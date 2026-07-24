Първият дипломат на Тръмп: Руската армия губи по 5000-6000 войници седмично на фронта в Украйна

Русия губи огромно количество войници, около 5-6000 седмично на фронта в Украйна, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от The Independent.
Toй отбеляза, че този конфликт е една от малкото войни в историята, при които броят на загиналите в бойни действия превишава броя на ранените войници.
По думите му Русия вече понася удари дълбоко на своя територия, нещо, невиждано до сега.
Рубио посочи, че основната цел на президента Доналд Тръмп е хората да спрат да умират и да биват избивани. "В края на годината зимата все пак ще настъпи в Украйна; те очевидно ще трябва да защитават въздушното си пространство, а хората страдат всеки ден", добави той.
Държавният секретар изтъкна, че САЩ са готови да изиграят конструктивна роля за прекратяването на тази "безсмислена война".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленски
Коментиран от #11, #18, #41, #167
11:48 24.07.2026
2 И пропагандата няма да ви помогне....
Коментиран от #10, #16, #120, #149
11:48 24.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ФАКТ
11:50 24.07.2026
5 гост
Пекин принадлежи към ограничения и елитен клуб на ядрените държави. И това не е въпрос на престиж. Това касае общите въпроси на безопасността и особено отношенията на Китай със съседните държави. В Пекин много добре си дават сметка кои от съседите на Китай ще станат „ядрени държави“ месеци, или в по-благоприятния за Китай вариант – години, след като евентуално Русия използва тактическо ядрено оръжие срещу Украйна.
Безусловно на първо място в този списък е Япония (там сроковете вероятно се отнасят до седмици, не до месеци). В списъка е Южна Корея (Северна Корея повсеместно пропагандира своя ядрен статус). Но не бива да се забравят Тайван (причините са очевидни) и Индонезия. Това е само „шорт листата“, но този въпрос касае най-остро и Австралия. А последната истинска война, която е водил Китай (не съвсем успешно) беше с Виетнам.
В случай на използване от Русия на тактическо ядрено оръжие в Украйна – Китай ще се изправи пред едно напълно различно обкръжение
Коментиран от #15
11:50 24.07.2026
6 Доктор
Коментиран от #181
11:50 24.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Поправка
Коментиран от #20, #48
11:50 24.07.2026
9 Овчар
11:51 24.07.2026
10 скоро и пропаганда няма да има
До коментар #2 от "И пропагандата няма да ви помогне....":ще останат няколко миризливитрола на отворено общество да цъкат коментари срещу някой шекел или цент
Коментиран от #110
11:52 24.07.2026
11 На ден беше при Сирски !
До коментар #1 от "Зеленски":Сега е на час!
11:52 24.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 руската мечка
Коментиран от #47
11:53 24.07.2026
14 Хаха
И не в Русия бусифицират хората директно от улиците, а в незалежная....
Коментиран от #24, #128, #134
11:53 24.07.2026
15 гост
До коментар #5 от "гост":Първоначалната позиция на САЩ и особено в Европа във връзка с нашествието в Украйна беше: „въпреки всичко ние трябва да поддържаме стабилни и предсказуеми отношения с Русия“. Днес светът се намира в друга реалност. За което основната заслуга е на Путин.
И Китай никога няма да прости на Путин, че руската агресия в Украйна „разбуди“ и сплоти Запада !!!!!!!!!
Коментиран от #71
11:53 24.07.2026
16 Соломон
До коментар #2 от "И пропагандата няма да ви помогне....":Да бе в паника са САЩ. То за това Лавров стой на телефона и чака да му звъннат с надеждата че са убедили Украйна да се предаде
Коментиран от #27
11:53 24.07.2026
17 Повечко са
11:53 24.07.2026
18 Клоун Запартъков с изтекъл срок
До коментар #1 от "Зеленски":На всеки 7 минути, вярвайте ми!
Коментиран от #32
11:53 24.07.2026
19 Град Козлодуй
11:54 24.07.2026
20 Ха-ха
До коментар #8 от "Поправка":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци на седмица са 35 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
11:54 24.07.2026
21 ДрайвингПлежър
11:54 24.07.2026
22 Многоходовото
11:55 24.07.2026
23 хаха 🤣
Коментиран от #91
11:55 24.07.2026
24 Стоян Георгиев
До коментар #14 от "Хаха":Точно така е.
Девизът е:
До последния украинец. После ще търсим други подлоги, марионетки, глупци....
Познайте къде ще ги намерим?
11:56 24.07.2026
25 Докато жално тролиш
До коментар #12 от "Като станат смешни САЩ":Украинците унищожават руските фашисти.Факт.
А сега кажи браво на Украйна.
Коментиран от #38
11:56 24.07.2026
26 до пропагансадата на 4 тия еврорайх
11:56 24.07.2026
27 Стои някой зад теб
До коментар #16 от "Соломон":Афроатлантик е.
Ще почустваш топъл дъх в тила.
11:56 24.07.2026
28 Копейки
Коментиран от #40, #211
11:57 24.07.2026
29 Цеко, Лесичери
Коментиран от #36
11:58 24.07.2026
30 Ами хайде,спирайте я...!
11:58 24.07.2026
31 Българин
Коментиран от #43, #108, #151
11:58 24.07.2026
32 хаха🤣
До коментар #18 от "Клоун Запартъков с изтекъл срок":Зеле е свежарка, дядо Вовчик обаче е с изтекъл срок на годност, амортизиран е отвсякъде🤣
Коментиран от #35
11:58 24.07.2026
33 УСПЕХ УКРАЙНА
Коментиран от #42
11:59 24.07.2026
34 Механик
Коментиран от #57
12:00 24.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Цеко, а ти
До коментар #29 от "Цеко, Лесичери":кога?
12:00 24.07.2026
37 Ама то щот...
Истината е,че и двете страни дават хиляди жертви и тази кървава война наистина трябва да се спре,а не само САЩ да си чешат езиците...!
12:01 24.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 чичо Кольо
12:02 24.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 На снимката
До коментар #1 от "Зеленски":укри пренасят Груз 200.
12:03 24.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Това, което описваш е
До коментар #31 от "Българин":геноцид над руския народ, режисиран от Путин. 30 милиона руснаци избити през втората световна война. Ако сега войната продължи още 15год и бъдат избити 10 милиона, това ще е много голяма трагедия и брутална загуба за Русия.
Коментиран от #49
12:03 24.07.2026
44 Мишел
Коментиран от #51, #53
12:03 24.07.2026
45 Тоя ги е броил
Коментиран от #68
12:04 24.07.2026
46 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ
12:04 24.07.2026
47 Слабо Папагале!
До коментар #13 от "руската мечка":Само 1000 пъти го копна за днес...!
Старай се повечко ,де...!
Разочароваш ни...😝😝😝!
12:04 24.07.2026
48 "Чудовищни руски жертви през последните
До коментар #8 от "Поправка":месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."
Коментиран от #54
12:04 24.07.2026
49 Троленето ти
До коментар #43 от "Това, което описваш е":звучи доста по детски. 😄 Фашизма пак опря до деца срещу Русия, като през ВСВ.
Коментиран от #169
12:05 24.07.2026
50 ЦЕЛИЯ АНГЛОСАКСОНСКИ СВЯТ
А елементарната пропаганда пуска плоски новини да се радват тъпите нацисти.
12:05 24.07.2026
51 Ще, ще..
До коментар #44 от "Мишел":Скоро ЩЕ едни дебели кюнци, ще... и Атлантида. Там, под водата ЗАЕДНО ще ги произвеждате...
Коментиран от #72
12:05 24.07.2026
52 А в Куба
12:06 24.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 А реалността я виждаме
До коментар #48 от ""Чудовищни руски жертви през последните":не от тролея, а от размяната на тела. 6000 на 60 😄
Коментиран от #60, #78
12:06 24.07.2026
55 Ти ли си унищожил русия
До коментар #38 от "Така е":И разкрил пред всички че е на колене и разгромена? Така се говори тук и си най известния! Че са убити 3 милиона руснаци?
Коментиран от #59
12:06 24.07.2026
56 Ха ха
Коментиран от #69, #81, #192
12:07 24.07.2026
57 Случайно
До коментар #34 от "Механик":Да си от Бургас?
12:08 24.07.2026
58 отстрани
Средствата с които реши да постигне целта се оказаха контра продуктивни.
12:08 24.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 е ми то
До коментар #54 от "А реалността я виждаме":след среща с дрон, не остава много от тебе за разменяне.
Коментиран от #64
12:09 24.07.2026
61 ванс
12:09 24.07.2026
62 НА ДЕДА МИ МАГАРЕТО
12:09 24.07.2026
63 тьо тя
12:10 24.07.2026
64 Така е
До коментар #60 от "е ми то":С дрон само едните се срещат. Това тро... вярно няма дъно в тъпот... си. 😄
12:10 24.07.2026
65 Много интересно
Как измъкна $300 милиарда от дедо Джо, не ми е ясно. Това са вагони с пачки!
От Европа му пращат по два камиона пачки и злато на месец. Унгария беше спряла един камион за проверка и митничарите се шашнали! Пачки евро и кюлчета злато!
Коментиран от #80
12:10 24.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 хаха🤣
До коментар #35 от "Стоян Георгиев":остави контакта, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣
12:11 24.07.2026
68 е ми то
До коментар #45 от "Тоя ги е броил":след съприкосновение с дрон, не остава много от теб за размяна.
Коментиран от #77
12:11 24.07.2026
69 Не че иска
До коментар #56 от "Ха ха":"Нашите" евро фашисти, те я искат. Понеже им е образец на "евро фашистките мечти"! Само в ЕС им е мястото! "Слава Украине"!
12:12 24.07.2026
70 Цитиран от Окраина
Няма как да не е истина
12:12 24.07.2026
71 ТОЧНО ТАКА БЕ МОЙ
До коментар #15 от "гост":ТЕ КИТАЙЦИТЕ СА МАЛОУМНИ БЕ МОЙ
И ША НАПРАЯТ КОТ ТИ СА ЩЕ НА ТЕБЕ ГЛАМАВИЯ УКРОП
КАТ КОРЕЙЦИТЕ А КО ШИ КАЙШ
А ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ В ИРАН СЕДМИЦА ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ЗА КОНГРЕС КАК ТИ СА СТРУВА
12:12 24.07.2026
72 хаха🤣
До коментар #51 от "Ще, ще..":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣
12:13 24.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Гост
Коментиран от #85
12:14 24.07.2026
76 Владимир Сополин
12:14 24.07.2026
77 На тролене е така
До коментар #68 от "е ми то":Въпроса е какво ти помага да изглеждаш глупаво и да показваш трагедията и отчаяността на фашизма срещу Русия. Ще ти кажа. Нищо. Знам, че и сега не разбра. 😄
Коментиран от #84, #86
12:14 24.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Известния ...
До коментар #59 от "Нервите на тролея не издържат 😄":Ти си разкрил и че русия е под тинята...ти ли папагале?
Коментиран от #101
12:15 24.07.2026
80 Взимат данни от САЩ и ЦРУ,
До коментар #65 от "Много интересно":както и всички останали. Няма как журналисти да има достъп до сателитни данни и геолокализирани кадри, а точно това е единствения достоверен начин да се преброят убитите на фронта.
Коментиран от #89, #173
12:15 24.07.2026
81 Наще фашаги
До коментар #56 от "Ха ха":Искат и те да ловят хора и да ги малтретират за пари. Който няма 10000€ да плати, изпращат го в кланницата на източния фронт.
Коментиран от #97, #203
12:15 24.07.2026
82 Рубио
Под статията пише.. Украйна
Коментиран от #114
12:15 24.07.2026
83 Гук
Коментиран от #159
12:15 24.07.2026
84 От опит
До коментар #77 от "На тролене е така":Ли знаеш, все пак да изглеждаш глупаво е твой монопол, опитен си в това🤣🤣🤣
Коментиран от #96
12:16 24.07.2026
85 Съвсем не е така, тъй като Европа
До коментар #75 от "Гост":няма никаква полза и изгода от Москва.
12:17 24.07.2026
86 Вместо жално,жално да тролиш
До коментар #77 от "На тролене е така":Кажи браво на Украйна.Факт!
Коментиран от #92
12:17 24.07.2026
87 тъо тя
12:17 24.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Дълбоко се съмнявам
До коментар #80 от "Взимат данни от САЩ и ЦРУ,":Спътниците не се ползват от журналисти, а ЦРУ разсекретява данните след 30 години. Фейк нюз.
12:18 24.07.2026
90 Артилерист
12:18 24.07.2026
91 Путин многоходовия
До коментар #23 от "хаха 🤣":Не можем. САЩ ни забраниха и ни казаха да се евг.
Коментиран от #98
12:18 24.07.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Людмила Курволенская
Коментиран от #95
12:19 24.07.2026
94 Е па е добре
12:19 24.07.2026
95 НЕ Е ЛЮДМИЛА
До коментар #93 от "Людмила Курволенская":Ново и име е Лидмила.
12:20 24.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Еми първите
До коментар #81 от "Наще фашаги":Стъпки направиха. Вече сме във война с Русия и с Иран. Световната война вече върви. Сащ/нато против съюза на Китай, Русия, Иран, Северна Корея, ... Ние вече сме се определили на чия страна сме.
Едната страна ще умре? Или двете? Яко са се хванали за гушите!
Коментиран от #99
12:20 24.07.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 хе хе
До коментар #97 от "Еми първите":Китай НИКОГА не е членувал в съюзи. Нито икономически, нито военни. А вие си мечтайте.
Коментиран от #105, #106
12:21 24.07.2026
100 Хахаха!🎺🥳😀
12:22 24.07.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 тъжно е
Коментиран от #180
12:23 24.07.2026
103 Дон Корлеоне
Коментиран от #190
12:23 24.07.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Китай наблюдава и купува
До коментар #99 от "хе хе":Купува Западна Европа и САЩ. Купува фалирали фирми на безценица.
Коментиран от #121
12:25 24.07.2026
106 Може, но сащ
До коментар #99 от "хе хе":Официално ги определиха за "враг номер 1"! Преди тях Русия беше враг нр 1 за САЩ. Но вече май мислят, че Русия е победена? Китайците може и да не искат. То и Иран не искаше. И Мадуро не искаше да е в затвора в САЩ... Кой ги пита?
Коментиран от #113
12:25 24.07.2026
107 Дърводелци на война
Руският оператор на С-400 гледа екрана:– Другарю майор, засичам крилата ракета! Но се движи с 60 км/ч и мирише на двутактово масло и бензин А-95!– Стреляй, бе!Ракетата за 2 милиона долара излита и уцелва... гарван.
През това време украинската резачка прави „БРРРРРРР“ и отива да затвори руския газов бизнес. Дърводелците отидоха на война, буквално!
Коментиран от #112, #123
12:25 24.07.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Ха ха ха
Коментиран от #119
12:26 24.07.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Само безумец
До коментар #106 от "Може, но сащ":Ще нападне Китайската народна република. Китай има най-големия военен и цивилен флот, произвежда модерни самолети и има мотивирани пилоти. Има най-голямата спътникова групировка.
Коментиран от #130
12:28 24.07.2026
114 ТРЪМП:
До коментар #82 от "Рубио":„Над 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло и само за Русия. “
Коментиран от #129
12:28 24.07.2026
115 Карлуково
До коментар #110 от "Цък":Старшата сестра какво ти каза?
12:28 24.07.2026
116 Путин будалка, че иска мир
Не може да си го позволи. По-добре за него Русия да се срине, отколкото той да си прецака имперското его и наполеоновия комплекс.
12:28 24.07.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Ти ли си известния
До коментар #101 от "Така е":Който плува в изпражненията си и разкрил пред всички че русия е унищожена и под тинята
Коментиран от #126
12:29 24.07.2026
119 хихи
До коментар #109 от "Ха ха ха":и безпомощност. понякога даже ми става мъчно за путинофилите 😂 😂 😂
12:29 24.07.2026
120 Задръж си еротичните фантазии
До коментар #2 от "И пропагандата няма да ви помогне....":за себе си. Не се интересуваме
12:30 24.07.2026
121 и защо ги купува
До коментар #105 от "Китай наблюдава и купува":като русия си отива?
12:30 24.07.2026
122 Признавам
До коментар #96 от "Освен да повторим 😄":Много си опитен в това да изглеждаш глупаво, дори не можеш да измислиш нещо ново🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #131, #132, #140
12:30 24.07.2026
123 чичо Кольо
До коментар #107 от "Дърводелци на война":Еваларката пич.Як коментар.
12:30 24.07.2026
124 Американските данни
персонал – около 1 459 940 (+655) души;
резервоари – 12 781 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 220 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 248 (+59) единици;
МЛРС – 1 688 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 350 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 441 единици;
хеликоптери – 349 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 142 780 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 350 единици;
кораби/лодки – 35 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 80 985 (+235) единици;
специално оборудване – 4 358 единици.
Коментиран от #188
12:30 24.07.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Укрофили и неофашисти
12:31 24.07.2026
128 На кого му пука
До коментар #14 от "Хаха":от фейковете ти.
Коментиран от #133
12:32 24.07.2026
129 Къде
До коментар #114 от "ТРЪМП:":Е публикувано това бе лумпур прозт
12:32 24.07.2026
130 Е, ти нали виждаш
До коментар #113 от "Само безумец":Какви НЕбезумци управляват света? Тогава? Като нищо ще нападнат и Китай!!! За тях е важно, че си вярват, че няма да има атомна война. Или ако има, това "нищо няма да им направи"! Еми ето. Адски са "умни"!
12:33 24.07.2026
131 Така е
До коментар #122 от "Признавам":Номера е, че тролея по природа е глупак, а в случая дете тролей ползвано от фашизма в Украйна, е върха на тъпот...😄
Коментиран от #178
12:33 24.07.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Копи пейст
До коментар #128 от "На кого му пука":Не знам кво казва, ама при размяната на чували всеки път 1000:30!
И не в Русия бусифицират хората директно от улиците, а в незалежная....
Коментиран от #148
12:34 24.07.2026
134 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #14 от "Хаха":Който няма $10000 да плати на ТЦК, напукват му ребрата от бой и го пращат да мре.
Коментиран от #141
12:34 24.07.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Някой
Преди някоя година украински военен каза, че на месец мобилизират около 30 000 човека. Някъде толкова са им сигурно загубите на месец - плюс ранени и избягали. И че сред пехотинците от лошо обучение измирали по-голямата част първите дни.
Коментиран от #143, #144
12:35 24.07.2026
137 Зеленски
Трябва да плаща по 337000 долара на семейство, а парите ги няма.
12:35 24.07.2026
138 Както се казва
До коментар #135 от "Малейй":иронията е, че глупака се амбицира колкото повече го иронизират! 😄
12:35 24.07.2026
139 Ти ли си известния
До коментар #96 от "Освен да повторим 😄":Че си доунищожил русийката че е приключила а си най известния тук Mиризливoo изпрaжнение
Коментиран от #145
12:36 24.07.2026
140 чичо Кольо
До коментар #122 от "Признавам":Тоя не у ред с главата.
12:37 24.07.2026
141 Ама чакай
До коментар #134 от "Хахаха!🎺🥳😀":Това са "евро атлантическите ценности"! Нали урсула, кая и останалите вече искат да вземат бандеристан в ЕС? Били "готови"? "Изпълняват всичките изисквания "? Значи бусификацията вече е също евро-ценност.
12:37 24.07.2026
142 Ти ли си известния и разкрил
До коментар #101 от "Така е":Че си доунищожил русийката че е приключила а си най известния тук Mиризливoo изпрaжнение
Коментиран от #152
12:37 24.07.2026
143 Как няма да измират?
До коментар #136 от "Някой":Първо ги бият в ТЦК. После в лагер за подготовка една седмица бой и дрога.
12:37 24.07.2026
144 Какво
До коментар #136 от "Някой":е РТ ?
Коментиран от #176, #187
12:37 24.07.2026
145 Ще почваме ли излагацията
До коментар #139 от "Ти ли си известния":показваща деградацията на едно цигане, ползвано от фашизма в Украйна за под метка. 😄 Мисля нервата вече кипи. Време е всички да видят какво прави фашизма в Украйна с децата в малцинствата!
Коментиран от #160
12:38 24.07.2026
146 Смешник
Коментиран от #156, #158, #161
12:38 24.07.2026
147 Панелен фашага
До коментар #73 от "Орк Гиркин":Бум … хихи животът у метрото в продължение на години е прекрасен ! Бум …
Коментиран от #155
12:39 24.07.2026
148 Я па тоа
До коментар #133 от "Копи пейст":Ти пък знае орките как ги набират.
12:39 24.07.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Да, чухме за
До коментар #31 от "Българин":ботсванските "доброволци". Както и за севернорейските, които Кимчо спря да им праща, за да му свърши населението.
За затворниците със смъртните присъди съм съгласен. Все им е тая, пък на майките им ще дадат мангизи.
Коментиран от #184
12:39 24.07.2026
152 Типичен пример
До коментар #142 от "Ти ли си известния и разкрил":на деградацията и фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна и съсипано дете от малцинствата!
Коментиран от #157
12:40 24.07.2026
153 Удри копейката с лопатЕто!
12:41 24.07.2026
154 хахаха
12:41 24.07.2026
155 Бункер
До коментар #147 от "Панелен фашага":или метро?
Коментиран от #162
12:41 24.07.2026
156 На кого му пука
До коментар #146 от "Смешник":от фейковете ти и мечтите ти.
Коментиран от #168
12:42 24.07.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Факт
До коментар #146 от "Смешник":За 4-5 години около десет млн бандери са напуснали Украина - два - три в прахообразно състояние , още толкова през полската бразда и останалите вече са граждани на Русия …
12:42 24.07.2026
159 Путлер №1 в дивотията на Кенефа
До коментар #83 от "Гук":Гук:
Радвам се.
-;-
Каква радост ще бъде като Аллах си прибере нешожеството и Райха обяви поне 20-дневен траур!
Какво ли ще правят рашистите без кумири като Ленин, Сталин, Ежов, Берия, ...
Но къде ли ще поставят Фюрера си Владолф Путлер
12:42 24.07.2026
160 Остави излагацията и нервата😀
До коментар #145 от "Ще почваме ли излагацията":Ами спри излагацията и кажи браво на Украйна, че унищожи фашизмът залял Русия.
Коментиран от #165
12:43 24.07.2026
161 Копи пейст
До коментар #146 от "Смешник":А колко губи украинската армия сигурно в пъти повече Това си личи при размяната на труповете
12:43 24.07.2026
162 Пуси
До коментар #155 от "Бункер":У Бункера съм. Удвоявам операцията по излавяне на украински момченца. Тези тук пораснаха и не ме кефят.
12:43 24.07.2026
163 Съвет
12:43 24.07.2026
164 Експерт
12:44 24.07.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Тази война
12:46 24.07.2026
167 хихи
До коментар #1 от "Зеленски":на час
12:46 24.07.2026
168 Копи пейст
До коментар #156 от "На кого му пука":А колко губи украинската армия сигурно в пъти повече Това си личи при размяната на труповете
12:46 24.07.2026
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Мутрофан ханъм
До коментар #126 от "Май нервата на тролещият не издържа 😄":Так держать полезний идь... т! Пригатовила съм ти двухнедельние нестьортъе кюлотъй за награда, нюхай сколька хочеш🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #175
12:47 24.07.2026
172 Путин
12:49 24.07.2026
173 Войната на Фюрера върви точно и по план
До коментар #80 от "Взимат данни от САЩ и ЦРУ,":Взимат данни от САЩ и ЦРУ,:
До коментар 65 от "Много интересно":
както и всички останали. ...
-;-
Нека другарките и дрегарите да ни споделят от къде имат данните за нестихващите победи на Рашмахта по целия фронт на Войната на Фюрера им!!!!!
12:49 24.07.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 На руски ли ще тролим 😄
До коментар #171 от "Мутрофан ханъм":Отчаянието на фашизма в Украйна, до какво ли не води вече глупака!
Коментиран от #177
12:50 24.07.2026
176 Някой
До коментар #144 от "Какво":Русиян Тодей дето го забраниха. Но излизат някъде новини.
12:50 24.07.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Този коментар е премахнат от модератор.
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Останаха Райха, КНДР-то и Куба
До коментар #102 от "тъжно е":тъжно е:
След разпада на СССР именно американците спасиха руснаците от глад. Сега няма да ги спасяват. Ще трябва Ким да ги спасява.
-;-
Ким що не спаси Острова на Свободата?
Може и да даде някоя от вече произведените ракети на Кастровистите- или няма да мине през Панамския канал?!?!?!
А едно време каква радост беше за Мозамбик, Ангола, Судан , Етиопия и .... Леле каква световна пролетарска революция щеше да избухнела!
12:52 24.07.2026
181 Рашмахта побеждава ли
До коментар #6 от "Доктор":Доктор:
Малоумната пропаганда е ежечасна.
-;-
Къде е умната пропаганда за победите на рашистите!
12:53 24.07.2026
182 Кандидатат копейка
Слава на Украйна!
Коментиран от #189
12:53 24.07.2026
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Царския офицер
12:57 24.07.2026
186 РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА
ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ.
Коментиран от #198
12:57 24.07.2026
187 Пропаганден канал на Кремъл
До коментар #144 от "Какво":за облъчване на руското население. Там казаха, че Запада използвал технологии за да спре водата в Крим, ДНР и ЛНР и нарочно ги държи без вода 3 г. :)))
12:58 24.07.2026
188 Умнико
До коментар #124 от "Американските данни":Правиш ли разлика между танк и резервоар?
12:58 24.07.2026
189 точното и по план СВО!
До коментар #182 от "Кандидатат копейка":Кандидатат копейка:
Време е за прегрупиране.
Слава на Украйна!
-;-
Есента рашистите щели да имат някакви избори
Тогава Фюрера ще даде новите задачи по изпълнението на точното и по план СВО!
Абе докъде стигнаха 6-те цели на СВО-то!
Коментиран от #191, #207
12:59 24.07.2026
190 Може и без интернета!
До коментар #103 от "Дон Корлеоне":Дон Корлеоне:
Хаяско пусна ли интернета?
-;-
За какво им е интернета като очакват цената на водката!!!
13:00 24.07.2026
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Този коментар е премахнат от модератор.
193 Анонимен
Коментиран от #197
13:04 24.07.2026
194 7444
13:04 24.07.2026
195 Не така
13:05 24.07.2026
196 азз
13:06 24.07.2026
197 е ми то
До коментар #193 от "Анонимен":След срещата с украински дрон, не остава много от тебе за размяна.
Коментиран от #199
13:06 24.07.2026
198 А укрите бяха демотивирани и изостанали
До коментар #186 от "РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА":РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА:
КРЕМЪЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕН.
ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ.
-;-
Ще бъде интересно какво ли ще пише путлеристката пропаганда като Фламнгото полети към Столицата на Московията!!!!
13:07 24.07.2026
199 С тролене е така
До коментар #197 от "е ми то":Но същото остава и след среща с руски дрон! А при размяна 6000 на 60.
Коментиран от #212
13:08 24.07.2026
200 Лъжливото кубинче
13:08 24.07.2026
201 варна
13:09 24.07.2026
202 емо
Коментиран от #205
13:10 24.07.2026
203 Добре че нямаме БНА
До коментар #81 от "Наще фашаги":Наще фашаги:
До коментар 56 от "Ха ха":
Искат и те да ловят хора и да ги малтретират за пари. Който няма 10000€ да плати, изпращат го в кланницата на източния фронт.
-;-
"Работническо дело" излиза ли още?!?!?!?!
Кой ще направи мобилизация като над 90% от офицерите са русофили, а пък за солдатите 99% са глезени мамини дечица?!?!
Добре че нямаме редовната БНА от времето на соца, щото глезльовците или ще се насмъркат, или ще се самоубият от тъга!
А дебелия войвода още ли има патриотични планове или хвана пенцията като оная ямболската рубла и се свърши с Политиката им!!!
13:11 24.07.2026
204 емо
13:10 24.07.2026
13:12 24.07.2026
205 С това ниво няма демокрация
До коментар #202 от "емо":емо:
Радвайте се престъпни колонизаторски св.не нали това искахте и го постигнахте благодарение на ид..ота Путин който вместо да предотврати тоя конфликт тая братоубийствената война вече 45 година воюват като жертвите минаха милион . ...
-;-
Емо, колко пъти си бил в Първи клас?!?!?!
13:13 24.07.2026
206 Ничево
13:14 24.07.2026
207 Този коментар е премахнат от модератор.
208 Този коментар е премахнат от модератор.
209 Този коментар е премахнат от модератор.
210 Този коментар е премахнат от модератор.
211 Шекели
До коментар #28 от "Копейки":Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица кравария ще превземе Корея, Куба, Виетнам, Сърбия, Афганистан, хусите и Иран, хахаха
13:19 24.07.2026
212 е ми то
До коментар #199 от "С тролене е така":толкова им летят на руснаците дроновете
13:43 24.07.2026
213 Значи…
Коментиран от #215, #216
13:47 24.07.2026
214 Това
13:47 24.07.2026
215 Ти кой
До коментар #213 от "Значи…":клас си?
13:48 24.07.2026
216 Едно заглавие
До коментар #213 от "Значи…":не мошеш да прочетеш!Вундеркинд!
13:49 24.07.2026
217 Един друг
14:00 24.07.2026