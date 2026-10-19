Министерството на външните работи на Германия призова германските граждани, които се намират във Франция, да проявяват предпазливост предвид свързаните с протестите прояви на насилие, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В актуализираните снощи препоръки за пътуване и указания за сигурност за Франция германското външно министерство посочва, че "не могат да бъдат изключени нови демонстрации и евентуално нови безредици през следващите дни".

"Проявявайте предпазливост и по възможност избягвайте демонстрациите", се казва в препоръките.

Министерството допълва, че германските граждани трябва стриктно да спазват "указанията на местните сили за сигурност и органите за поддържане на обществения ред".

"Моля, имайте предвид, че вследствие на неотдавнашни законодателни промени рискувате да бъдете глобени, както и да ви бъдат предявени искове за обезщетение, ако не напуснете неразрешена и довела до насилие демонстрация, след като ви бъде наредено да го направите", предупреждава още министерството.