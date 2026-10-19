Френският вътрешен министър: Полицията загуби контрол

Френският вътрешен министър Лоран Нюнез призна, че полицията е загубила контрол по време на протестите в събота, които започнаха заради поскъпването на живота, но прераснаха в едни от най-тежките безредици във Франция от години. Президентът Еманюел Макрон отказа оставката на министъра, въпреки че призна провали в сигурността и разузнаването.
Около 500 000 души са участвали в демонстрациите в цялата страна. По периферията на шествията са били разграбени и подпалени магазини и кметства. Над 2500 души са били арестувани, а почти 1000 служители на силите за сигурност са били ранени. Има пострадали и сред протестиращите, като един демонстрант е загубил ръката си след взрив на граната за разпръскване на тълпи.„В някои големи градове не можехте да погледнете търговците в очите, след като стотици магазини бяха разграбени, и да им кажете, че не сме загубили контрол“, заяви Нюнез.
Министърът призна пропуски в планирането
По думите на Нюнез в събота в страната са били разположени около 60 000 служители на реда, но броят им не е бил достатъчен за справяне с големите групи, които са извършвали безредици и грабежи. Той призна и „липса на предварително предвиждане“ при разполагането на силите за сигурност.
„Като се има предвид причинената вреда, беше редно да подам оставката си“, каза министърът.
Френското президентство съобщи, че Макрон е отхвърлил оставката заради необходимостта от продължаване на ръководството на правоохранителните органи. Вместо това държавният глава е възложил на Нюнез да предприеме всички необходими действия за осигуряване на прозрачност относно провалите в планирането и разузнаването, довели до насилието.
Макрон е поискал и бързо въвеждане на нови оперативни методи за силите за сигурност, насочени към прекратяване на барикадите и грабежите.
Насилието продължи и в неделя
Грабежите са продължили и в неделя. Кметът на Париж Еманюел Грегоар заяви, че около 30 магазина са били атакувани в столицата през деня, като определи случилото се като „непоносимо“. По данни на Нюнез около 350 души са били арестувани в Париж в неделя и през нощта.
Министърът на правосъдието Жералд Дарманен съобщи, че през уикенда в цяла Франция са били задържани над 2330 души, около 70 процента от които са пълнолетни. Очаква се повече от 2000 магазина да са били засегнати, а щетите за бизнеса да достигнат „стотици милиони евро“, заяви председателят на търговско-промишлената камара Ален ди Креченцо.
В телевизионно обръщение Макрон осъди „необузданото“ насилие и заяви, че местните власти могат при необходимост да забраняват определени митинги през следващите дни. Президентът не обяви извънредно положение или полицейски час.
Съботните протести последваха четири седмици на демонстрации на ученици от гимназиите, които на няколко пъти също са прераствали в насилие.
Протестите бяха предизвикани от общественото недоволство заради нарастващите разходи за живот, влошаващото се качество на обществените услуги и състоянието на училищата.
Източници: france24.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 избирател
11:51 19.10.2026
2 честен ционист
11:52 19.10.2026
3 Фгйкл
11:52 19.10.2026
4 Соваж бейби
Коментиран от #19, #28
11:52 19.10.2026
5 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #7, #14
11:52 19.10.2026
6 реалист
11:53 19.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ВСЯКО ЗЛО
11:55 19.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А макаронът
Ако почне война с Русия, тия там ще му превърнат страната в руини. И вече започнаха. Франция днес няма никаква сила, нито военна и нито и икономически!!! Изобщо всестранно фалирала страна! Но е в "клуба на богатите "! Ха-ха-ха!!!
11:56 19.10.2026
11 Щерките на Путин, Лавров и Песков
11:57 19.10.2026
12 99999
11:58 19.10.2026
13 От Банката
11:58 19.10.2026
14 Освен това
До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":там продават най големите боклуци!
11:59 19.10.2026
15 тарантула
11:59 19.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Македонка
11:59 19.10.2026
18 Хи хи
Коментиран от #22
11:59 19.10.2026
19 Армията е за
До коментар #4 от "Соваж бейби":Борба с външни противници. Ако я използват за вътрешна борба, става много бързо, като в бивша Югославия и в Украйна.... Армията взема страна и унищожава част от населението на страната. И тогава? В Югославия Натото спря държавната армия да се намесва, но страната се разпадна. А в укра? Тези взеха страната на официалните власти, които използваха армията да унищожават част от населението на страната. Това са руско езичните източни провинции... От 2014 до 2022 г армията на укра уби над 14 000 от собственото си население, предимно руснаци. За кво бяха Минск 1 и Минск 2??? Не ги спазиха и продължиха да се избиват. И чак тогава Русия се намеси...
Коментиран от #31
12:02 19.10.2026
20 история
12:02 19.10.2026
21 Славка
12:03 19.10.2026
22 хи ихи их
До коментар #18 от "Хи хи":А Башаров и Петров тарашили магазините!
12:05 19.10.2026
23 Какъв протест?
И във Франция, и В Италия , и в Белгия.
Това не е протест.
Това са мародери. Не ги наричайте протестиращи!
Истинските протестиращи ученици, студенти, синдикати, трябва да се замислят как да организират и опазят протестите си за в бъдеще от екстремисти.
А Европа трябва да започне да депортира мигранти.
Коментиран от #36
12:05 19.10.2026
24 Зеленски
12:07 19.10.2026
25 Кючука
12:08 19.10.2026
26 Спокойно, са о още малко и санкциите
12:08 19.10.2026
27 злопаметен
12:09 19.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Заради поскъпването на живота
Дали защото държавите-членки не се водят по акъла на двете войнолюбиви вещици Урсула и Кая в Новия Вавилон-Брюксел и по акъла на третата вещица-рептил Лагард, която е директор на ЕЦБ във Франкфурт на Майн?
Младото поколение на Европа въстана във Франция, Белгия, Италия, Албания.
В Албания стрелят с гумени куршуми срещу въстаналите младежи.
Тук нещо да се съобщава за албанското въстание?
Коментиран от #32, #35
12:11 19.10.2026
30 Е така де
Те с банди с камъни и бутилки не могат да се оправят.
Учете руски и китайски
12:15 19.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Абе една обща
До коментар #29 от "Заради поскъпването на живота":Революция започва в Европа! И няма да могат да я спрат! Младите не виждат перспектива! А пък т.н. "мигранти " и те искат хаос... Европа, каквато беше 80-те години, вече умря...
12:17 19.10.2026
33 Соваж бейби
До коментар #28 от "Късно е либе":Ще го напиша за втори и последен път Франция е виждала и по лоши неща четете история не пиши глупости ,какво се случва сега с Меланшон и мигрантите опитва да вземе властта както преди години е имало .Чети за потушаването на Парижката комуна (1871 г.)Бланкисти,Прудонисти (Анархисти)последователи на Пиер-Жозеф Прудон, които се обявяват срещу силната централна власт и защитават идеята за федерация от свободни и автономни общини.Радикални републиканци и Якобинци .Връзката идва главно от факта, че Карл Маркс и Фридрих Енгелс анализират подробно събитията в своя труд „Гражданската война във Франция“. Те припознават в Парижката комуна първия исторически опит за установяване на „диктатура на пролетариата“ и разрушаване на буржоазната държавна машина. По-късно Владимир Ленин и болшевиките в Русия използват Комуната като основно вдъхновение и тактически модел за Октомврийската революция през 1917 г.Няма да им мине номера ,тъкмо държавата се отърве от мигрантите.
Коментиран от #40
12:18 19.10.2026
34 Факт
12:19 19.10.2026
35 Да, европейците бащи и дядовци,
До коментар #29 от "Заради поскъпването на живота":зомбирани майки и баби се водят по акъла на трите вещици - Урсула, Кая и Лагард.
Затова протестират младите.
Защото бащите и дядовците им устройват кървава баня на Източния фронт и ги водят на заколение.
Младите не са по-глупави от своите зомбирани родители, които искат от децата си да изгорят в бъдещата общоевропейска война, за да накажат "лошите".
12:19 19.10.2026
36 Е така де
До коментар #23 от "Какъв протест?":Доста,доста точен коментар!
12:19 19.10.2026
37 Факт
До коментар #31 от "7676":Меркел друго каза!
12:20 19.10.2026
38 Макробиолог
12:22 19.10.2026
39 Стоянчо Пуканката
12:26 19.10.2026
40 Еми изтриха коментара
До коментар #33 от "Соваж бейби":Понеже казва истината. Това е война на цивилизациите. И халифатът ще победи в Европа! Вярвате или не, триете или не..,. е без значение! Елате и вижте в централна Европа децата в детските градини и ще разберете бъдещето на Европа!!!
12:29 19.10.2026
41 Демос Кратос
Коментиран от #43
12:32 19.10.2026
42 Интегриращ
12:37 19.10.2026
43 Ами робска
До коментар #41 от "Демос Кратос":Психология... 500 г са оцелявали само тези, които са се подчинявали. "Прекронена главица сабя не сече...!" И всичките горди българи са били избивани... Робите са останали през вековете...
12:37 19.10.2026
44 Зеленски
12:38 19.10.2026
45 евросанкция
Санкциите работят. Точка.
хаха..
12:40 19.10.2026
46 Пари нема!
12:41 19.10.2026