Едно от 10 деца у нас няма всички ваксини

Около едно от всеки 10 деца в България няма всички задължителни ваксини за възрастта си. Това показва проучване на Министерството на здравеопазването и Световната здравна организация, проведено сред 1000 родители и настойници на деца от 10 до 14 години.
88,4% от анкетираните заявяват, че децата им са получили всички задължителни имунизации. Данните са самоотчет на родителите, а не проверка на индивидуалните имунизационни картони.
Здравословни причини са водещият мотив за пропуските
Сред родителите, посочили пропуски, най-често се споменават здравословни състояния и противопоказания – 34,3%. Временното отлагане заради заболяване е посочено от 21,8%.
Сред останалите причини са липсата на информация и консултация – 9%, липсата на яснота – 8,5%, и липсата на време – 8,4%. Министерството на здравеопазването препоръчва децата с пропуснати дози да бъдат проследявани, а на родителите да се напомня и да се обясняват ползите от имунизацията.
Над две трети от родителите се информират за ваксините от личния лекар. Влияние върху решенията им имат още други родители, медиите и социалните мрежи.
HPV ваксината остава с нисък обхват
Значително по-нисък е делът на ваксинираните срещу човешкия папилома вирус. Отделното проучване за нагласите към тази ваксина е проведено сред 156 родители и настойници.
Според отговорите им ваксинацията е завършена при 13,8% от момичетата на възраст от 10 до 18 години и при 8,6% от момчетата на възраст от 10 до 14 години. При момичетата 50% от родителите все още не са взели решение, а 17% са заявили отказ. При момчетата съответните дялове са 58% и 22%.
Васка Кръстилова, майка на 2-годишно момиче и 12-годишно момче, разказва, че е поставила на по-голямото си дете и препоръчителната ваксина срещу HPV.„Вкъщи го обсъдихме първо и с педиатъра говорихме – какви са последствията, какво причинява този вирус, и решихме, че е добре за здравето на детето“, казва Васка Кръстилова.
Д-р Калина Божилова посочва, че в практиката ѝ има родители, които се притесняват и от задължителните ваксини.„Единици са тези, които наистина имат медицински показания. Родителите могат да имат усещане, че детето има много алергии или понася зле ваксините, но това не е достатъчно показание за отлагане на ваксината“, казва д-р Калина Божилова.
При категоричен отказ родителите подписват декларация, а лекарите уведомяват регионалната здравна инспекция. Санкциите не спират всички откази.
Източник: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Известен лекар беше казал че неговите
Коментиран от #5
20:01 08.11.2026
2 Ковидарите
20:01 08.11.2026
3 А пък
20:06 08.11.2026
4 Реклами с известни артисти
20:11 08.11.2026
5 Мнение
До коментар #1 от "Известен лекар беше казал че неговите":Да, той и Борис Джонсън го хванаха на бурно парти, докато британията му беше под ключ, заради био оръжието ("кромид"), финансирано от глобалягите (разни "демократи" фаучита и др), но мисирка тв (1,2 и 3) ни обясняваха, че който не се бил ваксал с експерименталките бил "плоскоземец"?!
Отделно и Урсулица обясняваше колко милиарда европейска пара трябва да се дадат на ф-зер, нищо, че я хванаха да си чати с директора на въпросната фарма мафия!
Такива хора управляват човечеството в момента, че ако се вгледаме по-подробно в нещата дето вършат, косите ще ни настръхнат!
20:41 08.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Анонимен
21:00 08.11.2026