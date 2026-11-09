Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Шегувах се за Дейна Уайт като прессекретар
  Тема: Известни личности

Тръмп: Шегувах се за Дейна Уайт като прессекретар

9 Ноември, 2026 10:45 1 044 14

  • доналд тръмп-
  • дейна уайт-
  • белият дом-
  • прессекретар-
  • ufc

Президентът на САЩ каза, че публикацията му е била замислена като шега, но добави, че ръководителят на UFC харесва идеята

Тръмп: Шегувах се за Дейна Уайт като прессекретар - 1
Снимка: yahoo.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се е шегувал с предложението Дейна Уайт да стане следващият прессекретар на Белия дом. Ден по-рано Тръмп публикува в социалната си мрежа, че е предложил поста на главния изпълнителен директор на Ultimate Fighting Championship.

„Само се шегувах, но мисля, че Дейна харесва идеята. Той е много способен човек“, каза Тръмп пред журналисти във Флорида, преди да отпътува за Вашингтон.

Президентът обясни, че включването на известни бойци от UFC като предполагаеми помощници на Уайт е трябвало да покаже, че публикацията не трябва да се приема буквално. Според Тръмп именно този детайл е трябвало да подскаже, че става дума за шега, а не за официално кадрово решение.

Публикацията предизвика спекулации

Съобщението на Тръмп доведе до спекулации, че Уайт може да поеме една от най-видимите комуникационни длъжности в администрацията. Уайт е дългогодишен политически съюзник на президента и е участвал в публични прояви заедно с него.

Уайт сподели публикацията в история в Instagram, придружена от снимка, на която стои зад трибуната на Белия дом. Това допълнително засили впечатлението, че предложението може да е реално, въпреки че от Белия дом е било представяно като шега.

Тръмп каза, че Уайт ще посети Белия дом на 9 ноември, но уточни, че разговорът ще бъде по други въпроси. Няма данни президентът да е започнал официална процедура за назначаването му за прессекретар.

Белият дом остава без постоянен говорител

Постът на прессекретаря е свободен след краткия мандат на Кейти Захария, която напусна пет дни след началото на работата си. Това се случи на фона на промени в администрацията след междинните избори в САЩ.

Тръмп не посочи кога ще бъде обявен постоянен прессекретар.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com, investing.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нашите Европ.тки

    5 11 Отговор
    не разбират хумора на Тръмп и се хващат като шарани на кукичка Отдавна казах, че бай Дончо обича да се прави на лЮд .

    Коментиран от #7

    10:47 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Голям шегаджия тоя Тръмп!

    10 0 Отговор
    Да вземе нашата външна министърка за прес секретарка, ще смае света с тоалети!

    10:51 09.11.2026

  • 5 Възраждане

    2 7 Отговор
    Много малко хора хващат тънкия хумор на Оранжевият за съжаление

    10:57 09.11.2026

  • 6 Палячо

    13 1 Отговор
    Не се разбира лесно кога палячото се шегува....всичко при него е един виц.

    11:00 09.11.2026

  • 7 Царят е гол

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Нашите Европ.тки":

    всички се ослушват да не настъпят мотиката и никой не иска да каже истината..

    11:08 09.11.2026

  • 8 Хаджи Ахил

    13 1 Отговор
    Голям шегаджия е чичо Дони! Той и с американската президентска институция се шегува, но това е друга тема. .

    11:24 09.11.2026

  • 9 Братовчеда

    12 1 Отговор
    Стана въпрос за Доналд Тръмп и се сетих, че един от законите на Паркинсон гласи: „Наследственият принцип с нищо не е по-лош от изборния. При първия идиотизмът на наследника е генетическа случайност, докато при втория – историческа необходимост.” Разбира се този закон си има и изключения. Например българите и при двата принципа получаваме един и същ резултат. Гледам, че съм написал Паркинсон. Не, имам предвид Паркинсън, Сирил Паркинсън. Паркинсон е друг…

    11:27 09.11.2026

  • 10 сащисан кравар

    7 4 Отговор
    Смешно му е на Бай ви Дончо, загуби всички войни, реални и политически, но "майтап ве Уйли" 😉

    11:27 09.11.2026

  • 11 Глас от бункера

    3 1 Отговор
    Тоя и с мен се шегува.

    Коментиран от #12

    11:53 09.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мдаа

    1 0 Отговор
    Когато си израснал с кеч мания, американски футбол, UFC и парите на фамилията, света получава една американска Рижа-противно проста, лигава, жалка и смешна.

    12:06 09.11.2026

  • 14 Не се шегувам

    0 1 Отговор
    Освен дъщеря му Иванка не виждам друга подходяща за този пост.

    12:09 09.11.2026