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Първият дипломат на Тръмп: САЩ се надяват Куба да поеме по различен път

Първият дипломат на Тръмп: САЩ се надяват Куба да поеме по различен път

29 Септември, 2026 17:18 477 16

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  • карибско море-
  • хавана

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви преди дни по време на речта си пред Общото събрание на ООН, че Куба е "провалена държава" и на комунистическия остров ще дойде свободата

Първият дипломат на Тръмп: САЩ се надяват Куба да поеме по различен път - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съединените щати се надяват Куба да поеме по „различен път“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Рубио предупреди, че управляващите в Хавана, които смятат, че могат просто да изчакат края на управляването на президента Доналд Тръмп, ще „научат урока по трудния начин“, ако не променят курса си.

Администрацията на Тръмп и преди е заявявала, че целта ѝ е промяна на комунистическото управление в Куба.

Наложената от САЩ по-рано тази година петролна блокада постави страната пред сериозен натиск на фона на недостиг на горива и прекъсвания на електрозахранването, утежнени от амортизираната инфраструктура.

„Надяваме се Куба да избере различен пъти“, заяви Марко Рубио в предаването „Ханити“ по телевизия „Фокс Нюз“. Той добави, че Вашингтон се надява „някои от хората“, които управляват Куба да „отворят очите си за реалността, пред която са изправени“.

„За съжаление хората там, които продължават да скандират революционни лозунги – твърде много от тях все още вярват, че могат просто да изчакат края на тази администрация, без да променят нищо и без да предприемат нищо. Грешат и ще научат урока си по трудния начин, ако не променят курса си, каза Рубио.

Кубинският външен министър Бруно Родригес заяви пред Общото събрание на ООН в събота, че Куба винаги ще бъде отворена за диалог с Вашингтон.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви преди дни по време на речта си пред Общото събрание на ООН, че Куба е "провалена държава" и на комунистическия остров ще дойде свободата, предаде Ройтерс.

“Администрацията ми също иска фундаментална промяна на ситуацията в Куба, където комунистическият режим е под голям натиск - най-големият натиск, който е изпитвал. Това е абсолютно провалена държава, тя пропада, както никога преди и ще падне”, заяви Тръмп.

“Комунизмът никога няма да дойде в Америка, но свободата ще дойде в Куба”, добави той.

Кубинската делегация напусна залата в знак на протест по време на изказването на американския президент.

САЩ поддържат търговско ембарго над Куба в продължение на повече от 60 години, а администрацията на Тръмп увеличи натиска над комунистическото правителство на острова, след като през януари използва армията си, за да отстрани венецуелския президент Николас Мадуро.

Тръмп и в миналото е наричал Куба "провалена държава", включително през юни, когато каза, че САЩ имат някои много добри планове за страната и ще се погрижат за нея.

Хавана се противопоставя на Вашингтон от десетилетия, след революцията на Фидел Кастро през 1959 г.

Тръмп е силно подкрепян от твърдолинейните американци с кубински произход във Флорида, които от десетилетия оказват натиск за предизвикана от САЩ смяна на режима.

Президентът републиканец ясно заяви, че иска да види промяна в родината им.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    5 1 Отговор
    И те да станат колония на САЩ и както е договорено за Венецуела как да им ограбят петрола.

    17:22 29.09.2026

  • 2 Дедо Йоцо

    6 1 Отговор
    С какво Куба заплашва САЩ, че Тръмп да нарежда на къде да вървят кубинците.

    Коментиран от #6

    17:24 29.09.2026

  • 3 Гост№4442

    5 0 Отговор
    Тея не спират да рекетират по-слабите

    17:33 29.09.2026

  • 4 ДА БЕ ДА

    7 0 Отговор
    НАДЯВАЙТЕ СЕ,БЕЗПЛАТНО Е.

    17:34 29.09.2026

  • 5 не може да бъде

    3 0 Отговор
    Без да използваме идеологически клишета -топа което САЩ са правили и правят срещу Куба е срамно и позорно за велика държава като САЩ!?Освен това за да приеме Куба комунистическия тип управление главната вина е на САЩ -Куба е била поставена от САЩ в положение от което не може да има нормален изход!?Разровете се в историята и нижете -в началото когато Фидел Кастро е взел властта няма и помен от социализъм комунизъм и т.н а правителството е било коалиционно ,съставено от пропатриотични партии!?Семейство Кастро е било от едно от най-богатите семейства в Куба ..помислете какви мераци ще имат за социализъм и т.н.!?Но САЩ с исканията си към Куба /както и сега/са направили така че Фидел да търси помощ от СССР-от Хрушчов!?Нещо като между Сцила и Харибда -общо взета такава е съдбата на малките държави !?И Кастро е избрал по -безболезнения вариант -.а това което са направили САЩ и продължават да правят и сега - вече на 60 г-военни интервенции диверсии опити за убийство на Фидел санкции блокади е позор и анулира всичките им претенции за демокрация и добронамереност!?По-рано поне го правеха по -интелигентно!?

    Коментиран от #13

    17:37 29.09.2026

  • 6 киризи

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо Йоцо":

    Все още администрацията се състои от хора с дадено образование в социалистическите страни.Ние в Морското училище също имахме курсанти от Куба.Как тези хора ще забравят безгрижния живот и привилегиите?Бацила на изкривен социализъм вирее още там.Защо не отворят границите?Само това питам.А Куба е една прекрасна страна с прекрасен народ.Бил съм там многократно.

    Коментиран от #15

    17:39 29.09.2026

  • 7 Банков

    2 0 Отговор
    Абе защо не оставите хората да живеят както искат?

    Коментиран от #16

    17:43 29.09.2026

  • 8 Тая сви ня Тръмп

    2 0 Отговор
    Да си гледа собствената а коч.ина!

    17:44 29.09.2026

  • 9 Лондон

    0 0 Отговор
    :))))

    17:46 29.09.2026

  • 10 И защо!?

    1 0 Отговор
    трябва да тръгва по друг път като този по който е равен и прав!?

    17:49 29.09.2026

  • 11 Международно право

    1 0 Отговор
    в действие! Да се месиш в чуждите държави, като определяш какво да им бъде управлението! Да живее Атлантизма! Да живее демокрацията!

    17:49 29.09.2026

  • 12 Лондон

    1 3 Отговор
    Комунетата в Куба са безпощадни садисти !!!
    Такава покъртителна мизерия , нищета , а обислкновените хорица са превърнати в прмати !!!
    Между Куба и Маями има около 250 т разлика!!!

    17:50 29.09.2026

  • 13 точно

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "не може да бъде":

    Семейство Кастро са притежавали четвърт от обработваемата земя.Истина е,че няма и мисъл за социализъм.Идеята е да намерят начин да притежават цялата земя.И при съсдалата се ситуация се получават цялата Куба.Изживяха си живота безгрижно с помоща на СССР.Защо им е нужно да са комунисти?Имат и привилегията,че там е топло.Нямат печки,зимни облекла и обувки.

    17:51 29.09.2026

  • 14 И защо!?

    1 0 Отговор
    трябва да тръгва по друг път като този по който вървят е равен и прав!?

    17:52 29.09.2026

  • 15 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "киризи":

    Щом си бил в Куба би трябвало да си разбрал че когато Фидел Кастро е взел властта 80% от министрите са му завършили образованието си в САЩ!?Е и какъв е резултатът !?Куба вече 60 г.е фронтова държава там се води скрита война със САЩ по - точно САЩ водят скрита война с Куба при това мръсна война!?По времето на Батиста Куба е била бардак и заден двор на САЩ -и една част от патриотично настроените богати кубинци не са били съгласни!?Като си бил в Куба разбрал ли си какво е представлявало Ел Пасео в Хавана ....богатите американци седят пред барчетата а по Пасео-то минават кубинци които предлагат жени за еднократна употреба -в т.ч и тези кубинци които са изпаднали в такова положение че да предлагат съпругите си дъщерите си сестрите си и т.н.!?Ами неграмотността медицината -невъзможността да се вземе каквото и да е решение без съгласието на американците!!?И американците сега имат наглостта да продължават да приказват!?

    17:57 29.09.2026

  • 16 то тва живот ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Банков":

    Гледайте филми в ютуб.Снимани преди дни,скоро,актуални.Каквото е построено преди 1959г. ,в него живеят.Дори карат и старите американски автомобили от онези времена.

    17:57 29.09.2026