Късогледство и силови тренировки: риск за ретината

Рязко намаляване на зрението по време на силова тренировка отвежда 16-годишно момче с късогледство до спешна офталмологична помощ. Прегледът установява отлепване на ретината – сериозно състояние, при което забавянето на диагнозата и лечението може да доведе до трайна и необратима загуба на зрението.

Случаят е разказан от доц. Яни Здравков, офталмолога, извършил операцията на детето.

„Касае се за едно 16-годишно момче, което при доста нелепи обстоятелства, а именно по време на силови тренировки във фитнес залата, установява рязко намаляване на зрението“, обясни доц. Здравков.

По думите му силовите тренировки могат да бъдат свързани с подобни инциденти, когато са налице предразполагащи фактори. В конкретния случай такъв фактор е късогледството.

Бързата реакция е била решаваща

Родителите са реагирали своевременно, което е позволило да бъде свикан оперативен екип и да се извърши необходимата операция.

„Своевременно беше свикан оперативен екип, беше извършена операцията и смея да твърдя, че очакваме доста добър анатомичен и зрителен резултат“, посочи офталмологът.

Отлепването на ретината изисква бързо установяване и лечение, тъй като при забавяне увреждането може да стане необратимо. В случая внезапната промяна в зрението е довела до навременна медицинска намеса.

Риск има и при по-ниска степен на късогледство

Доц. Здравков подчертава, че не е вярно схващането, че опасността засяга само хората с висока степен на късогледство. Според него значение има не само диоптърът, а и големината на окото.

„По-скоро определящо значение има големината на окото, така наречената аксиална дължина, която трябва винаги да се измерва в хода на един преглед, особено при подрастващите“, обясни той.

Историята показва защо внезапното намаляване на зрението по време на физическо натоварване не бива да се подценява, особено при деца и младежи с късогледство.

Източник: nova.bg