Лекари от областната болница „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново спасиха 11-годишно дете със заседнало голямо парче месо в хранопровода. Детето е прието в лечебното заведение в понеделник вечерта, след като не е могло да преглъща нито течности, нито храна, а състоянието му постепенно се е влошавало.

При прегледа специализантът в Гастроентерологичното отделение д-р Алекс Дачовски установил проблема. Медицинският екип веднага предприел ендоскопско отстраняване на чуждото тяло под анестезия.

„Ендоскопската екстракция беше извършена под анестезия, като по време на интервенцията се установи, че става въпрос за голямо парче месо, което беше заседнало в хранопровода“, обясни началникът на отделението д-р Илко Костурков. По думите му парчето вече е започнало да наранява и разкъсва повърхностните структури на лигавицата.

Процедурата е продължила по-малко от 10 минути

Интервенцията е извършена на място във великотърновската болница, което е избегнало евентуално забавяне при транспортиране до друго лечебно заведение в София. Според д-р Костурков по-продължителният престой на чуждо тяло в хранопровода може да доведе до разкъсване на неговите слоеве и масивен кръвоизлив.

„Цялата процедура ни отне по-малко от 10 минути, а резултатът е изключително важен“, каза д-р Илко Костурков.

След кратък престой в Педиатричното отделение 11-годишното дете е изписано. Тежките усложнения са предотвратени след бързата реакция на медицинския екип.