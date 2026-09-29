Първият дипломат на Тръмп: САЩ се надяват Куба да поеме по различен път

Съединените щати се надяват Куба да поеме по „различен път“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Рубио предупреди, че управляващите в Хавана, които смятат, че могат просто да изчакат края на управляването на президента Доналд Тръмп, ще „научат урока по трудния начин“, ако не променят курса си.

Администрацията на Тръмп и преди е заявявала, че целта ѝ е промяна на комунистическото управление в Куба.

Наложената от САЩ по-рано тази година петролна блокада постави страната пред сериозен натиск на фона на недостиг на горива и прекъсвания на електрозахранването, утежнени от амортизираната инфраструктура.

„Надяваме се Куба да избере различен пъти“, заяви Марко Рубио в предаването „Ханити“ по телевизия „Фокс Нюз“. Той добави, че Вашингтон се надява „някои от хората“, които управляват Куба да „отворят очите си за реалността, пред която са изправени“.

„За съжаление хората там, които продължават да скандират революционни лозунги – твърде много от тях все още вярват, че могат просто да изчакат края на тази администрация, без да променят нищо и без да предприемат нищо. Грешат и ще научат урока си по трудния начин, ако не променят курса си, каза Рубио.

Кубинският външен министър Бруно Родригес заяви пред Общото събрание на ООН в събота, че Куба винаги ще бъде отворена за диалог с Вашингтон.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви преди дни по време на речта си пред Общото събрание на ООН, че Куба е "провалена държава" и на комунистическия остров ще дойде свободата, предаде Ройтерс.

“Администрацията ми също иска фундаментална промяна на ситуацията в Куба, където комунистическият режим е под голям натиск - най-големият натиск, който е изпитвал. Това е абсолютно провалена държава, тя пропада, както никога преди и ще падне”, заяви Тръмп.

“Комунизмът никога няма да дойде в Америка, но свободата ще дойде в Куба”, добави той.

Кубинската делегация напусна залата в знак на протест по време на изказването на американския президент.

САЩ поддържат търговско ембарго над Куба в продължение на повече от 60 години, а администрацията на Тръмп увеличи натиска над комунистическото правителство на острова, след като през януари използва армията си, за да отстрани венецуелския президент Николас Мадуро.

Тръмп и в миналото е наричал Куба "провалена държава", включително през юни, когато каза, че САЩ имат някои много добри планове за страната и ще се погрижат за нея.

Хавана се противопоставя на Вашингтон от десетилетия, след революцията на Фидел Кастро през 1959 г.

Тръмп е силно подкрепян от твърдолинейните американци с кубински произход във Флорида, които от десетилетия оказват натиск за предизвикана от САЩ смяна на режима.

Президентът републиканец ясно заяви, че иска да види промяна в родината им.