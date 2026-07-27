Нарастващо напрежение между Хавана и Вашингтон! Кубинският президент обвини Тръмп в политически геноцид

Кубинският президент Мигел Диас-Канел остро осъди петролното ембарго на Вашингтон и засилените санкции в реч в неделя, наричайки политиката на администрацията на американския президент Доналд Тръмп "политически геноцид", съобщава "Ройтерс".

Куба обвини САЩ в натиск върху страни от ООН преди дебата за ембаргото

Дебатът традиционно предхожда ежегодното гласуване, на което държавите членки призовават САЩ да прекратят санкциите срещу Куба

Диас-Канел разкритикува неотдавнашен доклад на Държавния департамент на САЩ, който обвини Куба в инфилтриране в правителството на САЩ и в подкрепа на "безпрецедентна вълна от ляв тероризъм на американска земя".

Администрацията на Тръмп ескалира атаките си срещу леви групи в Съединените щати.

"Обвинявайки Куба, те не само търсят изкупителна жертва, външен агент. Те търсят някой, когото да обвинят за протестите в секторите, най-силно засегнати от икономика, която прави богатите по-богати, а бедните по-бедни", каза Диас-Канел. Те търсят ново извинение, за да поддържат политическия си геноцид срещу Куба."

Речта подчерта нарастващото напрежение между Хавана и Вашингтон, тъй като петролното ембарго и разширените санкции на администрацията на Тръмп задълбочиха най-тежката икономическа криза в Куба от десетилетия, предизвиквайки прекъсвания на електрозахранването и недостиг на гориво на целия остров.

Речта на Диас-Канел беше част от правителствените тържества по случай 73-ата годишнина от първата офанзива на партизаните на Фидел Кастро срещу армията на подкрепяния от САЩ лидер Фулхенсио Батиста през 1953 г., с която започна бунт, свалил Батиста повече от пет години по-късно.

Най-важният празник в революционния календар на Куба, събитието в неделя, включваше и артистични изпълнения пред хиляди поддръжници на правителството.

Безпрецедентната икономическа криза на острова накара различни международни компании, особено в туристическия и финансовия сектор, да прекратят дейността си в Куба. В допълнение към прекъсванията на електрозахранването, изчерпаните доставки на гориво предизвикаха множество сривове в националната мрежа. Общественият транспорт в страната също е с нарушен график, а учебната година е прекъсната поради липса на гориво.

Вашингтон обвинява кубинското правителство за лошо икономическо управление и липса на инвестиции в остарялата инфраструктура.

В речта си Диас-Канел поиска прекратяване на санкциите и петролната блокада и благодари на международните групи, които са изпратили хуманитарна помощ и доставки на острова.

"Нека Куба живее в мир, а също така нека най-благородните от американския народ, които исторически са се борили за човешките права на други народи, без да очакват признание и често са изправени пред преследване, лишаване от свобода и рискове за живота си, живеят в мир, каза той. Куба не е заплаха за Съединените щати или за която и да е друга държава на земята."