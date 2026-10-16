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Тръмп нарече ударите по руски нефтени предприятия „позор“
  Тема: Украйна

Тръмп нарече ударите по руски нефтени предприятия „позор“

16 Октомври, 2026 04:57 701 7

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • иран-
  • петролни рафинерии

Американският президент обвини Киев за ръста на цените на дизела и заяви, че боеприпасите на САЩ ще останат за собствените им запаси

Тръмп нарече ударите по руски нефтени предприятия „позор“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече „позор“ украинските удари по нефтопреработвателни заводи в Русия и заяви, че те допринасят за поскъпването на петрола и дизеловото гориво по света. Той направи изявлението в интервю за телевизия Newsmax.

„Казвате ми, че Зеленски отново нанася удари по рафинериите. Единственото, което прави, е да повишава цените на петрола в света. Мисля, че това е позор“, каза Тръмп.

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Американският президент добави, че атаките са насочени срещу предприятия, които произвеждат дизелово гориво, необходимо за САЩ и за световния пазар. „Когато нанасяте удари по рафинериите, не правите нищо добро за света“, заяви той.

Вашингтон задържа боеприпаси за собствените си запаси

В същото интервю Тръмп каза, че САЩ са изразходвали сравнително малко боеприпаси във войната с Иран, но преди това са предали голямо количество на Украйна.

„Те похабиха много от нашите боеприпаси, като ги дадоха на Украйна. Ние изразходвахме сравнително малко в Иран“, каза Тръмп.

По думите му произведените в САЩ боеприпаси в момента се насочват основно към попълване на американските арсенали, вместо да бъдат продавани на съюзници. Тръмп заяви, че доставките ще бъдат разрешени отново, след като запасите бъдат достатъчно възстановени.

Ударите по рафинериите и цените на горивата

Коментарите на Тръмп идват на фона на задълбочаващ се спор между Вашингтон и Киев. След като американският президент обяви енергийно примирие между Русия и Украйна, Киев възобнови ударите по руски енергийни обекти, като заяви, че руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура не са спрели. На 15 октомври Украйна нанесе удар по руска нефтена рафинерия, съобщи Ройтерс.

Тръмп свързва атаките с ръста на цените на дизела. Асошиейтед прес обаче посочва, че поскъпването е резултат от съчетание на фактори, сред които войната между САЩ и Иран и затрудненият достъп до петрол от Близкия изток. Агенцията отбелязва, че именно конфликтът около Иран е повишил цените на енергийните продукти на международните пазари.

Тръмп: Войната с Иран ще приключи скоро

Американският президент заяви още, че преговорите между САЩ и Иран продължават и че конфликтът ще приключи „много скоро“.

„Войната с Иран ще приключи много скоро. Така или иначе тя ще приключи скоро. Те водят преговори с нас“, каза Тръмп.

Той не посочи конкретна дата за прекратяване на бойните действия или подробности за преговорите. В същото време войната продължава да оказва натиск върху доставките на петрол и дизел, а опитите на Вашингтон да стабилизира пазара чрез руски горива предизвикаха критики в САЩ и Украйна.

Източници: apnews.com, investing.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копи

    4 6 Отговор
    В интервю за Newsmax президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че по време на президентството на Джо Байдън американските ракети, доставени на Украйна, са били препродавани на „свободния пазар“.

    Коментиран от #6

    05:00 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мнение

    5 1 Отговор
    Дъртакът Тръмп е позор за целия свят. Развратник, лъжец, крадец, алчен самовлюбен долен тип. И такива като него управляват и закопават света. И над аналогът на този безнравствен топ е Бойко Борисов. Ужас и падение за света, че търпи такива.

    05:37 16.10.2026

  • 5 Само дето

    1 1 Отговор
    не е признал,че е Краснов!

    05:37 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хм...

    1 0 Отговор
    Изнервен ми се струва. А не вижда вина у приятелчето му путин, нито негова лична вина заради Ормуз?

    05:43 16.10.2026