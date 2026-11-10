Двама загинаха при руска атака във Виницка област

Двама души са загинали при руска атака срещу гражданско предприятие във Виницка област през нощта на 10 ноември. При удара са нанесени разрушения по предприятието, а са повредени и обекти от енергийната инфраструктура, съобщи областният управител Наталия Заболотная.
Атакуван е град Ладижин, уточни секретарят на градския съвет Александър Коломиец. По думите му в Ладижинската община е обявен тридневен траур заради загиналите.„Двама души загинаха тази нощ в резултат на вражеска атака срещу гражданско предприятие във Виницка област. В предприятието има разрушения. Повредени са и обекти от енергийната инфраструктура“, заяви Наталия Заболотная.
Местните служби работят по отстраняване на последиците от ударите. Александър Коломиец призова жителите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога.
Украинските власти не са съобщили допълнителни подробности за вида на използваното оръжие и мащаба на щетите. Няма посочени данни за други жертви или ранени.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:00 10.11.2026
2 Да бе да ...и
11:01 10.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шумк@р
Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка)
11:19 10.11.2026
5 Шумк@р
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
11:19 10.11.2026
6 Шумк@р
Фидел Кастро 1992 г.
11:19 10.11.2026
7 Шумк@р
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
11:19 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Един загинал от приятелски изтрел
11:25 10.11.2026