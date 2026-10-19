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Във Франция ще бъде въведен полицейски час, обсъжда се и извънредно положение

Във Франция ще бъде въведен полицейски час, обсъжда се и извънредно положение

19 Октомври, 2026 15:06 1 006 26

  • франция-
  • полицейски час-
  • париж-
  • протести-
  • себастиен льокорню

Карта на населените места, в които ще бъде въведен полицейски час, ще бъде публикувана по-късно днес

Във Франция ще бъде въведен полицейски час, обсъжда се и извънредно положение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Франция Себастиен Льокорню обяви днес, че е поискал от префектите в страната да обявят полицейски час на известен брой места, който да влезе в сила от тази вечер, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Целта на мярката е да бъдат защитени търговците и магазините след уикенда на насилие и сцените на хаос в редица градове на цялата страна.

Карта на населените места, в които ще бъде въведен полицейски час, ще бъде публикувана по-късно днес след разговори с кметовете на съответните населени места, добави Льокорню след края на специално междуведомствено заседание, посветено на кризата със сигурността в страната.

Ако е необходимо, ще бъде въведено и извънредно положение, но засега полицейският час на местно ниво изглежда достатъчна и по-адаптирана мярка, поясни Льокорню.

Той обвини радикалната левица, че иска да организира „дълбок безпорядък“ в страната до президентските избори, насрочени за април и май догодина.

„Съществува цяла мрежа от различни групи и структури, които могат да се активизират и дори да поставят под въпрос графика на президентските избори и самото им провеждане“, заяви Льокорню след заседание на междуведомствената кризисна група.

Същевременно вътрешният министър Лоран Нуниез заяви, че няма планове за отмяна на футболната среща утре между „Пари Сен Жермен“ и „Барселона“.

Кметовете на големите френски градове поискаха днес отговори от правителството на онова, което те дефинираха като липса на готовност от страна на силите за сигурност за справяне с размириците, разтърсили страната през уикенда.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еволюция

    16 1 Отговор
    Идват нови поколения

    15:09 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    26 1 Отговор
    Докато медиите не наблегнат на причините за бунта в ЕС и не изкарат доказателства и истината проблема ще фалира банките и системата ще колабира..!

    15:10 19.10.2026

  • 4 Сега

    28 3 Отговор
    Демократичната демокрация, демократично клати демократично вярвалите в демократичността на демокрацията.

    15:10 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ТАКИВА МЕТОДИ

    21 1 Отговор
    НЕ РАБОТЯТ,ЩЕ СТАНЕ ДОСТА ПО ЗЛЕ.

    15:10 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ба бааааа

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Баба му на макрнчо е виновна

    15:13 19.10.2026

  • 9 Луд

    13 2 Отговор
    И какво като има полицейски час и дойдат 200 / 300 младежи със сопи ,какво ги бърка това.

    15:16 19.10.2026

  • 10 икономист

    23 1 Отговор
    Като наложат вечерен час ,какво ще постигнат ? Едно голямо нищо ., ще насъскат още повече протестиращите .Това е истинското лице на капитализма .Европа е в упадък , като се зпочне от зелената сделка и се свърши до пенсионната възраст , всичко е провал .

    Коментиран от #26

    15:16 19.10.2026

  • 11 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    16 0 Отговор
    Как коментира тази новена?

    15:18 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Майка си

    6 2 Отговор
    ще работя у Париж сюнетчия.....по една кофа на ден ще събирам....

    15:20 19.10.2026

  • 14 Ами дааа

    0 0 Отговор
    Нас ни дават за пример

    15:22 19.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ленин

    6 2 Отговор
    Комунизмът дреме из европата, но почна да се събужда баш дет ушким не дремеше...

    15:26 19.10.2026

  • 17 българина

    12 1 Отговор
    вместо да решат проблемите, те ще бият хората. Това става ама за кратко, точно французите имат в това какво става после, ще има големи промени в брюксел

    Коментиран от #19

    15:28 19.10.2026

  • 18 Идва

    4 1 Отговор
    ефекта на доминото и у нас !

    15:28 19.10.2026

  • 19 Недоразбрал

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "българина":

    Ще бият мигранти така по лесно се хващат и няма да има ранени от французите. България помни още такива времена какво се правите че не разбирате.

    15:32 19.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Режима френски

    5 1 Отговор
    Си отива намазан с кръв.макрон взе тубите и отиде за нафта.

    15:35 19.10.2026

  • 22 ЖЪЛТОПАВЕТ

    2 1 Отговор
    Направо съм като ударен с мокър парцал от тези новини.

    15:37 19.10.2026

  • 23 Роки

    6 0 Отговор
    Ще отменят президентските избори. Удобно за Макрон.

    15:37 19.10.2026

  • 24 демонокрация по европейски

    0 0 Отговор
    Що не отмените и изборите бре либерасти??

    15:41 19.10.2026

  • 25 Боят настана,

    0 0 Отговор
    Тупкат сърца ни… Ей, доживяхме, братя! РеволУция!

    15:47 19.10.2026

  • 26 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "икономист":

    То добре, че има все още някакви остатъци от капитализъм в ЕС. Представи си мечтания соц като у нас 1980те плюс към него зелените идеи- забрана на крави, че изпускали газове, закриване на ТЕЦ и АЕЦ, всичко на електромобили и т.н. И искат едновременно високи доходи, огромни данъци и ниски цени.
    Та дали при соц ЕС ще оцелее и 1-2г? Нека си представим МРЗ 3000 евро бруто, данък на нея 1000 евро плюс още 1000 от работодател. Супер звучи, нали? Сега разносвач на пици за най-лесно. Кара колело и разнася по 3-4 пици на час. 5000 евро разход за заплата са около 250 евро на ден при 5 работни дни(ама социтата искат даже 4) или 30-35 евро на час. Т.е. всяка доставка трябва да струва 7-8 евро БЕЗ ДДС. С ДДС- 9-10 евро. Добре, де, ама социтата искат доставката да е 1 евро и в същото време да се вдигнат данъците и някак заплатата още да скочи.
    Всъщност, като се погледне по-задълбочено какво искат социалистите, то е някаква странна утопия тяхна си, в която всяко соци е робовладелец с 1000 слуги да му работят за без пари, а той да има време да "работи над себе си" и да си върти хобитата с 0 труд. И, защото това няма как да стане, знаем как реалността на соца е всички роби в заводи и мини без много опции да мрънкат, за без пари и само партиен елит и полиция и военни някак да живеят по-добре.
    Но младите поколения не са минали соца, промиват им мозъците от детската градина и няма как да мислят като нас, миналите 1980те, кризата на 1990те. За тях еднорози и розови феи пра

    15:51 19.10.2026

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