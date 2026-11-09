Washington post: САЩ дадоха на Русия преднина преди преговорите за Украйна

Съединените щати включиха в дневния ред на предстоящите преговори за Украйна по-широка европейска архитектура за сигурност, което според европейски представители и анализатори вече дава на Русия стратегическо предимство. Разговорите между американски, украински и руски представители започват във вторник в Абу Даби.

Американската делегация ще бъде водена от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп. Срещата ще бъде първата възможност за Тръмп да се опита да възстанови ролята си на глобален посредник след загубите на републиканците на междинните избори в САЩ.

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Европа не иска разговори зад гърба си

Европейски представители настояват Русия първо да прекрати войната, преди да се обсъждат бъдещите правила за сигурност на континента. Те се опасяват, че Вашингтон може да води разговори с Москва за европейския ред без прякото участие на европейските държави.

„Вече имаме европейска архитектура за сигурност. Проблемът е, че Русия продължава да нарушава договорите, които я поддържат“, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро също настоя европейски представители да участват в разговорите в Абу Даби. Сред поканените партньори са представители на Украйна, Европейския съюз, НАТО, Германия, Франция, Великобритания и Италия.

Вашингтон говори за нова система

В публикация в социалните мрежи Джаред Къшнър заяви, че САЩ търсят „постоянни консултации по сигурността, надеждна комуникация при кризи, по-голяма военна прозрачност и взаимни мерки за намаляване на риска от ескалация“. По думите му бъдещата рамка трябва да зачита суверенитета, териториалната цялост и независимото вземане на решения от всяка държава.

Бивши американски и европейски служители обаче посочват, че сходни принципи вече са заложени в договорености като Основополагащия акт НАТО–Русия от 1997 г. Според тях тези механизми са били подкопани от действията на Москва в Грузия и Украйна.

„Всеки може да каже, че това звучи добре. Проблемът е, че става дума точно за архитектурата за сигурност, която Русия се опитва да унищожи“, заяви Ерик Чиарамела, бивш изпълняващ длъжността старши директор за Европа и Русия в Съвета за национална сигурност на САЩ.

Москва настоява за влияние върху европейската сигурност

Руският президент Владимир Путин отдавна представя пълномащабното нахлуване в Украйна като отговор на предполагаема заплаха от разширяването на НАТО и на твърдения за преследване на рускоговорящи жители в Източна Украйна. Съединените щати и европейските им съюзници отхвърлят тези твърдения като неверни.

Според бившия американски помощник-държавен секретар за Европа Даниел Фрийд разговорът за следвоенната европейска сигурност преди прекратяване на войната повтаря основна теза на Кремъл. „За всички администрации, с изключение на тази на Тръмп, усещането е ужасяващо, че Къшнър и Уиткоф не разбират какво гледат“, каза Фрийд.

Американската администрация се надява разширяването на дневния ред да насърчи Москва да направи отстъпки по териториалните въпроси, включително по настояването Украйна да се изтегли от укрепените райони в Донбас. Според анализатори обаче Кремъл може да приеме промяната като знак, че американската съпротива отслабва и че Вашингтон може да сключва отделни договорености с Москва.

Тръмп заяви в интервю за CBS, че смята сделката за близка и че Украйна вероятно ще излезе от войната с „малко по-различна форма“. Междувременно Русия не е направила отстъпки, а е засилила ударите по украински градове. При нападение срещу пункт за раздаване на хуманитарна помощ в Запорожка област през миналата седмица са загинали най-малко 53 души.

Източници: washingtonpost.com