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Washington post: САЩ дадоха на Русия преднина преди преговорите за Украйна
  Тема: Украйна

Washington post: САЩ дадоха на Русия преднина преди преговорите за Украйна

9 Ноември, 2026 21:59 1 288 36

  • украйна-
  • русия-
  • съединени щати-
  • доналд тръмп-
  • абу даби

Вашингтон включи в дневния ред по-широка европейска архитектура за сигурност. Европейски представители се опасяват, че това повтаря ключови тези на Кремъл

Washington post: САЩ дадоха на Русия преднина преди преговорите за Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати включиха в дневния ред на предстоящите преговори за Украйна по-широка европейска архитектура за сигурност, което според европейски представители и анализатори вече дава на Русия стратегическо предимство. Разговорите между американски, украински и руски представители започват във вторник в Абу Даби.

Американската делегация ще бъде водена от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп. Срещата ще бъде първата възможност за Тръмп да се опита да възстанови ролята си на глобален посредник след загубите на републиканците на междинните избори в САЩ.

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Европа не иска разговори зад гърба си

Европейски представители настояват Русия първо да прекрати войната, преди да се обсъждат бъдещите правила за сигурност на континента. Те се опасяват, че Вашингтон може да води разговори с Москва за европейския ред без прякото участие на европейските държави.

„Вече имаме европейска архитектура за сигурност. Проблемът е, че Русия продължава да нарушава договорите, които я поддържат“, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро също настоя европейски представители да участват в разговорите в Абу Даби. Сред поканените партньори са представители на Украйна, Европейския съюз, НАТО, Германия, Франция, Великобритания и Италия.

Вашингтон говори за нова система

В публикация в социалните мрежи Джаред Къшнър заяви, че САЩ търсят „постоянни консултации по сигурността, надеждна комуникация при кризи, по-голяма военна прозрачност и взаимни мерки за намаляване на риска от ескалация“. По думите му бъдещата рамка трябва да зачита суверенитета, териториалната цялост и независимото вземане на решения от всяка държава.

Бивши американски и европейски служители обаче посочват, че сходни принципи вече са заложени в договорености като Основополагащия акт НАТО–Русия от 1997 г. Според тях тези механизми са били подкопани от действията на Москва в Грузия и Украйна.

„Всеки може да каже, че това звучи добре. Проблемът е, че става дума точно за архитектурата за сигурност, която Русия се опитва да унищожи“, заяви Ерик Чиарамела, бивш изпълняващ длъжността старши директор за Европа и Русия в Съвета за национална сигурност на САЩ.

Москва настоява за влияние върху европейската сигурност

Руският президент Владимир Путин отдавна представя пълномащабното нахлуване в Украйна като отговор на предполагаема заплаха от разширяването на НАТО и на твърдения за преследване на рускоговорящи жители в Източна Украйна. Съединените щати и европейските им съюзници отхвърлят тези твърдения като неверни.

Според бившия американски помощник-държавен секретар за Европа Даниел Фрийд разговорът за следвоенната европейска сигурност преди прекратяване на войната повтаря основна теза на Кремъл. „За всички администрации, с изключение на тази на Тръмп, усещането е ужасяващо, че Къшнър и Уиткоф не разбират какво гледат“, каза Фрийд.

Американската администрация се надява разширяването на дневния ред да насърчи Москва да направи отстъпки по териториалните въпроси, включително по настояването Украйна да се изтегли от укрепените райони в Донбас. Според анализатори обаче Кремъл може да приеме промяната като знак, че американската съпротива отслабва и че Вашингтон може да сключва отделни договорености с Москва.

Тръмп заяви в интервю за CBS, че смята сделката за близка и че Украйна вероятно ще излезе от войната с „малко по-различна форма“. Междувременно Русия не е направила отстъпки, а е засилила ударите по украински градове. При нападение срещу пункт за раздаване на хуманитарна помощ в Запорожка област през миналата седмица са загинали най-малко 53 души.

Източници: washingtonpost.com


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    13 7 Отговор
    Европа сама де изгони от решенията които я засягат... Вече, само сметката има право да плати

    Коментиран от #7

    22:01 09.11.2026

  • 2 Буздуган

    9 4 Отговор
    Дааа вижда му се края..! Украйна ще се превърне в най голямата индустриална зона на планетата с много инвеститори и зверски грабеж на всичко..

    22:02 09.11.2026

  • 3 Урсула

    12 4 Отговор
    щяла да киризи на трикрако столче през ключалката.

    22:03 09.11.2026

  • 4 Ердоган

    10 6 Отговор
    За УрсулаНяма да има миндерче

    22:04 09.11.2026

  • 5 Тия още от сега

    8 3 Отговор
    търсят под вола теле

    Коментиран от #22

    22:05 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Така е!

    8 16 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Гейсъюзът няма право да определя съдбата си! По големите и по силните ще се погрижат за това!😂😂😂

    Коментиран от #11

    22:06 09.11.2026

  • 8 Нормално

    16 14 Отговор
    Никой не вярва на кремълските подлеци, фашисти и терористи. Преговорите са обречени на провал точно заради това.

    Коментиран от #27

    22:07 09.11.2026

  • 9 Розов пеньоар

    8 10 Отговор
    Аз съм възмутен

    22:09 09.11.2026

  • 10 пРосия няма най-важното

    4 11 Отговор
    Боеспособна и трезва армия.

    22:09 09.11.2026

  • 11 Като голташка русия викаш

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "Така е!":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    22:10 09.11.2026

  • 12 Мдаа...

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа...":

    1,6 милиона руснаци вече си го намериха.
    Та така...

    22:12 09.11.2026

  • 13 БОРУНА ЛОМ

    7 3 Отговор
    ДА СЕ ЧЕТЕ.. РУСИЯ КАЗА ДА ГО......

    22:13 09.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сатана Z

    11 4 Отговор
    Новата европейска архитектура за сигурност я знае всеки:
    "НАТО в границите си от 1997"
    Някой да не е разбрал или се прави на улав?

    Коментиран от #17, #18, #21

    22:14 09.11.2026

  • 16 Костадин Костадинов

    4 8 Отговор
    Някой знае ли защо Путин трепи руснаците и колко руснаци утрепа

    22:14 09.11.2026

  • 17 Костадин Костадинов

    5 7 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Колко руснаци утрепа Путин

    Коментиран от #32

    22:15 09.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Зелю

    4 4 Отговор
    не е чесно

    22:16 09.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хахахаха

    7 4 Отговор
    Само че американската делегация вече не може да налага нищо на Европа и Украйна, по простата причина че вече няма карти. Те вече получиха червен картон миналата седмица. Но все пак да опитат.

    22:21 09.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 гост

    7 9 Отговор
    Пенсиониран руски генерал към Путин: Ти вече загуби войната в Украйна, нямаш ум и унищожаваш страната ! Пенсионираният руски генерал-полковник Леонид Ивашов отправи безкомпромисно обръщение към диктатора Владимир Путин във връзка с пълномащабната му война срещу Украйна. По време на предаване на живо с руския блогър Павел Иванов роденият през 1943 г. в днешен Киргизстан генерал-полковник, военен експерт и доктор на историческите науки Ивашов заяви: „Ти загуби. Не предвиди нищо. Нямаше достатъчно ум, за да осъзнаеш, че войната няма да бъде някаква лека операция - влизаш там, удряш някъде и това е, победа“. Ивашов призова за незабавно прекратяване на военните действия и връщане към преговорите, като изтъкна, че обещаната от Кремъл „лека военна операция“ е претърпяла пълен провал. Продължаването на войната, каза той, тласка Русия към тотална милитаризация и дълбока стагнация във всички сфери на гражданския живот - от икономиката и образованието до културата.
    Той добави, че удължаването на военните действия унищожава бъдещето на страната в името на политическото оцеляване на един човек. Ивашов е председател на Всеруската офицерска асамблея и се е противопоставял на войната още преди тя да започне. През февруари 2022 г., седмици преди пълномащабната инвазия, той публично предупреди Кремъл, че атака срещу Украйна ще постави под заплаха самото съществуване на Русия.

    Коментиран от #33

    22:23 09.11.2026

  • 26 Българин

    7 8 Отговор
    Русия има преднина във всичко, руснаците живеят по-зле от българите. Така е било в миналото и така ще бъде вечно.
    Орисия!

    Коментиран от #28

    22:24 09.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 евроатлантиЦ

    9 7 Отговор
    Урсуло , връщай свободата на Восточна Европа , вземай си зелената сделка измилсения евро съюз и еврото и оставете Восточна Европа на мира , престанете да източвате всичко и да раздавате големи запалти и пенсии на Западна европа за сметка на ниските доходи на Източна европа .Марш !

    Коментиран от #31

    22:34 09.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Вишис

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "Костадин Костадинов":

    Защо путин тpепе руснeта ли? За путин руснаците не са цел, а само средство!

    22:42 09.11.2026

  • 33 Иван

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "гост":

    Как така изгубилите ги молят да седнат да преговарят? Или сами си вярвате на щуротийте? Украйна вече загуби, сега само трябва да се оформи така че да не изглежда като загуба. Да и ние сме от изгубилият лагер, заради невежи като Вас. Не защото подкрепяме едната или другата страна, а за това, че не виждаме истината и оставянме да ни насаждат, чуждо мнение и чужда война.

    22:49 09.11.2026

  • 34 ГОВОРИ СЕ ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ ОТДАВНА Е ИЗБЯГАЛ

    4 4 Отговор
    В МОСКВА И Е ЗАМРЪЗНАЛ ОТ ЗАМРАЗЯВАНИЯ НА КОНФЛИКТА - ЖИВЕЕ В ЕДИН НУЖНИК НА ЛУБЯНКА - ТАМ ВИНАГИ ИМА КАКВО ДА ЯДЕ И ПИЕ .............

    22:54 09.11.2026

  • 35 ГОВОРИ СЕ ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ ОТДАВНА Е ИЗБЯГАЛ

    3 1 Отговор
    ТАМ КЪДЕТО НИКОЙ НЯМА ДА ГО ТЪРСИ - ПРИ МАДУРО !

    23:00 09.11.2026

  • 36 Редактиране

    2 0 Отговор
    САЩ не дават нищо те само вземат дори когато дават то е временно и после си го прибират с лихвите!Русия сама си отвоюва преднината въпреки напъна на театралничещите миротворци!

    23:13 09.11.2026