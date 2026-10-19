Новини
Свят »
Франция »
Германия призова германските граждани, които се намират във Франция, да проявяват предпазливост

Германия призова германските граждани, които се намират във Франция, да проявяват предпазливост

19 Октомври, 2026 14:25 744 17

  • франция-
  • германия-
  • париж-
  • протест-
  • протести

Министерството допълва, че германските граждани трябва стриктно да спазват "указанията на местните сили за сигурност"

Германия призова германските граждани, които се намират във Франция, да проявяват предпазливост - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Германия призова германските граждани, които се намират във Франция, да проявяват предпазливост предвид свързаните с протестите прояви на насилие, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В актуализираните снощи препоръки за пътуване и указания за сигурност за Франция германското външно министерство посочва, че "не могат да бъдат изключени нови демонстрации и евентуално нови безредици през следващите дни".

"Проявявайте предпазливост и по възможност избягвайте демонстрациите", се казва в препоръките.

Министерството допълва, че германските граждани трябва стриктно да спазват "указанията на местните сили за сигурност и органите за поддържане на обществения ред".

"Моля, имайте предвид, че вследствие на неотдавнашни законодателни промени рискувате да бъдете глобени, както и да ви бъдат предявени искове за обезщетение, ако не напуснете неразрешена и довела до насилие демонстрация, след като ви бъде наредено да го направите", предупреждава още министерството.


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По добре

    8 0 Отговор
    Да имигрират от ЕС.СКОРО И В ГЕРМАНИЯ ЩЕ Е СЪЩОТО.ОБЕЩАНО ОТ МЕРЦ УРСУЛА И КАЛАС

    14:33 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Стоянчо Пуканката

    6 0 Отговор
    Споко! То и при вас ще дойде. Нали, таковата, евроединство, обединение, евроатлантически ценности...

    14:35 19.10.2026

  • 5 народа

    6 0 Отговор
    Каквото и да казват , протестите в Германия тепърва започват

    Коментиран от #14, #15

    14:40 19.10.2026

  • 6 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Спокойно който остане жив ще бъде настанен в полярната сова там режима е либерален

    14:40 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стоянчо Пуканката

    5 0 Отговор
    Ако германците много го закъсат, мога малце да им бутна едно рамо- имам скромна къщичка с още по-скромно дворче (около половин декар), мога да наема някой от тях да я стопанисва и грижи за двора. Ще му давам 30 юро наденица плюс топъл обяд. Условието ми е само едно- да се казва Ханс, Гюнтер или Мюлер.

    Коментиран от #10

    14:46 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хаха

    4 0 Отговор
    Не се гаси туй що не гасне. И германите ще излязат. Просто бюджетите вече не се връзват.

    14:55 19.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Трол

    5 0 Отговор
    България призовава българските граждани да не качват снимки и видеоклипове от Франция.

    15:03 19.10.2026

  • 17 УРСУЛА И ЗЕЛЕНСКИ

    3 0 Отговор
    Ограбиха и фалираха ЕС-то

    15:17 19.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания