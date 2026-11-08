Едно от 10 деца у нас няма всички ваксини

Около едно от всеки 10 деца в България няма всички задължителни ваксини за възрастта си. Това показва проучване на Министерството на здравеопазването и Световната здравна организация, проведено сред 1000 родители и настойници на деца от 10 до 14 години.

88,4% от анкетираните заявяват, че децата им са получили всички задължителни имунизации. Данните са самоотчет на родителите, а не проверка на индивидуалните имунизационни картони.

Здравословни причини са водещият мотив за пропуските

Сред родителите, посочили пропуски, най-често се споменават здравословни състояния и противопоказания – 34,3%. Временното отлагане заради заболяване е посочено от 21,8%.

Сред останалите причини са липсата на информация и консултация – 9%, липсата на яснота – 8,5%, и липсата на време – 8,4%. Министерството на здравеопазването препоръчва децата с пропуснати дози да бъдат проследявани, а на родителите да се напомня и да се обясняват ползите от имунизацията.

Над две трети от родителите се информират за ваксините от личния лекар. Влияние върху решенията им имат още други родители, медиите и социалните мрежи.

HPV ваксината остава с нисък обхват

Значително по-нисък е делът на ваксинираните срещу човешкия папилома вирус. Отделното проучване за нагласите към тази ваксина е проведено сред 156 родители и настойници.

Според отговорите им ваксинацията е завършена при 13,8% от момичетата на възраст от 10 до 18 години и при 8,6% от момчетата на възраст от 10 до 14 години. При момичетата 50% от родителите все още не са взели решение, а 17% са заявили отказ. При момчетата съответните дялове са 58% и 22%.

Васка Кръстилова, майка на 2-годишно момиче и 12-годишно момче, разказва, че е поставила на по-голямото си дете и препоръчителната ваксина срещу HPV.

„Вкъщи го обсъдихме първо и с педиатъра говорихме – какви са последствията, какво причинява този вирус, и решихме, че е добре за здравето на детето“, казва Васка Кръстилова.

Д-р Калина Божилова посочва, че в практиката ѝ има родители, които се притесняват и от задължителните ваксини.

„Единици са тези, които наистина имат медицински показания. Родителите могат да имат усещане, че детето има много алергии или понася зле ваксините, но това не е достатъчно показание за отлагане на ваксината“, казва д-р Калина Божилова.

При категоричен отказ родителите подписват декларация, а лекарите уведомяват регионалната здравна инспекция. Санкциите не спират всички откази.

Източник: btvnovinite.bg