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Киев отново е в транспортен колапс заради затворени мостове
  Тема: Украйна

Киев отново е в транспортен колапс заради затворени мостове

10 Ноември, 2026 09:45 643 13

  • киев-
  • северен мост-
  • задръствания-
  • украйна

Движението към Северния мост почти е спряло, а задръствания са се образували и по входните маршрути към украинската столица

Киев отново е в транспортен колапс заради затворени мостове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабни задръствания отново блокираха Киев. Движението към Северния мост е почти спряло, а сериозни колони са се образували не само по улиците в столицата, но и по маршрутите, които водят към града. За това съобщава телевизионният канал „Киев 24“.

Ситуацията е свързана с ограниченията по мостовете над Днепър. Северният мост беше повреден при руска ракетна атака на 7 ноември, след което движението по него беше напълно спряно. На 8 ноември трафикът беше частично възстановен след техническо обследване на конструкцията, но при временна схема.

От левия към десния бряг е разрешено преминаването само в една лента и само за пътнически транспорт. В обратната посока са отворени две ленти за пътнически транспорт и леки автомобили. По моста отново се движат автобусите по линии 21, 29тр, 30тр, 31тр, 47тр, 73, 101 и 114.

Ограниченията пренасочиха част от автомобилния и обществения транспорт към Подолския мостов преход и натовариха допълнително останалите връзки между двата бряга. „През Северния мост е невъзможно. Всички, които са блокирани в задръстванията, полицията пренасочва към новия мост“, заяви пред ТСН журналистката Елена Гушчик.

Временна схема за движение между двата бряга

За да бъде увеличена пропускателната способност, на моста „Патон“ е въведено реверсивно движение. В сутрешните часове, между 7:00 и 10:00 часа, три от петте ленти са насочени към десния бряг. Промените са част от резервна схема, въведена след повредите по мостовата инфраструктура и последвалото пренасочване на трафика.

Засега няма обявен срок за пълното възстановяване на движението по Северния мост. Трафикът остава зависим от техническото състояние на съоръжението и от решенията на градските власти за организацията на движението.

Източници: kyiv24.news, tsn.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахмак бей

    15 1 Отговор
    Сега ще спечеля като им продам скъпо коне с каруци на украинците!

    09:47 10.11.2026

  • 2 ......-

    16 0 Отговор
    Как е аромата в Метрото в Кииф ?!?!

    На у рина или на скумрия?

    Коментиран от #5

    09:48 10.11.2026

  • 3 АБВ

    16 0 Отговор
    И днес денят започва с добри новини ! Дано продължава така !

    09:48 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бро от дружба едно

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "......-":

    Като под фустата на дон йоца😕хийпи

    09:50 10.11.2026

  • 6 Бай той Толстой

    14 0 Отговор
    Руснаците ви душат полечка😁😁😁.Посиняване бавно,подчинявате бавно.... Неусетно почти😉

    09:52 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ццц

    13 0 Отговор
    Който меч вади от меч умира! Палячото в началото нон стоп боботеше как ще бутне Керченския мост, за да страдат руснаците в Крим. А стана така, че страдат без мост руснаците в Киев! Всичко идва от злобата на брадясалия шут!

    09:54 10.11.2026

  • 9 Оня

    9 0 Отговор
    Супер, айде сега побеждавайте пак! Голяма сте работа еиии! Да питам има ли още места в метрото?

    09:55 10.11.2026

  • 10 Това не е вярно

    7 2 Отговор
    Украйна разбива по всички параграфи Русия.Дори вчера гостува експерто по сигупнусттъ ,надъхан и специално назначен по партийна линия в петреас тв и речи ,,руснаците губят" по 50 000 на ден

    09:57 10.11.2026

  • 11 Геновева

    7 2 Отговор
    Трябва да ида на психолог, защото развих странни фетиши! Когато прочета че Украйна е бомбардирана, и се възбуждам...
    А то е толкова често, че мъжете от квартала вече бягат на другата улица като ме видят!

    09:58 10.11.2026

  • 12 Пратете

    7 0 Отговор
    Вещицата Урсула на фронта

    10:01 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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