Тръмп: Шегувах се за Дейна Уайт като прессекретар

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се е шегувал с предложението Дейна Уайт да стане следващият прессекретар на Белия дом. Ден по-рано Тръмп публикува в социалната си мрежа, че е предложил поста на главния изпълнителен директор на Ultimate Fighting Championship.
„Само се шегувах, но мисля, че Дейна харесва идеята. Той е много способен човек“, каза Тръмп пред журналисти във Флорида, преди да отпътува за Вашингтон.
Президентът обясни, че включването на известни бойци от UFC като предполагаеми помощници на Уайт е трябвало да покаже, че публикацията не трябва да се приема буквално. Според Тръмп именно този детайл е трябвало да подскаже, че става дума за шега, а не за официално кадрово решение.
Публикацията предизвика спекулации
Съобщението на Тръмп доведе до спекулации, че Уайт може да поеме една от най-видимите комуникационни длъжности в администрацията. Уайт е дългогодишен политически съюзник на президента и е участвал в публични прояви заедно с него.
Уайт сподели публикацията в история в Instagram, придружена от снимка, на която стои зад трибуната на Белия дом. Това допълнително засили впечатлението, че предложението може да е реално, въпреки че от Белия дом е било представяно като шега.
Тръмп каза, че Уайт ще посети Белия дом на 9 ноември, но уточни, че разговорът ще бъде по други въпроси. Няма данни президентът да е започнал официална процедура за назначаването му за прессекретар.
Белият дом остава без постоянен говорител
Постът на прессекретаря е свободен след краткия мандат на Кейти Захария, която напусна пет дни след началото на работата си. Това се случи на фона на промени в администрацията след междинните избори в САЩ.
Тръмп не посочи кога ще бъде обявен постоянен прессекретар.
Източници: apnews.com, washingtonpost.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нашите Европ.тки
Коментиран от #7
10:47 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Голям шегаджия тоя Тръмп!
10:51 09.11.2026
5 Възраждане
10:57 09.11.2026
6 Палячо
11:00 09.11.2026
7 Царят е гол
До коментар #1 от "Нашите Европ.тки":всички се ослушват да не настъпят мотиката и никой не иска да каже истината..
11:08 09.11.2026
8 Хаджи Ахил
11:24 09.11.2026
9 Братовчеда
11:27 09.11.2026
10 сащисан кравар
11:27 09.11.2026
11 Глас от бункера
Коментиран от #12
11:53 09.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мдаа
12:06 09.11.2026
14 Не се шегувам
12:09 09.11.2026