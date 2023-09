„Зеленски скоро ще избяга от Украйна“: старата руска лъжа на нов глас

Официални лица и институции на прицел (HAVING A GO AT PUBLIC SERVANTS AND INSTITUTIONS)

През последните седмици регистрирахме нова вълна от информационни атаки срещу европейски служители и институции, идващи от дезинформационните агенти на Кремъл. Този път обаче не всички идват от Русия. Беларуският режим също е замесен…

На 4 септември акаунт в Telegram публикува видеоклип с германския външен министър Аналена Бербок, която уж „благодари“ на Румъния за увеличаването на износа на „кокаиново зърно“ от Украйна. Приближеният до Москва канал RT бързо разпространи видеоклипа и той събра над 166 000 гледания. Известният пропагандист Владимир Соловьов също го разпространи, което му осигури още 250 000 гледания.

Оказа се, че агентите на Кремъл са подправили оригиналния видеозапис от съвместна пресконференция на Бербок с румънския външен министър Луминита Одобеску, публикуван от германското външно министерство и са разпространили фалшификата масово. Бербок е направила неволен лапсус и е имала предвид „зърно от Украйна“, а руските манипулатори разбира се са се възползвали от възможността да подхванат на нов глас изтъркания дезинформационен разказ за това, че президентът Володимир Зеленски уж е пристрастен към кокаина. Това не е първият път, когато Русия взема Бербок на мушка.

Зеленски – любима тема на руската дезинформация

На 28 август медията RT Arabic публикува статия с твърдение на бившия полковник от американската армия Дъглас Макгрегър, че Зеленски щял скоро да избяга от Украйна. Историята се завъртя и в огледални страници на РТ, както и в други сайтове. За да скрият източника на дезинформацията, множество проксита препубликуваха статията без позоваване на RT Arabic. Същото сториха и други свързани издания. Макар и открито проруски настроен, Макгрегър не е казал точно това и оригиналната статия в RT Arabic не го цитира съвсем точно. Този случай е поредната илюстрация на добре работещия модел, чрез който многобройна мрежа от Кремълски проксита разпространяват съдържание от RT Arabic като скриват източника.

Това не беше всичко по отношение на Зеленски. На 5 септември публикация в Telegram показа фалшива корица на френския вестник „Franc-Tireur“, изобразяваща как Зеленски живее в къща, направена от трупове на украински войници. На следващия ден десет други Telegram-канали споделиха „корицата“, събирайки най-малко 279 000 гледания. Изображението се разпространи и в няколко канала в X (бившия „Туитър“), в канали в руската социална мрежа „ВКонтакте“, както и в отделни уебсайтове. Редакционната колегия на „Franc-Tireur“ и независими проверители на факти бързо потвърдиха, че корицата е фалшива и осветлиха опита за подправяне на автентично медийно съдържание.

Беларуският режим набеляза Полша

На 1 септември един Telegram-акаунт публикува скрийншот на Х-туит, за който твърди, че е пуснат от полска военна част и в който става дума за мъртъв войник, по чийто труп имало „признаци на насилствена смърт“. Поредица от близки до режима канали масово тиражираха публикацията, генерирайки повече от 400 000 гледания на скрийншота.

Публикацията в Telegram внушава, че войникът е бил убит и че полските военни са изтрили оригиналната публикация, за да прикрият инцидента. Потвърждение или информация за такъв случай няма. Потвърди се обаче, че фалшивия скрийншот произхожда от Telegram-канал в Беларус, а военната част, набедена, че го пуснала, всъщност в момента е разположена на полско-беларуската граница.

Този случай се вписва в контекста на често срещаната практика на свързани с беларуския режим манипулатори да замесват Полша в дезинформационните си наративи. На 6 септември Радио Беларус създаде канал в Telegram, насочен към полскоезичната аудитория, а каналът му в YouTube на полски публикува ежедневно от края на август. Радио Беларус се управлява от притежавания от правителството и санкциониран от ЕС медиен конгломерат „Белтелерадио“, известен с това, че разпространява дезинформация в полза на Кремъл и на режима в Беларус.

Руската дезинформационна мрежа също атакува Полша, както и Украйна. На 7 септември един Telegram-акаунт публикува изфабрикуван скрийншот на популярния полски уебсайт Gratka.pl с призив за издирване и депортиране на украински граждани, които подлежат на мобилизация. Близките до Кремъл Telegram-канали и онлайн-платформи бързо подеха фалшивата публикация, каквато Gratka.pl никога не е публикувала, и генерираха над 117 000 гледания.

Подмяната на автентичното с подправено медийно съдържание не е нещо ново. Това е една от предпочитаните техники от агентите на Кремъл, както посочва първият доклад на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за манипулирането на чуждестранна информация и заплахите от намеса, обнародван през февруари 2023 г. Новият подход за мониторинг на заплахите, който включва следене както на дезинформационните наративи, така и на манипулативното поведение, ни дава възможност да откриваме и разобличаваме самите механизми и подходи, които Кремъл и съюзниците му използват с цел регулярна манипулация на европейците.

Описаните случаи са също така добър повод да напомним, че в днешно време човек не бива да вярва единствено на очите си. И при най-малкото съмнение, винаги трябва да проверяваме източника на информация.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България