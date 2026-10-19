Във Франция ще бъде въведен полицейски час, обсъжда се и извънредно положение

Премиерът на Франция Себастиен Льокорню обяви днес, че е поискал от префектите в страната да обявят полицейски час на известен брой места, който да влезе в сила от тази вечер, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
Целта на мярката е да бъдат защитени търговците и магазините след уикенда на насилие и сцените на хаос в редица градове на цялата страна.
Карта на населените места, в които ще бъде въведен полицейски час, ще бъде публикувана по-късно днес след разговори с кметовете на съответните населени места, добави Льокорню след края на специално междуведомствено заседание, посветено на кризата със сигурността в страната.
Ако е необходимо, ще бъде въведено и извънредно положение, но засега полицейският час на местно ниво изглежда достатъчна и по-адаптирана мярка, поясни Льокорню.
Той обвини радикалната левица, че иска да организира „дълбок безпорядък“ в страната до президентските избори, насрочени за април и май догодина.
„Съществува цяла мрежа от различни групи и структури, които могат да се активизират и дори да поставят под въпрос графика на президентските избори и самото им провеждане“, заяви Льокорню след заседание на междуведомствената кризисна група.
Същевременно вътрешният министър Лоран Нуниез заяви, че няма планове за отмяна на футболната среща утре между „Пари Сен Жермен“ и „Барселона“.
Кметовете на големите френски градове поискаха днес отговори от правителството на онова, което те дефинираха като липса на готовност от страна на силите за сигурност за справяне с размириците, разтърсили страната през уикенда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еволюция
15:09 19.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Овчар
15:10 19.10.2026
4 Сега
15:10 19.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ТАКИВА МЕТОДИ
15:10 19.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ба бааааа
До коментар #2 от "Факт":Баба му на макрнчо е виновна
15:13 19.10.2026
9 Луд
15:16 19.10.2026
10 икономист
Коментиран от #26
15:16 19.10.2026
11 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
15:18 19.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Майка си
15:20 19.10.2026
14 Ами дааа
15:22 19.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ленин
15:26 19.10.2026
17 българина
Коментиран от #19
15:28 19.10.2026
18 Идва
15:28 19.10.2026
19 Недоразбрал
До коментар #17 от "българина":Ще бият мигранти така по лесно се хващат и няма да има ранени от французите. България помни още такива времена какво се правите че не разбирате.
15:32 19.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Режима френски
15:35 19.10.2026
22 ЖЪЛТОПАВЕТ
15:37 19.10.2026
23 Роки
15:37 19.10.2026
24 демонокрация по европейски
15:41 19.10.2026
25 Боят настана,
15:47 19.10.2026
26 хаха
До коментар #10 от "икономист":То добре, че има все още някакви остатъци от капитализъм в ЕС. Представи си мечтания соц като у нас 1980те плюс към него зелените идеи- забрана на крави, че изпускали газове, закриване на ТЕЦ и АЕЦ, всичко на електромобили и т.н. И искат едновременно високи доходи, огромни данъци и ниски цени.
Та дали при соц ЕС ще оцелее и 1-2г? Нека си представим МРЗ 3000 евро бруто, данък на нея 1000 евро плюс още 1000 от работодател. Супер звучи, нали? Сега разносвач на пици за най-лесно. Кара колело и разнася по 3-4 пици на час. 5000 евро разход за заплата са около 250 евро на ден при 5 работни дни(ама социтата искат даже 4) или 30-35 евро на час. Т.е. всяка доставка трябва да струва 7-8 евро БЕЗ ДДС. С ДДС- 9-10 евро. Добре, де, ама социтата искат доставката да е 1 евро и в същото време да се вдигнат данъците и някак заплатата още да скочи.
Всъщност, като се погледне по-задълбочено какво искат социалистите, то е някаква странна утопия тяхна си, в която всяко соци е робовладелец с 1000 слуги да му работят за без пари, а той да има време да "работи над себе си" и да си върти хобитата с 0 труд. И, защото това няма как да стане, знаем как реалността на соца е всички роби в заводи и мини без много опции да мрънкат, за без пари и само партиен елит и полиция и военни някак да живеят по-добре.
Но младите поколения не са минали соца, промиват им мозъците от детската градина и няма как да мислят като нас, миналите 1980те, кризата на 1990те. За тях еднорози и розови феи пра
15:51 19.10.2026