Рубио: Гаранциите за Украйна трябва да са приемливи и за Москва

Съединените щати възнамеряват да прекратят финансирането за закупуване на американски оръжия от Израел, като същевременно ще запазят възможността страната да купува оръжия чрез директни продажби. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от американски медии.

„Израел вече е достатъчно богат, за да купува оръжия от нас, но вече не е необходимо да му предоставяме финансиране“, каза Рубио. По думите му страната е достигнала етап, при който може сама да плаща за отбранителните си покупки.

Още новини от Украйна

Президентът Доналд Тръмп вече обяви, че Вашингтон планира да прекрати около 4 млрд. долара годишна военна помощ за Израел до края на 2026 г. Той посочи, че Израел ще може да продължи да купува американско военно оборудване. Промяната обаче се разминава с действащото десетгодишно споразумение за сигурност, което предвижда американска помощ до 2028 г., така че реалното изпълнение на плана ще изисква допълнителни решения.

Вашингтон не посочва предпочитан кандидат за ООН

Рубио заяви още, че САЩ разглеждат двама или трима кандидати като подходящи да наследят Антониу Гутериш като генерален секретар на ООН. Той не назова имената им и подчерта, че процедурата все още продължава.

„Има двама или трима добри кандидати, които харесваме“, каза държавният секретар. Като основен критерий той посочи ангажимента към реформа на ООН. Мандатът на Гутериш изтича в края на 2026 г., а изборът на негов наследник се очаква да бъде направен от Общото събрание след номинация от Съвета за сигурност.

Гаранциите за Украйна трябва да са приемливи и за Москва

По въпроса за Украйна Рубио заяви, че всяко следвоенно споразумение трябва да осигурява сигурност на Киев, но и да бъде приемливо за Русия.

„Украйна трябва да се чувства в безопасност след войната, но гаранциите трябва да бъдат нещо, с което и Русия може да се съгласи, за да работят“, заяви Марко Рубио.

Той уточни, че окончателен план за гаранциите все още не е договорен. По думите му първоначални идеи за бъдещата архитектура на сигурността на Украйна и Европа са били представени на президента Доналд Тръмп, но разговорите продължават.

Темата е сред основните в преговорите между САЩ, Украйна и Русия, насрочени за 10 и 11 ноември в Абу Даби. Очаква се разговорите да засегнат прекратяването на войната, бъдещия статут на Украйна и механизмите, които трябва да предотвратят ново нападение.

Източници: apnews.com, pravda.com.ua, jbiznews.com