Киев отново е в транспортен колапс заради затворени мостове

Мащабни задръствания отново блокираха Киев. Движението към Северния мост е почти спряло, а сериозни колони са се образували не само по улиците в столицата, но и по маршрутите, които водят към града. За това съобщава телевизионният канал „Киев 24“.

Ситуацията е свързана с ограниченията по мостовете над Днепър. Северният мост беше повреден при руска ракетна атака на 7 ноември, след което движението по него беше напълно спряно. На 8 ноември трафикът беше частично възстановен след техническо обследване на конструкцията, но при временна схема.

От левия към десния бряг е разрешено преминаването само в една лента и само за пътнически транспорт. В обратната посока са отворени две ленти за пътнически транспорт и леки автомобили. По моста отново се движат автобусите по линии 21, 29тр, 30тр, 31тр, 47тр, 73, 101 и 114.

Ограниченията пренасочиха част от автомобилния и обществения транспорт към Подолския мостов преход и натовариха допълнително останалите връзки между двата бряга. „През Северния мост е невъзможно. Всички, които са блокирани в задръстванията, полицията пренасочва към новия мост“, заяви пред ТСН журналистката Елена Гушчик.

Временна схема за движение между двата бряга

За да бъде увеличена пропускателната способност, на моста „Патон“ е въведено реверсивно движение. В сутрешните часове, между 7:00 и 10:00 часа, три от петте ленти са насочени към десния бряг. Промените са част от резервна схема, въведена след повредите по мостовата инфраструктура и последвалото пренасочване на трафика.

Засега няма обявен срок за пълното възстановяване на движението по Северния мост. Трафикът остава зависим от техническото състояние на съоръжението и от решенията на градските власти за организацията на движението.

Източници: kyiv24.news, tsn.ua