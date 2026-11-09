Мисия на МВФ започна преглед на програмата за Украйна

Мисия на Международния валутен фонд започна в Украйна работа по втория и третия преглед на четиригодишната програма за разширено финансиране EFF. При успешно приключване на процедурата страната може да получи около 1,67 млрд. долара.

Работата ще се проведе съвместно от екипите на МВФ, украинското Министерство на финансите и Националната банка на Украйна. На масата са фискалната политика, състоянието и развитието на финансовия сектор, мерките за извеждане на икономиката от сивия сектор, както и параметрите на държавния бюджет за 2027 г.

„Важно е да бъдат съгласувани параметрите на всички ключови показатели и обемите на външното финансиране. Бюджетът трябва да бъде балансиран, да отговаря на предизвикателствата на военното време и да гарантира финансирането на приоритетните нужди на държавата“, заяви украинският премиер Сергей Корецький.

Върховната рада вече одобри проектобюджета за 2027 г. на първо четене. Правителството възнамерява да го доработи и да го внесе за второ четене след консултациите с Фонда. Преговорите ще обхванат и осигуряването на външно финансиране за 2027 и 2028 г.

Следващото плащане зависи от прегледите

Новата програма EFF беше одобрена през февруари 2026 г. и е на стойност около 8,1 млрд. долара за периода 2026–2029 г. През юли Изпълнителният съвет на МВФ приключи първия преглед, което позволи отпускането на около 690 млн. долара. Така общото финансиране по програмата достигна приблизително 2,2 млрд. долара.

По-рано говорителят на МВФ Джули Козак заяви, че Фондът цели да представи комбинираните втори и трети прегледи на Изпълнителния съвет през декември. Тя посочи, че решението зависи от получаването на достатъчни и надеждни уверения за покриване на финансовите нужди на Украйна при условия, съвместими с устойчивостта на държавния дълг.

Размерът на очакваното финансиране е посочен от украинското правителство като 1,67 млрд. долара. В по-ранни изявления на МВФ и публикации на „Интерфакс-Украйна“ се говори за приблизително 1,65 млрд. долара, което отразява закръгляване на очакваните средства по двата прегледа.

Източници: en.interfax.com.ua