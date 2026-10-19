Шок във Франция след безредиците: кой има полза от насилието

Никола е потресен от гледката: любимото му кафене е унищожено, изгоряло е напълно. Французинът осъжда насилието, но подкрепя социалните протести. Той не разбира защо медиите говорят само за безредиците, но на практика почти не обръщат внимание на факта, че в много градове във Франция хората са протестирали мирно. "Това са демонстрации, на които младежи се борят за правата си. Това са хора, които от години се сблъскват с огромни трудности заради политиката на Еманюел Макрон", казва Никола пред германската обществена медия АРД. За него това е "символ на едно общество в лошо състояние, което страда".

"Как можаха французи да причинят подобно нещо на Франция?"

В извънредно обръщение по телевизията френският президент Еманюел Макрон се показа сравнително сдържан на фона на случващото се през последните дни във френските градове. Но когато става въпрос за определяне на отговорностите, той е категоричен: "Подстрекатели от крайнолеви групировки, заедно с престъпници, извършиха необуздано насилие в нашите градове. Как можаха французи да причинят подобно нещо на Франция? Нищо не може да оправдае, обясни или извини подобно поведение", заяви Макрон. "Днес всички изпитваме гняв и срам", добави той.

Френският президент увери, че ще бъдат предприети строги мерки срещу насилниците и дори не изключи възможността да бъдат забранени демонстрациите: "Предвид настоящата ситуация префектите, заедно с кметовете, ще вземат решения за защита на нашите градове, обществени сгради и магазини, като при необходимост ще стигнат дори дотам да забранят определени събирания и да предприемат всички необходими мерки".

Към младежите, които от седмици излизат на улицата с искания за по-добри условия, Макрон не се ангажира с никакви конкретни отстъпки, но им обеща по-голямо участие във вземането на решения. А с оглед на президентските избори през пролетта на 2027 г. Макрон предупреди предизборната кампания да не се пренася на улицата. "Онези, които искат да ви убедят, че е наложително да се организират демонстрации и да се предизвикват безредици, имат само една цел: да монополизират дебата и да навредят на републиката", заяви той, обръщайки се към френската общественост.

Кой има полза от безредиците?

Макрон и френското правителство обвиняват крайнолявата "Непокорна Франция" (LFI), че подклажда протестите и използва насилието, за да извлече политически капитал. Лидерът на партията Жан-Люк Меланшон обвинява на свой ред правителството за ескалацията. "Имаме избор между един народ и неговата младеж, които се намират в дълбока криза - морална, психологическа и икономическа - и едно правителство, което винаги залага на една и съща стратегия: да наблюдава как ситуацията се влошава, за да приложи след това сляпо насилие и да сее страх", заяви Меланшон по телевизията.

Няколко часа преди речта на Макрон видеообръщение публикува и Марин льо Пен - изпълнено с президентска символика, заснето пред библиотека с книги и с френското знаме на заден план. Страната е заклещена между насилието и безсилието, заяви кандидатката за президент от дяснонационалистическия "Национален сбор". От едната страна са "силите на разрушението, които омаловажават насилието, взимат на прицел полицаите, институциите и представителите на държавата и ги третират като врагове, които трябва да бъдат смазани", заяви Льо Пен. От другата страна стои "властовият елит на Макрон: изтощен, дезориентиран и способен вече само да коментира собственото си безсилие и упадък", цитира АРД думите на Льо Пен.

Как се стигна до насилието?

Наред с гнева и възмущението повечето политици от всички партии в страната са единодушни, че трябва да се прави разлика между две различни групи. От едната страна са демонстрантите с различни социални каузи, като се предполага, че в мирните протести с такива искания са се включили между 500 000 и 800 000 души в цяла Франция. Тези хора не бива да се бъркат с другите - една значително по-малка и склонна към насилие група хулигани, които целенасочено предизвикват безредици. Френското правителство ги определя като маскирани радикални леви хулигани, често наричани "черен блок". Според премиера Льокорню сред тях има "престъпници", решени да "грабят и рушат". Твърди се, че тези хора идват от парижките предградия.

След ескалацията на насилието политическите лагери си прехвърлят взаимно отговорността и се надпреварват да изказват своите тълкувания на събитията. Този наратив най-вероятно ще бъде водещ и през следващите месеци до президентските избори във Франция, посочва АРД.

Автор: Каролин Дила (АРД)