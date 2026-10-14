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МЗ поиска по-достъпен налоксон при предозиране с фентанил

МЗ поиска по-достъпен налоксон при предозиране с фентанил

14 Октомври, 2026 18:15 485 4

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  • лекарства

Здравното министерство призова фармацевтичните компании да определят пределна цена на лекарствата с налоксон в България

МЗ поиска по-достъпен налоксон при предозиране с фентанил - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на здравеопазването призова фармацевтичните компании да предприемат действия за по-добър достъп до налоксон в България. Лекарството може бързо да противодейства на животозастрашаващите ефекти при предозиране с фентанил и други опиоиди, включително на опасното потискане на дишането.

„При свръхдоза с опиоиди всяка минута е от значение“, заяви Министерството на здравеопазването.

От ведомството посочват, че компаниите, които притежават разрешения за употреба на лекарствени продукти с налоксон, трябва да подадат заявление за определяне на пределна цена в България. Това се прави пред Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Според Министерството на здравеопазването процедурата е по-облекчена в сравнение с включването на лекарство в Позитивния лекарствен списък. Изискват се по-малко документи, а административната такса е по-ниска. Целта е да се създадат условия лекарството да бъде достъпно в ситуации, при които реакцията трябва да бъде незабавна.

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти посочва, че заявител може да бъде притежателят на разрешението за употреба или негов упълномощен представител. Заявлението може да бъде подадено по електронен път, на гише или чрез лицензиран пощенски оператор.

Срокът за изпълнение на услугата е 30 дни от подаването на заявлението. По публикуваната процедура таксата за оценка на документацията за образуване на пределна цена е 750 лева. След решение на Съвета утвърдената цена се вписва в публичния регистър на пределните цени на лекарствените продукти.

До момента Министерството на здравеопазването не е посочило конкретна компания, която да е подала заявление за определяне на цена на налоксон. Ведомството заявява, че разчита на активното участие на фармацевтичния сектор за осигуряване на навременна реакция при предозиране с фентанил и други опиоиди.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Механик

    4 0 Отговор
    Кой ще плаща тоя налоксон и изобщо цялата операция по спасяването и лечението на наркомана? Аз предлагам такива операции да се заплащат от самия наркоман.
    Значи мен ме глобяват за това че не съм си сложил колана и ако катастрофирам и пострадам съм щял да натоварвам здравната каса, наркомана си се друса с откраднати пари, а когато загази пак аз ще плащам, така ли ?

    Коментиран от #4

    18:42 14.10.2026

  • 3 Джеки

    2 0 Отговор
    Прекрасно решение, вместо да се забрани фентанил, се ще похарчат милиони за антидот.

    18:50 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.