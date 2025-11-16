Новини
Експерти препоръчаха силови тренировки срещу "увиснали" ръце

Слабите мускули на трицепса най-често се причиняват от изкривяване на гръбначния стълб. Този проблем води до ограничена подвижност на раменете, което води до подуване в областта между подмишниците и лактите. Тук, според експерти, се корени причината, за отпускането и "увисването" на ръцете.

Специалисти сочат, че определени силови упражнения и правилното хранене могат да помогнат за тонизиране на слабите мускули на трицепса. Те препоръчват лицеви опори, хоризонтални и вертикални загребвания, "пуловери", преси за гърди и раменни преси. Треньорите съветват също за практикуване на френски преси, динамични планкове, набирания с TRX и изолирани упражнения за разгъване на раменете и предмишниците в тренировъчния план.

Комплексният подход е от съществено значение при тренировките. Примерно, комбиниране на упражнения с дъмбели и щанга с функционални упражнения върху нестабилни повърхности и упражнения със собствено тегло.

Ако обаче посещението на фитнес зала не е възможно, можете да се справите с оборудване, налично у дома. Силовите тренировки, тоест работата с тежести, обаче са изключително важни, особено за жените над 30 години, подчертават експертите. И уточняват, че упражненията за ръце трябва да се правят два до три пъти седмично.


  • 1 Кака Силва

    0 0 Отговор
    И на моя му увисна, но не баш ръката. Какво да тренира за тая работа, че не съм се радвала половин година вече?

    21:54 16.11.2025

  • 2 увиснал самолет

    0 0 Отговор
    е по лошо....

    21:55 16.11.2025

  • 3 Сода БиКарнобат

    0 0 Отговор
    Вдигам само пълни чаши! Ударно! За леко тонизиране хората са измислили тоника, върви си я с джин, я с кампари.

    21:56 16.11.2025

