчно опорки, които им спускат.
16:20 16.10.2026