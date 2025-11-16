Експерти препоръчаха силови тренировки срещу "увиснали" ръце

Слабите мускули на трицепса най-често се причиняват от изкривяване на гръбначния стълб. Този проблем води до ограничена подвижност на раменете, което води до подуване в областта между подмишниците и лактите. Тук, според експерти, се корени причината, за отпускането и "увисването" на ръцете.
Специалисти сочат, че определени силови упражнения и правилното хранене могат да помогнат за тонизиране на слабите мускули на трицепса. Те препоръчват лицеви опори, хоризонтални и вертикални загребвания, "пуловери", преси за гърди и раменни преси. Треньорите съветват също за практикуване на френски преси, динамични планкове, набирания с TRX и изолирани упражнения за разгъване на раменете и предмишниците в тренировъчния план.
Комплексният подход е от съществено значение при тренировките. Примерно, комбиниране на упражнения с дъмбели и щанга с функционални упражнения върху нестабилни повърхности и упражнения със собствено тегло.
Ако обаче посещението на фитнес зала не е възможно, можете да се справите с оборудване, налично у дома. Силовите тренировки, тоест работата с тежести, обаче са изключително важни, особено за жените над 30 години, подчертават експертите. И уточняват, че упражненията за ръце трябва да се правят два до три пъти седмично.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кака Силва
21:54 16.11.2025
2 увиснал самолет
21:55 16.11.2025
3 Сода БиКарнобат
21:56 16.11.2025
4 Бившия евродепутат...Бареков
📛📛 Карлос Насар унищожителен: Подведоха ме за срещата с Пеевски! Той няма място във федерацията по вдигане на тежести🏋️♀️‼️Казаха ми че той управлява държавата и може да унищожи всеки който реши.
КарлосНасар Пеевски Щанги ВдиганеНаТежести
Карлос Насар е бил подведен, за да се срещне със санкционирания за корупция псевдо политик и шеф на задкулисието в българската политика Делян Пеевски. Световният шампион не само се разкая за въпросната среща, която се оказа катастрофална от пиар гледна точка, но поиска Пеевски да няма нищо общо със спорта и с федерацията по вдигане на тежести.
Виж новината в първия коментар 👇👀
22:03 16.11.2025