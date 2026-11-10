Новини
Свят »
САЩ искат Русия да приеме гаранции за Украйна като за член на НАТО
  Тема: Украйна

САЩ искат Русия да приеме гаранции за Украйна като за член на НАТО

10 Ноември, 2026 04:01 641 7

  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • доналд тръмп-
  • преговори в абу даби

Предложението ще бъде обсъдено на преговорите в Абу Даби, където Москва и Киев остават далеч един от друг по териториалния въпрос

САЩ искат Русия да приеме гаранции за Украйна като за член на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати искат Русия да приеме гаранции за сигурността на Украйна, сходни с механизмите за взаимна защита в НАТО. Предложението ще бъде обсъдено на новия кръг от преговори между Москва, Киев и Вашингтон, който започва във вторник в Абу Даби.

Американски представители са поискали от Русия да допусне гаранции, моделирани по членове 4 и 5 от Северноатлантическия договор. Член 5 приема нападението срещу един съюзник като нападение срещу всички, а член 4 предвижда консултации, когато сигурността на държава членка е застрашена. За Украйна това би означавало ангажимент от Съединените щати и европейските държави при евентуална нова руска атака, без страната автоматично да стане член на НАТО.

Още новини от Украйна

Политико определя предложението като значителна промяна в американския подход, тъй като гаранциите се обсъждат с държавата, започнала пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Все още няма данни Москва да е приела конкретния модел, нито е ясно какви военни и политически действия ще бъдат задействани при ново нападение.

Европа ще участва, но не в основния формат

Американската делегация в Абу Даби се ръководи от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Поканени са представители на Германия, Франция, Великобритания, Италия, НАТО и Европейския съюз, които ще проведат отделни разговори с американската и украинската страна.

Вашингтон настоява Европа да бъде включена в бъдещата архитектура за сигурност на континента. „Много силно вярваме, че на този етап, за да се сложи край на войната, Европа трябва да бъде на масата“, заяви американски представител, цитиран от Асошиейтед прес.

Москва обаче настоява преговорите да останат в тристранен формат между Русия, Украйна и Съединените щати. Съветникът по външната политика на руския президент Юрий Ушаков заяви, че европейските представители няма да бъдат поканени на основната маса. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков допусна по-широко европейско участие на по-късен етап, тъй като разговорите засягат бъдещата сигурност на Европа.

Териториите остават основната пречка

Русия настоява Украйна да изтегли войските си от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, които Москва обяви за анексирани през 2022 г., въпреки че не контролира напълно нито една от тях. Кремъл иска също Киев да се откаже от стремежа си към членство в НАТО и да приеме ограничения върху армията си.

Украйна отхвърля доброволното предаване на територии и настоява първо да бъде постигнато прекратяване на огъня. Киев смята, че последващото споразумение трябва да включва надеждни гаранции, които да предотвратят ново руско нахлуване.

Американски представители твърдят, че двете страни са показали известна частна гъвкавост по въпроса за Донецка област, но публичните им позиции остават непроменени. Според Вашингтон териториалният въпрос няма да може да бъде решен, преди да бъде уточнено как ще изглежда следвоенната система за сигурност.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Москва и Киев са „много близо“ до сделка, но добави, че Украйна ще бъде с „малко по-различна форма“. Държавният секретар Марко Рубио предупреди, че процесът все още има дълъг път.

Разговорите започват на фона на продължаващи бойни действия. Русия засили ударите по украинската електроенергийна система, а украинските сили атакуваха руски петролни обекти. Ако срещите в Абу Даби доведат до напредък, Уиткоф и Къшнър може да посетят Москва и Киев за разговори с Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Източници: politico.com, apnews.com, axios.com


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добро утро!

    5 7 Отговор
    Тежка и дълга зима се очертава за агресора в която липсата на горива и електричество за "империята" ще бъде катастрофална.
    Путин постоянно твърдеше ,че на Русия не и трябват нови територии, а сега се оказва ,че 20% от Донбас е "проблем" за мира. Това ли е целта СВО?
    С какви "цели" започна войната , а докъде стигна за 5 години.

    Коментиран от #7

    04:04 10.11.2026

  • 2 Забележка

    4 8 Отговор
    За империалистическа Русия договорите не струват дори колкото хартията на която са написани.
    ВСВ показа нагледно как трябва да се действа срещу агресора.

    Коментиран от #5

    04:11 10.11.2026

  • 3 Гориил

    7 2 Отговор
    Европа загуби войната в Украйна и няма място на масата за преговори завинаги.Този позор и унижение на Европа ще влезе в учебниците по история заедно с акта на безусловната капитулация на нацистка Германия през май 1945 г.

    04:21 10.11.2026

  • 4 А, кво стана сега?

    2 4 Отговор
    Тръмп май вече няма думата в САЩ
    Путин си гризе ноктите от яд.

    04:36 10.11.2026

  • 5 Де бил

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Забележка":

    Договорите се спазват от слабите. Харесвам хората които мислят,че животът трябва да бъде справедлив. Толкова трогателно наивни.

    Коментиран от #6

    04:40 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро!":

    Да е, няма да е топла както във Франция където си палят църквите.. Или Германия с рекордно ниско ниво газ. Мдааа дълга, тежка, направо не спираш да ги мислиш, ти, руснаците.. Батее, теб те чака събуждане в тежка реалност.

    05:17 10.11.2026