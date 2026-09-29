Евтаназия на 2-годишно дете в Нидерландия

В Нидерландия е прекратен животът на дете на почти 24 месеца с тежко мозъчно увреждане, спастична церебрална парализа, сериозно зрително увреждане и трудно контролируема епилепсия. Специалната комисия, която разглежда случаите на прекратяване на живота на новородени и деца между 1 и 12 години, е установила, че лекарят е спазил изискванията за медицинска грижа.
Случаят е първият публично известен в Нидерландия с дете под 12 години след промяната на правилата преди две години, съобщи „Пловдив Дейли“. Детето е било родено преждевременно в 26-ата гестационна седмица и три дни по време на почивка в чужбина. Първоначално е лекувано в неонатологично интензивно отделение извън Нидерландия, а на четири месеца и половина е преместено за лечение в страната.
Тежки увреждания и неовладяна епилепсия
Ядрено-магнитен резонанс е показал тежко увреждане на мозъка, включително поражения на бялото мозъчно вещество, свързани със спастична церебрална парализа. Установено е и увреждане на тилната мозъчна кора, довело до сериозно зрително нарушение.
На осеммесечна възраст детето е диагностицирано с тежък епилептичен синдром. Пристъпите са продължили въпреки медикаментозното лечение, а част от лекарствата са предизвикали силна възбуда, неутешим плач и тежки нарушения на съня. Епилепсията е била съпроводена с кашлица и проблеми с преглъщането, като пристъпите са се засилили по време на хранене.
На почти две години развитието на детето е било оценено като приблизително съответстващо на шестседмична възраст. То не е имало речево развитие и е можело да общува само минимално. Освен това е страдало от затруднено отделяне на секрети от белите дробове, задух и опасност от попадане на храна или стомашно съдържимо в дихателните пътища.
Решението е обсъждано с родители и специалисти
След многократни разговори за диагнозата, прогнозата и възможностите за лечение родителите са поискали от лекаря да прекрати живота на детето. Решението е било обсъдено в мултидисциплинарния медицински екип, а лекарят е потърсил мнения от независими специалисти.
Първите консултанти са посочили, че съществуват палиативни възможности и други медикаменти, които биха могли да подобрят контрола върху пристъпите. Друг независим лекар е преценил, че страданието е ясно видимо и че няма разумен начин то да бъде намалено или премахнато освен чрез прекратяване на живота.
Комисията е приела, че общото състояние на детето, липсата на перспектива за подобрение и очакваното влошаване са позволили на лекаря да заключи, че страданието е непоносимо и без изглед за промяна. „Комисията приема, че лекарят е действал с необходимата медицинска грижа“, се посочва в оценката.
За прекратяване на живота при деца между 1 и 12 години в Нидерландия все още няма отделно разписани критерии в действащата наредба. При разглеждането на случая комисията е използвала като отправна точка правилата за новородени и критериите, одобрени от Нидерландската асоциация по педиатрия през октомври 2024 г.
Източници: Пловдив Дейли
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само Бог
Коментиран от #2, #16
17:05 29.09.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Само Бог":Ти да не мислиш, че модерната медицина е божие творение?
Коментиран от #3
17:07 29.09.2026
3 Модерната медицина
До коментар #2 от "честен ционист":е най обикновенна фабрика за смърт. Плащаш и живееш. Морал и норми няма.Медицината отдавна не е хуманитарна наука и би следвало да се изучава в икономическите университети.
Коментиран от #6
17:10 29.09.2026
4 Браво
Коментиран от #7
17:10 29.09.2026
5 Новото ненормално
Коментиран от #17
17:10 29.09.2026
6 Онкото
До коментар #3 от "Модерната медицина":Дори и в прехвалените клиники в Турция, щом спреш да плащаш ти спират и лечението. Идеалният пациент е пациента с подържащо и животоспасяващо лечение с дебел портфел. Бедните....кучета ги яли.
17:15 29.09.2026
7 Освалдо Риос
До коментар #4 от "Браво":Зависи, ако са братовчеди, пак може да стане някой сакатлък.
17:15 29.09.2026
8 Последния Софиянец
17:15 29.09.2026
9 Пич
Коментиран от #12
17:16 29.09.2026
10 Исторически парк
17:29 29.09.2026
11 Българин
17:29 29.09.2026
12 да, де
До коментар #9 от "Пич":ама решението дали да се родим и кога да умрем ги взема Бог и никой няма право да се меси в тези процеси. Абсурдно е това, което се случва на Запад - премахнаха смъртната присъда за тежките престъпления, а я изпълняват в болнични заведения върху страдащи хора. Щом Бог е решил да страдаме, значи си има причина за това. Животът не е само удоволствия, а и болка, не можеш да вземеш само едното и да откажеш другото. А страдащите хора лесно вземат решения да умрат, въпросът е нестрадащите защо приемат това за нормално.
Коментиран от #13, #18, #20
17:30 29.09.2026
13 за нестрадащите близки
До коментар #12 от "да, де":Това е шанс да получат "Чистата си съвест" но вече и без угризения . Медицински-погледнато всичко изглежда нормално. Ето от тази "нормалност" космите ми на гърба се изправят вече.
Коментиран от #19
17:36 29.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ДрайвингПлежър
Надявам се да дойде ден, в който това ще е практика и в България!
Едно смело решение пред реалността вместо години на мъки за всички!
17:50 29.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 а ти защо не вземеш
До коментар #5 от "Новото ненормално":едно такова дете да ги гледаш у вас? Сигурен съм че у нас по рано интернати има с подобни проблеми.
17:52 29.09.2026
18 Пич
До коментар #12 от "да, де":Както казах, намирам голяма логика и смисъл в това, което казвате! Но съм мислил и какво е на хората, които живеят дъги години е страшно страдание, и виждат как страданието им съсипва живота на най близките им хора! Затова незнам какво да кажа! Нещо повече, радвам се, че не съм съдия, на които ще се наложи да вземе такова решение! Но същевременно не мога да ви опонирам справедливо, защото казвате истината! Незнам наистина!
17:56 29.09.2026
19 ДрайвингПлежър
До коментар #13 от "за нестрадащите близки":Не са само нестрадащите близки, но и нестрадащия пациент!
Реално, ако медицината не беше напраднала до днешните нива 90% от тежко болните не биха могли да бъдат поддържани буквално като живи-мъртъвци за "успокоение на съвестта" на така нареченото общество, което те съди!
И който не го е изпитал лично не знае какво е - съдят те за това, че детето ти е примерно с увреждания, но те съдят и за това, че би го евтаназирал вместо да гледаш мъките му!
Истината е, че в природата - непригодните и увредени загиват и ние вече сме много по-напред като за много болести и много увреждания постигаме резултати и правим живота възможен - но да откажеш да сложиш край, когато е очевидно невъзможно е вече чист социален тероризъм!
Аз лично искам за себе си, когато дойде времето да мога да кажа на доктора и близките си - действайте!
17:56 29.09.2026
20 Георги
До коментар #12 от "да, де":а ти от къде знаеш, че не той е пратил това избавление на детето? Или очакваш лично да слезе от небето, да го потупа по гърба и да каже "Браво! Изтърпя достатъчно, брат, ай си ходим. "
17:56 29.09.2026