Протестиращи блокираха достъпа до Лувъра в Париж

Протестиращи студенти блокираха достъпа до Лувъра, за да изразят подкрепата си за демонстрациите на ученици от гимназиален етап и да осъдят „полицейските репресии", предаде АФП, цитирайки ръководството на музея и два синдиката.

„Горди сме да обявим, че блокираме най-големия музей в света“, гласи текст в листовка, поставена пред „Лувъра“, който не успя да отвори врати за посетители.

Марсилия въведе забрана за публични събирания и демонстрации, след като през уикенда градът беше обхванат от безредици.

Съгласно заповед на префекта на департамента Буш-дю-Рон, в който се намира вторият по големина град във Франция, забраната ще бъде в сила в понеделник от 12:00 до 20:00 ч. местно време.

През уикенда няколко обществени сгради бяха атакувани, а група хора за кратко нахлуха в сградата на кметството на Марсилия.

В събота префектът съобщи, че 107 полицаи са били ранени в града, като трима от тях са в „много тежко състояние“ след „грабежите и насилието, на които град Марсилия стана свидетел“.

Френската полиция е изгубила контрол, заяви по-рано вътрешният министър след уикенд на безредици и грабежи.

Френският президент Еманюел Макрон отказа да приеме оставката на министъра на вътрешните работи Лоран Нуниез, предложена след масовите безредици през почивните дни, съобщи днес френското президентство, цитирано от Ройтерс.

Протестите бяха предизвикани от общественото недоволство заради нарастващите разходи за живот, влошаващото се качество на обществените услуги и състоянието на училищата.

Макрон заяви, че Нуниез трябва да остане на поста си, за да се запази установената командна структура в полицията и силите за сигурност. Президентът също така е поискал от него възможно най-бързо да разработи нови подходи за справяне с участниците в грабежите, допълни Елисейският дворец.