Недостиг на грипни ваксини: Идват едва 70 хиляди дози през ноември

Около 70 хиляди дози грипни ваксини се очакват в аптеките през ноември. Количеството е значително по-малко от първоначално планираните 180 хиляди дози. На този фон личните лекари отчитат, че желаещите да се ваксинират се увеличават всяка година.

В края на октомври се очакват и ваксините по Националната програма за имунизация на възрастни и деца. За възрастните ще бъдат осигурени 92% от планираните 490 хиляди ваксини. За децата са предвидени 47 хиляди назални и около 50 хиляди инжекционни дози, което също е по-малко от първоначално заложеното.

Личните лекари очакват доставки преди грипната вълна

„Закъсняващите ваксини тревожат и нас, но все още имаме достатъчно време, тъй като обикновено грипната вълна се очаква през декември и януари“, каза общопрактикуващият лекар д-р Деница Даскалова.

По думите ѝ лекарите разполагат с още около два месеца за подготовка, но е важно ваксините да пристигнат навреме, за да могат пациентите да бъдат имунизирани преди очакваното разпространение на грипа.

Кои пациенти ще бъдат с приоритет

При ограничени количества личните лекари ще трябва да съобразят достъпа до ваксини с регламентираните критерии и с конкретната ситуация в практиките си.

„Ние на практика ще се чудим как точно да вържем сезона. Има ясно регламентирани критерии, при които на определен контингент хора ще се полага. Това са хронично болните пациенти, възрастните над 65 години, всички деца, които са с хронични заболявания и оттам нататък на някакъв солидарен принцип, който всеки лекар решава сам за себе си“, заяви д-р Даскалова.

Така приоритет ще имат хората с хронични заболявания, възрастните над 65 години и децата с хронични заболявания. За останалите желаещи възможността за имунизация ще зависи от наличните дози и от организацията на конкретния общопрактикуващ лекар.

Министерството на здравеопазването посочи, че забавянето засяга инжекционните ваксини за националните програми и за аптечната мрежа. Назалните ваксини за деца вече са доставени и имунизациите по детската програма започнаха.