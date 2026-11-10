Закъснели противогрипни ваксини и неравномерни доставки

Доставките на противогрипни ваксини в страната са закъснели с около месец, а разпределението им между общопрактикуващите лекари остава неравномерно. Част от медиците са получили повече от заявените количества, други – по-малко, а някои все още очакват ваксините си.

Това съобщи д-р Петко Желязков, председател на Регионалния съюз на общопрактикуващите лекари в Бургас. „Тази година доставката на ваксини закъсня около от месец, може би. И бих казал, че разпределението е неадекватно в страната“, каза той.

Различни количества за личните лекари

По думите на д-р Желязков две фирми доставят противогрипните ваксини в България. При първата доставка неговата практика е получила по-малко от заявените дози. Те вече са разпределени за хора над 65 години и за деца.

Втората фирма е започнала разпространението в Бургаска област на 9 ноември, но и при тази доставка количествата не са били разпределени равномерно. По данни на лекаря някои негови колеги са получили значително по-малко ваксини, докато други са получили двойно повече от заявеното.

В собствената си практика д-р Желязков очаква наличните дози да бъдат достатъчни, тъй като са почти същите като през миналата година. Той обаче посочи, че ситуацията при други общопрактикуващи лекари е различна.

По-голям интерес от възрастните

Интересът към противогрипните ваксини е по-голям сред хората над 65 години. Родителите все още не проявяват достатъчно активност към безплатната имунизационна програма за деца.

Според д-р Желязков закъснението все още не застрашава ефективността на кампанията. Условието е всички заявени количества да бъдат доставени до края на седмицата. След поставяне на ваксината са необходими между две и три седмици, за да се изгради имунна защита.

На 9 ноември здравният министър Катя Ивкова съобщи, че противогрипните ваксини ще бъдат доставени до края на седмицата. Тя не уточни кога те ще достигнат до конкретните аптеки и заяви, че няма данни за проблеми с имунизациите при личните лекари.