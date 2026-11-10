Мадяр: Европа няма бързо да постигне енергийна независимост

Европа няма да постигне бързо енергийна независимост, а отказът от руските енергоносители ще изисква време и значителни инвестиции, заяви унгарският премиер Петер Мадяр. Той призова Европейския съюз да назначи свой представител, който да участва в усилията за политическо уреждане на войната в Украйна.

Мадяр посочи, че енергийната независимост остава стратегическа цел, но предупреди срещу очакванията за незабавен резултат. По думите му Унгария трябва да диверсифицира доставките си, като едновременно с това гарантира сигурността и достъпността на енергията за домакинствата и икономиката.

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„Целта е енергийна независимост, но не можем да се откъснем напълно от руската енергия за една нощ“, заяви Мадяр в интервю, цитирано от

Унгарският премиер свърза енергийната тема с войната в Украйна. Според него Европа трябва да има по-ясна роля в дипломатическите усилия и да не оставя преговорите за прекратяване на конфликта единствено на Съединените щати и Русия.

Призивът му за европейски представител идва на фона на дискусия в ЕС за назначаването на специален пратеник за бъдещите преговори. Идеята би дала на съюза единен говорител и мандат за участие в разговорите, но държавите членки не са постигнали съгласие за ролята и правомощията на подобна фигура.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че съюзът няма да се опитва да замести Съединените щати като посредник между Украйна и Русия. По думите ѝ европейската задача е да подкрепя Украйна и да гарантира, че нейните интереси ще бъдат защитени в евентуален мирен процес.

Европа настоява за участие в преговорите

Въпросът за европейското участие се изостри преди планираните разговори между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Франция потвърди, че ще изпрати представител, докато Москва заяви, че европейските държави все още нямат обща позиция кой може да ги представлява.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че европейското присъствие е необходимо при обсъждането на бъдещите гаранции за сигурност и следвоенното устройство на континента. Кремъл обаче продължава да настоява, че първоначалните разговори трябва да останат в тристранен формат между Русия, Украйна и Съединените щати.

Мадяр подкрепя бързо прекратяване на огъня и траен мир с международни гаранции за Украйна. Позицията му съчетава подкрепа за дипломатическо решение с по-предпазлив подход към ускореното отказване от руските енергийни доставки.

Източници: budapesttimes.hu, euronews.com, 24.hu