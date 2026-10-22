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Доставиха първите 150 000 противогрипни ваксини

Доставиха първите 150 000 противогрипни ваксини

22 Октомври, 2026 13:30 477 8

  • противогрипни ваксини-
  • грипен сезон-
  • ваксинация-
  • деца-
  • възрастни хора

В България вече са налични ваксини за деца и хора над 65 години. Още 300 000 дози Vaxigrip се очакват между 9 и 13 ноември

Доставиха първите 150 000 противогрипни ваксини - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Първите 150 000 дози инжекционни ваксини срещу сезонен грип по националните програми за деца и за хора на и над 65 години вече са доставени в България. Разпространението им по кабинетите на общопрактикуващите лекари предстои от следващата седмица.

Доставено е цялото договорено количество от ваксината Efluelda за сезон 2026/2027 – 50 000 дози. Те са предназначени за хората на и над 75 години. За лицата на и над 65 години са осигурени още 84 000 дози Vaxigrip.

По програмата за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата са доставени 16 000 дози Vaxigrip. Така наличните количества са разпределени между двете основни целеви групи – деца и възрастни хора.

Още 300 000 дози се очакват през ноември

Останалите 300 000 дози Vaxigrip, договорени по националните програми за деца и възрастни, се очаква да бъдат доставени в складовете на дистрибутора в периода от 9 до 13 ноември. Информацията е предоставена от преупълномощеното лице на притежателя на разрешението за употреба.

„Ваксинацията срещу сезонен грип е основна мярка за защита“, се посочва в информацията за кампанията. Тя може да се прилага преди началото и по време на целия грипен сезон.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Проверено лично

    0 0 Отговор
    В Гърция не продават антигрипни ваксини на българи. Единствената възможност е да отидеш с европейска здравна карта при гръцки лекар, който да ти предпише ваксина чрез запис в националната информационна система и през нея фармацевт да ти продаде ваксината.

    Коментиран от #5, #8

    13:38 22.10.2026

  • 3 честен ционист

    0 0 Отговор
    150хил бройки? Значи Мошко ще разпраща скоро повестките за военните окръжия.

    Коментиран от #4

    13:39 22.10.2026

  • 4 Жоржета

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Ооо ФАНТАСТИЧНО
    Тъкмо ще се отдъхнем от купейките..👍

    13:44 22.10.2026

  • 5 Лъжеш

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Проверено лично":

    Лъжеш, преди 3 дни купихме 5 бр. по 33е в Серес.

    13:53 22.10.2026

  • 6 Вуте

    2 0 Отговор
    Аз си я слагам всяка вечер. Някой дни и по два пъти.

    13:54 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Проверено лично":

    Не е вярно,вчера си купих от Солун,опаковаха ми я с охлаждащ гел,дори могат да ти я поставят в аптеката.Струваше 33,08€

    14:12 22.10.2026