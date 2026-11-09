САЩ искат Русия да приеме европейците на масата в Абу Даби, Москва остава резервирана

Съединените щати искат Русия да приеме последващи многостранни консултации с участието на европейските им съюзници след тристранните преговори за Украйна в Абу Даби. Разговорите между представители на САЩ, Русия и Украйна са насрочени за 10 и 11 ноември, а според американски представители целта е да бъде обсъден по-широк формат за бъдещата сигурност на Европа.

Предложението на Вашингтон е европейските държави да бъдат включени в консултации след първоначалните тристранни разговори. В тях могат да участват представители на Европейския съюз, Франция, Германия, Великобритания, Италия и НАТО. Не е изяснено дали всички разговори с европейско участие ще се проведат в самия Абу Даби или на по-късен етап.

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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че по архитектурата на сигурността след войната има напредък, но окончателно споразумение все още няма.

„Има известен напредък в това как може да изглежда тази архитектура след конфликта. Все още нищо не е финализирано и може би в Абу Даби ще бъде постигнат допълнителен напредък“, каза Рубио.

По думите му въпросът за следвоенните гаранции за Украйна и за останалата част от Европа е сред основните теми, обсъждани от съюзниците. Вашингтон не представя срещата като сигурен пробив, а като възможност да бъдат изработени идеи за бъдещото уреждане на конфликта.

Европа ще бъде представена в Абу Даби

Европейската комисия и Европейският съвет ще изпратят съвместен екип на високо равнище. Франция, Германия и Великобритания ще участват чрез свои представители по въпросите на националната сигурност, Италия също ще бъде включена, а НАТО ще изпрати свой представител.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че европейците ще бъдат „добре представени“ в разговорите и потвърди участието на Франция. Отделно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че Европейският съюз ще присъства заедно със своите партньори.

Американските представители Джаред Къшнър и Стив Уиткоф ще водят делегацията на САЩ. Къшнър заяви, че постигането на цялостно и трайно споразумение ще изисква пряк диалог между Русия и европейските държави по въпросите на сигурността, които засягат целия континент.

Сред темите на бъдещите консултации се очаква да бъдат следвоенната сигурност, икономическото възстановяване на Украйна, кризисните комуникации, военната прозрачност и мерките за ограничаване на риска от нова ескалация.

Москва остава резервирана към европейското участие

Русия досега е заявявала, че европейските държави не трябва да бъдат част от първоначалния тристранен формат. Кремълският говорител Дмитрий Песков обаче посочи, че Европа в крайна сметка ще трябва да участва в по-широки преговори, тъй като бъдещата европейска архитектура за сигурност не може да бъде обсъждана без европейците.

Предстоящите разговори в Абу Даби ще бъдат първият нов кръг на тристранни преговори след деветмесечна пауза. Украйна настоява за надеждни гаранции срещу ново руско нападение, докато Москва поставя собствените си изисквания към бъдещата европейска система за сигурност.

Източници: investing.com, apnews.com