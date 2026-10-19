Протестиращи блокираха достъпа до Лувъра в Париж

Протестиращи студенти блокираха достъпа до Лувъра, за да изразят подкрепата си за демонстрациите на ученици от гимназиален етап и да осъдят „полицейските репресии", предаде АФП, цитирайки ръководството на музея и два синдиката.
„Горди сме да обявим, че блокираме най-големия музей в света“, гласи текст в листовка, поставена пред „Лувъра“, който не успя да отвори врати за посетители.
Марсилия въведе забрана за публични събирания и демонстрации, след като през уикенда градът беше обхванат от безредици.
Съгласно заповед на префекта на департамента Буш-дю-Рон, в който се намира вторият по големина град във Франция, забраната ще бъде в сила в понеделник от 12:00 до 20:00 ч. местно време.
През уикенда няколко обществени сгради бяха атакувани, а група хора за кратко нахлуха в сградата на кметството на Марсилия.
В събота префектът съобщи, че 107 полицаи са били ранени в града, като трима от тях са в „много тежко състояние“ след „грабежите и насилието, на които град Марсилия стана свидетел“.
Френската полиция е изгубила контрол, заяви по-рано вътрешният министър след уикенд на безредици и грабежи.
Френският президент Еманюел Макрон отказа да приеме оставката на министъра на вътрешните работи Лоран Нуниез, предложена след масовите безредици през почивните дни, съобщи днес френското президентство, цитирано от Ройтерс.
Протестите бяха предизвикани от общественото недоволство заради нарастващите разходи за живот, влошаващото се качество на обществените услуги и състоянието на училищата.
Макрон заяви, че Нуниез трябва да остане на поста си, за да се запази установената командна структура в полицията и силите за сигурност. Президентът също така е поискал от него възможно най-бързо да разработи нови подходи за справяне с участниците в грабежите, допълни Елисейският дворец.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 665
11:41 19.10.2026
3 ЗОРО
11:42 19.10.2026
4 бай Бончо
Коментиран от #11
11:43 19.10.2026
5 Последния Софиянец
11:44 19.10.2026
6 Европеец
Коментиран от #24
11:45 19.10.2026
7 европиец
11:46 19.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Кюнеца
11:47 19.10.2026
10 РЕВОЛЮЦИИТЕ ВСЕ ОТНЯКЪДЕ
11:47 19.10.2026
11 Европеец
До коментар #4 от "бай Бончо":Не всички си останахме българи, поне 30-40% се подадоха на манипулациите и пропагандата, да си кажа направо ги купиха клиниката на новата фюрерка, която по образование е помощник-гинеколожка.....
Коментиран от #15
11:48 19.10.2026
12 Не трябва да е така
Тая страна я превърнаха накочина!
На ви демокрация!
11:50 19.10.2026
13 Франсето гори
11:50 19.10.2026
14 ДАИДВА ЛУИ ДЮ ФИНЕС
11:52 19.10.2026
15 Индианците казваха
До коментар #11 от "Европеец":"Златото прави лош човека!" Ама имали ли са право? Теа разни "комисарки" и нови "ЗКПЧ"-та получават по над 35 000 евро месечно и искат атомна война? Да им видиш акъла... ?
11:53 19.10.2026
16 Историк
Коментиран от #21
11:54 19.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 римлянин
11:56 19.10.2026
19 Васил
11:59 19.10.2026
20 Ти си
Въпроса е кога ще ги вкарат в действие .....
12:07 19.10.2026
21 Ти си
До коментар #16 от "Историк":Оффффф .....
12:08 19.10.2026
22 И " Лувъра " ще
12:11 19.10.2026
23 Логиката на безакълните
Тези във Франция на кого какво доказват? Че могат да подпалят автомобилите на частни лица, които са работили и пестили за да си купят тези автомобили? Или доказват, че могат да провалят програмата на обикновени хора, които цял живот са мечтали за екскурзия до Франция, но сега филанкишията блокира достъпа до Лувъра точно в деня, когато тази група туристи по програма е трябвло да разглежда точно този музей и утре си заминава. Дълго време пестили пари за да видя Лувъра заедно с професионален екскурзовод, който да им обяснява всичко но ще си тръгнат без да са го видели, защото "протестиращите" вандали претендират за неща, които се сигуряват с пари, но не мислят, че за да се поправят щетите от поразиите им ще са необходими много повече пари!
12:13 19.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Стоянчо Пуканката
и да бъдат съдени строго за нарушаване правата на подопечните си!...
12:30 19.10.2026
26 Селянина с колелото
12:34 19.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Фокс
12:43 19.10.2026