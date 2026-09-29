Първият дипломат на Тръмп: САЩ се надяват Куба да поеме по различен път

Съединените щати се надяват Куба да поеме по „различен път“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Рубио предупреди, че управляващите в Хавана, които смятат, че могат просто да изчакат края на управляването на президента Доналд Тръмп, ще „научат урока по трудния начин“, ако не променят курса си.
Администрацията на Тръмп и преди е заявявала, че целта ѝ е промяна на комунистическото управление в Куба.
Наложената от САЩ по-рано тази година петролна блокада постави страната пред сериозен натиск на фона на недостиг на горива и прекъсвания на електрозахранването, утежнени от амортизираната инфраструктура.
„Надяваме се Куба да избере различен пъти“, заяви Марко Рубио в предаването „Ханити“ по телевизия „Фокс Нюз“. Той добави, че Вашингтон се надява „някои от хората“, които управляват Куба да „отворят очите си за реалността, пред която са изправени“.
„За съжаление хората там, които продължават да скандират революционни лозунги – твърде много от тях все още вярват, че могат просто да изчакат края на тази администрация, без да променят нищо и без да предприемат нищо. Грешат и ще научат урока си по трудния начин, ако не променят курса си, каза Рубио.
Кубинският външен министър Бруно Родригес заяви пред Общото събрание на ООН в събота, че Куба винаги ще бъде отворена за диалог с Вашингтон.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви преди дни по време на речта си пред Общото събрание на ООН, че Куба е "провалена държава" и на комунистическия остров ще дойде свободата, предаде Ройтерс.
“Администрацията ми също иска фундаментална промяна на ситуацията в Куба, където комунистическият режим е под голям натиск - най-големият натиск, който е изпитвал. Това е абсолютно провалена държава, тя пропада, както никога преди и ще падне”, заяви Тръмп.
“Комунизмът никога няма да дойде в Америка, но свободата ще дойде в Куба”, добави той.
Кубинската делегация напусна залата в знак на протест по време на изказването на американския президент.
САЩ поддържат търговско ембарго над Куба в продължение на повече от 60 години, а администрацията на Тръмп увеличи натиска над комунистическото правителство на острова, след като през януари използва армията си, за да отстрани венецуелския президент Николас Мадуро.
Тръмп и в миналото е наричал Куба "провалена държава", включително през юни, когато каза, че САЩ имат някои много добри планове за страната и ще се погрижат за нея.
Хавана се противопоставя на Вашингтон от десетилетия, след революцията на Фидел Кастро през 1959 г.
Тръмп е силно подкрепян от твърдолинейните американци с кубински произход във Флорида, които от десетилетия оказват натиск за предизвикана от САЩ смяна на режима.
Президентът републиканец ясно заяви, че иска да види промяна в родината им.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
17:22 29.09.2026
2 Дедо Йоцо
Коментиран от #6
17:24 29.09.2026
3 Гост№4442
17:33 29.09.2026
4 ДА БЕ ДА
17:34 29.09.2026
5 не може да бъде
Коментиран от #13
17:37 29.09.2026
6 киризи
До коментар #2 от "Дедо Йоцо":Все още администрацията се състои от хора с дадено образование в социалистическите страни.Ние в Морското училище също имахме курсанти от Куба.Как тези хора ще забравят безгрижния живот и привилегиите?Бацила на изкривен социализъм вирее още там.Защо не отворят границите?Само това питам.А Куба е една прекрасна страна с прекрасен народ.Бил съм там многократно.
Коментиран от #15
17:39 29.09.2026
7 Банков
Коментиран от #16
17:43 29.09.2026
8 Тая сви ня Тръмп
17:44 29.09.2026
9 Лондон
17:46 29.09.2026
10 И защо!?
17:49 29.09.2026
11 Международно право
17:49 29.09.2026
12 Лондон
Такава покъртителна мизерия , нищета , а обислкновените хорица са превърнати в прмати !!!
Между Куба и Маями има около 250 т разлика!!!
17:50 29.09.2026
13 точно
До коментар #5 от "не може да бъде":Семейство Кастро са притежавали четвърт от обработваемата земя.Истина е,че няма и мисъл за социализъм.Идеята е да намерят начин да притежават цялата земя.И при съсдалата се ситуация се получават цялата Куба.Изживяха си живота безгрижно с помоща на СССР.Защо им е нужно да са комунисти?Имат и привилегията,че там е топло.Нямат печки,зимни облекла и обувки.
17:51 29.09.2026
14 И защо!?
17:52 29.09.2026
15 не може да бъде
До коментар #6 от "киризи":Щом си бил в Куба би трябвало да си разбрал че когато Фидел Кастро е взел властта 80% от министрите са му завършили образованието си в САЩ!?Е и какъв е резултатът !?Куба вече 60 г.е фронтова държава там се води скрита война със САЩ по - точно САЩ водят скрита война с Куба при това мръсна война!?По времето на Батиста Куба е била бардак и заден двор на САЩ -и една част от патриотично настроените богати кубинци не са били съгласни!?Като си бил в Куба разбрал ли си какво е представлявало Ел Пасео в Хавана ....богатите американци седят пред барчетата а по Пасео-то минават кубинци които предлагат жени за еднократна употреба -в т.ч и тези кубинци които са изпаднали в такова положение че да предлагат съпругите си дъщерите си сестрите си и т.н.!?Ами неграмотността медицината -невъзможността да се вземе каквото и да е решение без съгласието на американците!!?И американците сега имат наглостта да продължават да приказват!?
17:57 29.09.2026
16 то тва живот ли?
До коментар #7 от "Банков":Гледайте филми в ютуб.Снимани преди дни,скоро,актуални.Каквото е построено преди 1959г. ,в него живеят.Дори карат и старите американски автомобили от онези времена.
17:57 29.09.2026