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Първият дипломат на Тръмп: Руската армия губи по 5000-6000 войници седмично на фронта в Украйна

Първият дипломат на Тръмп: Руската армия губи по 5000-6000 войници седмично на фронта в Украйна

24 Юли, 2026 11:47 2 594 217

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • марко рубио-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

По думите на Марко Рубио Русия вече понася удари дълбоко на своя територия, нещо, невиждано до сега

Първият дипломат на Тръмп: Руската армия губи по 5000-6000 войници седмично на фронта в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Independent The Independent

Русия губи огромно количество войници, около 5-6000 седмично на фронта в Украйна, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от The Independent.

Toй отбеляза, че този конфликт е една от малкото войни в историята, при които броят на загиналите в бойни действия превишава броя на ранените войници.

По думите му Русия вече понася удари дълбоко на своя територия, нещо, невиждано до сега.

Рубио посочи, че основната цел на президента Доналд Тръмп е хората да спрат да умират и да биват избивани. "В края на годината зимата все пак ще настъпи в Украйна; те очевидно ще трябва да защитават въздушното си пространство, а хората страдат всеки ден", добави той.

Държавният секретар изтъкна, че САЩ са готови да изиграят конструктивна роля за прекратяването на тази "безсмислена война".


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    111 19 Отговор
    На ден.На ден!Пак не сте разбрали!

    Коментиран от #11, #18, #41, #167

    11:48 24.07.2026

  • 2 И пропагандата няма да ви помогне....

    140 50 Отговор
    CAЩ ca в пaникa – Pycия зayдpя кaтo Иpaн. Пълнa блoкaдa нa Чepнo мopе. Блeкpoк и дpyгитe зaпaдни кpъв0.пийци гyбят cтoтици милиapдиCAЩ ca в пaникa – Pycия зayдpя кaтo Иpaн. Пълнa блoкaдa нa Чepнo мopе. Блeкpoк и дpyгитe зaпaдни кpъв0.пийци гyбят cтoтици милиapди...

    Коментиран от #10, #16, #120, #149

    11:48 24.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ФАКТ

    26 41 Отговор
    няма поголвм драм от бавн0 ра 3 еиващив милиционер

    11:50 24.07.2026

  • 5 гост

    27 29 Отговор
    „За Китай в момента приоритет е не незабавното прекратяване на бойните действия в Украйна, а абсолютното изключване на вероятността Русия да използва ядрено оръжие. За Пекин евентуален прецедент с използването на тактически ядрени удари на бойното поле води към рязко деградиране на геополитическата роля на Китай. Това се отнася не само до ядрените средства, но и до използването под каквато и да било легенда на радиоактивни, химически или бактериологически оръжие на бойното поле".
    Пекин принадлежи към ограничения и елитен клуб на ядрените държави. И това не е въпрос на престиж. Това касае общите въпроси на безопасността и особено отношенията на Китай със съседните държави. В Пекин много добре си дават сметка кои от съседите на Китай ще станат „ядрени държави“ месеци, или в по-благоприятния за Китай вариант – години, след като евентуално Русия използва тактическо ядрено оръжие срещу Украйна.

    Безусловно на първо място в този списък е Япония (там сроковете вероятно се отнасят до седмици, не до месеци). В списъка е Южна Корея (Северна Корея повсеместно пропагандира своя ядрен статус). Но не бива да се забравят Тайван (причините са очевидни) и Индонезия. Това е само „шорт листата“, но този въпрос касае най-остро и Австралия. А последната истинска война, която е водил Китай (не съвсем успешно) беше с Виетнам.
    В случай на използване от Русия на тактическо ядрено оръжие в Украйна – Китай ще се изправи пред едно напълно различно обкръжение

    Коментиран от #15

    11:50 24.07.2026

  • 6 Доктор

    104 31 Отговор
    Малоумната пропаганда е ежечасна.

    Коментиран от #181

    11:50 24.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Поправка

    88 41 Отговор
    Русия убива огромно количество укронатовски войници, около 5-6000 седмично на фронта в Украйна

    Коментиран от #20, #48

    11:50 24.07.2026

  • 9 Овчар

    42 22 Отговор
    Забавни новини за наздравица .! НАЗДРВЕ..

    11:51 24.07.2026

  • 10 скоро и пропаганда няма да има

    72 29 Отговор

    До коментар #2 от "И пропагандата няма да ви помогне....":

    ще останат няколко миризливитрола на отворено общество да цъкат коментари срещу някой шекел или цент

    Коментиран от #110

    11:52 24.07.2026

  • 11 На ден беше при Сирски !

    68 16 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    Сега е на час!

    11:52 24.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 руската мечка

    33 61 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #47

    11:53 24.07.2026

  • 14 Хаха

    80 23 Отговор
    Не знам кво казва, ама при размяната на чували всеки път 1000:30!
    И не в Русия бусифицират хората директно от улиците, а в незалежная....

    Коментиран от #24, #128, #134

    11:53 24.07.2026

  • 15 гост

    26 64 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Първоначалната позиция на САЩ и особено в Европа във връзка с нашествието в Украйна беше: „въпреки всичко ние трябва да поддържаме стабилни и предсказуеми отношения с Русия“. Днес светът се намира в друга реалност. За което основната заслуга е на Путин.

    И Китай никога няма да прости на Путин, че руската агресия в Украйна „разбуди“ и сплоти Запада !!!!!!!!!

    Коментиран от #71

    11:53 24.07.2026

  • 16 Соломон

    33 55 Отговор

    До коментар #2 от "И пропагандата няма да ви помогне....":

    Да бе в паника са САЩ. То за това Лавров стой на телефона и чака да му звъннат с надеждата че са убедили Украйна да се предаде

    Коментиран от #27

    11:53 24.07.2026

  • 17 Повечко са

    36 44 Отговор
    2/3 от руската армия е вече фира

    11:53 24.07.2026

  • 18 Клоун Запартъков с изтекъл срок

    44 19 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    На всеки 7 минути, вярвайте ми!

    Коментиран от #32

    11:53 24.07.2026

  • 19 Град Козлодуй

    20 30 Отговор
    Но това е чудесно!!!

    11:54 24.07.2026

  • 20 Ха-ха

    36 17 Отговор

    До коментар #8 от "Поправка":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци на седмица са 35 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    11:54 24.07.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    61 20 Отговор
    А междувременно понеже не са загубили и човек украинците ги събират със сила по улиците, като вече почнаха да прибират и жени на сила. Натикват я в микробуса и кво ще я правят - господ знае... дали за войници, дали за секс, дали за органи... гнусничко е да развяваш украинското флагче докато си седиш на топло пред компютъра... ама те евроатлантиците са си по дефиниция нечистоплътници!

    11:54 24.07.2026

  • 22 Многоходовото

    21 45 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    11:55 24.07.2026

  • 23 хаха 🤣

    25 40 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и блокове, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    Коментиран от #91

    11:55 24.07.2026

  • 24 Стоян Георгиев

    49 19 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    Точно така е.
    Девизът е:
    До последния украинец. После ще търсим други подлоги, марионетки, глупци....
    Познайте къде ще ги намерим?

    11:56 24.07.2026

  • 25 Докато жално тролиш

    21 49 Отговор

    До коментар #12 от "Като станат смешни САЩ":

    Украинците унищожават руските фашисти.Факт.
    А сега кажи браво на Украйна.

    Коментиран от #38

    11:56 24.07.2026

  • 26 до пропагансадата на 4 тия еврорайх

    42 19 Отговор
    Затова като разменят трупове за по 10 руски и 2000 укро.Украинците даже не искат да си ги получават за да не пращат на роднините им.

    11:56 24.07.2026

  • 27 Стои някой зад теб

    22 15 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    Афроатлантик е.
    Ще почустваш топъл дъх в тила.

    11:56 24.07.2026

  • 28 Копейки

    22 30 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #40, #211

    11:57 24.07.2026

  • 29 Цеко, Лесичери

    20 29 Отговор
    Много руска смрадт била измрела.Много нещо е това.За нищо.

    Коментиран от #36

    11:58 24.07.2026

  • 30 Ами хайде,спирайте я...!

    15 12 Отговор
    24 часа,отдавна минаха...!

    11:58 24.07.2026

  • 31 Българин

    28 20 Отговор
    За руската армия има над 27 млн доброволци само в Русия и поне още толкова по света! Ако губят по 5000 седмично, за колко време ще им стигнат??? Аз ще ви кажа! За години, дори много години! А вие до тогава какво ще правите?!?

    Коментиран от #43, #108, #151

    11:58 24.07.2026

  • 32 хаха🤣

    18 29 Отговор

    До коментар #18 от "Клоун Запартъков с изтекъл срок":

    Зеле е свежарка, дядо Вовчик обаче е с изтекъл срок на годност, амортизиран е отвсякъде🤣

    Коментиран от #35

    11:58 24.07.2026

  • 33 УСПЕХ УКРАЙНА

    24 27 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #42

    11:59 24.07.2026

  • 34 Механик

    18 6 Отговор
    Ууудриии!

    Коментиран от #57

    12:00 24.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Цеко, а ти

    10 10 Отговор

    До коментар #29 от "Цеко, Лесичери":

    кога?

    12:00 24.07.2026

  • 37 Ама то щот...

    21 14 Отговор
    ...украинците са ,,безсмъртни киборги" и не дават жертви...?!
    Истината е,че и двете страни дават хиляди жертви и тази кървава война наистина трябва да се спре,а не само САЩ да си чешат езиците...!

    12:01 24.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 чичо Кольо

    20 22 Отговор
    Еваларката.Какво търсят пияните псета в Украйна?

    12:02 24.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 На снимката

    16 17 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    укри пренасят Груз 200.

    12:03 24.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Това, което описваш е

    19 22 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    геноцид над руския народ, режисиран от Путин. 30 милиона руснаци избити през втората световна война. Ако сега войната продължи още 15год и бъдат избити 10 милиона, това ще е много голяма трагедия и брутална загуба за Русия.

    Коментиран от #49

    12:03 24.07.2026

  • 44 Мишел

    18 24 Отговор
    Зеленски се срещна с делегация на компанията, произвеждаща ракетите за "Пейтриът". Делегация от "Рейтиън" е водена от вицепрезидента Джоузеф ДеАнтона. "Благодарен съм за готовността на компанията да издигне партньорството ни на още по-високо ниво, тъй като Украйна ще произвежда съвместно с "Рейтиън" една от най-важните системи за противовъздушна отбрана – прехващачи за системата "Пейтриът", каза Зеленски."

    Коментиран от #51, #53

    12:03 24.07.2026

  • 45 Тоя ги е броил

    23 17 Отговор
    И къде са телата? При размяна ги няма? Тия наистина вярват на психопати....

    Коментиран от #68

    12:04 24.07.2026

  • 46 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ

    15 15 Отговор
    Американците си имат свои канали за информация, но според руските медии, ритуалните агенции са претоварени, независимо от постоянното откриване на нови.

    12:04 24.07.2026

  • 47 Слабо Папагале!

    17 16 Отговор

    До коментар #13 от "руската мечка":

    Само 1000 пъти го копна за днес...!
    Старай се повечко ,де...!
    Разочароваш ни...😝😝😝!

    12:04 24.07.2026

  • 48 "Чудовищни руски жертви през последните

    23 21 Отговор

    До коментар #8 от "Поправка":

    месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #54

    12:04 24.07.2026

  • 49 Троленето ти

    17 22 Отговор

    До коментар #43 от "Това, което описваш е":

    звучи доста по детски. 😄 Фашизма пак опря до деца срещу Русия, като през ВСВ.

    Коментиран от #169

    12:05 24.07.2026

  • 50 ЦЕЛИЯ АНГЛОСАКСОНСКИ СВЯТ

    24 20 Отговор
    Води война за унищожаване и разграбване на Русия, обаче ядат дървото.
    А елементарната пропаганда пуска плоски новини да се радват тъпите нацисти.

    12:05 24.07.2026

  • 51 Ще, ще..

    18 18 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    Скоро ЩЕ едни дебели кюнци, ще... и Атлантида. Там, под водата ЗАЕДНО ще ги произвеждате...

    Коментиран от #72

    12:05 24.07.2026

  • 52 А в Куба

    12 15 Отговор
    Как е, чакат ли го първия дипломат? С любов!

    12:06 24.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 А реалността я виждаме

    20 14 Отговор

    До коментар #48 от ""Чудовищни руски жертви през последните":

    не от тролея, а от размяната на тела. 6000 на 60 😄

    Коментиран от #60, #78

    12:06 24.07.2026

  • 55 Ти ли си унищожил русия

    13 13 Отговор

    До коментар #38 от "Така е":

    И разкрил пред всички че е на колене и разгромена? Така се говори тук и си най известния! Че са убити 3 милиона руснаци?

    Коментиран от #59

    12:06 24.07.2026

  • 56 Ха ха

    23 20 Отговор
    Не разсмивайте умните хора . Държавата е объркана , затова ТЦК събира хора под път и на път , бях отвратена от клипове как събират хората насила . Тази държава състояща се от убийци и престъпници иска да влиза в ЕС .

    Коментиран от #69, #81, #192

    12:07 24.07.2026

  • 57 Случайно

    2 9 Отговор

    До коментар #34 от "Механик":

    Да си от Бургас?

    12:08 24.07.2026

  • 58 отстрани

    5 19 Отговор
    Вовата формулира руския интерес: украинците при никакво правителство да нямат възможност да станат член на НАТО (каквато имаха поляците). Замисъла да има спорни територии му гарантираше лесното постигане на тази цел.
    Средствата с които реши да постигне целта се оказаха контра продуктивни.

    12:08 24.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 е ми то

    13 8 Отговор

    До коментар #54 от "А реалността я виждаме":

    след среща с дрон, не остава много от тебе за разменяне.

    Коментиран от #64

    12:09 24.07.2026

  • 61 ванс

    11 12 Отговор
    Той ги брои редовно на испански с кубински акцент.Дебил!

    12:09 24.07.2026

  • 62 НА ДЕДА МИ МАГАРЕТО

    11 14 Отговор
    Се казваше Марко. И то толкова лъжливо, че саво не си вярваше.

    12:09 24.07.2026

  • 63 тьо тя

    9 7 Отговор
    днес съм ви направила пельмени.

    12:10 24.07.2026

  • 64 Така е

    7 10 Отговор

    До коментар #60 от "е ми то":

    С дрон само едните се срещат. Това тро... вярно няма дъно в тъпот... си. 😄

    12:10 24.07.2026

  • 65 Много интересно

    17 15 Отговор
    Как ги преброи The Independent? Или информацията е директно от Зеленски, който никога, ама никога не лъже!
    Как измъкна $300 милиарда от дедо Джо, не ми е ясно. Това са вагони с пачки!
    От Европа му пращат по два камиона пачки и злато на месец. Унгария беше спряла един камион за проверка и митничарите се шашнали! Пачки евро и кюлчета злато!

    Коментиран от #80

    12:10 24.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 хаха🤣

    16 12 Отговор

    До коментар #35 от "Стоян Георгиев":

    остави контакта, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣

    12:11 24.07.2026

  • 68 е ми то

    12 8 Отговор

    До коментар #45 от "Тоя ги е броил":

    след съприкосновение с дрон, не остава много от теб за размяна.

    Коментиран от #77

    12:11 24.07.2026

  • 69 Не че иска

    4 15 Отговор

    До коментар #56 от "Ха ха":

    "Нашите" евро фашисти, те я искат. Понеже им е образец на "евро фашистките мечти"! Само в ЕС им е мястото! "Слава Украине"!

    12:12 24.07.2026

  • 70 Цитиран от Окраина

    7 11 Отговор
    Много вярвам на глобален цайтунг цитиран от Окраина.
    Няма как да не е истина

    12:12 24.07.2026

  • 71 ТОЧНО ТАКА БЕ МОЙ

    7 11 Отговор

    До коментар #15 от "гост":

    ТЕ КИТАЙЦИТЕ СА МАЛОУМНИ БЕ МОЙ
    И ША НАПРАЯТ КОТ ТИ СА ЩЕ НА ТЕБЕ ГЛАМАВИЯ УКРОП
    КАТ КОРЕЙЦИТЕ А КО ШИ КАЙШ
    А ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ В ИРАН СЕДМИЦА ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ЗА КОНГРЕС КАК ТИ СА СТРУВА

    12:12 24.07.2026

  • 72 хаха🤣

    15 9 Отговор

    До коментар #51 от "Ще, ще..":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣

    12:13 24.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Гост

    9 17 Отговор
    Най лошото е ,че си затворихме вратите тотално към Москва, което е най голямата грешка на Европа. Налагането на санкции на Русия фактически превърна Европа в един вид ембаргова зона, силно зависима от САЩ. Не се питайте какво ни чака, нищо добро няма в това което виждам.

    Коментиран от #85

    12:14 24.07.2026

  • 76 Владимир Сополин

    14 7 Отговор
    Сцепиха ни алката руска.

    12:14 24.07.2026

  • 77 На тролене е така

    7 16 Отговор

    До коментар #68 от "е ми то":

    Въпроса е какво ти помага да изглеждаш глупаво и да показваш трагедията и отчаяността на фашизма срещу Русия. Ще ти кажа. Нищо. Знам, че и сега не разбра. 😄

    Коментиран от #84, #86

    12:14 24.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Известния ...

    12 7 Отговор

    До коментар #59 от "Нервите на тролея не издържат 😄":

    Ти си разкрил и че русия е под тинята...ти ли папагале?

    Коментиран от #101

    12:15 24.07.2026

  • 80 Взимат данни от САЩ и ЦРУ,

    10 3 Отговор

    До коментар #65 от "Много интересно":

    както и всички останали. Няма как журналисти да има достъп до сателитни данни и геолокализирани кадри, а точно това е единствения достоверен начин да се преброят убитите на фронта.

    Коментиран от #89, #173

    12:15 24.07.2026

  • 81 Наще фашаги

    7 9 Отговор

    До коментар #56 от "Ха ха":

    Искат и те да ловят хора и да ги малтретират за пари. Който няма 10000€ да плати, изпращат го в кланницата на източния фронт.

    Коментиран от #97, #203

    12:15 24.07.2026

  • 82 Рубио

    6 10 Отговор
    Никъде 4 никога не е правил подобно изказване.
    Под статията пише.. Украйна

    Коментиран от #114

    12:15 24.07.2026

  • 83 Гук

    8 1 Отговор
    Радвам се.

    Коментиран от #159

    12:15 24.07.2026

  • 84 От опит

    6 4 Отговор

    До коментар #77 от "На тролене е така":

    Ли знаеш, все пак да изглеждаш глупаво е твой монопол, опитен си в това🤣🤣🤣

    Коментиран от #96

    12:16 24.07.2026

  • 85 Съвсем не е така, тъй като Европа

    14 8 Отговор

    До коментар #75 от "Гост":

    няма никаква полза и изгода от Москва.

    12:17 24.07.2026

  • 86 Вместо жално,жално да тролиш

    15 8 Отговор

    До коментар #77 от "На тролене е така":

    Кажи браво на Украйна.Факт!

    Коментиран от #92

    12:17 24.07.2026

  • 87 тъо тя

    9 3 Отговор
    Утре ще ви направя мличики с карпузами, ако си изпълните плана за днес.

    12:17 24.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Дълбоко се съмнявам

    8 9 Отговор

    До коментар #80 от "Взимат данни от САЩ и ЦРУ,":

    Спътниците не се ползват от журналисти, а ЦРУ разсекретява данните след 30 години. Фейк нюз.

    12:18 24.07.2026

  • 90 Артилерист

    9 12 Отговор
    Марко се изходите като Драпащия, според когото укроармията обърнала войната. Не уточнява накъде, ама ние си знаем, че е както досега...

    12:18 24.07.2026

  • 91 Путин многоходовия

    10 5 Отговор

    До коментар #23 от "хаха 🤣":

    Не можем. САЩ ни забраниха и ни казаха да се евг.

    Коментиран от #98

    12:18 24.07.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Людмила Курволенская

    10 4 Отговор
    Останахме без мъже!

    Коментиран от #95

    12:19 24.07.2026

  • 94 Е па е добре

    3 6 Отговор
    мистър-другарю Кастро. По време на Отечествената, повече са давали фира дневно. Така че всичко е точно

    12:19 24.07.2026

  • 95 НЕ Е ЛЮДМИЛА

    2 4 Отговор

    До коментар #93 от "Людмила Курволенская":

    Ново и име е Лидмила.

    12:20 24.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Еми първите

    7 13 Отговор

    До коментар #81 от "Наще фашаги":

    Стъпки направиха. Вече сме във война с Русия и с Иран. Световната война вече върви. Сащ/нато против съюза на Китай, Русия, Иран, Северна Корея, ... Ние вече сме се определили на чия страна сме.
    Едната страна ще умре? Или двете? Яко са се хванали за гушите!

    Коментиран от #99

    12:20 24.07.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 хе хе

    10 3 Отговор

    До коментар #97 от "Еми първите":

    Китай НИКОГА не е членувал в съюзи. Нито икономически, нито военни. А вие си мечтайте.

    Коментиран от #105, #106

    12:21 24.07.2026

  • 100 Хахаха!🎺🥳😀

    6 11 Отговор
    Може да е бил многоходов, но свали белите ръкавици и Украйна гори, а xoxoлитe спят в метрото.

    12:22 24.07.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 тъжно е

    10 8 Отговор
    След разпада на СССР именно американците спасиха руснаците от глад. Сега няма да ги спасяват. Ще трябва Ким да ги спасява.

    Коментиран от #180

    12:23 24.07.2026

  • 103 Дон Корлеоне

    12 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #190

    12:23 24.07.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Китай наблюдава и купува

    5 7 Отговор

    До коментар #99 от "хе хе":

    Купува Западна Европа и САЩ. Купува фалирали фирми на безценица.

    Коментиран от #121

    12:25 24.07.2026

  • 106 Може, но сащ

    9 6 Отговор

    До коментар #99 от "хе хе":

    Официално ги определиха за "враг номер 1"! Преди тях Русия беше враг нр 1 за САЩ. Но вече май мислят, че Русия е победена? Китайците може и да не искат. То и Иран не искаше. И Мадуро не искаше да е в затвора в САЩ... Кой ги пита?

    Коментиран от #113

    12:25 24.07.2026

  • 107 Дърводелци на война

    10 8 Отговор
    „Аналогов нет“ викаха... 😂Значи, Русия изсипа милиарди за ПВО системи „Триумф“, „Панцирь“ и космически радари, за да може накрая някакъв украински фърколет, сглобен от шперплат в гараж край Харков и задвижван от двигател за резачка „Щил“, да им прелети 1000 км по магистралата и да им подпали рафинерията!
    Руският оператор на С-400 гледа екрана:– Другарю майор, засичам крилата ракета! Но се движи с 60 км/ч и мирише на двутактово масло и бензин А-95!– Стреляй, бе!Ракетата за 2 милиона долара излита и уцелва... гарван.
    През това време украинската резачка прави „БРРРРРРР“ и отива да затвори руския газов бизнес. Дърводелците отидоха на война, буквално!

    Коментиран от #112, #123

    12:25 24.07.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Ха ха ха

    14 8 Отговор
    Колко много русофилска мъка има тук.....

    Коментиран от #119

    12:26 24.07.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Само безумец

    2 10 Отговор

    До коментар #106 от "Може, но сащ":

    Ще нападне Китайската народна република. Китай има най-големия военен и цивилен флот, произвежда модерни самолети и има мотивирани пилоти. Има най-голямата спътникова групировка.

    Коментиран от #130

    12:28 24.07.2026

  • 114 ТРЪМП:

    13 5 Отговор

    До коментар #82 от "Рубио":

    „Над 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло и само за Русия. “

    Коментиран от #129

    12:28 24.07.2026

  • 115 Карлуково

    4 0 Отговор

    До коментар #110 от "Цък":

    Старшата сестра какво ти каза?

    12:28 24.07.2026

  • 116 Путин будалка, че иска мир

    10 8 Отговор
    След "мира" го чака Хага, независимо от условията.
    Не може да си го позволи. По-добре за него Русия да се срине, отколкото той да си прецака имперското его и наполеоновия комплекс.

    12:28 24.07.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Ти ли си известния

    6 4 Отговор

    До коментар #101 от "Така е":

    Който плува в изпражненията си и разкрил пред всички че русия е унищожена и под тинята

    Коментиран от #126

    12:29 24.07.2026

  • 119 хихи

    10 4 Отговор

    До коментар #109 от "Ха ха ха":

    и безпомощност. понякога даже ми става мъчно за путинофилите 😂 😂 😂

    12:29 24.07.2026

  • 120 Задръж си еротичните фантазии

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "И пропагандата няма да ви помогне....":

    за себе си. Не се интересуваме

    12:30 24.07.2026

  • 121 и защо ги купува

    7 1 Отговор

    До коментар #105 от "Китай наблюдава и купува":

    като русия си отива?

    12:30 24.07.2026

  • 122 Признавам

    5 1 Отговор

    До коментар #96 от "Освен да повторим 😄":

    Много си опитен в това да изглеждаш глупаво, дори не можеш да измислиш нещо ново🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #131, #132, #140

    12:30 24.07.2026

  • 123 чичо Кольо

    6 1 Отговор

    До коментар #107 от "Дърводелци на война":

    Еваларката пич.Як коментар.

    12:30 24.07.2026

  • 124 Американските данни

    12 4 Отговор
    Загуби на руската армия до 31.03.2026

    персонал – около 1 459 940 (+655) души;
    резервоари – 12 781 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 220 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 248 (+59) единици;
    МЛРС – 1 688 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 350 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 441 единици;
    хеликоптери – 349 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 142 780 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 350 единици;
    кораби/лодки – 35 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 80 985 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 358 единици.

    Коментиран от #188

    12:30 24.07.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Укрофили и неофашисти

    4 6 Отговор
    Не бойте се. Няма да боли. За тролене няма смъртна присъда. Само 20 години трудови лагери в Сибир.

    12:31 24.07.2026

  • 128 На кого му пука

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    от фейковете ти.

    Коментиран от #133

    12:32 24.07.2026

  • 129 Къде

    2 4 Отговор

    До коментар #114 от "ТРЪМП:":

    Е публикувано това бе лумпур прозт

    12:32 24.07.2026

  • 130 Е, ти нали виждаш

    3 2 Отговор

    До коментар #113 от "Само безумец":

    Какви НЕбезумци управляват света? Тогава? Като нищо ще нападнат и Китай!!! За тях е важно, че си вярват, че няма да има атомна война. Или ако има, това "нищо няма да им направи"! Еми ето. Адски са "умни"!

    12:33 24.07.2026

  • 131 Така е

    1 4 Отговор

    До коментар #122 от "Признавам":

    Номера е, че тролея по природа е глупак, а в случая дете тролей ползвано от фашизма в Украйна, е върха на тъпот...😄

    Коментиран от #178

    12:33 24.07.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Копи пейст

    5 5 Отговор

    До коментар #128 от "На кого му пука":

    Не знам кво казва, ама при размяната на чували всеки път 1000:30!
    И не в Русия бусифицират хората директно от улиците, а в незалежная....

    Коментиран от #148

    12:34 24.07.2026

  • 134 Хахаха!🎺🥳😀

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    Който няма $10000 да плати на ТЦК, напукват му ребрата от бой и го пращат да мре.

    Коментиран от #141

    12:34 24.07.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Някой

    4 7 Отговор
    Преди седмица РТ съобщи, че Украйна и Русия са разменяли трупове - 501 украински за 31 руски.
    Преди някоя година украински военен каза, че на месец мобилизират около 30 000 човека. Някъде толкова са им сигурно загубите на месец - плюс ранени и избягали. И че сред пехотинците от лошо обучение измирали по-голямата част първите дни.

    Коментиран от #143, #144

    12:35 24.07.2026

  • 137 Зеленски

    6 6 Отговор
    Не искаше да приеме 6000 убити украинци които Русия им докарахвпхласилнивагони .
    Трябва да плаща по 337000 долара на семейство, а парите ги няма.

    12:35 24.07.2026

  • 138 Както се казва

    1 1 Отговор

    До коментар #135 от "Малейй":

    иронията е, че глупака се амбицира колкото повече го иронизират! 😄

    12:35 24.07.2026

  • 139 Ти ли си известния

    3 1 Отговор

    До коментар #96 от "Освен да повторим 😄":

    Че си доунищожил русийката че е приключила а си най известния тук Mиризливoo изпрaжнение

    Коментиран от #145

    12:36 24.07.2026

  • 140 чичо Кольо

    2 0 Отговор

    До коментар #122 от "Признавам":

    Тоя не у ред с главата.

    12:37 24.07.2026

  • 141 Ама чакай

    4 4 Отговор

    До коментар #134 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Това са "евро атлантическите ценности"! Нали урсула, кая и останалите вече искат да вземат бандеристан в ЕС? Били "готови"? "Изпълняват всичките изисквания "? Значи бусификацията вече е също евро-ценност.

    12:37 24.07.2026

  • 142 Ти ли си известния и разкрил

    2 2 Отговор

    До коментар #101 от "Така е":

    Че си доунищожил русийката че е приключила а си най известния тук Mиризливoo изпрaжнение

    Коментиран от #152

    12:37 24.07.2026

  • 143 Как няма да измират?

    4 5 Отговор

    До коментар #136 от "Някой":

    Първо ги бият в ТЦК. После в лагер за подготовка една седмица бой и дрога.

    12:37 24.07.2026

  • 144 Какво

    3 2 Отговор

    До коментар #136 от "Някой":

    е РТ ?

    Коментиран от #176, #187

    12:37 24.07.2026

  • 145 Ще почваме ли излагацията

    4 3 Отговор

    До коментар #139 от "Ти ли си известния":

    показваща деградацията на едно цигане, ползвано от фашизма в Украйна за под метка. 😄 Мисля нервата вече кипи. Време е всички да видят какво прави фашизма в Украйна с децата в малцинствата!

    Коментиран от #160

    12:38 24.07.2026

  • 146 Смешник

    6 6 Отговор
    А колко губи украинската армия сигурно в пъти повече Това си личи при размяната на труповете

    Коментиран от #156, #158, #161

    12:38 24.07.2026

  • 147 Панелен фашага

    3 4 Отговор

    До коментар #73 от "Орк Гиркин":

    Бум … хихи животът у метрото в продължение на години е прекрасен ! Бум …

    Коментиран от #155

    12:39 24.07.2026

  • 148 Я па тоа

    9 2 Отговор

    До коментар #133 от "Копи пейст":

    Ти пък знае орките как ги набират.

    12:39 24.07.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Да, чухме за

    9 0 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    ботсванските "доброволци". Както и за севернорейските, които Кимчо спря да им праща, за да му свърши населението.
    За затворниците със смъртните присъди съм съгласен. Все им е тая, пък на майките им ще дадат мангизи.

    Коментиран от #184

    12:39 24.07.2026

  • 152 Типичен пример

    4 6 Отговор

    До коментар #142 от "Ти ли си известния и разкрил":

    на деградацията и фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна и съсипано дете от малцинствата!

    Коментиран от #157

    12:40 24.07.2026

  • 153 Удри копейката с лопатЕто!

    10 2 Отговор
    Удри!

    12:41 24.07.2026

  • 154 хахаха

    4 4 Отговор
    А фигуранта оня ден питаше как е възможно да не вярваме на Рубио. хи хи хи

    12:41 24.07.2026

  • 155 Бункер

    1 3 Отговор

    До коментар #147 от "Панелен фашага":

    или метро?

    Коментиран от #162

    12:41 24.07.2026

  • 156 На кого му пука

    3 1 Отговор

    До коментар #146 от "Смешник":

    от фейковете ти и мечтите ти.

    Коментиран от #168

    12:42 24.07.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Факт

    6 8 Отговор

    До коментар #146 от "Смешник":

    За 4-5 години около десет млн бандери са напуснали Украина - два - три в прахообразно състояние , още толкова през полската бразда и останалите вече са граждани на Русия …

    12:42 24.07.2026

  • 159 Путлер №1 в дивотията на Кенефа

    9 3 Отговор

    До коментар #83 от "Гук":

    Гук:
    Радвам се.
    -;-
    Каква радост ще бъде като Аллах си прибере нешожеството и Райха обяви поне 20-дневен траур!

    Какво ли ще правят рашистите без кумири като Ленин, Сталин, Ежов, Берия, ...
    Но къде ли ще поставят Фюрера си Владолф Путлер

    12:42 24.07.2026

  • 160 Остави излагацията и нервата😀

    8 5 Отговор

    До коментар #145 от "Ще почваме ли излагацията":

    Ами спри излагацията и кажи браво на Украйна, че унищожи фашизмът залял Русия.

    Коментиран от #165

    12:43 24.07.2026

  • 161 Копи пейст

    5 6 Отговор

    До коментар #146 от "Смешник":

    А колко губи украинската армия сигурно в пъти повече Това си личи при размяната на труповете

    12:43 24.07.2026

  • 162 Пуси

    9 3 Отговор

    До коментар #155 от "Бункер":

    У Бункера съм. Удвоявам операцията по излавяне на украински момченца. Тези тук пораснаха и не ме кефят.

    12:43 24.07.2026

  • 163 Съвет

    3 3 Отговор
    За манипулациите и лъжите на плъховете - бум …

    12:43 24.07.2026

  • 164 Експерт

    4 3 Отговор
    И двете армии са по-силни от преди войната!Украинската два,три пъти!

    12:44 24.07.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Тази война

    7 1 Отговор
    разори Куба!

    12:46 24.07.2026

  • 167 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    на час

    12:46 24.07.2026

  • 168 Копи пейст

    5 8 Отговор

    До коментар #156 от "На кого му пука":

    А колко губи украинската армия сигурно в пъти повече Това си личи при размяната на труповете

    12:46 24.07.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Мутрофан ханъм

    10 2 Отговор

    До коментар #126 от "Май нервата на тролещият не издържа 😄":

    Так держать полезний идь... т! Пригатовила съм ти двухнедельние нестьортъе кюлотъй за награда, нюхай сколька хочеш🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #175

    12:47 24.07.2026

  • 172 Путин

    3 6 Отговор
    още не е използвал редовната армия!Само я храни!

    12:49 24.07.2026

  • 173 Войната на Фюрера върви точно и по план

    7 1 Отговор

    До коментар #80 от "Взимат данни от САЩ и ЦРУ,":

    Взимат данни от САЩ и ЦРУ,:
    До коментар 65 от "Много интересно":

    както и всички останали. ...
    -;-
    Нека другарките и дрегарите да ни споделят от къде имат данните за нестихващите победи на Рашмахта по целия фронт на Войната на Фюрера им!!!!!

    12:49 24.07.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 На руски ли ще тролим 😄

    2 5 Отговор

    До коментар #171 от "Мутрофан ханъм":

    Отчаянието на фашизма в Украйна, до какво ли не води вече глупака!

    Коментиран от #177

    12:50 24.07.2026

  • 176 Някой

    1 3 Отговор

    До коментар #144 от "Какво":

    Русиян Тодей дето го забраниха. Но излизат някъде новини.

    12:50 24.07.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Останаха Райха, КНДР-то и Куба

    6 2 Отговор

    До коментар #102 от "тъжно е":

    тъжно е:
    След разпада на СССР именно американците спасиха руснаците от глад. Сега няма да ги спасяват. Ще трябва Ким да ги спасява.
    -;-
    Ким що не спаси Острова на Свободата?
    Може и да даде някоя от вече произведените ракети на Кастровистите- или няма да мине през Панамския канал?!?!?!
    А едно време каква радост беше за Мозамбик, Ангола, Судан , Етиопия и .... Леле каква световна пролетарска революция щеше да избухнела!

    12:52 24.07.2026

  • 181 Рашмахта побеждава ли

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Доктор":

    Доктор:
    Малоумната пропаганда е ежечасна.
    -;-
    Къде е умната пропаганда за победите на рашистите!

    12:53 24.07.2026

  • 182 Кандидатат копейка

    6 2 Отговор
    Време е за прегрупиране.
    Слава на Украйна!

    Коментиран от #189

    12:53 24.07.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Царския офицер

    5 1 Отговор
    Комунист,болшевик,русофил и руснак са криминали престъпни елементи преди 44та фисяха по клоните на витошка ,действайте с приклада

    12:57 24.07.2026

  • 186 РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА

    7 1 Отговор
    КРЕМЪЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕН.

    ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ.

    Коментиран от #198

    12:57 24.07.2026

  • 187 Пропаганден канал на Кремъл

    7 1 Отговор

    До коментар #144 от "Какво":

    за облъчване на руското население. Там казаха, че Запада използвал технологии за да спре водата в Крим, ДНР и ЛНР и нарочно ги държи без вода 3 г. :)))

    12:58 24.07.2026

  • 188 Умнико

    1 2 Отговор

    До коментар #124 от "Американските данни":

    Правиш ли разлика между танк и резервоар?

    12:58 24.07.2026

  • 189 точното и по план СВО!

    6 2 Отговор

    До коментар #182 от "Кандидатат копейка":

    Кандидатат копейка:
    Време е за прегрупиране.
    Слава на Украйна!
    -;-
    Есента рашистите щели да имат някакви избори
    Тогава Фюрера ще даде новите задачи по изпълнението на точното и по план СВО!
    Абе докъде стигнаха 6-те цели на СВО-то!

    Коментиран от #191, #207

    12:59 24.07.2026

  • 190 Може и без интернета!

    7 1 Отговор

    До коментар #103 от "Дон Корлеоне":

    Дон Корлеоне:
    Хаяско пусна ли интернета?
    -;-
    За какво им е интернета като очакват цената на водката!!!

    13:00 24.07.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Анонимен

    1 4 Отговор
    Но там дето мъкнат трупа ,не са руснаци а украинци.Вижте знамето на ръкава.Това след като дипломата е идвал да ги преброи ,украинците са дошли да измъкнат някой украинец ,обявен за руснак ,за да станат 5000.Леле смях

    Коментиран от #197

    13:04 24.07.2026

  • 194 7444

    6 2 Отговор
    И това е заради един психопат, който се мисли за втори Сталин.

    13:04 24.07.2026

  • 195 Не така

    1 3 Отговор
    Празнословието е запазена малка за американските и евробрюкселските политици.В последно време обаче и нашите бръмбари се опитват да им подражават.

    13:05 24.07.2026

  • 196 азз

    2 2 Отговор
    Първио дипломат мое ли да брои до толкова.....или зелю му спуска "проверена " информация....

    13:06 24.07.2026

  • 197 е ми то

    5 2 Отговор

    До коментар #193 от "Анонимен":

    След срещата с украински дрон, не остава много от тебе за размяна.

    Коментиран от #199

    13:06 24.07.2026

  • 198 А укрите бяха демотивирани и изостанали

    6 2 Отговор

    До коментар #186 от "РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА":

    РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА:
    КРЕМЪЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕН.

    ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ.
    -;-
    Ще бъде интересно какво ли ще пише путлеристката пропаганда като Фламнгото полети към Столицата на Московията!!!!

    13:07 24.07.2026

  • 199 С тролене е така

    2 3 Отговор

    До коментар #197 от "е ми то":

    Но същото остава и след среща с руски дрон! А при размяна 6000 на 60.

    Коментиран от #212

    13:08 24.07.2026

  • 200 Лъжливото кубинче

    1 2 Отговор
    пак изплиска легена, хахаха

    13:08 24.07.2026

  • 201 варна

    5 1 Отговор
    при ракетен удар ВСУ са треснали руски завод за производство на ПВО

    13:09 24.07.2026

  • 202 емо

    1 9 Отговор
    Радвайте се престъпни колонизаторски св.не нали това искахте и го постигнахте благодарение на ид..ота Путин който вместо да предотврати тоя конфликт тая братоубийствената война вече 45 година воюват като жертвите минаха милион . От 2014 до 2022 година Путин само гледаше без никаква реакция и махаше се с ръка сякаш това са маловажни неща не заслужаващи внимание и чакаше каkво ще стане .. Ид..от Западът с години всичко до най- малката подробност е планирал имат разработени стратегически планове за години напред а ти гледаш и чакаш за да разбереш какво ще стане те финансирайки предателите на страните като Украйна назначават на власт управляват така както си искат . Ти ид..от мало..умен продължавай да гледаш и да чакаш за да разбереш какво ще стане --ще унищожат Русия ид..от мало..умен натам вървят нещата и когато разбереш ще е късно а може и никога да не разбереш като предателят Горби напусна тоя свят без веднъж да кае ,че е разруши една Империя която беше изградена за 70 години .

    Коментиран от #205

    13:10 24.07.2026

  • 203 Добре че нямаме БНА

    4 2 Отговор

    До коментар #81 от "Наще фашаги":

    Наще фашаги:
    До коментар 56 от "Ха ха":

    Искат и те да ловят хора и да ги малтретират за пари. Който няма 10000€ да плати, изпращат го в кланницата на източния фронт.
    -;-
    "Работническо дело" излиза ли още?!?!?!?!
    Кой ще направи мобилизация като над 90% от офицерите са русофили, а пък за солдатите 99% са глезени мамини дечица?!?!
    Добре че нямаме редовната БНА от времето на соца, щото глезльовците или ще се насмъркат, или ще се самоубият от тъга!
    А дебелия войвода още ли има патриотични планове или хвана пенцията като оная ямболската рубла и се свърши с Политиката им!!!

    13:11 24.07.2026

  • 204 емо

    1 6 Отговор
    Радвайте се престъпни колонизаторски св.не нали това искахте и го постигнахте благодарение на ид..ота Путин който вместо да предотврати тоя конфликт тая братоубийствената война вече 5-ta година воюват като жертвите минаха милион . От 2014 до 2022 година Путин само гледаше без никаква реакция и махаше се с ръка сякаш това са маловажни неща не заслужаващи внимание и чакаше каkво ще стане .. Ид..от Западът с години всичко до най- малката подробност е планирал имат разработени стратегически планове за години напред а ти гледаш и чакаш за да разбереш какво ще стане те финансирайки предателите на страните като Украйна назначават на власт управляват така както си искат . Ти ид..от мало..умен продължавай да гледаш и да чакаш за да разбереш какво ще стане --ще унищожат Русия ид..от мало..умен натам вървят нещата и когато разбереш ще е късно а може и никога да не разбереш като предателят Горби напусна тоя свят без веднъж да кае ,че е разруши една Империя която беше изградена за 70 години .
    13:10 24.07.2026

    13:12 24.07.2026

  • 205 С това ниво няма демокрация

    3 1 Отговор

    До коментар #202 от "емо":

    емо:
    Радвайте се престъпни колонизаторски св.не нали това искахте и го постигнахте благодарение на ид..ота Путин който вместо да предотврати тоя конфликт тая братоубийствената война вече 45 година воюват като жертвите минаха милион . ...
    -;-
    Емо, колко пъти си бил в Първи клас?!?!?!

    13:13 24.07.2026

  • 206 Ничево

    4 1 Отговор
    Бабушки родят солдати.

    13:14 24.07.2026

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Шекели

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Копейки":

    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица кравария ще превземе Корея, Куба, Виетнам, Сърбия, Афганистан, хусите и Иран, хахаха

    13:19 24.07.2026

  • 212 е ми то

    0 0 Отговор

    До коментар #199 от "С тролене е така":

    толкова им летят на руснаците дроновете

    13:43 24.07.2026

  • 213 Значи…

    1 2 Отговор
    …Путин води специалната операция вече пет години губи по 6000 войника на ден, то досега да е загубил 10 милиона и 800 хиляди войника… Ам някой вече от списвачите имате ли завършил 5-ти клас?!

    Коментиран от #215, #216

    13:47 24.07.2026

  • 214 Това

    0 0 Отговор
    тридневни седмици ли?

    13:47 24.07.2026

  • 215 Ти кой

    0 0 Отговор

    До коментар #213 от "Значи…":

    клас си?

    13:48 24.07.2026

  • 216 Едно заглавие

    0 1 Отговор

    До коментар #213 от "Значи…":

    не мошеш да прочетеш!Вундеркинд!

    13:49 24.07.2026

  • 217 Един друг

    0 0 Отговор
    Човешкият живот за Путин не струва и 1 копейка. Там това е традиция, робите да умират за царя или генералния секретар, титлата е без значение.

    14:00 24.07.2026

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