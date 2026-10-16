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Във военна обстановка! Киев постави първото мобилно укритие до спирка
  Тема: Украйна

Във военна обстановка! Киев постави първото мобилно укритие до спирка

16 Октомври, 2026 15:25 1 217 17

  • киев-
  • мобилно укритие-
  • въздушна тревога-
  • руски атаки-
  • русия-
  • украйна-
  • виталий кличко-
  • володимир зеленски

Съоръжението има 10 седалки и място за инвалидна количка, градът планира да изгради още 14 подобни укрития

Във военна обстановка! Киев постави първото мобилно укритие до спирка - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В Киев е инсталирано първото улично мобилно укритие от началото на войната. То е поставено близо до спирка на обществения транспорт и главен булевард, за да осигурява временна защита на хората по време на въздушна тревога.

„В Киев беше инсталирано първото мобилно укритие, близо до спирка на обществения транспорт“, съобщи градската администрация. Съоръжението е изградено от бетонови блокове и разполага с 10 седалки, както и с място за инвалидна количка.

Киевският градски съвет планира в близко бъдеще да бъдат изградени още 14 подобни укрития. Те трябва да дадат допълнителна възможност за защита на хората, които се намират на улицата при подаване на сигнал за въздушна тревога.

Жителите използват метрото и подземни помещения

Досега жителите на украинската столица търсят убежище в метрото, мазета, подземни паркинги и други защитени места. Мобилното съоръжение е предназначено за кратковременна защита, докато хората се придвижат до по-сигурно укритие.

От лятото руските атаки срещу Киев са зачестили и вече се извършват ежедневно. По данни, цитирани от Франс прес, ударите са причинили смъртта и раняването на десетки хора, а през последните три седмици са довели и до прекъсвания на електро- и водоснабдяването.

Зеленски критикува подготовката на столицата

Президентът Володимир Зеленски многократно е критикувал липсата на достатъчна подготовка в Киев. Той от години е в конфликт с кмета на столицата Виталий Кличко, а тази седмица отново е разкритикувал подготовката за зимния сезон, която според него е закъсняла.

Новите мобилни укрития са част от мерките за защита на населението на места, където няма непосредствен достъп до метро или постоянно защитно съоръжение.

Източници: bta.bg, rubryka.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    26 2 Отговор
    Киев е в колапс. Звучат траурни нотки в изявленията на кмета Кличко. Очертава се сурова и студена зима. Колкото по-студена е тя, толкова по-горещи ще са обвиненията към Зеленски. Той пък от своя страна ще обвинява Кличко за състоянието на Киев. Поживем, увидим...

    15:29 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 1 Отговор
    Голяма бизнес схема Строим метрото за по добра мобилност но го използваме за палатков лагер Слагаме мобилни укрития но продължаваме да се пъчим Аз също не съм от покорните но преди всичко човек трябва да е разумен

    15:31 16.10.2026

  • 4 7698675656576

    22 1 Отговор
    Божееее, Боже ! Къде отиват парите на Европа ! И да не забравите да раздадете дъждобрани - за атомните бомби ........... Колко седалки имаше на тва кътче ?

    15:33 16.10.2026

  • 5 🤡🤡🤡🤡

    11 1 Отговор
    Имаме нужда от още 💰💰💰💰💸💸💸💸

    15:36 16.10.2026

  • 6 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    А МОБИЛНИ WC ИМА ЛИ?

    Коментиран от #10

    15:38 16.10.2026

  • 7 Антирашист 4624

    3 6 Отговор
    Аз по цял ден съм в софийското метро, за да не ме гръмнат руснаците.

    15:39 16.10.2026

  • 8 А ИМА ЛИ

    7 1 Отговор
    Кинеф там?

    15:39 16.10.2026

  • 9 Дичо

    6 0 Отговор
    Голямо постижение брее.

    15:40 16.10.2026

  • 10 Няма

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Питай къде 💩 гладните🕳️

    15:41 16.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ......-

    8 0 Отговор
    Как е аромата в метрото в Киииф?

    Коментиран от #13

    15:42 16.10.2026

  • 13 Соломон

    1 8 Отговор

    До коментар #12 от "......-":

    Вероятно аромата е много по хубав от този на водата в Тюмен

    Коментиран от #14, #17

    15:45 16.10.2026

  • 14 ......-

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    А как е в клоаката София ?

    Коментиран от #15

    15:46 16.10.2026

  • 15 Соломон

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "......-":

    И в клоаката е по добре от любимата ти Просия

    Коментиран от #16

    15:49 16.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Давид

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Няма как да те разберат. Те руски език не знаят и руски новини не гледат. Това са ботове и повтарят безмозъчно опорки, които им спускат.

    16:20 16.10.2026

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