Доставиха първите 150 000 противогрипни ваксини

Първите 150 000 дози инжекционни ваксини срещу сезонен грип по националните програми за деца и за хора на и над 65 години вече са доставени в България. Разпространението им по кабинетите на общопрактикуващите лекари предстои от следващата седмица.

Доставено е цялото договорено количество от ваксината Efluelda за сезон 2026/2027 – 50 000 дози. Те са предназначени за хората на и над 75 години. За лицата на и над 65 години са осигурени още 84 000 дози Vaxigrip.

По програмата за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата са доставени 16 000 дози Vaxigrip. Така наличните количества са разпределени между двете основни целеви групи – деца и възрастни хора.

Още 300 000 дози се очакват през ноември

Останалите 300 000 дози Vaxigrip, договорени по националните програми за деца и възрастни, се очаква да бъдат доставени в складовете на дистрибутора в периода от 9 до 13 ноември. Информацията е предоставена от преупълномощеното лице на притежателя на разрешението за употреба.

„Ваксинацията срещу сезонен грип е основна мярка за защита“, се посочва в информацията за кампанията. Тя може да се прилага преди началото и по време на целия грипен сезон.