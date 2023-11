32-годишен мъж беше арестуван във връзка с няколко случая на пускане на живи гризачи в ресторанти от веригата "Макдоналдс" в Бирмингам като знак на протест срещу израелската агресия в Газа, предадоха Пи Ей мидия и ДПА, съобщи БТА.

Полицията съобщи, че иска да разпита втори мъж, на име Билал Хюсеин, на 30 г., във връзка с инцидентите, които изглежда са протести, свързани с конфликта в Газа. Във видеоклип, публикуван в социалните медии в понеделник, се вижда как клиенти на ресторант "Макдоналдс" подскачат панически, докато мишки, боядисани в цветовете на палестинското знаме, бягат около тях.

Според съобщенията пропалестински активисти са призовали за протести срещу "Макдоналдс", след като ресторант в Израел е дарил храна на израелски войници и служители по сигурността. Полицията заяви, че инцидентите се разглеждат като нарушения на обществения ред.

Pro Palestine activists have released rats in a McDonald's store in Birmingham in the second such attack this week.



McDonald's has distributed thousands of free meals to Israeli occupation forces since the war on Gaza began. pic.twitter.com/g916vPrqa1