Министерството на външните работи на Германия призова германските граждани, които се намират във Франция, да проявяват предпазливост предвид свързаните с протестите прояви на насилие, предаде Франс прес, съобщи БТА.
В актуализираните снощи препоръки за пътуване и указания за сигурност за Франция германското външно министерство посочва, че "не могат да бъдат изключени нови демонстрации и евентуално нови безредици през следващите дни".
"Проявявайте предпазливост и по възможност избягвайте демонстрациите", се казва в препоръките.
Министерството допълва, че германските граждани трябва стриктно да спазват "указанията на местните сили за сигурност и органите за поддържане на обществения ред".
"Моля, имайте предвид, че вследствие на неотдавнашни законодателни промени рискувате да бъдете глобени, както и да ви бъдат предявени искове за обезщетение, ако не напуснете неразрешена и довела до насилие демонстрация, след като ви бъде наредено да го направите", предупреждава още министерството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По добре
14:33 19.10.2026
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4 Стоянчо Пуканката
14:35 19.10.2026
5 народа
Коментиран от #14, #15
14:40 19.10.2026
6 И Киев е Руски
14:40 19.10.2026
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8 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #10
14:46 19.10.2026
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13 Хаха
14:55 19.10.2026
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16 Трол
15:03 19.10.2026
17 УРСУЛА И ЗЕЛЕНСКИ
15:17 19.10.2026