Тръмп отново поиска избори в Украйна, смята, че Зеленски не желае мир

Американският президент Доналд Тръмп отправи нови критики към украинския държавен глава Володимир Зеленски, поставяйки под съмнение готовността му да постигне мирно споразумение с Русия. В интервю за предаването Finnerty на телевизия Newsmax от Белия дом на 15 октомври Тръмп заяви, че не е голям привърженик на Зеленски и че намира преговорите с него за по-трудни, отколкото с руския президент Владимир Путин.

Разговорът засегна възобновяването на украинските удари по руската нефтена инфраструктура, перспективите за прекратяване на войната, провеждането на избори в Украйна и бъдещето на американската военна помощ. Тръмп коментира и разговорите за ядрено разоръжаване между САЩ, Русия и Китай.

Още новини от Украйна

Тръмп: Зеленски е по-труден за преговори от Путин

„Зеленски не е добър човек, с когото да работим“, заяви американският президент, като обвини украинския лидер, че на думи иска мир, но на практика не желае да постигне споразумение.

Тръмп изрази убеждение, че войната трябва да приключи скоро, и допусна, че и двете страни биха искали конфликтът да бъде прекратен. В същото време той заяви, че намира Зеленски за по-труден събеседник от Путин.

Според американския президент личната неприязън между двамата лидери допълнително затруднява преговорите.

„Путин мрази Зеленски, а Зеленски мрази Путин. Когато има такава омраза, е много трудно да се постигне споразумение“, коментира Тръмп.

Изказването отразява неговата оценка за отношенията между Москва и Киев. То не означава, че вече има договорени условия за прекратяване на войната, нито че двете страни са постигнали съгласие по основните спорни въпроси.

Украйна възобнови ударите по руските рафинерии

Един от основните поводи за критиките на Тръмп е възобновяването на украинските атаки срещу руската нефтена инфраструктура.

Според информацията, представена в интервюто, украински безпилотни апарати са атакували нефтопреработвателно предприятие в Рязанска област, на около 290 километра югоизточно от Москва. По данни на руски представители е възникнал пожар, а високопоставен украински представител е потвърдил удара.

Зеленски е заявил пред Financial Times, че Украйна е преустановила атаките срещу руски рафинерии за три дни след обявеното от Тръмп енергийно примирие. Според украинския президент обаче руските удари по енергийни обекти в Украйна са продължили, което е довело до възобновяване на украинските операции.

„Това повишава цената на петрола“

Тръмп разкритикува украинските удари с аргумента, че атаките срещу рафинерии допринасят за повишаването на световните цени на енергийните ресурси.

Според него руските предприятия произвеждат дизелово гориво, от което се нуждаят както Съединените щати, така и останалият свят. Той определи ударите по подобни обекти като неправилно решение и заяви, че Украйна разполага с други възможни цели.

Позицията на американския президент е свързана и с вътрешнополитическия му дневен ред. Тръмп се стреми да ограничи цените на енергията преди междинните избори за Конгреса в САЩ на 3 ноември.

В интервюто той посочи и договореност за закупуване на руски дизел като част от усилията за овладяване на енергийните цени.

Зеленски критикува подобен подход, аргументирайки се, че приходите от продажбата на руски енергийни ресурси подпомагат финансирането на войната срещу Украйна.

Тръмп настоява за избори в Украйна

Американският президент отново постави въпроса за провеждането на президентски избори в Украйна.

Тръмп заяви, че според него трябва да има избори, като постави под съмнение дали украинското общество продължава да подкрепя настоящото ръководство на фона на продължаващите руски ракетни удари.

Украйна се намира под военно положение от началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. При действащото украинско законодателство национални избори не могат да бъдат проведени по време на военното положение.

Зеленски е заявявал готовност за избори при осигурени подходящи условия.

Военната помощ за Киев и американските арсенали

Тръмп отправи критики и към предишната администрация на Джо Байдън заради предоставената на Украйна военна помощ на стойност милиарди долари.

Американският президент заяви, че Съединените щати ускоряват попълването на собствените си запаси от въоръжение, включително системи Patriot и ракети Tomahawk.

Той посочи, че след като американските арсенали бъдат попълнени в достатъчна степен, Вашингтон ще може отново да продава оръжия на съюзниците си.

В интервюто Тръмп постави и въпроси за начина, по който са използвани средствата и оборудването, предоставени на Киев при Байдън

Зеленски заяви, че се чувства предаден от Тръмп

Напрежението между двамата президенти е видимо и в публичните изявления на украинския лидер.

В интервю за британския журналист Пиърс Морган Зеленски заяви, че изпитва болезнено разочарование, когато според него Тръмп заема позиция, която не съответства на украинските интереси.

Украинският президент изрази недоволство и от ограниченията върху обмена на американска разузнавателна информация и достъпа до сателитната комуникационна система Starlink, за които каза, че затрудняват отбранителните способности на страната.

Тръмп разкри разговори за ядрено разоръжаване с Русия и Китай

В интервюто американският президент засегна и възможността за намаляване на ядрените арсенали на трите водещи ядрени сили — САЩ, Русия и Китай.

„Бих искал да постигнем ядрено разоръжаване, ако е възможно“, заяви Тръмп, като потвърди, че Вашингтон разговаря по въпроса с Москва и Пекин.

Той изрази мнение, че Китай може да настигне Съединените щати по отношение на ядрения си арсенал в рамките на пет или шест години. Според него това е една от причините Пекин да има по-малък интерес към незабавно споразумение за съкращаване на въоръженията.

Източник: Newsmax