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Едно от 10 деца у нас няма всички ваксини
  Тема: Съветите на специалиста

Едно от 10 деца у нас няма всички ваксини

8 Ноември, 2026 19:52 520 9

  • имунизации-
  • ваксини-
  • човешки папилома вирус-
  • детско здраве-
  • министерство на здравеопазването

Проучване на Министерството на здравеопазването и СЗО показва висок дял на задължителните имунизации, но сериозно колебание при ваксината срещу HPV

Едно от 10 деца у нас няма всички ваксини - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Около едно от всеки 10 деца в България няма всички задължителни ваксини за възрастта си. Това показва проучване на Министерството на здравеопазването и Световната здравна организация, проведено сред 1000 родители и настойници на деца от 10 до 14 години.

88,4% от анкетираните заявяват, че децата им са получили всички задължителни имунизации. Данните са самоотчет на родителите, а не проверка на индивидуалните имунизационни картони.

Здравословни причини са водещият мотив за пропуските

Сред родителите, посочили пропуски, най-често се споменават здравословни състояния и противопоказания – 34,3%. Временното отлагане заради заболяване е посочено от 21,8%.

Сред останалите причини са липсата на информация и консултация – 9%, липсата на яснота – 8,5%, и липсата на време – 8,4%. Министерството на здравеопазването препоръчва децата с пропуснати дози да бъдат проследявани, а на родителите да се напомня и да се обясняват ползите от имунизацията.

Над две трети от родителите се информират за ваксините от личния лекар. Влияние върху решенията им имат още други родители, медиите и социалните мрежи.

HPV ваксината остава с нисък обхват

Значително по-нисък е делът на ваксинираните срещу човешкия папилома вирус. Отделното проучване за нагласите към тази ваксина е проведено сред 156 родители и настойници.

Според отговорите им ваксинацията е завършена при 13,8% от момичетата на възраст от 10 до 18 години и при 8,6% от момчетата на възраст от 10 до 14 години. При момичетата 50% от родителите все още не са взели решение, а 17% са заявили отказ. При момчетата съответните дялове са 58% и 22%.

Васка Кръстилова, майка на 2-годишно момиче и 12-годишно момче, разказва, че е поставила на по-голямото си дете и препоръчителната ваксина срещу HPV.

„Вкъщи го обсъдихме първо и с педиатъра говорихме – какви са последствията, какво причинява този вирус, и решихме, че е добре за здравето на детето“, казва Васка Кръстилова.

Д-р Калина Божилова посочва, че в практиката ѝ има родители, които се притесняват и от задължителните ваксини.

„Единици са тези, които наистина имат медицински показания. Родителите могат да имат усещане, че детето има много алергии или понася зле ваксините, но това не е достатъчно показание за отлагане на ваксината“, казва д-р Калина Божилова.

При категоричен отказ родителите подписват декларация, а лекарите уведомяват регионалната здравна инспекция. Санкциите не спират всички откази.

Източник: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Известен лекар беше казал че неговите

    9 1 Отговор
    Пораснали и здрави деца никога не са били ваксинирани

    Коментиран от #5

    20:01 08.11.2026

  • 2 Ковидарите

    6 0 Отговор
    Ами така е Ковидарите направиха, така че хората вече, като чуят "ваксина" да се ужасяват! Вече никой не може да ги убеди, че има и истински ваксини, работещи, а не "ваксина" експериментите, които Ковидарите, като Урсула, Бурла, БилГей и пр. им набутаха!

    20:01 08.11.2026

  • 3 А пък

    3 0 Отговор
    Седем от десет деца нямат зъби!

    20:06 08.11.2026

  • 4 Реклами с известни артисти

    5 0 Отговор
    НVP ваксината не я ли забраниха у нас, след като инвалидизираха две момичета.

    20:11 08.11.2026

  • 5 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Известен лекар беше казал че неговите":

    Да, той и Борис Джонсън го хванаха на бурно парти, докато британията му беше под ключ, заради био оръжието ("кромид"), финансирано от глобалягите (разни "демократи" фаучита и др), но мисирка тв (1,2 и 3) ни обясняваха, че който не се бил ваксал с експерименталките бил "плоскоземец"?!

    Отделно и Урсулица обясняваше колко милиарда европейска пара трябва да се дадат на ф-зер, нищо, че я хванаха да си чати с директора на въпросната фарма мафия!

    Такива хора управляват човечеството в момента, че ако се вгледаме по-подробно в нещата дето вършат, косите ще ни настръхнат!

    20:41 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анонимен

    0 0 Отговор
    Зрители на театъра "БОЦКАНЕ": Веднъж ни боцка "Кралицата на Боцкане - Шестопръстната Ръка" за да се разболяваме, а сега ни боцкат "Комарите" за да се разболяваме! Комарите ги е създала природата от хиляди години за да ни Боцкат и пият Човешка Кръв! А Шестопръстаната Ръка е творение на Содом и Гомор от хиляди години за пиене на Човешка Кръв! Къде отива Плацентата с Пъпната Връв отрязана веднага след раждането на бебетата? При Канибалите - Жреците на Содом и Гомор!

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