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САЩ искат Русия да приеме европейците на масата в Абу Даби, Москва остава резервирана
  Тема: Украйна

САЩ искат Русия да приеме европейците на масата в Абу Даби, Москва остава резервирана

9 Ноември, 2026 21:33 729 18

  • украйна-
  • русия-
  • съединени щати-
  • абу даби-
  • европейски съюз

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че по архитектурата на сигурността след войната има напредък, но окончателно споразумение все още няма.

САЩ искат Русия да приеме европейците на масата в Абу Даби, Москва остава резервирана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати искат Русия да приеме последващи многостранни консултации с участието на европейските им съюзници след тристранните преговори за Украйна в Абу Даби. Разговорите между представители на САЩ, Русия и Украйна са насрочени за 10 и 11 ноември, а според американски представители целта е да бъде обсъден по-широк формат за бъдещата сигурност на Европа.

Предложението на Вашингтон е европейските държави да бъдат включени в консултации след първоначалните тристранни разговори. В тях могат да участват представители на Европейския съюз, Франция, Германия, Великобритания, Италия и НАТО. Не е изяснено дали всички разговори с европейско участие ще се проведат в самия Абу Даби или на по-късен етап.

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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че по архитектурата на сигурността след войната има напредък, но окончателно споразумение все още няма.

„Има известен напредък в това как може да изглежда тази архитектура след конфликта. Все още нищо не е финализирано и може би в Абу Даби ще бъде постигнат допълнителен напредък“, каза Рубио.

По думите му въпросът за следвоенните гаранции за Украйна и за останалата част от Европа е сред основните теми, обсъждани от съюзниците. Вашингтон не представя срещата като сигурен пробив, а като възможност да бъдат изработени идеи за бъдещото уреждане на конфликта.

Европа ще бъде представена в Абу Даби

Европейската комисия и Европейският съвет ще изпратят съвместен екип на високо равнище. Франция, Германия и Великобритания ще участват чрез свои представители по въпросите на националната сигурност, Италия също ще бъде включена, а НАТО ще изпрати свой представител.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че европейците ще бъдат „добре представени“ в разговорите и потвърди участието на Франция. Отделно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че Европейският съюз ще присъства заедно със своите партньори.

Американските представители Джаред Къшнър и Стив Уиткоф ще водят делегацията на САЩ. Къшнър заяви, че постигането на цялостно и трайно споразумение ще изисква пряк диалог между Русия и европейските държави по въпросите на сигурността, които засягат целия континент.

Сред темите на бъдещите консултации се очаква да бъдат следвоенната сигурност, икономическото възстановяване на Украйна, кризисните комуникации, военната прозрачност и мерките за ограничаване на риска от нова ескалация.

Москва остава резервирана към европейското участие

Русия досега е заявявала, че европейските държави не трябва да бъдат част от първоначалния тристранен формат. Кремълският говорител Дмитрий Песков обаче посочи, че Европа в крайна сметка ще трябва да участва в по-широки преговори, тъй като бъдещата европейска архитектура за сигурност не може да бъде обсъждана без европейците.

Предстоящите разговори в Абу Даби ще бъдат първият нов кръг на тристранни преговори след деветмесечна пауза. Украйна настоява за надеждни гаранции срещу ново руско нападение, докато Москва поставя собствените си изисквания към бъдещата европейска система за сигурност.

Източници: investing.com, apnews.com


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ердоган

    15 5 Отговор
    Аз мога да ви дам диванчето на Урсулята. Ще ги сместите малко.

    21:36 09.11.2026

  • 3 Тинтири минтири

    6 18 Отговор
    Русия загуби войната.

    Коментиран от #11

    21:37 09.11.2026

  • 4 Европа не се интересува от мнението ти

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Нали се сещаш?

    Коментиран от #5, #8

    21:38 09.11.2026

  • 5 Еуропата от-тече

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Европа не се интересува от мнението ти":

    Счупена пара не дават вече за нея.

    21:39 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Млад еврас

    12 2 Отговор
    Европейците може да сервират кетъринга само или да са десерта на масата.

    21:39 09.11.2026

  • 8 Че кво па мнение има европа хахахаха

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Европа не се интересува от мнението ти":

    Нали се сещаш хахахаха.

    Коментиран от #12

    21:41 09.11.2026

  • 9 Алоооу

    9 2 Отговор
    Нали бяхме равноправни партньори, що тъй на масата на преговорите не канят нас например? Ааааа?????

    21:41 09.11.2026

  • 10 77777777

    12 2 Отговор
    Какви преговори фюрера Мерц пак събира пари за златни тоалетни за Зеля и компания.

    21:42 09.11.2026

  • 11 Здравейте еврасти

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тинтири минтири":

    В кой филм това.

    21:42 09.11.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Че кво па мнение има европа хахахаха":

    Европа бомби Путин и той нищо не може да направи.

    21:43 09.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дернев

    3 1 Отговор
    Проблема на Русия не е Европа, а Щатите. И този проблем трябваше да се реши от Куба. Всичко останало е загуба на време и хора.

    21:47 09.11.2026

  • 16 Горски

    8 3 Отговор
    За Украйна само едно - пълна и безусловна капитулация! Зелената въшка еднолично със закон забрани преговори с Русия, а сега дори не може да си отмени законът защото мандатът му изтече и е нелeгитимeн! Русия ще спре военните действия само след безусловна капитулация на Украйна! Всякакви временни спирания ще помогне само на хунтата от Киев да се превъоръжи и възобнови войната до последния украинец! Украйна вече не е държава, а ЕС се срина. Руският президент Владимир Путин е заявил пред финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, че Русия няма намерение да се отказва от завземането на целия Донбас. Това е станало по време на телефонен разговор между тримата лидери, проведен на 27 октомври. Информацията е предадена от източник, близък до Кремъл. В отговор на позицията на Путин Стуб и Стьоре са подчертали, че краят на войната трябва да доведе до справедлив мир. Зеленски смегчи малко тона. До вчера нареждаше, кой какво да му даде, а сега моли. Една ракета за Пейтриът за износ е с цена от 10 милиона долара. Когато се опитваха да свалят поне един Кинжал, украинците изстреляха сватбарски 70 броя, белким ударят един.

    21:50 09.11.2026

  • 17 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    ЕС заедно с Украйна може да бъде само на масата на победените,без право на никакви искания.

    22:00 09.11.2026

  • 18 хаха

    0 0 Отговор
    Няма какво да "приемат" тези писслямистките орки.

    2 ЕС представителя в делегацията на Украйна и гнусните орки да го барат...

    22:02 09.11.2026