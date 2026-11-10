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Закъснели противогрипни ваксини и неравномерни доставки

Закъснели противогрипни ваксини и неравномерни доставки

10 Ноември, 2026 10:19 571 5

  • противогрипни ваксини-
  • имунизация-
  • лични лекари-
  • бургас-
  • грипна вълна

Лични лекари в страната са получили различни количества, а част от тях все още очакват заявените дози. Здравният министър увери, че доставките ще приключат до края на седмицата

Закъснели противогрипни ваксини и неравномерни доставки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Доставките на противогрипни ваксини в страната са закъснели с около месец, а разпределението им между общопрактикуващите лекари остава неравномерно. Част от медиците са получили повече от заявените количества, други – по-малко, а някои все още очакват ваксините си.

Това съобщи д-р Петко Желязков, председател на Регионалния съюз на общопрактикуващите лекари в Бургас. „Тази година доставката на ваксини закъсня около от месец, може би. И бих казал, че разпределението е неадекватно в страната“, каза той.

Различни количества за личните лекари

По думите на д-р Желязков две фирми доставят противогрипните ваксини в България. При първата доставка неговата практика е получила по-малко от заявените дози. Те вече са разпределени за хора над 65 години и за деца.

Втората фирма е започнала разпространението в Бургаска област на 9 ноември, но и при тази доставка количествата не са били разпределени равномерно. По данни на лекаря някои негови колеги са получили значително по-малко ваксини, докато други са получили двойно повече от заявеното.

В собствената си практика д-р Желязков очаква наличните дози да бъдат достатъчни, тъй като са почти същите като през миналата година. Той обаче посочи, че ситуацията при други общопрактикуващи лекари е различна.

По-голям интерес от възрастните

Интересът към противогрипните ваксини е по-голям сред хората над 65 години. Родителите все още не проявяват достатъчно активност към безплатната имунизационна програма за деца.

Според д-р Желязков закъснението все още не застрашава ефективността на кампанията. Условието е всички заявени количества да бъдат доставени до края на седмицата. След поставяне на ваксината са необходими между две и три седмици, за да се изгради имунна защита.

На 9 ноември здравният министър Катя Ивкова съобщи, че противогрипните ваксини ще бъдат доставени до края на седмицата. Тя не уточни кога те ще достигнат до конкретните аптеки и заяви, че няма данни за проблеми с имунизациите при личните лекари.


Бургас / България
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  • 1 за 20% защита и закъснение,не....

    2 0 Отговор
    Късно е вече за ваксина.Тая година ще я пропусна.

    10:26 10.11.2026

  • 2 Антиваксър

    4 0 Отговор
    ,,Много хора с няколко прочетени статии в интернет стават специалисти по теми, които изискват години обучение и изследвания. Цялото ми поколение сме били ваксинирани в училище и да чукна на дърво, не се сещам за някакъв случай, при който ваксината да е съсипала някого. Това разбира се не пречи на сектантите обаче с лека ръка да отрекат всяко постижение на медицината и ако може да се върнем към годините, когато 40 години са били напреднала възраст, а детската смъртност е била приблизително колкото раждаемостта."

    “Новото средновековие” - Костадин Костадинов, лидер на „Възраждане“

    10:31 10.11.2026

  • 3 Електра

    2 3 Отговор
    В държавата на Чорапа Мунчо нищо вече не е в ред. За ваксините пак Пеевски ли е виновен бе Боташисти крадливи...

    10:40 10.11.2026

  • 4 Да така е от трън на глог

    3 0 Отговор
    Въобще с какво се справят ? В коя сфера? Само празни приказки.

    10:55 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.