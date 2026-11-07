Китай изрази тревога пред САЩ за новите търговски мерки

Китай изрази „сериозна загриженост“ за последните търговски и икономически ограничения, наложени от САЩ, по време на видеоконференция между вицепремиера Хъ Лифън, американския министър на финансите Скот Бесънт и търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър.

Разговорът се е състоял на 6 ноември. Според китайската агенция „Синхуа“ двете страни са провели „откровен, задълбочен и конструктивен обмен“ по ключови въпроси от търговското и икономическото сътрудничество. Обсъдено е изпълнението на договореностите, постигнати от лидерите на Китай и САЩ по време на срещите им в Пекин и Вашингтон, както и резултатите от предишните консултации.

Вашингтон настоява за конкретни действия

Американската страна представи разговора с различен акцент. Министерството на финансите на САЩ съобщи, че Бесънт е настоял Китай да изпълни изцяло и незабавно поетите ангажименти по договореностите от Бусан. Според американското търговско представителство Гриър е подчертал необходимостта от конкретни действия, свързани с покупките на американска селскостопанска продукция, редкоземните елементи и други критични минерали.

В американските съобщения се посочва още, че напредъкът ще зависи от реалните резултати и че Вашингтон ще следи изпълнението на договореностите. Китайската страна не е обявила в публикувания от „Синхуа“ материал конкретни ответни мерки срещу последните ограничения на САЩ.

Ще продължат консултациите между Пекин и Вашингтон

Двете страни са се договорили да използват механизма за китайско-американски икономически и търговски консултации, за да засилят сътрудничеството, да управляват различията и да насърчат устойчивото и стабилно развитие на двустранните отношения.

В общата формулировка, цитирана от „Синхуа“, Пекин и Вашингтон са заявили намерение да изграждат отношения на „конструктивна стратегическа стабилност“, основани на уважение, справедливост и взаимност.

Китайското министерство на търговията съобщи през септември, че следващият диалог в рамките на икономическите и търговските консултации трябва да се проведе до края на ноември. Нов конкретен график не е обявен в съобщенията за видеоконференцията.

Източници: english.news.cn, apnews.com