Марко Рубио: Във войната между Русия и Украйна няма да има победители и би било логично тя да приключи с мирно споразумение

Във войната между Русия и Украйна няма да има победители и би било логично тя да приключи с мирно споразумение. Това мнение изрази държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю пред радиостанция WABC, цитирано от уебсайта на Държавния департамент. Той отбеляза, че макар към момента да няма мирно споразумение, такова трябва да бъде постигнато, тъй като "това би било напълно логична стъпка".

По думите му, войната не носи полза на нито една от страните и в крайна сметка трябва да приключи чрез преговори, тъй като нито една от страните няма да постигне победа.

"Тя със сигурност вреди на Украйна и е пагубна за Руската федерация. Нещата за тях във войната вървят зле - това е факт. Така че прекратяването ѝ би било напълно разумно. Но... в подобни въпроси това, което изглежда логично, невинаги се случва", отбеляза държавният секретар.

Рубио допълни, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се е опитал да разреши различията между Украйна и Русия и - според него - ще продължи да прави това:

"Ще продължим да опитваме".

Той призна, че към момента страните са далеч от мирно споразумение, но изрази надежда, че в крайна сметка такова ще бъде постигнато.

"Тази война някой ден ще приключи именно чрез преговори и сключване на споразумение... Тя няма да завърши с решителна военна победа за нито една от страните. Ще приключи със споразумение. И колкото по-скоро се случи това, толкова по-малко хора ще загинат и толкова по-малко разрушения ще има", уверен е държавният секретар.