Френският вътрешен министър: Полицията загуби контрол

Френският вътрешен министър Лоран Нюнез призна, че полицията е загубила контрол по време на протестите в събота, които започнаха заради поскъпването на живота, но прераснаха в едни от най-тежките безредици във Франция от години. Президентът Еманюел Макрон отказа оставката на министъра, въпреки че призна провали в сигурността и разузнаването.

Около 500 000 души са участвали в демонстрациите в цялата страна. По периферията на шествията са били разграбени и подпалени магазини и кметства. Над 2500 души са били арестувани, а почти 1000 служители на силите за сигурност са били ранени. Има пострадали и сред протестиращите, като един демонстрант е загубил ръката си след взрив на граната за разпръскване на тълпи.

Министърът призна пропуски в планирането

„В някои големи градове не можехте да погледнете търговците в очите, след като стотици магазини бяха разграбени, и да им кажете, че не сме загубили контрол“, заяви Нюнез.

По думите на Нюнез в събота в страната са били разположени около 60 000 служители на реда, но броят им не е бил достатъчен за справяне с големите групи, които са извършвали безредици и грабежи. Той призна и „липса на предварително предвиждане“ при разполагането на силите за сигурност.

„Като се има предвид причинената вреда, беше редно да подам оставката си“, каза министърът.

Френското президентство съобщи, че Макрон е отхвърлил оставката заради необходимостта от продължаване на ръководството на правоохранителните органи. Вместо това държавният глава е възложил на Нюнез да предприеме всички необходими действия за осигуряване на прозрачност относно провалите в планирането и разузнаването, довели до насилието.

Макрон е поискал и бързо въвеждане на нови оперативни методи за силите за сигурност, насочени към прекратяване на барикадите и грабежите.

Насилието продължи и в неделя

Грабежите са продължили и в неделя. Кметът на Париж Еманюел Грегоар заяви, че около 30 магазина са били атакувани в столицата през деня, като определи случилото се като „непоносимо“. По данни на Нюнез около 350 души са били арестувани в Париж в неделя и през нощта.

Министърът на правосъдието Жералд Дарманен съобщи, че през уикенда в цяла Франция са били задържани над 2330 души, около 70 процента от които са пълнолетни. Очаква се повече от 2000 магазина да са били засегнати, а щетите за бизнеса да достигнат „стотици милиони евро“, заяви председателят на търговско-промишлената камара Ален ди Креченцо.

В телевизионно обръщение Макрон осъди „необузданото“ насилие и заяви, че местните власти могат при необходимост да забраняват определени митинги през следващите дни. Президентът не обяви извънредно положение или полицейски час.

Съботните протести последваха четири седмици на демонстрации на ученици от гимназиите, които на няколко пъти също са прераствали в насилие.

Протестите бяха предизвикани от общественото недоволство заради нарастващите разходи за живот, влошаващото се качество на обществените услуги и състоянието на училищата.

Източници: france24.com