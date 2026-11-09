Тръмп: Шегувах се за Дейна Уайт като прессекретар

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се е шегувал с предложението Дейна Уайт да стане следващият прессекретар на Белия дом. Ден по-рано Тръмп публикува в социалната си мрежа, че е предложил поста на главния изпълнителен директор на Ultimate Fighting Championship.

„Само се шегувах, но мисля, че Дейна харесва идеята. Той е много способен човек“, каза Тръмп пред журналисти във Флорида, преди да отпътува за Вашингтон.

Президентът обясни, че включването на известни бойци от UFC като предполагаеми помощници на Уайт е трябвало да покаже, че публикацията не трябва да се приема буквално. Според Тръмп именно този детайл е трябвало да подскаже, че става дума за шега, а не за официално кадрово решение.

Публикацията предизвика спекулации

Съобщението на Тръмп доведе до спекулации, че Уайт може да поеме една от най-видимите комуникационни длъжности в администрацията. Уайт е дългогодишен политически съюзник на президента и е участвал в публични прояви заедно с него.

Уайт сподели публикацията в история в Instagram, придружена от снимка, на която стои зад трибуната на Белия дом. Това допълнително засили впечатлението, че предложението може да е реално, въпреки че от Белия дом е било представяно като шега.

Тръмп каза, че Уайт ще посети Белия дом на 9 ноември, но уточни, че разговорът ще бъде по други въпроси. Няма данни президентът да е започнал официална процедура за назначаването му за прессекретар.

Белият дом остава без постоянен говорител

Постът на прессекретаря е свободен след краткия мандат на Кейти Захария, която напусна пет дни след началото на работата си. Това се случи на фона на промени в администрацията след междинните избори в САЩ.

Тръмп не посочи кога ще бъде обявен постоянен прессекретар.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com, investing.com