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Двама загинаха при руска атака във Виницка област
  Тема: Украйна

Двама загинаха при руска атака във Виницка област

10 Ноември, 2026 10:55 544 9

  • виницка област-
  • ладижин-
  • руска атака-
  • украйна

Ударът е поразил гражданско предприятие и енергийни обекти в град Ладижин. В общината е обявен тридневен траур

Двама загинаха при руска атака във Виницка област - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали при руска атака срещу гражданско предприятие във Виницка област през нощта на 10 ноември. При удара са нанесени разрушения по предприятието, а са повредени и обекти от енергийната инфраструктура, съобщи областният управител Наталия Заболотная.

Атакуван е град Ладижин, уточни секретарят на градския съвет Александър Коломиец. По думите му в Ладижинската община е обявен тридневен траур заради загиналите.

„Двама души загинаха тази нощ в резултат на вражеска атака срещу гражданско предприятие във Виницка област. В предприятието има разрушения. Повредени са и обекти от енергийната инфраструктура“, заяви Наталия Заболотная.

Местните служби работят по отстраняване на последиците от ударите. Александър Коломиец призова жителите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога.

Украинските власти не са съобщили допълнителни подробности за вида на използваното оръжие и мащаба на щетите. Няма посочени данни за други жертви или ранени.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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  • 2 Да бе да ...и

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
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