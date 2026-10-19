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Протестиращи блокираха достъпа до Лувъра в Париж

Протестиращи блокираха достъпа до Лувъра в Париж

19 Октомври, 2026 11:38 1 204 28

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Френската полиция е изгубила контрол, заяви вътрешният министър след уикенд на безредици и грабежи

Протестиращи блокираха достъпа до Лувъра в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестиращи студенти блокираха достъпа до Лувъра, за да изразят подкрепата си за демонстрациите на ученици от гимназиален етап и да осъдят „полицейските репресии", предаде АФП, цитирайки ръководството на музея и два синдиката.

„Горди сме да обявим, че блокираме най-големия музей в света“, гласи текст в листовка, поставена пред „Лувъра“, който не успя да отвори врати за посетители.

Марсилия въведе забрана за публични събирания и демонстрации, след като през уикенда градът беше обхванат от безредици.

Съгласно заповед на префекта на департамента Буш-дю-Рон, в който се намира вторият по големина град във Франция, забраната ще бъде в сила в понеделник от 12:00 до 20:00 ч. местно време.

През уикенда няколко обществени сгради бяха атакувани, а група хора за кратко нахлуха в сградата на кметството на Марсилия.

В събота префектът съобщи, че 107 полицаи са били ранени в града, като трима от тях са в „много тежко състояние“ след „грабежите и насилието, на които град Марсилия стана свидетел“.

Френската полиция е изгубила контрол, заяви по-рано вътрешният министър след уикенд на безредици и грабежи.

Френският президент Еманюел Макрон отказа да приеме оставката на министъра на вътрешните работи Лоран Нуниез, предложена след масовите безредици през почивните дни, съобщи днес френското президентство, цитирано от Ройтерс.

Протестите бяха предизвикани от общественото недоволство заради нарастващите разходи за живот, влошаващото се качество на обществените услуги и състоянието на училищата.

Макрон заяви, че Нуниез трябва да остане на поста си, за да се запази установената командна структура в полицията и силите за сигурност. Президентът също така е поискал от него възможно най-бързо да разработи нови подходи за справяне с участниците в грабежите, допълни Елисейският дворец.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 665

    26 1 Отговор
    Е ми свършиха магазините за грабене, иде ред на музеите.

    11:41 19.10.2026

  • 3 ЗОРО

    41 1 Отговор
    Франция е на ръба на гражданска война! И проблемът не е само миграцията, а също и безумните харчове за войната в Украйна! Милярди се изливат в тази война, вместо да се инвестира в собствената страна, население и икономика! Европейският елит е за пълна смяна, въпросът е това, което се задава да го смени дали е читаво!?

    11:42 19.10.2026

  • 4 бай Бончо

    26 3 Отговор
    Европейците не харесват европа и взеха да не харесват капитализма .Демокарция , свобода на словото , а ги бият когато говорят . Капитализма дори не им дава достъп до първото стъпало на пирамидата на Маслоу .Социализма от раждането вече гарнатира поне третото стъпало на Маслоу .Добре ,че през всичките 37 години си останхме българи и не се подадохме на запдните простотии .....

    Коментиран от #11

    11:43 19.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    Цели квартали са под контрола на протестиращите.

    11:44 19.10.2026

  • 6 Европеец

    23 3 Отговор
    Микрон поискал от министъра на вътрешните работи нови подходи да се справи с проблема..... Справянето с проблема минава обаче през оставката на нищожеството Микрон... Това за музея е лошо, сина ми в сряда ще пътува за Париж да гледа Лувъра , резервацията беше преди месец, кой да знае че второ трето поколение французи ще искат справедливост.....

    Коментиран от #24

    11:45 19.10.2026

  • 7 европиец

    24 4 Отговор
    Добе беше докато източваха източна европа , ама вече и това свършва . Българите поне имаме собствени жилища и буквално ако се смени системата , можем за месецеи да станем по развита държава от повечето европейски .

    11:46 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кюнеца

    14 2 Отговор
    Най-голямия музей се намира в РФ.

    11:47 19.10.2026

  • 10 РЕВОЛЮЦИИТЕ ВСЕ ОТНЯКЪДЕ

    24 2 Отговор
    ЗАПОЧВАТ.ТОВА КОЕТО СЕ СЛУЧВА В ЕВРОПА ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ Е НЕТЪРПИМО И ГРАЖДАНСТВОТО Е ВПРАВОТО СИ ДА СЕ БУНТУВА.ДОКАТО ЕВРОЕЛИТА ЖИВЕЕ В РАЗГУЛ ,МИЛИОНИ ЕВРОПЕЙЦИ ЕДВАМ СВЪРЗВАТ ДВАТА КРАЯ.

    11:47 19.10.2026

  • 11 Европеец

    20 3 Отговор

    До коментар #4 от "бай Бончо":

    Не всички си останахме българи, поне 30-40% се подадоха на манипулациите и пропагандата, да си кажа направо ги купиха клиниката на новата фюрерка, която по образование е помощник-гинеколожка.....

    Коментиран от #15

    11:48 19.10.2026

  • 12 Не трябва да е така

    16 2 Отговор
    Ама не знам защо не ми пука!
    Тая страна я превърнаха накочина!
    На ви демокрация!

    11:50 19.10.2026

  • 13 Франсето гори

    19 2 Отговор
    Еми "новите" франсета си искат халифат. И ще го имат!:)

    11:50 19.10.2026

  • 14 ДАИДВА ЛУИ ДЮ ФИНЕС

    6 3 Отговор
    ДА ВАДИ ТАНКОВЕТЕ И ДА УПРАЙ РЕДА..

    11:52 19.10.2026

  • 15 Индианците казваха

    14 2 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    "Златото прави лош човека!" Ама имали ли са право? Теа разни "комисарки" и нови "ЗКПЧ"-та получават по над 35 000 евро месечно и искат атомна война? Да им видиш акъла... ?

    11:53 19.10.2026

  • 16 Историк

    9 8 Отговор
    Това правят не студентите,а организираните протистиращи с черни маски, вандалстващи жестоко не само в Париж. Това е организиран погром във Франция, като началото е студентски протест, който да бъде използван за обяснение на погрома. Положението е изключително сериозно, никой ли не забелязва, че в погромите се включват и орди от съседни на Франция държави- Белгия, Холандия, Германия- те студенти ли са ? Това е погром над Европа. Как ще се справят правителствата предстои да видим? Случайно ли се случва точно сега в изключително критичен момент в борбата за демокрация? Случайно ли точно сега агент Краснов във Вашингтон е обявил също война на демокрацията? Това е целенасочена световна битка на диктатурите и авторитаризма,на насилието и хаоса срещу демокрацията, законите и международния ред.

    Коментиран от #21

    11:54 19.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 римлянин

    14 1 Отговор
    Давайте да организираме транспорт , тези скоро ще съборят Айфеловата кула , а това е бая желязо , няма да го ставим там я .

    11:56 19.10.2026

  • 19 Васил

    2 1 Отговор
    А у нас няма протестиращи явно високите цени устройват Българина.

    11:59 19.10.2026

  • 20 Ти си

    6 1 Отговор
    Е сега разбрахте ли защо европейските военни провеждаха редовни тренировки за справяне с масови безредици и управление на тълпи ? Значи са знаели нещо и са го очаквали .
    Въпроса е кога ще ги вкарат в действие .....

    12:07 19.10.2026

  • 21 Ти си

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Историк":

    Оффффф .....

    12:08 19.10.2026

  • 22 И " Лувъра " ще

    5 0 Отговор
    съборят . Но когато мечката играе в двора на комшиите , ще влезе и в нашия . Дано я спрат преди големите погроми .

    12:11 19.10.2026

  • 23 Логиката на безакълните

    3 0 Отговор
    Навремето Махатма Ганди е постигнал много чрез организиране на абсолютно мирни, но много масови протести.
    Тези във Франция на кого какво доказват? Че могат да подпалят автомобилите на частни лица, които са работили и пестили за да си купят тези автомобили? Или доказват, че могат да провалят програмата на обикновени хора, които цял живот са мечтали за екскурзия до Франция, но сега филанкишията блокира достъпа до Лувъра точно в деня, когато тази група туристи по програма е трябвло да разглежда точно този музей и утре си заминава. Дълго време пестили пари за да видя Лувъра заедно с професионален екскурзовод, който да им обяснява всичко но ще си тръгнат без да са го видели, защото "протестиращите" вандали претендират за неща, които се сигуряват с пари, но не мислят, че за да се поправят щетите от поразиите им ще са необходими много повече пари!

    12:13 19.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Стоянчо Пуканката

    1 1 Отговор
    Свобода за стачкуващите! Французките управляващи до един в Хага на подсъдната скамейка
    и да бъдат съдени строго за нарушаване правата на подопечните си!...

    12:30 19.10.2026

  • 26 Селянина с колелото

    1 0 Отговор
    На едно място пише че стачкуващите са само емигранти, на друго че стачкуват студенти и преподаватели, на трето че всички френски синдикати организират и подкрепят протестите. В крайна сметка може ли някой да каже наистина какво става във Франция?

    12:34 19.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Фокс

    0 0 Отговор
    Какви студенти и ученици веее??? Нали ги гледам видеата черниилкии и други подобни еммигранти. Палят грабят мародерстват

    12:43 19.10.2026