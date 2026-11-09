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Преговорите за Украйна се подновяват без примирие, териториите остават най-трудният въпрос
  Тема: Украйна

Преговорите за Украйна се подновяват без примирие, териториите остават най-трудният въпрос

9 Ноември, 2026 21:39 614 12

  • украйна-
  • русия-
  • мирни преговори-
  • абу даби-
  • гаранции за сигурност

Срещите в Абу Даби на 10 и 11 ноември ще се съсредоточат върху гаранциите за сигурност и деескалацията

Преговорите за Украйна се подновяват без примирие, териториите остават най-трудният въпрос - 1
Снимка: ft.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ, Русия и Украйна ще подновят преговорите за прекратяване на войната на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Новият кръг ще бъде първият тристранен формат от февруари насам, но общо прекратяване на огъня няма да бъде поставено на масата. Вместо това разговорите ще се съсредоточат върху гаранциите за сигурност, които трябва да предотвратят ново избухване на конфликта при евентуално бъдещо споразумение.

Американските представители ще обсъдят още деескалация, хуманитарни мерки и следващите стъпки към мирно споразумение. Специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф определи дневния ред така: „Обсъжданията ще се съсредоточат върху следвоенни споразумения за сигурност, деескалация, хуманитарни мерки и следващи стъпки към мира.“ Очаква се Уиткоф и Джаред Къшнър да представляват Вашингтон.

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Териториите остават най-трудният въпрос

Украйна настоява прекратяването на огъня да бъде първата стъпка към по-широко политическо споразумение. Киев също така смята, че териториалните въпроси могат да бъдат решени единствено на пряка среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Москва от своя страна настоява за условия, които Киев отхвърля, включително ограничения върху украинските въоръжени сили и договорености, ограничаващи военното сътрудничество на Украйна със западните държави. Украинският президент не приема доброволно предаване на територии, които руските сили не са успели да завземат.

Руският представител по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков отхвърли прякото включване на европейски държави във формата в Абу Даби. „Никой няма да ги покани на масата за преговори“, заяви той. Европейски представители обаче ще участват в паралелни разговори за гаранциите за сигурност на Украйна и бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

Боевете продължават преди срещата

Ден преди дипломатическите разговори Русия отново нанесе удари по украинската енергийна инфраструктура, а украинските сили атакуваха руска петролна рафинерия. Размяната на далекобойни удари подчертава разминаването между дипломатическите контакти и ситуацията на бойното поле.

Предишните кръгове на преговори по-рано през годината не доведоха до видим напредък по ключовите въпроси. Според анализатори, цитирани от „Ню Йорк таймс“, значим пробив може да не бъде постигнат преди пролетта, когато Москва ще може да оцени резултатите от зимната си военна кампания.

Въпреки това остават възможни ограничени договорености. През октомври беше постигнато временно примирие около окупирания град Олешки в Южна Украйна, което позволи евакуацията на цивилни и доставката на хуманитарна помощ. Вашингтон и Киев се надяват подобни локални мерки да създадат условия за по-широки разговори, но засега няма потвърдено споразумение за общо прекратяване на огъня.

Източници: nytimes.com, apnews.com, marketscreener.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Оня с парчето

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Раковоболния трол тук ли е?":

    Като ти го намам болката ще премине,но срамът ти ще е докато си жив.

    21:46 09.11.2026

  • 3 Ясно

    2 8 Отговор
    Утре се очакват нови 2000 руски трупа.

    Коментиран от #5

    21:47 09.11.2026

  • 4 Соломон

    4 3 Отговор
    Ама тя тая не война нали не беше за територии.

    21:48 09.11.2026

  • 5 Соломон

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ясно":

    Вчера бяха 2820. Да се надяваме днес да преминат 3000

    Коментиран от #10

    21:50 09.11.2026

  • 6 Херодот

    2 3 Отговор
    Териториите въобще не са никакъв въпрос. Уставът на ООН е категоричен, че земи не могат да се прехвърлят в резултат на военни действия. Така че, те ще си останат украинси завинаги.

    21:52 09.11.2026

  • 7 Лопата Орешник

    3 2 Отговор
    Аз не разбирам кво примирие искат всички преди преговорите? Те нали затова са преговорите бе?

    Коментиран от #8

    21:53 09.11.2026

  • 8 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Лопата Орешник":

    Нормално е да не разбираш . За това се иска mozak

    21:54 09.11.2026

  • 9 Кина

    2 1 Отговор
    Украйна трябва да бъде разделена между запада и Русия другия вариант е капитулация който е по вероятен..! ЕС почти привърши боеприпасите а Русия през зимата няма ще бомби още по яко..

    22:00 09.11.2026

  • 10 Не забравяй

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    И 3750 украинци. Всички световни медии го публикуваха.

    22:00 09.11.2026

  • 11 Появиха се

    0 0 Отговор
    Клипове от "училището" унищожено с Фаб-3000. Под него е бил бункер с оператори на дронове. Единият клип е именно от бункера и завършва с взрива от атаката.

    22:02 09.11.2026

  • 12 Хаха

    0 0 Отговор
    Имбецилните рашки без Европа са нищо! Ще си карат китайските еднодневки и ще си пеят песни за Могучая.

    22:02 09.11.2026