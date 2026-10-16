Във военна обстановка! Киев постави първото мобилно укритие до спирка

В Киев е инсталирано първото улично мобилно укритие от началото на войната. То е поставено близо до спирка на обществения транспорт и главен булевард, за да осигурява временна защита на хората по време на въздушна тревога.

„В Киев беше инсталирано първото мобилно укритие, близо до спирка на обществения транспорт“, съобщи градската администрация. Съоръжението е изградено от бетонови блокове и разполага с 10 седалки, както и с място за инвалидна количка.

Киевският градски съвет планира в близко бъдеще да бъдат изградени още 14 подобни укрития. Те трябва да дадат допълнителна възможност за защита на хората, които се намират на улицата при подаване на сигнал за въздушна тревога.

Жителите използват метрото и подземни помещения

Досега жителите на украинската столица търсят убежище в метрото, мазета, подземни паркинги и други защитени места. Мобилното съоръжение е предназначено за кратковременна защита, докато хората се придвижат до по-сигурно укритие.

От лятото руските атаки срещу Киев са зачестили и вече се извършват ежедневно. По данни, цитирани от Франс прес, ударите са причинили смъртта и раняването на десетки хора, а през последните три седмици са довели и до прекъсвания на електро- и водоснабдяването.

Зеленски критикува подготовката на столицата

Президентът Володимир Зеленски многократно е критикувал липсата на достатъчна подготовка в Киев. Той от години е в конфликт с кмета на столицата Виталий Кличко, а тази седмица отново е разкритикувал подготовката за зимния сезон, която според него е закъсняла.

Новите мобилни укрития са част от мерките за защита на населението на места, където няма непосредствен достъп до метро или постоянно защитно съоръжение.

Източници: bta.bg, rubryka.com