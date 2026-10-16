Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Недостиг на грипни ваксини: Идват едва 70 хиляди дози през ноември
  Тема: Съветите на специалиста

Недостиг на грипни ваксини: Идват едва 70 хиляди дози през ноември

16 Октомври, 2026 13:17 667 9

  • грипни ваксини-
  • лични лекари-
  • имунизация-
  • министерство на здравеопазването-
  • хронични заболявания

В аптеките ще има значително по-малко ваксини от първоначално планираните 180 хиляди. Личните лекари предупреждават, че търсенето се увеличава всяка година

Недостиг на грипни ваксини: Идват едва 70 хиляди дози през ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Около 70 хиляди дози грипни ваксини се очакват в аптеките през ноември. Количеството е значително по-малко от първоначално планираните 180 хиляди дози. На този фон личните лекари отчитат, че желаещите да се ваксинират се увеличават всяка година.

В края на октомври се очакват и ваксините по Националната програма за имунизация на възрастни и деца. За възрастните ще бъдат осигурени 92% от планираните 490 хиляди ваксини. За децата са предвидени 47 хиляди назални и около 50 хиляди инжекционни дози, което също е по-малко от първоначално заложеното.

Личните лекари очакват доставки преди грипната вълна

„Закъсняващите ваксини тревожат и нас, но все още имаме достатъчно време, тъй като обикновено грипната вълна се очаква през декември и януари“, каза общопрактикуващият лекар д-р Деница Даскалова.

По думите ѝ лекарите разполагат с още около два месеца за подготовка, но е важно ваксините да пристигнат навреме, за да могат пациентите да бъдат имунизирани преди очакваното разпространение на грипа.

Кои пациенти ще бъдат с приоритет

При ограничени количества личните лекари ще трябва да съобразят достъпа до ваксини с регламентираните критерии и с конкретната ситуация в практиките си.

„Ние на практика ще се чудим как точно да вържем сезона. Има ясно регламентирани критерии, при които на определен контингент хора ще се полага. Това са хронично болните пациенти, възрастните над 65 години, всички деца, които са с хронични заболявания и оттам нататък на някакъв солидарен принцип, който всеки лекар решава сам за себе си“, заяви д-р Даскалова.

Така приоритет ще имат хората с хронични заболявания, възрастните над 65 години и децата с хронични заболявания. За останалите желаещи възможността за имунизация ще зависи от наличните дози и от организацията на конкретния общопрактикуващ лекар.

Министерството на здравеопазването посочи, че забавянето засяга инжекционните ваксини за националните програми и за аптечната мрежа. Назалните ваксини за деца вече са доставени и имунизациите по детската програма започнаха.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хотели

    9 1 Отговор
    Как пък в тая утрепана държава все нищо няма и все недостига.ходете в Гърция там я има ваксината ,купуваш от аптеката бият ти я на място и си заминаваш

    Коментиран от #4, #7

    13:21 16.10.2026

  • 3 2+2=4

    4 3 Отговор
    Кои групи от обществото тежат като воденичен камък на социалната система:

    "Това са хронично болните пациенти, възрастните над 65 години, всички деца, които са с хронични заболявания"

    13:21 16.10.2026

  • 4 антиевраст

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хотели":

    Аз слагам само руска прививка.

    13:23 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 НЗОКаца

    5 0 Отговор
    Няма страшно. Грип има за всички.

    Коментиран от #8

    13:39 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 реалист

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "НЗОКаца":

    Прав сте колега коментиращ. И ваксинираните ще го хванат и изкарат, някои сигурно и тежко, но до последно ще са сигурни, че причината за боледуването им е, че вероятно са се боцнали твърде рано или твърде късно.

    14:13 16.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.