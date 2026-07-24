Първият дипломат на Тръмп: Руската армия губи по 5000-6000 войници седмично на фронта в Украйна

Русия губи огромно количество войници, около 5-6000 седмично на фронта в Украйна, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от The Independent.

Toй отбеляза, че този конфликт е една от малкото войни в историята, при които броят на загиналите в бойни действия превишава броя на ранените войници.

По думите му Русия вече понася удари дълбоко на своя територия, нещо, невиждано до сега.

Рубио посочи, че основната цел на президента Доналд Тръмп е хората да спрат да умират и да биват избивани. "В края на годината зимата все пак ще настъпи в Украйна; те очевидно ще трябва да защитават въздушното си пространство, а хората страдат всеки ден", добави той.

Държавният секретар изтъкна, че САЩ са готови да изиграят конструктивна роля за прекратяването на тази "безсмислена война".