Преговорите за Украйна се подновяват в Абу Даби

Русия, Украйна и САЩ подновяват преговорите за прекратяване на войната в Украйна с първи тристранни разговори от февруари насам. Срещата се провежда в Абу Даби, а американски представители заявяват, че Москва и Киев показват „малко гъвкавост“ по въпроса за контрола над източните украински територии. Публичните позиции на двете страни обаче остават противоположни.

Основният спор е свързан с Донецка област, по-голямата част от която е под руски контрол. Москва настоява Украйна да се откаже и от районите, които все още държи. Киев отхвърля това и иска настоящата линия на съприкосновение да бъде замразена, тъй като я разглежда като важна за бъдещата сигурност на страната.

Още новини от Украйна

Американски представител, цитиран от Би Би Си, посочва, че териториалният въпрос няма да бъде решен без предварителна яснота за т.нар. следвоенна архитектура на сигурността.

Сигурността след войната е в центъра

„Те няма да решат въпроса за Донецк и териториалния въпрос, докато не разберат каква ще бъде архитектурата на сигурността след войната. Имайте предвид, че няма да можем да финализираме едното без другото“, заявява американският представител.

За Украйна бъдещите гаранции може да включват ангажимент от съюзниците да ѝ окажат помощ при ново нападение. За Русия сред дългосрочните цели е ограничаването на присъствието на НАТО в Източна Европа, което предизвиква тревога сред европейските държави.

Предлаганата рамка включва консултации по сигурността, горещи линии за кризисна комуникация и взаимни мерки за деескалация. Обсъжда се и възможното възстановяване на Съвета НАТО-Русия, който до голяма степен е преустановил работата си след 2022 г.

Джаред Къшнър, който участва в американската делегация заедно със специалния пратеник Стив Уиткоф, заявява, че целта е страните да започнат сериозно да обсъждат периода след края на бойните действия.

Европа настоява за участие

„Важна част от този процес е да насърчим всички страни да започнат да мислят сериозно за това какво следва след войната“, пише Къшнър.

Европейските лидери, които до голяма степен са изключени от досегашните разговори, настояват да участват във формулирането на бъдещата сигурност на континента. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова НАТО и държавите от Европейския съюз да бъдат включени във всички съществени обсъждания.

Вашингтон заявява, че ще предложи разговорите да преминат към многостранен формат с участие на европейците. Американският представител признава, че Русия не е склонна към подобна промяна и „има лош вкус в устата си“ по отношение на европейските държави.

Предишният кръг от тристранни преговори в Женева през февруари завърши без пробив. След това вниманието на САЩ беше насочено към войната между Израел и Иран, а нови разговори не се проведоха.

Скептицизъм в Киев

Украинският депутат Олександър Мережко, председател на парламентарната комисия по външна политика, заявява пред Би Би Си, че американският президент Доналд Тръмп може да търси бързо споразумение за сметка на Украйна. По думите му Киев би отхвърлил подобен подход.

„Докато Путин има работеща военна машина, той няма стимули да преговаря“, казва Мережко.

В руската делегация в Абу Даби са включени съветникът на Кремъл Владимир Медински, заместник-министрите на външните работи Сергей Рябков и Михаил Галузин, директорът на военното разузнаване Игор Костюков и генералът от армията Юрий Жигарловски. Украйна изпраща ръководителя на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров, началника на кабинета на Володимир Зеленски Кирило Буданов и депутата Давид Арахамия.

Паралелно с дипломатическите усилия Русия продължава ударите по украински градове и енергийна инфраструктура. За Киев това е знак, че Москва се стреми да го принуди да приеме споразумение при руски условия. Къшнър предупреждава, че срещата в Абу Даби може най-много да създаде основа за следващ етап от преговорите, тъй като конфликтът остава „изключително труден и сложен“.

Източници: bbc.com