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Марко Рубио: Във войната между Русия и Украйна няма да има победители и би било логично тя да приключи с мирно споразумение
  Тема: Украйна

Марко Рубио: Във войната между Русия и Украйна няма да има победители и би било логично тя да приключи с мирно споразумение

23 Септември, 2026 09:36 1 357 71

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • марко рубио-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Руските военни командири продължават да се сблъскват с предизвикателства, свързани с генерирането на сили

Марко Рубио: Във войната между Русия и Украйна няма да има победители и би било логично тя да приключи с мирно споразумение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Във войната между Русия и Украйна няма да има победители и би било логично тя да приключи с мирно споразумение. Това мнение изрази държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю пред радиостанция WABC, цитирано от уебсайта на Държавния департамент. Той отбеляза, че макар към момента да няма мирно споразумение, такова трябва да бъде постигнато, тъй като "това би било напълно логична стъпка".

По думите му, войната не носи полза на нито една от страните и в крайна сметка трябва да приключи чрез преговори, тъй като нито една от страните няма да постигне победа.

"Тя със сигурност вреди на Украйна и е пагубна за Руската федерация. Нещата за тях във войната вървят зле - това е факт. Така че прекратяването ѝ би било напълно разумно. Но... в подобни въпроси това, което изглежда логично, невинаги се случва", отбеляза държавният секретар.

Рубио допълни, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се е опитал да разреши различията между Украйна и Русия и - според него - ще продължи да прави това:

"Ще продължим да опитваме".

Той призна, че към момента страните са далеч от мирно споразумение, но изрази надежда, че в крайна сметка такова ще бъде постигнато.

"Тази война някой ден ще приключи именно чрез преговори и сключване на споразумение... Тя няма да завърши с решителна военна победа за нито една от страните. Ще приключи със споразумение. И колкото по-скоро се случи това, толкова по-малко хора ще загинат и толкова по-малко разрушения ще има", уверен е държавният секретар.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Границата- Днепър

    35 6 Отговор
    И всеки ще е победител!

    Коментиран от #37, #67

    09:39 23.09.2026

  • 2 Лакеите на Пентагона

    26 5 Отговор
    Поредният Агитатор за "съветска власт".

    09:39 23.09.2026

  • 3 Ердоган

    7 46 Отговор
    Копейка: Киев за три дни. Пет години по-късно: До кога Путин ще воюва с едната ръка? Ха ха ха

    Коментиран от #63

    09:40 23.09.2026

  • 4 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    9 49 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    Коментиран от #59, #70

    09:42 23.09.2026

  • 5 Хайо

    61 8 Отговор
    Войната ще свърши при условията на Русия ,колкото по рано ,толкова по добре .Ако сега не свърши ,Сащ ще загуби източна Европа напълно .

    Коментиран от #7, #60

    09:42 23.09.2026

  • 6 На дунава с погачите

    4 33 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    09:43 23.09.2026

  • 7 ЩЕКА 🤡🤩

    2 18 Отговор

    До коментар #5 от "Хайо":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌

    09:43 23.09.2026

  • 8 кукузел

    27 2 Отговор
    Евакуацията от Славянск агонизира, щом веке са у градо.

    09:43 23.09.2026

  • 9 Орк на тротинетка

    5 31 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    09:44 23.09.2026

  • 10 Естествено че

    43 6 Отговор
    Ще има "победител" а не "победители" и би било логично тя да приключи с мир след капитулацията на Украйна. Победители няма да има и тук Марко Рубио е прав и точен в изказа

    09:44 23.09.2026

  • 11 По интересно

    42 3 Отговор
    е че срещу Русия воюват над милиард население и швърлят трильони € на този дето клати гората...

    Коментиран от #12

    09:44 23.09.2026

  • 12 И Преди и сега

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "По интересно":

    Ко да се праи СЪДБА

    Остават киХай айран с. Курейа

    09:46 23.09.2026

  • 13 Ай стига бе

    37 2 Отговор
    Това защо не го искахте преди две години а, сега, а?!
    Когато ви наритат започвате да ревете за мирни споразумения. Айде холан!

    09:47 23.09.2026

  • 14 А защо да бързаме

    20 0 Отговор
    Времето ще покаже

    Коментиран от #17

    09:47 23.09.2026

  • 15 Боби Баламата

    7 30 Отговор
    Добре де, защо тия 23 ядрени монгольяк Републики, Фюрера педофил и КИМ не МОГАТ да победят 13 год една ...20 ПЪТИ по- малка Украйна?!?

    Коментиран от #26

    09:48 23.09.2026

  • 16 Хммм

    36 4 Отговор
    Значи Русия държи 20% от територията на Украйна и 50% от природните и ресурси, изгуби хора но доста от тях са затворници,престъпници и от републиките. Украйна е в руини, предаде ресурсите си на Америка ,загуби 50% от населението,(убити и избягали и това са чисти украинци) а поддръжниците им в ЕС губят подкрепа...мерц, Маркон...та не знам кой е по загубил

    09:48 23.09.2026

  • 17 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    5 19 Отговор

    До коментар #14 от "А защо да бързаме":

    Така е

    Времето лекува всичко

    Червната болест каманизм па маскалси вече отшумя

    Коментиран от #27

    09:48 23.09.2026

  • 18 Русофил

    4 35 Отговор
    Аз мисля, че Украйна ще победи, защото Украйна е еднонационална държава, а Русия е многонационална. От 100 години тече разпад на империите и многонационалните държави. В Русия стотици народи искат свобода. Представете си Якутия със сравнително малкото си население, ако ползва благата от земята си, колко богато ще живеят хората там, а сега всичко се източва от Москва.

    Украинците също не искат да издържат Москва, затова и воюват за правото си да разполагат със земята си сами. Нещо, което истинските българи празнуваха вчера!

    Путин води изключително недалновидна нацистка и фашистка политика и в Русия цари огромно разделение на обществото, което само мощната про-военна анти-европейска пропаганда ги задържа заедно, но при първа възможнощ ще се изколят едни други.

    Коментиран от #24, #29, #35, #38, #47

    09:50 23.09.2026

  • 19 мирно споразумение

    31 3 Отговор
    Примирие, мир или капитулация? Ясно е казано от руснаците че целта е денацификация демилитаризация и премахване на предпоставките за война. Марко Рубио какво мисли не е важно в случая. Да си гледа там Гренландия и да храни мечките че да няма после батални сцени с американчета забременяли от бели мечки

    09:50 23.09.2026

  • 20 Абсурдистан

    10 1 Отговор
    Путлер не мисли да се отказва от победата.

    09:51 23.09.2026

  • 21 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ

    28 1 Отговор
    Същият Марко Рубио се подиграваше с правителствата на Желязков и Гюров, че казват "ДА", още преди да са чули искането на правителството на САЩ.

    Във войната между Русия и Украйна трябва да има победител защото в противен случай победената страна ще се готви за новата война още от сключването на примирието и след 2-3 години ще избухне много по-голяма, по-опустопителна и по-жестока война, която ще засегне пряко България.

    Коментиран от #30, #31, #32, #33, #36

    09:51 23.09.2026

  • 22 А немойте така де

    6 15 Отговор
    Нека у ЙЛО земе поне една ОБЛАСТ , оти стана за посмешище на цел СВЕТ!
    Да се пофали на монголето,че.. Донбас е Лиса бон а... Малая Токмачка -- Берлин
    Ееееедехееее

    09:52 23.09.2026

  • 23 Марко Рубио с това

    17 3 Отговор
    "победители" в множествено число пак бъзика ЕК впрочем. Само дето там в ЕК завалиите са толкова зле с кратуните че надали го осъзнават. хахахаха....

    09:53 23.09.2026

  • 24 скучно и точка.

    2 14 Отговор

    До коментар #18 от "Русофил":

    И аз мисля че пу почна войната за да създаде враг врагове които да използва да спрат поредния разпад там. Богата свободна Украйна в благодарение на западната си ориентация е го силно притеснен в ролята на автократ олигарх

    09:54 23.09.2026

  • 25 иътиу

    18 4 Отговор
    Тоя що не коментира проблемите , в които се забъркаха САЩ с Иран, а се загрижил за Украйна.Решете си вашите проблеми, а после давайте акъл.

    09:54 23.09.2026

  • 26 Блогер от Моксель

    2 9 Отговор

    До коментар #15 от "Боби Баламата":

    На такива въпроси нямаме опорки!

    09:54 23.09.2026

  • 27 Розовото пони зеля

    8 3 Отговор

    До коментар #17 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Дааа сега лекуват болшевиките по евраски хахахахаха, времето бавно лекува евраста с фалити и реццесия хахахахаха.

    09:55 23.09.2026

  • 28 Розовото пони зеля

    10 1 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    09:56 23.09.2026

  • 29 объркан си

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Русофил":

    Ти си русофоб а не русофил.

    09:57 23.09.2026

  • 30 Така ли

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":

    А победителят няма да се готви за следващата си война? Откъде ви вадят? Историята показва, че победителите ламтят винаги за нови земи и точно те правят новите войни.

    09:58 23.09.2026

  • 31 Така

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":

    А победителят няма да се готви за следващата си война? Откъде ви вадят? Историята показва, че победителите ламтят винаги за нови земи и точно те правят новите войни.

    09:58 23.09.2026

  • 32 Така

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":

    А победителят няма да се готви за следващата си война? Откъде ви вадят? Историята показва, че победителите винаги искат нови земи и точно те правят новите войни.

    10:00 23.09.2026

  • 33 Войни

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":

    Победителят няма да се готви за следващата си война? Откъде ви намират? Историята показва, че победителите винаги искат нови земи и точно те правят новите войни.

    10:00 23.09.2026

  • 34 Русия

    14 2 Отговор
    Сменете му хапчетата на тоя клоун !!!!! Рубио и ти и рижавият ти Шеф сте кръгли идио....

    10:00 23.09.2026

  • 35 Откъде съчини тези нелепости?

    22 3 Отговор

    До коментар #18 от "Русофил":

    Цитат: "защото Украйна е еднонационална държава ..."

    Характерно за вас, феновете на ПП-ДБ и русофобите е ниското ниво на образование, знания и способност за разсъждаване. Украйна изобщо не е "еднонационална" държава.
    - В Украйна има голяма българска диаспора, която вие феновете на ПП-ДБ изобщо не подкрепихте и много от етническите българи бяха хвърлени в тази война за пушечно месо от бандеровските банди. Още след бандеровският преврат през 2014 имената на българите бяха променяни всеки път когато те отиваха да си подменят документите са самоличност, но вашите медии не писаха нищо за тези безобразия.
    - В Донбас повечето от жителите се определят като руснаци
    - В Украйна има голяма унгарска диаспора
    - В Украйна има етнически румънци
    - В района на Лвов повечето са етнически поляци

    Как може да пишете такива нелепости?

    Коментиран от #45, #55

    10:01 23.09.2026

  • 36 Войни

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":

    Победителите също правят нови войни за още земи.

    10:01 23.09.2026

  • 37 Моряка

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Границата- Днепър":

    Абе Днепър,Днепър,ама това означава чисто руските градове Одеса,Николаев,Херсон да останат в Украйна.От друга страна такава държава,скалъпена от Ленин и американците,изобщо няма.От трета страна,руснаците,за да си вземат своето,трябва да форсират Днепър,което при тези дронове едва ли е възможно.Освен с употреба на тактическо ядрено оръжие.Освен ако генерал Сорокин вземе властта.

    Коментиран от #41, #44

    10:05 23.09.2026

  • 38 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Русофил":

    На територията на Украйна има СТО И ТРИДЕСЕТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА Няма една педя земя която да е украинска ЕДИН ПЕДЯ Румъния Унгария Полша Русия Турция че даже България могат да имат претенции към територията на Украйна

    Коментиран от #43

    10:05 23.09.2026

  • 39 Меордии

    7 2 Отговор
    Защо не си гледат тяхната война с Иран?

    10:06 23.09.2026

  • 40 Русия

    2 14 Отговор
    Ако Русия загуби войната - ще спечели като общество.

    Ако Украйна победи - ще спечели като държава.

    Когато Русия губи кримската война, царят е принуден да започне реформи и освобождава крепостните селяни от крепостното робство, а страната се реформира. Русия има нужда да се изчисти от кагебешния отпадък, а това може да стане само, ако претърпи военен крах, тогава руснаците ще се събудят и ще отметат тези милиционерски боклуци.

    А това ще бъде добре и за България. Край на КГБ мафията, край на руските НПО-та и паравоенни организации с педонаклонности.

    10:07 23.09.2026

  • 41 Не грамотен чорбан )))

    3 4 Отговор

    До коментар #37 от "Моряка":

    И от кога са..."руски"?!?
    Или... Летоброенето започва от...18 ВЕК ?!?
    АааааааХахахаха
    Ма верно си ного про ЗДТ)))

    10:07 23.09.2026

  • 42 Путин

    10 2 Отговор
    сащ имат право да си тълкуват ситуацията както си искат.Накрая решава Русия какво ще бъде.

    10:07 23.09.2026

  • 43 Въпрос

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    А в България как е? И повече от 130 малцинства може да има в Украйна, ако броиш и един монголски блогър, който живее в Киев.

    10:08 23.09.2026

  • 44 Константинос Амантидис

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Моряка":

    Херсон, Одеса... тия имена са си чисто гръцки. И цялото северно черноморско крайбрежие си е било гръцко хиляди години.

    10:09 23.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мич

    2 6 Отговор
    И тоя си вярва, скоро областта "Украйна" ще си стане пак Русия.

    Коментиран от #54

    10:13 23.09.2026

  • 47 Оня

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Русофил":

    Всяко изречение ти е грешно. Всяко. Вземи се поограмоти, не чети само дойче зелето и тем подобни п.арцали.

    Коментиран от #49

    10:14 23.09.2026

  • 48 Пенчо

    3 1 Отговор
    А, бе друго си е между сащ и Иран!? Там победителя е ясен!

    10:14 23.09.2026

  • 49 Тихо пръдлю!

    2 5 Отговор

    До коментар #47 от "Оня":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #53

    10:15 23.09.2026

  • 50 Дебилл И.Христов/80%

    2 2 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    10:17 23.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Механик

    2 5 Отговор
    А на мен ми бяха надули главата, че Русия била сила.

    10:20 23.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Пич

    1 4 Отговор

    До коментар #46 от "Мич":

    Защо Русия се доближава до НАТО? Май НАТО може да предприеме крути мерки.

    10:24 23.09.2026

  • 55 Русофил

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Откъде съчини тези нелепости?":

    И сега ме направи фен на ПП-ДБ. То май вече няма ПП-ДБ или? И тоя ми говори за образование. А ти как подкрепи българите на окупираните от Путин територии? Там им забраниха уроците по български и да говорят на български, така както забраниха и украинският език, който според вас феновете на Путин не съществува.

    А не може ли да съм фен на ЦСКА?

    10:28 23.09.2026

  • 56 Иван

    0 0 Отговор
    Дружовка чия е? :Д

    10:29 23.09.2026

  • 57 Гого

    2 0 Отговор
    Да ще завърши с капитулация! На всички е ясно, но как да си признаем.

    10:30 23.09.2026

  • 58 Путин гол до кръста на пони

    1 0 Отговор
    Кой е тоя марко да ми отнема победата?!!!

    10:30 23.09.2026

  • 59 Зарко

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Погледни фактите!

    10:30 23.09.2026

  • 60 55555

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хайо":

    Ха стига ва!!!!

    10:34 23.09.2026

  • 61 МакедонецЪТ

    0 0 Отговор
    Беларус украинци и руснаци щяха да седнат на една маса за празник!

    Коментиран от #62

    10:35 23.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 не е така

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ердоган":

    не съм съгласен с коповете, ако Путин беше воювал както искат, нямаше да имаме интернет, и нас нямаше да ни има даже..

    Коментиран от #64, #65

    10:40 23.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 МакедонецЪТ

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "не е така":

    ... Да..


    ДА ВИ ☺️☺️☺️ МАЙКАТА!

    10:41 23.09.2026

  • 66 Размисли

    1 0 Отговор
    Запада много обича да сключва мир когато губи но предполагам руснаците ще ги сиктирдосат.

    10:42 23.09.2026

  • 67 Няма такава тема

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Границата- Днепър":

    Русия не търси победа, а траен мир, 5 -10 години война не е проблем, важното е след това да има дълги години мир.

    10:42 23.09.2026

  • 68 хихи

    0 0 Отговор
    "Орешник" ще има за всички(непослушни) от сърце...

    Дядо Мраз

    10:43 23.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 не слушай

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Какво говорят по пейките и какво казва тейко ти.
    Турция ке падне!

    10:44 23.09.2026

  • 71 някой си

    0 0 Отговор
    няма как да приключи със споразумение легитимиращо и установяващо бандеровския режим на границите на Русия, за Русия това е екзистенциална заплаха.Дори и при един мир, който ще е само на хартия, убийствата и саботажите няма да спрат.

    10:53 23.09.2026

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