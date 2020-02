Хърватия към Великобритания: Прав ви път!

"Прав ви път!" бяха последните думи на Европейския съюз към Великобритания, когато тя напусна съюза след близо половин век членство в него, съобщава хърватският информационен сайт "Дневник:.

Два дни преди Брекзит постоянният представител на Хърватия в ЕС Ирена Андраши председателстваше последната среща на посланиците на страните членки на ЕС и Великобритания.

На края на срещата тя се обърна на английски към британския си колега Тим Бароу с думите: "Thank you, goodbye and good riddance!" /Благодаря, довиждане и прав ви път/, смятайки, че е пожелала нещо като "на добър път".

Другите дипломати посрещнали думите ѝ с усмивка.

"Британците видяха смешната страна и разбраха какво е искала да каже. Все пак, историята ще запомни, че това са били последните думи на ЕС към британския посланик преди Брекзит", каза един от посланиците, присъствал на срещата.

"Още едно нещо, което споделяме с британските приятели - доброто чувство за хумор", написа Андраши в Туитър.





