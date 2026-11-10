Киев отново е в транспортен колапс заради затворени мостове

Мащабни задръствания отново блокираха Киев. Движението към Северния мост е почти спряло, а сериозни колони са се образували не само по улиците в столицата, но и по маршрутите, които водят към града. За това съобщава телевизионният канал „Киев 24“.
Ситуацията е свързана с ограниченията по мостовете над Днепър. Северният мост беше повреден при руска ракетна атака на 7 ноември, след което движението по него беше напълно спряно. На 8 ноември трафикът беше частично възстановен след техническо обследване на конструкцията, но при временна схема.
От левия към десния бряг е разрешено преминаването само в една лента и само за пътнически транспорт. В обратната посока са отворени две ленти за пътнически транспорт и леки автомобили. По моста отново се движат автобусите по линии 21, 29тр, 30тр, 31тр, 47тр, 73, 101 и 114.
Ограниченията пренасочиха част от автомобилния и обществения транспорт към Подолския мостов преход и натовариха допълнително останалите връзки между двата бряга. „През Северния мост е невъзможно. Всички, които са блокирани в задръстванията, полицията пренасочва към новия мост“, заяви пред ТСН журналистката Елена Гушчик.
Временна схема за движение между двата бряга
За да бъде увеличена пропускателната способност, на моста „Патон“ е въведено реверсивно движение. В сутрешните часове, между 7:00 и 10:00 часа, три от петте ленти са насочени към десния бряг. Промените са част от резервна схема, въведена след повредите по мостовата инфраструктура и последвалото пренасочване на трафика.
Засега няма обявен срок за пълното възстановяване на движението по Северния мост. Трафикът остава зависим от техническото състояние на съоръжението и от решенията на градските власти за организацията на движението.
Източници: kyiv24.news, tsn.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахмак бей
09:47 10.11.2026
2 ......-
На у рина или на скумрия?
Коментиран от #5
09:48 10.11.2026
3 АБВ
09:48 10.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бро от дружба едно
До коментар #2 от "......-":Като под фустата на дон йоца😕хийпи
09:50 10.11.2026
6 Бай той Толстой
09:52 10.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ццц
09:54 10.11.2026
9 Оня
09:55 10.11.2026
10 Това не е вярно
09:57 10.11.2026
11 Геновева
А то е толкова често, че мъжете от квартала вече бягат на другата улица като ме видят!
09:58 10.11.2026
12 Пратете
10:01 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.