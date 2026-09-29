Евтаназия на 2-годишно дете в Нидерландия

В Нидерландия е прекратен животът на дете на почти 24 месеца с тежко мозъчно увреждане, спастична церебрална парализа, сериозно зрително увреждане и трудно контролируема епилепсия. Специалната комисия, която разглежда случаите на прекратяване на живота на новородени и деца между 1 и 12 години, е установила, че лекарят е спазил изискванията за медицинска грижа.

Случаят е първият публично известен в Нидерландия с дете под 12 години след промяната на правилата преди две години, съобщи „Пловдив Дейли“. Детето е било родено преждевременно в 26-ата гестационна седмица и три дни по време на почивка в чужбина. Първоначално е лекувано в неонатологично интензивно отделение извън Нидерландия, а на четири месеца и половина е преместено за лечение в страната.

Тежки увреждания и неовладяна епилепсия

Ядрено-магнитен резонанс е показал тежко увреждане на мозъка, включително поражения на бялото мозъчно вещество, свързани със спастична церебрална парализа. Установено е и увреждане на тилната мозъчна кора, довело до сериозно зрително нарушение.

На осеммесечна възраст детето е диагностицирано с тежък епилептичен синдром. Пристъпите са продължили въпреки медикаментозното лечение, а част от лекарствата са предизвикали силна възбуда, неутешим плач и тежки нарушения на съня. Епилепсията е била съпроводена с кашлица и проблеми с преглъщането, като пристъпите са се засилили по време на хранене.

На почти две години развитието на детето е било оценено като приблизително съответстващо на шестседмична възраст. То не е имало речево развитие и е можело да общува само минимално. Освен това е страдало от затруднено отделяне на секрети от белите дробове, задух и опасност от попадане на храна или стомашно съдържимо в дихателните пътища.

Решението е обсъждано с родители и специалисти

След многократни разговори за диагнозата, прогнозата и възможностите за лечение родителите са поискали от лекаря да прекрати живота на детето. Решението е било обсъдено в мултидисциплинарния медицински екип, а лекарят е потърсил мнения от независими специалисти.

Първите консултанти са посочили, че съществуват палиативни възможности и други медикаменти, които биха могли да подобрят контрола върху пристъпите. Друг независим лекар е преценил, че страданието е ясно видимо и че няма разумен начин то да бъде намалено или премахнато освен чрез прекратяване на живота.

Комисията е приела, че общото състояние на детето, липсата на перспектива за подобрение и очакваното влошаване са позволили на лекаря да заключи, че страданието е непоносимо и без изглед за промяна. „Комисията приема, че лекарят е действал с необходимата медицинска грижа“, се посочва в оценката.

За прекратяване на живота при деца между 1 и 12 години в Нидерландия все още няма отделно разписани критерии в действащата наредба. При разглеждането на случая комисията е използвала като отправна точка правилата за новородени и критериите, одобрени от Нидерландската асоциация по педиатрия през октомври 2024 г.

Източници: Пловдив Дейли