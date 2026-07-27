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Нарастващо напрежение между Хавана и Вашингтон! Кубинският президент обвини Тръмп в политически геноцид

Нарастващо напрежение между Хавана и Вашингтон! Кубинският президент обвини Тръмп в политически геноцид

27 Юли, 2026 16:35 751 7

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  • марко рубио

В речта си Диас-Канел поиска прекратяване на санкциите и петролната блокада и благодари на международните групи, които са изпратили хуманитарна помощ и доставки на острова

Нарастващо напрежение между Хавана и Вашингтон! Кубинският президент обвини Тръмп в политически геноцид - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Кубинският президент Мигел Диас-Канел остро осъди петролното ембарго на Вашингтон и засилените санкции в реч в неделя, наричайки политиката на администрацията на американския президент Доналд Тръмп "политически геноцид", съобщава "Ройтерс".

Куба обвини САЩ в натиск върху страни от ООН преди дебата за ембаргото

Дебатът традиционно предхожда ежегодното гласуване, на което държавите членки призовават САЩ да прекратят санкциите срещу Куба

Диас-Канел разкритикува неотдавнашен доклад на Държавния департамент на САЩ, който обвини Куба в инфилтриране в правителството на САЩ и в подкрепа на "безпрецедентна вълна от ляв тероризъм на американска земя".

Администрацията на Тръмп ескалира атаките си срещу леви групи в Съединените щати.

"Обвинявайки Куба, те не само търсят изкупителна жертва, външен агент. Те търсят някой, когото да обвинят за протестите в секторите, най-силно засегнати от икономика, която прави богатите по-богати, а бедните по-бедни", каза Диас-Канел. Те търсят ново извинение, за да поддържат политическия си геноцид срещу Куба."

Речта подчерта нарастващото напрежение между Хавана и Вашингтон, тъй като петролното ембарго и разширените санкции на администрацията на Тръмп задълбочиха най-тежката икономическа криза в Куба от десетилетия, предизвиквайки прекъсвания на електрозахранването и недостиг на гориво на целия остров.

Речта на Диас-Канел беше част от правителствените тържества по случай 73-ата годишнина от първата офанзива на партизаните на Фидел Кастро срещу армията на подкрепяния от САЩ лидер Фулхенсио Батиста през 1953 г., с която започна бунт, свалил Батиста повече от пет години по-късно.

Най-важният празник в революционния календар на Куба, събитието в неделя, включваше и артистични изпълнения пред хиляди поддръжници на правителството.

Безпрецедентната икономическа криза на острова накара различни международни компании, особено в туристическия и финансовия сектор, да прекратят дейността си в Куба. В допълнение към прекъсванията на електрозахранването, изчерпаните доставки на гориво предизвикаха множество сривове в националната мрежа. Общественият транспорт в страната също е с нарушен график, а учебната година е прекъсната поради липса на гориво.

Вашингтон обвинява кубинското правителство за лошо икономическо управление и липса на инвестиции в остарялата инфраструктура.

В речта си Диас-Канел поиска прекратяване на санкциите и петролната блокада и благодари на международните групи, които са изпратили хуманитарна помощ и доставки на острова.

"Нека Куба живее в мир, а също така нека най-благородните от американския народ, които исторически са се борили за човешките права на други народи, без да очакват признание и често са изправени пред преследване, лишаване от свобода и рискове за живота си, живеят в мир, каза той. Куба не е заплаха за Съединените щати или за която и да е друга държава на земята."


Куба
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кривоверен алкаш

    7 8 Отговор
    Дебели комунистически глави,как не узряха толкова години да видят до къде ги води социализма отделно да се осъзнаят къде се намират на картата на Света...Тези хора не стават за ръководители на държава, стават само за някой банкет,за някоя кьор софра...

    Коментиран от #5, #6

    16:42 27.07.2026

  • 2 Овчар

    3 3 Отговор
    Малко известен е факта че Куба е водеща сила в пластичната хирургия..!

    Коментиран от #3

    16:43 27.07.2026

  • 3 Офчи дирник 😄

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    😃😃😃😃😃😃😃

    16:44 27.07.2026

  • 4 СИГУРНО

    3 1 Отговор
    Скоро Куба ще стане независим щат на САЩ.

    16:50 27.07.2026

  • 5 Не си прав

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кривоверен алкаш":

    В ЕС социализмът в главна придобивка.

    16:54 27.07.2026

  • 6 Малоумникът

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кривоверен алкаш":

    си ти! Как се управлява държава, която от 20 години е под незаконна блокада от американският флот?

    Коментиран от #7

    17:33 27.07.2026

  • 7 минчо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Малоумникът":

    Куба е под ембарго от 1962 г. Това са 64 г. Всяка година ООН гласува за вдигането му. Всички страни гласуват ЗА с изключение на две - САЩ и Израел.

    17:46 27.07.2026