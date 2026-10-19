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Френският вътрешен министър: Полицията загуби контрол

Френският вътрешен министър: Полицията загуби контрол

19 Октомври, 2026 11:49 1 400 46

  • франция-
  • протести-
  • лоран нюнез-
  • еманюел макрон-
  • безредици

Протестите бяха предизвикани от общественото недоволство заради нарастващите разходи за живот, влошаващото се качество на обществените услуги и състоянието на училищата

Френският вътрешен министър: Полицията загуби контрол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският вътрешен министър Лоран Нюнез призна, че полицията е загубила контрол по време на протестите в събота, които започнаха заради поскъпването на живота, но прераснаха в едни от най-тежките безредици във Франция от години. Президентът Еманюел Макрон отказа оставката на министъра, въпреки че призна провали в сигурността и разузнаването.

Около 500 000 души са участвали в демонстрациите в цялата страна. По периферията на шествията са били разграбени и подпалени магазини и кметства. Над 2500 души са били арестувани, а почти 1000 служители на силите за сигурност са били ранени. Има пострадали и сред протестиращите, като един демонстрант е загубил ръката си след взрив на граната за разпръскване на тълпи.

„В някои големи градове не можехте да погледнете търговците в очите, след като стотици магазини бяха разграбени, и да им кажете, че не сме загубили контрол“, заяви Нюнез.

Министърът призна пропуски в планирането

По думите на Нюнез в събота в страната са били разположени около 60 000 служители на реда, но броят им не е бил достатъчен за справяне с големите групи, които са извършвали безредици и грабежи. Той призна и „липса на предварително предвиждане“ при разполагането на силите за сигурност.

„Като се има предвид причинената вреда, беше редно да подам оставката си“, каза министърът.

Френското президентство съобщи, че Макрон е отхвърлил оставката заради необходимостта от продължаване на ръководството на правоохранителните органи. Вместо това държавният глава е възложил на Нюнез да предприеме всички необходими действия за осигуряване на прозрачност относно провалите в планирането и разузнаването, довели до насилието.

Макрон е поискал и бързо въвеждане на нови оперативни методи за силите за сигурност, насочени към прекратяване на барикадите и грабежите.

Насилието продължи и в неделя

Грабежите са продължили и в неделя. Кметът на Париж Еманюел Грегоар заяви, че около 30 магазина са били атакувани в столицата през деня, като определи случилото се като „непоносимо“. По данни на Нюнез около 350 души са били арестувани в Париж в неделя и през нощта.

Министърът на правосъдието Жералд Дарманен съобщи, че през уикенда в цяла Франция са били задържани над 2330 души, около 70 процента от които са пълнолетни. Очаква се повече от 2000 магазина да са били засегнати, а щетите за бизнеса да достигнат „стотици милиони евро“, заяви председателят на търговско-промишлената камара Ален ди Креченцо.

В телевизионно обръщение Макрон осъди „необузданото“ насилие и заяви, че местните власти могат при необходимост да забраняват определени митинги през следващите дни. Президентът не обяви извънредно положение или полицейски час.

Съботните протести последваха четири седмици на демонстрации на ученици от гимназиите, които на няколко пъти също са прераствали в насилие.

Протестите бяха предизвикани от общественото недоволство заради нарастващите разходи за живот, влошаващото се качество на обществените услуги и състоянието на училищата.

Източници: france24.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 избирател

    30 3 Отговор
    Накак неудобно е публично да кажат , че полицаите минаха на страната на протестиращите

    11:51 19.10.2026

  • 2 честен ционист

    10 0 Отговор
    По-скоро загуби желание, ако не са им вдигали заплатите скоро време като на родната милиция.

    11:52 19.10.2026

  • 3 Фгйкл

    9 21 Отговор
    Макрон засили подкрепата си за Украйна и подмолния руски демон разпилява Франция!

    11:52 19.10.2026

  • 4 Соваж бейби

    19 4 Отговор
    Да излиза армията на вън ,хората се чудят защо не е направено .И да товарят мигранте към родините им каво чакат ?

    Коментиран от #19, #28

    11:52 19.10.2026

  • 5 К.О.Т..А.К 🐱

    15 5 Отговор
    ние кога ще разграбим ЛИДЛ ите ,кожодери? с нашите пари хрантутим половината германски бежанци

    Коментиран от #7, #14

    11:52 19.10.2026

  • 6 реалист

    20 1 Отговор
    Така , до тук е ясно Франция я отписахме , сега се готви Германия , ама там ще има блокади на пристанища и подобни неща , а не погром .

    11:53 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ВСЯКО ЗЛО

    22 4 Отговор
    ЗА ДОБРО. ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАНИЗЪМ Е БОЛЕН,А ЛЕЧЕНИЕТО ЗАПОЧВА ИМЕННО ОТ ТАКИВА ПРОТЕСТИ И БУНТОВЕ.ЗА БЛАГОТО НА ЕВРОПА ЕС ТРЯБВА ДА СЕ РАЗПАДНЕ.

    11:55 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А макаронът

    21 3 Отговор
    Изстреля наскоро една стратегическа ракета да плаши Русия? Ха-ха-ха...
    Ако почне война с Русия, тия там ще му превърнат страната в руини. И вече започнаха. Франция днес няма никаква сила, нито военна и нито и икономически!!! Изобщо всестранно фалирала страна! Но е в "клуба на богатите "! Ха-ха-ха!!!

    11:56 19.10.2026

  • 11 Щерките на Путин, Лавров и Песков

    4 13 Отговор
    живеят в Париж!

    11:57 19.10.2026

  • 12 99999

    15 2 Отговор
    Народа изнемогва Макарончо източва хазната за Зеля със златния кенеф санкций срущу кой унищожиха Европа

    11:58 19.10.2026

  • 13 От Банката

    4 4 Отговор
    Финансовата ситуация и пазари въобще не се интересуват от скачащи смехурковци по площадите със някакви си желания.

    11:58 19.10.2026

  • 14 Освен това

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    там продават най големите боклуци!

    11:59 19.10.2026

  • 15 тарантула

    14 3 Отговор
    Макрон щеше да воюва в Русия , той Франция не може да оправи , тръгнал международното положение да оправя .Европейския съюз е едно недоносче .

    11:59 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Македонка

    17 0 Отговор
    Полицията във Франция никога не е имала контрол над гетата. Същото е и в България! Само че в България Гетата контролират полицията и управляват държавата!

    11:59 19.10.2026

  • 18 Хи хи

    15 3 Отговор
    Путин е бил забелязан сред безредиците да вика вперьод !!

    Коментиран от #22

    11:59 19.10.2026

  • 19 Армията е за

    15 4 Отговор

    До коментар #4 от "Соваж бейби":

    Борба с външни противници. Ако я използват за вътрешна борба, става много бързо, като в бивша Югославия и в Украйна.... Армията взема страна и унищожава част от населението на страната. И тогава? В Югославия Натото спря държавната армия да се намесва, но страната се разпадна. А в укра? Тези взеха страната на официалните власти, които използваха армията да унищожават част от населението на страната. Това са руско езичните източни провинции... От 2014 до 2022 г армията на укра уби над 14 000 от собственото си население, предимно руснаци. За кво бяха Минск 1 и Минск 2??? Не ги спазиха и продължиха да се избиват. И чак тогава Русия се намеси...

    Коментиран от #31

    12:02 19.10.2026

  • 20 история

    15 0 Отговор
    Алжир и Мароко спорят на кого е Франция .Съответно Индия и Пакистан спорят на кого е Англия

    12:02 19.10.2026

  • 21 Славка

    6 2 Отговор
    Срещи 800 000 стачкуващи каква полиция друже търсиш? Той Макрона до ден, два ще ви донесе и петрол и вода в джобовете от Иран! Да не отлети направо за... Уран!

    12:03 19.10.2026

  • 22 хи ихи их

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хи хи":

    А Башаров и Петров тарашили магазините!

    12:05 19.10.2026

  • 23 Какъв протест?

    9 1 Отговор
    Аз видях как алчни и крадливи маргинали и мигранти използват протеста да разбиват магазини и да крадат! И да палят и рушат.

    И във Франция, и В Италия , и в Белгия.

    Това не е протест.
    Това са мародери. Не ги наричайте протестиращи!

    Истинските протестиращи ученици, студенти, синдикати, трябва да се замислят как да организират и опазят протестите си за в бъдеще от екстремисти.

    А Европа трябва да започне да депортира мигранти.

    Коментиран от #36

    12:05 19.10.2026

  • 24 Зеленски

    2 3 Отговор
    За няколко милиарда ще потуша всичките ви бунтчета.

    12:07 19.10.2026

  • 25 Кючука

    2 0 Отговор
    Това нямаше да се случи, ако фена на бабички беше въвел извънредно положение. Тогава щяха да излязат военните и да гърбят наред.

    12:08 19.10.2026

  • 26 Спокойно, са о още малко и санкциите

    4 1 Отговор
    срещу Русия ще заработят и ЕС ще победи.

    12:08 19.10.2026

  • 27 злопаметен

    6 2 Отговор
    Франция настояваше да затворим реакторите на АЕЦ Козлодуй като условие за членство в ЕС .Не сме забравили , пак ще си отворим АЕЦ , тези тръгнали акъл да ни дават как да живеем .че държавата ни изтоват толкова години .Свърши тая , идва времето да платят сметката .Ако тръгнат французи да бягат към България не ги приемайте , препращайте ги към Украйна

    12:09 19.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Заради поскъпването на живота

    8 0 Отговор
    Защо поскъпва живота в целия еС и в цяла Европа?

    Дали защото държавите-членки не се водят по акъла на двете войнолюбиви вещици Урсула и Кая в Новия Вавилон-Брюксел и по акъла на третата вещица-рептил Лагард, която е директор на ЕЦБ във Франкфурт на Майн?

    Младото поколение на Европа въстана във Франция, Белгия, Италия, Албания.

    В Албания стрелят с гумени куршуми срещу въстаналите младежи.

    Тук нещо да се съобщава за албанското въстание?

    Коментиран от #32, #35

    12:11 19.10.2026

  • 30 Е така де

    3 1 Отговор
    Не бяха ли тия водещите дето щяха да прибият Русия.
    Те с банди с камъни и бутилки не могат да се оправят.
    Учете руски и китайски

    12:15 19.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Абе една обща

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Заради поскъпването на живота":

    Революция започва в Европа! И няма да могат да я спрат! Младите не виждат перспектива! А пък т.н. "мигранти " и те искат хаос... Европа, каквато беше 80-те години, вече умря...

    12:17 19.10.2026

  • 33 Соваж бейби

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Късно е либе":

    Ще го напиша за втори и последен път Франция е виждала и по лоши неща четете история не пиши глупости ,какво се случва сега с Меланшон и мигрантите опитва да вземе властта както преди години е имало .Чети за потушаването на Парижката комуна (1871 г.)Бланкисти,Прудонисти (Анархисти)последователи на Пиер-Жозеф Прудон, които се обявяват срещу силната централна власт и защитават идеята за федерация от свободни и автономни общини.Радикални републиканци и Якобинци .Връзката идва главно от факта, че Карл Маркс и Фридрих Енгелс анализират подробно събитията в своя труд „Гражданската война във Франция“. Те припознават в Парижката комуна първия исторически опит за установяване на „диктатура на пролетариата“ и разрушаване на буржоазната държавна машина. По-късно Владимир Ленин и болшевиките в Русия използват Комуната като основно вдъхновение и тактически модел за Октомврийската революция през 1917 г.Няма да им мине номера ,тъкмо държавата се отърве от мигрантите.

    Коментиран от #40

    12:18 19.10.2026

  • 34 Факт

    3 0 Отговор
    Това си е революция!

    12:19 19.10.2026

  • 35 Да, европейците бащи и дядовци,

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Заради поскъпването на живота":

    зомбирани майки и баби се водят по акъла на трите вещици - Урсула, Кая и Лагард.

    Затова протестират младите.

    Защото бащите и дядовците им устройват кървава баня на Източния фронт и ги водят на заколение.

    Младите не са по-глупави от своите зомбирани родители, които искат от децата си да изгорят в бъдещата общоевропейска война, за да накажат "лошите".

    12:19 19.10.2026

  • 36 Е така де

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Какъв протест?":

    Доста,доста точен коментар!

    12:19 19.10.2026

  • 37 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "7676":

    Меркел друго каза!

    12:20 19.10.2026

  • 38 Макробиолог

    3 0 Отговор
    Навсякъде където управляват кадрите на давоските мъдреци има упадък, хаос,разруха,.

    12:22 19.10.2026

  • 39 Стоянчо Пуканката

    2 0 Отговор
    Вместо французкият министър на не знам какви си работи да се обяснява като срамежлива ученика, по- добре да отправи призив към сънародниците си бърже да бегат до магазините (ако не са разграбени и опожарени) за плюшени мечета и да продължават да посрещат по гарите и летищата на Париж, Лион, Лил и т.нат. разните му там ядрени физици и мозъчни хирурзи...

    12:26 19.10.2026

  • 40 Еми изтриха коментара

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Соваж бейби":

    Понеже казва истината. Това е война на цивилизациите. И халифатът ще победи в Европа! Вярвате или не, триете или не..,. е без значение! Елате и вижте в централна Европа децата в детските градини и ще разберете бъдещето на Европа!!!

    12:29 19.10.2026

  • 41 Демос Кратос

    2 0 Отговор
    Ето, французите са високо културни люде, протестират и ще получат достоен начин на живот, както и нафта по 1 евро, ток без пари и 30 часа работна седмица. Ние сме мижитурски с наведени глави и ще си плащаме скъпа нафта и електричество и ще теглим каиша по 40 часа.

    Коментиран от #43

    12:32 19.10.2026

  • 42 Интегриращ

    1 0 Отговор
    Ако пипнат "социала" и другите привилегии на една определена група от българското общество и тук ще стане същото.

    12:37 19.10.2026

  • 43 Ами робска

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Демос Кратос":

    Психология... 500 г са оцелявали само тези, които са се подчинявали. "Прекронена главица сабя не сече...!" И всичките горди българи са били избивани... Робите са останали през вековете...

    12:37 19.10.2026

  • 44 Зеленски

    0 1 Отговор
    Ако не можете във Фрацийката ви да се справите да ви пратя 10 специалиста от Азов и да решат проблема ?

    12:38 19.10.2026

  • 45 евросанкция

    0 0 Отговор
    Протестите бяха предизвикани от общественото недоволство заради нарастващите разходи за живот, влошаващото се качество на обществените услуги и състоянието на училищата.

    Санкциите работят. Точка.
    хаха..

    12:40 19.10.2026

  • 46 Пари нема!

    1 0 Отговор
    Важното е да съберем още седемдесет милиарда за зеления просяк!

    12:41 19.10.2026

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