Тръмп: Републиканците загубиха, защото не бях в бюлетината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Републиканската партия е загубила междинните избори основно защото самият той не е бил в бюлетината. В интервю за „60 минути“ той посочи също непопулярната война с Иран и поскъпването на бензина като причини за поражението.

Републиканците загубиха над 40 места в Камарата на представителите и най-малко седем места в Сената, като част от резултатите все още не бяха окончателно обявени. По данни от екзитпола на CBS News около 63% от гласувалите не одобряват работата на Тръмп, а 44% са заявили, че са гласували и за да изразят противопоставяне на президента.

„Мисля, че те не гласуваха. На места не харесваха кандидатите и това е тяхно право“, каза Тръмп. Той защити собствените си предизборни намеси и заяви, че неговите препоръки и митинги са доближили много кандидати до победата. По думите му бившият сенатор Джон Корнин също би загубил надпреварата в Тексас, независимо от подкрепата, която Тръмп е дал на Кен Пакстън.

Президентът призна за „лошо послание“ за икономиката

Тръмп определи икономическите резултати като „феноменални“ и посочи рекордните нива на пенсионните спестявания по планове 401(k). На въпрос за американците, които нямат големи пенсионни сметки, той отговори: „Но много хора имат“.

Данните от екзитпола показват различна картина. Три четвърти от избирателите са оценили икономиката като лоша или незадоволителна, а 70% от тази група са подкрепили кандидати на Демократическата партия за Камарата на представителите. Най-сериозните опасения са били свързани с цените на бензина, храните, комуналните услуги и здравеопазването. Две трети от гласувалите са заявили, че митата на Тръмп вредят на икономиката.

„Мисля, че проблемът беше в лошото послание, може би и от мен“, каза президентът. Той прогнозира, че американците ще усетят резултатите от политиката му през следващите „два, три, четири месеца“, включително чрез възстановяване на производствените работни места.

Тръмп не планира нова ескалация с Иран

Президентът заяви, че не съжалява за военната операция срещу Иран и би взел същото решение отново. Той защити тезата, че иранските конвенционални военни способности са отслабени, а ядрената програма на страната е била върната назад.

На въпрос дали след изборите планира ескалация на конфликта, Тръмп отговори: „Не търся такава. Не мисля, че има причина“. Той каза още, че вярва, че Иран е близо до сделка, като дипломатическите усилия между двете страни се посредничат от Катар.

Признание за твърдата имиграционна политика

Тръмп заяви, че имиграционната политика едновременно му е помогнала и му е навредила. Според екзитпола 58% от избирателите смятат, че действията на администрацията са отишли твърде далеч.

„Мисля, че беше твърде сурово“, каза президентът за депортационната си политика. Той уточни, че е получил висока оценка за затварянето на границата и за извеждането на хора, които смята за опасни, но е загубил подкрепа заради случаи с хора, които са работели, плащали са данъци и са нарушили закона единствено с незаконното си влизане в страната.

Час след интервюто Тръмп обяви, че Сузи Уайлс напуска поста началник на кабинета на Белия дом, а на нейно място ще застане Стивън Милър. По време на разговора президентът вече беше намекнал, че след изборната загуба ще направи „няколко промени“ в администрацията.

Помилвания, избори през 2028 г. и политически врагове

Тръмп заяви, че възнамерява да издаде „огромен брой“ помилвания преди края на мандата си. Той каза, че не очаква да се самопомилва, но определи подобна възможност като „със сигурност неразумна“.

Президентът посочи, че вероятно ще подкрепи кандидат за републиканската номинация през 2028 г., но не е взел окончателно решение. Сред потенциалните му наследници са вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио.

В края на интервюто Тръмп беше попитан дали би простил на политическите си врагове. „Отговорът е не“, каза той и добави, че мрази някои от тях и винаги ще ги мрази.

Източници: cbsnews.com