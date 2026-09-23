Марко Рубио: Във войната между Русия и Украйна няма да има победители и би било логично тя да приключи с мирно споразумение

Във войната между Русия и Украйна няма да има победители и би било логично тя да приключи с мирно споразумение. Това мнение изрази държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю пред радиостанция WABC, цитирано от уебсайта на Държавния департамент. Той отбеляза, че макар към момента да няма мирно споразумение, такова трябва да бъде постигнато, тъй като "това би било напълно логична стъпка".
По думите му, войната не носи полза на нито една от страните и в крайна сметка трябва да приключи чрез преговори, тъй като нито една от страните няма да постигне победа.
"Тя със сигурност вреди на Украйна и е пагубна за Руската федерация. Нещата за тях във войната вървят зле - това е факт. Така че прекратяването ѝ би било напълно разумно. Но... в подобни въпроси това, което изглежда логично, невинаги се случва", отбеляза държавният секретар.
Рубио допълни, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се е опитал да разреши различията между Украйна и Русия и - според него - ще продължи да прави това:
"Ще продължим да опитваме".
Той призна, че към момента страните са далеч от мирно споразумение, но изрази надежда, че в крайна сметка такова ще бъде постигнато.
"Тази война някой ден ще приключи именно чрез преговори и сключване на споразумение... Тя няма да завърши с решителна военна победа за нито една от страните. Ще приключи със споразумение. И колкото по-скоро се случи това, толкова по-малко хора ще загинат и толкова по-малко разрушения ще има", уверен е държавният секретар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Границата- Днепър
Коментиран от #37, #67
09:39 23.09.2026
2 Лакеите на Пентагона
09:39 23.09.2026
3 Ердоган
Коментиран от #63
09:40 23.09.2026
4 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #59, #70
09:42 23.09.2026
5 Хайо
Коментиран от #7, #60
09:42 23.09.2026
6 На дунава с погачите
09:43 23.09.2026
7 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #5 от "Хайо":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌
09:43 23.09.2026
8 кукузел
09:43 23.09.2026
9 Орк на тротинетка
09:44 23.09.2026
10 Естествено че
09:44 23.09.2026
11 По интересно
Коментиран от #12
09:44 23.09.2026
12 И Преди и сега
До коментар #11 от "По интересно":Ко да се праи СЪДБА
Остават киХай айран с. Курейа
09:46 23.09.2026
13 Ай стига бе
Когато ви наритат започвате да ревете за мирни споразумения. Айде холан!
09:47 23.09.2026
14 А защо да бързаме
Коментиран от #17
09:47 23.09.2026
15 Боби Баламата
Коментиран от #26
09:48 23.09.2026
16 Хммм
09:48 23.09.2026
17 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #14 от "А защо да бързаме":Така е
Времето лекува всичко
Червната болест каманизм па маскалси вече отшумя
Коментиран от #27
09:48 23.09.2026
18 Русофил
Украинците също не искат да издържат Москва, затова и воюват за правото си да разполагат със земята си сами. Нещо, което истинските българи празнуваха вчера!
Путин води изключително недалновидна нацистка и фашистка политика и в Русия цари огромно разделение на обществото, което само мощната про-военна анти-европейска пропаганда ги задържа заедно, но при първа възможнощ ще се изколят едни други.
Коментиран от #24, #29, #35, #38, #47
09:50 23.09.2026
19 мирно споразумение
09:50 23.09.2026
20 Абсурдистан
09:51 23.09.2026
21 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ
Във войната между Русия и Украйна трябва да има победител защото в противен случай победената страна ще се готви за новата война още от сключването на примирието и след 2-3 години ще избухне много по-голяма, по-опустопителна и по-жестока война, която ще засегне пряко България.
Коментиран от #30, #31, #32, #33, #36
09:51 23.09.2026
22 А немойте така де
Да се пофали на монголето,че.. Донбас е Лиса бон а... Малая Токмачка -- Берлин
Ееееедехееее
09:52 23.09.2026
23 Марко Рубио с това
09:53 23.09.2026
24 скучно и точка.
До коментар #18 от "Русофил":И аз мисля че пу почна войната за да създаде враг врагове които да използва да спрат поредния разпад там. Богата свободна Украйна в благодарение на западната си ориентация е го силно притеснен в ролята на автократ олигарх
09:54 23.09.2026
25 иътиу
09:54 23.09.2026
26 Блогер от Моксель
До коментар #15 от "Боби Баламата":На такива въпроси нямаме опорки!
09:54 23.09.2026
27 Розовото пони зеля
До коментар #17 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Дааа сега лекуват болшевиките по евраски хахахахаха, времето бавно лекува евраста с фалити и реццесия хахахахаха.
09:55 23.09.2026
28 Розовото пони зеля
09:56 23.09.2026
29 объркан си
До коментар #18 от "Русофил":Ти си русофоб а не русофил.
09:57 23.09.2026
30 Така ли
До коментар #21 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":А победителят няма да се готви за следващата си война? Откъде ви вадят? Историята показва, че победителите ламтят винаги за нови земи и точно те правят новите войни.
09:58 23.09.2026
31 Така
До коментар #21 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":А победителят няма да се готви за следващата си война? Откъде ви вадят? Историята показва, че победителите ламтят винаги за нови земи и точно те правят новите войни.
09:58 23.09.2026
32 Така
До коментар #21 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":А победителят няма да се готви за следващата си война? Откъде ви вадят? Историята показва, че победителите винаги искат нови земи и точно те правят новите войни.
10:00 23.09.2026
33 Войни
До коментар #21 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":Победителят няма да се готви за следващата си война? Откъде ви намират? Историята показва, че победителите винаги искат нови земи и точно те правят новите войни.
10:00 23.09.2026
34 Русия
10:00 23.09.2026
35 Откъде съчини тези нелепости?
До коментар #18 от "Русофил":Цитат: "защото Украйна е еднонационална държава ..."
Характерно за вас, феновете на ПП-ДБ и русофобите е ниското ниво на образование, знания и способност за разсъждаване. Украйна изобщо не е "еднонационална" държава.
- В Украйна има голяма българска диаспора, която вие феновете на ПП-ДБ изобщо не подкрепихте и много от етническите българи бяха хвърлени в тази война за пушечно месо от бандеровските банди. Още след бандеровският преврат през 2014 имената на българите бяха променяни всеки път когато те отиваха да си подменят документите са самоличност, но вашите медии не писаха нищо за тези безобразия.
- В Донбас повечето от жителите се определят като руснаци
- В Украйна има голяма унгарска диаспора
- В Украйна има етнически румънци
- В района на Лвов повечето са етнически поляци
Как може да пишете такива нелепости?
Коментиран от #45, #55
10:01 23.09.2026
36 Войни
До коментар #21 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":Победителите също правят нови войни за още земи.
10:01 23.09.2026
37 Моряка
До коментар #1 от "Границата- Днепър":Абе Днепър,Днепър,ама това означава чисто руските градове Одеса,Николаев,Херсон да останат в Украйна.От друга страна такава държава,скалъпена от Ленин и американците,изобщо няма.От трета страна,руснаците,за да си вземат своето,трябва да форсират Днепър,което при тези дронове едва ли е възможно.Освен с употреба на тактическо ядрено оръжие.Освен ако генерал Сорокин вземе властта.
Коментиран от #41, #44
10:05 23.09.2026
38 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #18 от "Русофил":На територията на Украйна има СТО И ТРИДЕСЕТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА Няма една педя земя която да е украинска ЕДИН ПЕДЯ Румъния Унгария Полша Русия Турция че даже България могат да имат претенции към територията на Украйна
Коментиран от #43
10:05 23.09.2026
39 Меордии
10:06 23.09.2026
40 Русия
Ако Украйна победи - ще спечели като държава.
Когато Русия губи кримската война, царят е принуден да започне реформи и освобождава крепостните селяни от крепостното робство, а страната се реформира. Русия има нужда да се изчисти от кагебешния отпадък, а това може да стане само, ако претърпи военен крах, тогава руснаците ще се събудят и ще отметат тези милиционерски боклуци.
А това ще бъде добре и за България. Край на КГБ мафията, край на руските НПО-та и паравоенни организации с педонаклонности.
10:07 23.09.2026
41 Не грамотен чорбан )))
До коментар #37 от "Моряка":И от кога са..."руски"?!?
Или... Летоброенето започва от...18 ВЕК ?!?
АааааааХахахаха
Ма верно си ного про ЗДТ)))
10:07 23.09.2026
42 Путин
10:07 23.09.2026
43 Въпрос
До коментар #38 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":А в България как е? И повече от 130 малцинства може да има в Украйна, ако броиш и един монголски блогър, който живее в Киев.
10:08 23.09.2026
44 Константинос Амантидис
До коментар #37 от "Моряка":Херсон, Одеса... тия имена са си чисто гръцки. И цялото северно черноморско крайбрежие си е било гръцко хиляди години.
10:09 23.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мич
Коментиран от #54
10:13 23.09.2026
47 Оня
До коментар #18 от "Русофил":Всяко изречение ти е грешно. Всяко. Вземи се поограмоти, не чети само дойче зелето и тем подобни п.арцали.
Коментиран от #49
10:14 23.09.2026
48 Пенчо
10:14 23.09.2026
49 Тихо пръдлю!
До коментар #47 от "Оня":Не си компетентен.
Коментиран от #53
10:15 23.09.2026
50 Дебилл И.Христов/80%
10:17 23.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Механик
10:20 23.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Пич
До коментар #46 от "Мич":Защо Русия се доближава до НАТО? Май НАТО може да предприеме крути мерки.
10:24 23.09.2026
55 Русофил
До коментар #35 от "Откъде съчини тези нелепости?":И сега ме направи фен на ПП-ДБ. То май вече няма ПП-ДБ или? И тоя ми говори за образование. А ти как подкрепи българите на окупираните от Путин територии? Там им забраниха уроците по български и да говорят на български, така както забраниха и украинският език, който според вас феновете на Путин не съществува.
А не може ли да съм фен на ЦСКА?
10:28 23.09.2026
56 Иван
10:29 23.09.2026
57 Гого
10:30 23.09.2026
58 Путин гол до кръста на пони
10:30 23.09.2026
59 Зарко
До коментар #4 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Погледни фактите!
10:30 23.09.2026
60 55555
До коментар #5 от "Хайо":Ха стига ва!!!!
10:34 23.09.2026
61 МакедонецЪТ
Коментиран от #62
10:35 23.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 не е така
До коментар #3 от "Ердоган":не съм съгласен с коповете, ако Путин беше воювал както искат, нямаше да имаме интернет, и нас нямаше да ни има даже..
Коментиран от #64, #65
10:40 23.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 МакедонецЪТ
До коментар #63 от "не е така":... Да..
ДА ВИ ☺️☺️☺️ МАЙКАТА!
10:41 23.09.2026
66 Размисли
10:42 23.09.2026
67 Няма такава тема
До коментар #1 от "Границата- Днепър":Русия не търси победа, а траен мир, 5 -10 години война не е проблем, важното е след това да има дълги години мир.
10:42 23.09.2026
68 хихи
Дядо Мраз
10:43 23.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 не слушай
До коментар #4 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Какво говорят по пейките и какво казва тейко ти.
Турция ке падне!
10:44 23.09.2026
71 някой си
10:53 23.09.2026