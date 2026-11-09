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Хегсет свиква пресконференция на фона на импийчмънт
  Тема: Избори

Хегсет свиква пресконференция на фона на импийчмънт

9 Ноември, 2026 22:59 1 174 12

  • пийт хегсет-
  • импийчмънт-
  • доналд тръмп-
  • конгресът на сащ

Министърът на отбраната на САЩ ще защити решенията си за войните с Иран и Венецуела. В Камарата на представителите се очаква гласуване на резолюция за отстраняването му

Хегсет свиква пресконференция на фона на импийчмънт - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хегсет обяви, че ще даде пресконференция във вторник, 10 ноември, на фона на очаквано гласуване в Конгреса за неговия импийчмънт. Това ще бъде първата му пресконференция от повече от 180 дни.

Хегсет защити решенията на администрацията на Доналд Тръмп за войните с Иран и Венецуела и заяви, че е готов да отговаря на критиките към политиката на Белия дом.

„Ако оспорвате това, което направихме в операциите „Ипик Фюри“ и „Раф Райдър“ или залавянето на Николас Мадуро, вие оспорвате действията на войските и това, което те постигнаха“, каза Хегсет пред журналисти.

По данни на Асошиейтед прес републиканецът Томас Маси настоява Камарата на представителите да разгледа резолюция за импийчмънт на министъра. Той обвинява Хегсет, че е заобиколил Конгреса и незаконно е продължил войната с Иран.

Натискът се засили след изборното поражение

Инициативата беше блокирана през септември, когато председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън прекрати заседанията преди началото на предизборната ваканция. След тежката загуба на републиканците на междинните избори обаче политическата сметка във Вашингтон се промени.

Според Асошиейтед прес редица републиканци свързват изборния резултат с войната с Иран, повишаването на цените на горивата и общото недоволство от политиката на администрацията. Демократите се очаква широко да подкрепят резолюцията, а няколко републиканци са дали сигнали, че могат да се присъединят към тях.

„Категорично ще гласувам за резолюцията за Хегсет“, заяви лидерът на демократите в Камарата Хаким Джефрис, цитиран от Асошиейтед прес. По думите му министърът трябва да напусне поста заради злоупотреба с власт и подкопаване на националната сигурност.

Тръмп продължава да защитава министъра

Президентът Доналд Тръмп заяви, че има намерение да остави Хегсет начело на Пентагона. „Имам пълното намерение да го задържа“, каза Тръмп, цитиран от Ей Би Си Нюз.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви пред Аксиос, че Хегсет няма да отстъпи под натиска на политици, които според него преследват партийни цели. Парнел добави, че министърът е „100% ангажиран“ да ръководи ведомството до края на мандата на Тръмп.

Очакваната резолюция сама по себе си няма да отстрани Хегсет от длъжност. Дори ако Камарата на представителите го импийчне, окончателното отстраняване ще изисква присъда в Сената с мнозинство от две трети. Това би било трудно постижимо, включително след като демократите поемат контрола над горната камара през януари.

Източници: apnews.com, axios.com, abcnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Много лоши новини за него

    12 5 Отговор
    и двойката Пyтuн-Tpъмn.

    23:00 09.11.2026

  • 2 Почна се!

    13 4 Отговор
    Наздраве!

    23:03 09.11.2026

  • 3 Факти

    11 9 Отговор
    Когато, сащ напада независими държави за да ограбва природните ресурси е демокрация! Когато, Русия си защита рускоговорящото население в Донбас и Луганск е агресия. Странно нали ?

    Коментиран от #4, #8, #9

    23:05 09.11.2026

  • 4 А що

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Путин 5 години живее в бункери?

    Коментиран от #6

    23:08 09.11.2026

  • 5 Медиите

    1 1 Отговор
    Искаме да казваме и показваме това което не ни казват а това което виждаме без да ни нареждат .

    23:12 09.11.2026

  • 6 К.О.Т..А.К 🐱

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "А що":

    е...недей ся така///той понякога излиза!! до Белрус примерно

    23:13 09.11.2026

  • 7 Много Известен Съветски Актьор

    5 3 Отговор
    Хегсет е просто една пионка. Импийчмънт за Тръмп- само тогава, ще докажат, че наистина искат промяна. Останалото е шоу за пред електората.

    23:15 09.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Утре Туция

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    ще защити турскоговорящото население у нас, тогава.

    Коментиран от #10

    23:17 09.11.2026

  • 10 Ако направиш възродителен

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Утре Туция":

    процес ще мине като луда крава тук, да.

    23:21 09.11.2026

  • 11 Ще ги

    4 0 Отговор
    вкарат в големи батаци. Не само Хегсет.

    23:22 09.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.