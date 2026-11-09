Преговорите за Украйна се подновяват без примирие, териториите остават най-трудният въпрос

САЩ, Русия и Украйна ще подновят преговорите за прекратяване на войната на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Новият кръг ще бъде първият тристранен формат от февруари насам, но общо прекратяване на огъня няма да бъде поставено на масата. Вместо това разговорите ще се съсредоточат върху гаранциите за сигурност, които трябва да предотвратят ново избухване на конфликта при евентуално бъдещо споразумение.

Американските представители ще обсъдят още деескалация, хуманитарни мерки и следващите стъпки към мирно споразумение. Специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф определи дневния ред така: „Обсъжданията ще се съсредоточат върху следвоенни споразумения за сигурност, деескалация, хуманитарни мерки и следващи стъпки към мира.“ Очаква се Уиткоф и Джаред Къшнър да представляват Вашингтон.

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Териториите остават най-трудният въпрос

Украйна настоява прекратяването на огъня да бъде първата стъпка към по-широко политическо споразумение. Киев също така смята, че териториалните въпроси могат да бъдат решени единствено на пряка среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Москва от своя страна настоява за условия, които Киев отхвърля, включително ограничения върху украинските въоръжени сили и договорености, ограничаващи военното сътрудничество на Украйна със западните държави. Украинският президент не приема доброволно предаване на територии, които руските сили не са успели да завземат.

Руският представител по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков отхвърли прякото включване на европейски държави във формата в Абу Даби. „Никой няма да ги покани на масата за преговори“, заяви той. Европейски представители обаче ще участват в паралелни разговори за гаранциите за сигурност на Украйна и бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

Боевете продължават преди срещата

Ден преди дипломатическите разговори Русия отново нанесе удари по украинската енергийна инфраструктура, а украинските сили атакуваха руска петролна рафинерия. Размяната на далекобойни удари подчертава разминаването между дипломатическите контакти и ситуацията на бойното поле.

Предишните кръгове на преговори по-рано през годината не доведоха до видим напредък по ключовите въпроси. Според анализатори, цитирани от „Ню Йорк таймс“, значим пробив може да не бъде постигнат преди пролетта, когато Москва ще може да оцени резултатите от зимната си военна кампания.

Въпреки това остават възможни ограничени договорености. През октомври беше постигнато временно примирие около окупирания град Олешки в Южна Украйна, което позволи евакуацията на цивилни и доставката на хуманитарна помощ. Вашингтон и Киев се надяват подобни локални мерки да създадат условия за по-широки разговори, но засега няма потвърдено споразумение за общо прекратяване на огъня.

Източници: nytimes.com, apnews.com, marketscreener.com