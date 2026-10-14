МЗ поиска по-достъпен налоксон при предозиране с фентанил

Министерството на здравеопазването призова фармацевтичните компании да предприемат действия за по-добър достъп до налоксон в България. Лекарството може бързо да противодейства на животозастрашаващите ефекти при предозиране с фентанил и други опиоиди, включително на опасното потискане на дишането.

„При свръхдоза с опиоиди всяка минута е от значение“, заяви Министерството на здравеопазването.

От ведомството посочват, че компаниите, които притежават разрешения за употреба на лекарствени продукти с налоксон, трябва да подадат заявление за определяне на пределна цена в България. Това се прави пред Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Според Министерството на здравеопазването процедурата е по-облекчена в сравнение с включването на лекарство в Позитивния лекарствен списък. Изискват се по-малко документи, а административната такса е по-ниска. Целта е да се създадат условия лекарството да бъде достъпно в ситуации, при които реакцията трябва да бъде незабавна.

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти посочва, че заявител може да бъде притежателят на разрешението за употреба или негов упълномощен представител. Заявлението може да бъде подадено по електронен път, на гише или чрез лицензиран пощенски оператор.

Срокът за изпълнение на услугата е 30 дни от подаването на заявлението. По публикуваната процедура таксата за оценка на документацията за образуване на пределна цена е 750 лева. След решение на Съвета утвърдената цена се вписва в публичния регистър на пределните цени на лекарствените продукти.

До момента Министерството на здравеопазването не е посочило конкретна компания, която да е подала заявление за определяне на цена на налоксон. Ведомството заявява, че разчита на активното участие на фармацевтичния сектор за осигуряване на навременна реакция при предозиране с фентанил и други опиоиди.